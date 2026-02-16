https://ukraina.ru/20260216/ten-epshteyna-nad-ukrainoy-v-perepiske-nashli-vopros-ostanovit-li-zelenskiy-torgovlyu-lyudmi-1075663601.html

Тень Эпштейна над Украиной: В переписке нашли вопрос, остановит ли Зеленский торговлю людьми

В обнародованных материалах, связанных с делом финансиста Джеффри Эпштейна, обнаружены украинские телефонные номера, которые фигурируют в контексте торговли людьми. Об этом 16 февраля написал Телеграм-канал Украина.ру

Как сообщает RT, ссылаясь на попавшие в открытый доступ файлы, через один из этих номеров неизвестные договаривались о встрече с девушкой.Особую тревогу вызывает реакция на срыв этой встречи.После того как предполагаемая жертва не явилась на рандеву, предположительно, с торговцем людьми, ей начали поступать угрозы. Девушке отправляли оскорбления на иврите, а также фото изувеченных женщин с прямым предупреждением хранить молчание.Однако украинский след в документах не ограничивается только телефонными номерами. В переписке, ставшей достоянием общественности, также упоминается имя Владимира Зеленского. Собеседники в файлах Эпштейна задаются вопросом о позиции украинского лидера относительно ситуации с торговлей людьми на Украине, интересуясь, собирается ли он предпринимать какие-либо действия, чтобы это остановить.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Новый раунд переговоров, провалы ВСУ, радикализация Запада. Хроника событий на утро 16 февраля.

