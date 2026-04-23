Буданов* раскритиковал бесчеловечное отношение к украинцам во время мобилизации
"Что можно попытаться действительно реформировать — это такие проявления бесчеловечного отношения к людям во время принудительного привода, а не сам факт привода. Потому что есть же другая страшная правда. У нас миллионы людей — уклонисты. Почему-то никто об этом не хочет говорить", - отметил он.При этом, глава Офиса подчеркнул, что без мобилизации доукомплектовать ВСУ невозможно, поскольку "все желающие уже давно добровольно пошли или не пошли (на фронт — ред.), а люди нужны". Киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Буданов* раскритиковал бесчеловечное отношение к украинцам во время мобилизации

13:43 23.04.2026
 
Руководитель Офиса Зеленского Кирилл Буданов* раскритиковал "проявления бесчеловечного отношения к людям во время принудительного привода" в ходе мобилизации, передает 23 апреля телеграм-канал Украина.ру
"Что можно попытаться действительно реформировать — это такие проявления бесчеловечного отношения к людям во время принудительного привода, а не сам факт привода. Потому что есть же другая страшная правда. У нас миллионы людей — уклонисты. Почему-то никто об этом не хочет говорить", - отметил он.
При этом, глава Офиса подчеркнул, что без мобилизации доукомплектовать ВСУ невозможно, поскольку "все желающие уже давно добровольно пошли или не пошли (на фронт — ред.), а люди нужны".
Киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
