https://ukraina.ru/20260216/yazykovoy-front-kiev-radikaliziruet-povestku-nakanune-peregovorov-v-zheneve-1075666312.html

Языковой фронт: Киев радикализирует повестку накануне переговоров в Женеве

Языковой фронт: Киев радикализирует повестку накануне переговоров в Женеве - 16.02.2026 Украина.ру

Языковой фронт: Киев радикализирует повестку накануне переговоров в Женеве

По Украине прокатилась новая волна русофобии. Правда, на этот раз зажигают не общественники, типа ликвидированной Ирины Фарион или писательницы Ларисы Ницой. Дело языковой розни возложили на плечи членов правительства, явно не доверяя политикам и активистам.

2026-02-16T11:52

2026-02-16T11:52

2026-02-16T13:59

эксклюзив

украина

россия

киев

владимир зеленский

владимир мединский

ирина фарион

минобразования

кабмин

министерство культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/10/1075667890_0:44:1007:610_1920x0_80_0_0_dc15ac851a2869a136d77c78fd3c0e79.jpg

Это указывает на то, что речь идёт не о частных инициативах отдельных чиновников, а о подчеркнуто оформленной государственной линии в сфере языковой и книжной политики.Для затравки выпустили главу Минобразования, которого называют "министром из окопа", и Оксен Лисовой сходу обвинил носителей русского языка в ракетных обстрелах. "Если у человека не коррелируется прилет ракеты с русским языком то у него есть определенные проблемы с причинно-следственными связями", - заявил чиновник, сфальсифицировавший свою диссертацию и незаконно получивший ученую степень. Однако, cлушателей пламенных речей Оксена это не смущает, хотя министр образования чохом обвинил украинцев в том, что они выбирают в местные органы власти людей, которые назначают директорами школ педагогов, помнящих русских язык. А значит, виноваты в ракетных обстрелах не просто русскоязычные граждане, но и региональные управленцы, и школьные учителя, знающие русский язык. Все, кроме Зеленского, сознательно затягивающего войну и "выпрашивающего" своим поведением новые обстрелы и блэкауты.Понятно, что впихнуть эту логику сложно даже под самую прикипевшую кастрюлю, поэтому директор малой Академии наук Украины компенсирует содержательные провалы невербальной экспрессией. Активная жестикуляция, суетливые движения рук и повторяющиеся моторные паттерны работают вместо аргументации. Что ж классический прием, обожаемый "оранжевым президентом" Виктором Ющенко - тот тоже любил подменять логику эмоциональными посылами нации.Неудивительно, что порция обвинений "министра из окопа" уже вызвала резкую реакцию депутатов ВР. Те из них, кто еще не сидит в клозете с отравлением галушками, договорились внести постановление об увольнении Лисового. "Наша фракция двести раз требовала уволить министра образования, как полного и абсолютного идиота, но всё никак руки не дошли", - признается нардеп Максим Бужанский, и обещает подтолкнуть процесс сливания в унитаз министра-плагиатора.Ранее министр культуры, "временщица" Татьяна Бережная заявила, что в Кабмине разрабатывают механизмы для полного запрета печати и продажи книг на русском языке, а также произведений, изданных в России - в рамках политики дерусификации. Минкульт и Госкомтелерадио готовят соответствующее постановление, обосновывая это защитой культурного пространства от российской пропаганды. Такое радикальное решение "опирается" на петицию, которая набрала 25 000 необходимых голосов - дескать, народ требует прекратить распространение русскоязычной продукции, а также полный запрет печати книг на русском языке. Cитуация, когда мнение нескольких тысяч накрученных ботов выдается за истину в последней инстанции для Украины типична еще со времен майданов. Стоит ли удивляться, что эта схема работает и поныне, давая правительству обоснования разрабатывать все новые и новые документы, для изъятия книг, якобы "пропагандирующих войну, насилие" или содержащих "антиукраинские смыслы"?Правда, неясно что и откуда будут изымать, ведь на Украине несколько лет проводятся акции по "очищению" библиотек от вражеских Толстого и Шолохова, украинцы массово сдают домашние библиотеки в макулатуру, а самые отбитые активисты устраивают "дезактивацию" книжных рынков и магазинов, где все еще можно увидеть литературу на русском языке, объясняя такие налеты угрозой национальной безопасности.Cамое смешное, что поддерживающие эти акции владельцы издательств и "книгарень" оказались на грани разорения и требуют от граждан поддерживать гривной и шагом (так теперь называются копейку на Украине) книгопечатни, где издают исключительно мовнюковый продукт. В этом плане весьма показательны излияния владелицы одного из самых крупных украинских изданий - "Ранок" - Виктории Круговой. Сначала она пафосно пишет о том, что уже 25 февраля 2022 года все "свидомые" издательства отказались печатать книги на русском языке. Но потом внезапно выяснилось, что украинский книжный рынок на 70% держался на изданных на Украине русскоязычных книгах. "Мы совершили невероятный скачок и сейчас почти 100 % книг издаются на украинском языке. Но за этот поступок мы заплатили очень высокую цену: книжный рынок страны обнулился", - вольно или невольно выдала секрет мадам Круговая.То есть, книгоиздательница откровенно призналась - моноязычная модель рынка просто его уничтожила. И как вы думаете, что предлагает борцица с русской книгой? Она требует от государства (то есть, от налогоплательщиков) поддержать просевшие издательства, печатающие никому не нужные книги на калиново-соловьиной. И никак не смущает владельцу "Ранка", что заплатить за их патриотичный провал должны те самые 70% русскоязычных налогоплательщиков, книги для которых издавать торжественно перестали и хвалятся этим. Это вот как раз пример тех самых причинно-следственных связей, за которые так ратует министр Лисовой…Надо отметить, что и демарши сознательных издательств, и новые ограничительные законы в отношении книг на русском, и обвинения "окопных министров" странным образом совпали с началом очередного раунда украино-российских переговоров в Женеве, который стартует уже 17 февраля. Не секрет, что российскую переговорную группу возглавит историк Владимир Мединский, и похоже, что языковые провокации устраиваются как раз для него."Я бы на месте Зеленского главой украинской делегации назначил директора Института национальной памяти Александра Алферова. Приезжает российская делегация во главе с Мединским в Женеву, - а тут Алферов: "Ну что? Пока не решим вопрос, кто главнее - Киев или Новгород, а также кому принадлежит князь Владимир - Украине или России, продолжать переговоры по другим пунктам не будем!", - иронизирует политолог Константин Бондаренко. Но в каждой шутке есть только доля шутки.И изменение состава российской делегации на переговорах говорит о том, что военные вопросы были урегулированы сторонами в Абу-Даби, а в Швейцарии на повестке будут гуманитарные вопросы. Это, прежде всего, статус русского языка, защита прихожан УПЦ, восстановление прав канонической православной церкви, освобождение политзаключенных, восстановление действия 10-й статьи Конституции Украины. Парадоксально, но факт: "агрессорская" Россия пытается восстановить конституционные права украинского народа, чтобы позволить ему, а не Зеленскому, определять судьбу страны. Но сейчас не об этом. А в том, что киевский режим уже заранее готовит отлуп на все гуманитарные инициативы российских переговорщиков, закручивая языковые гайки.Дело в том, что именно на языковом разделении и терроре держится, по сути, и майданный режим и диктатура Зеленского. Социологи не зря столько лет внушали украинцам, что языковый вопрос волнует граждан куда меньше, чем содержимое холодильника, выборы, коррупция или вступление в НАТО. А на деле именно этот "пунктик" и стал основой разделения народа на майданах, условием взаимной ненависти, которая в конце-концов привела к войне.После госпереворота в 2014 году языковой вопрос был институционализирован через законодательство, образовательные стандарты и медийную политику. Власти рассматривали мову, как инструмент консолидации "нации" и строительства проекта "Антироссия". Для этого языковые ограничения использовались как фактор внутренней поляризации и вытеснения альтернативных культурных моделей. В итоге, язык из средства коммуникации превратился в элемент политики и теперь накрепко связан и с вопросами суверенитета, и с вектором геополитической ориентации.Именно поэтому любые попытки смягчить или пересмотреть языковую политику киевским режимом и патриотами воспринимаются, как изменение стратегического курса страны. Дискуссия о языке давно вышла за рамки гуманитарной и перешла в разряд геополитической, а значит, наверняка будет самым острым вопросом за женевским столом. Ведь стоит только убрать языковую проблему из украинского поля, как все посыпется - все западные установки, связанные с насильственной украинизацией, дерусификацией декоммунизацией, этноцидом русскоязычного населения. Не секрет, что значительная часть политических решений последних 20 лет выстраивалась вокруг концепции культурной дистанции от России. Убери эту доктрину и изменится логика стратегического позиционирования Украины, как "незламного оплота" борьбы с Россией и "щита Европы". Вот почему и Киев, и его западные союзники зубами держатся за языковый вопрос. Насколько крепки их зубы покажут уже первые дни женевских переговоров.О последних событиях культурной жизни - в статье "Кто продвигает "Скуфа", сколько книг покупают в России, зачем Западу украинское кино? События культуры".

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир мединский, ирина фарион, минобразования, кабмин, министерство культуры, украина.ру, украина.ру, киевский режим