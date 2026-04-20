Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260420/babakov-o-krizise-na-blizhnem-vostoke-my-dolzhny-ostanovit-razvyazannoe-krovoprolitie-1078105999.html
Бабаков о кризисе на Ближнем Востоке: "Мы должны попытаться остановить развязанное кровопролитие"
Россия должна помочь остановить кровопролитие на Ближнем Востоке и не гнаться за сиюминутной выгодой. Приоритет — стабильность отношений обязательства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель Председателя Госдумы России, первый заместитель Председателя партии "Справедливая Россия", кандидат экономических наук Александр Бабаков
2026-04-20T17:58
2026-04-20T18:02
новости
россия
ближний восток
москва
главные новости
главное
владимир путин
сергей лавров
украина.ру
госдума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/06/1077589978_0:221:3072:1949_1920x0_80_0_0_d11dd34b89cfca09bc7ffefde5e37f40.jpg
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/06/1077589978_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2691e4347d8cb332a91e0614975d8ab5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Бабаков о кризисе на Ближнем Востоке: "Мы должны попытаться остановить развязанное кровопролитие"

17:58 20.04.2026 (обновлено: 18:02 20.04.2026)
 
© REUTERS / Majid Asgaripour
- РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Читать в
ДзенTelegram
Россия должна помочь остановить кровопролитие на Ближнем Востоке и не гнаться за сиюминутной выгодой. Приоритет — стабильность отношений обязательства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель Председателя Госдумы России, первый заместитель Председателя партии "Справедливая Россия", кандидат экономических наук Александр Бабаков
Отвечая на вопрос журналиста о линии поведения Москвы — продолжать нейтралитет или занять жёсткую позицию, — вице-спикер выделил важный аспект.
"Мне импонирует последовательность нашей позиции, высказываемой президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым", — заявил Бабаков.
Он перечислил задачи Москвы. "Это то, что, во-первых, мы должны и сами, и при помощи наших союзников попытаться остановить развязанное в регионе кровопролитие", — пояснил парламентарий.
Затем, комментируя тему выгод России, о которой говорила журналист, Бабаков предостерег от погони заработать сиюминутную выгоду.
России не следует стремиться к максимальной сиюминутной выгоде от последствий ближневосточного кризиса. Стремиться любой ценой заработать дополнительные ресурсы не должно стать приоритетом российской политики, заявил он.
По словам депутата, Москва должна показывать стабильность отношений. "Мы должны показать то, что Россия демонстрировала всегда, — стабильность отношений, в том числе в выполнении своих обязательств. Мы сохраняем связи и обязательства, которые у нас есть и перед союзниками, и даже перед теми государствами, которые не входят в эту категорию", — подытожил собеседник издания.
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияБлижний ВостокМоскваГлавные новостиглавноеВладимир ПутинСергей ЛавровУкраина.руГосдумамеждународные отношенияМеждународная политикаИранвойна в Ираневойна на Ближнем Востоке
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
