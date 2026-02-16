https://ukraina.ru/20260216/optimizma-ne-vnushaet-kiselev-o-reaktsii-zapada-na-fayly-epshteyna-1075673242.html

Оптимизма не внушает. Киселев о реакции Запада на файлы Эпштейна

Тема файлов Джеффри Эпштейна продолжает будоражить мировую прессу. Чем больше проходит времени, тем меньше надежд на то, что западное общество бескомпромиссно покарает порок. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев

Джеффри Эпштейн - американский финансист, что еще в 2008 году получил полтора года тюрьмы за совращение малолетней. После этого пожизненно зарегистрирован как сексуальный преступник. Всего, как сейчас ясно, жертвами серийного маньяка стали более тысячи девочек и женщин. Повторно задержан в июле 2019-го. В августе того же года якобы повесился в камере нью-йоркской тюрьмы, рассказал Киселев.По его словам, у полиции остались миллионы компьютерных файлов со сценами насилия, педофилии и прямо-таки сатанинских оргий на частном острове Эпштейна в Карибском море. Среди участников – мировая элита: от президента США Билла Клинтона до министров правительств разных стран, миллиардеров, поп-звезд и членов семей европейских монархий.Комментируя открывшееся, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это "чистой воды сатанизмом":"Эта тема имеет отношение к обнажению того лица, который называется "коллективный Запад", и который называется глубинное, даже теперь уже не государство, а глубинный союз, который руководит всем Западом и пытается руководить всем миром. То, что это вообще ниже человеческого понимания, то, что это чистой воды сатанизм, наверное, нормальному человеку объяснять не нужно".Официально считается, что Эпштейн свел счеты с жизнью сам, но британская Daily Mail обращает внимание на нестыковку по датам:"В документе, выданном прокуратурой Южного округа Нью-Йорка в пятницу, 9 августа 2019 года, говорится, что Эпштейн уже был найден без признаков жизни и объявлен мертвым. Однако тюремные записи и официальные отчеты показывают, что Эпштейна обнаружили без сознания только утром 10 августа 2019 года".Вокруг Эпштейна все еще много таинственного, отметил Киселев. Так, в день, когда ФБР завело против финансиста дело о сексуальной эксплуатации детей, маньяк выписал себе на остров шесть бочек серной кислоты – около полутора тонн. Мрачные ассоциации, если учесть упорные слухи о человеческих жертвоприношениях в ходе оргий.Миллионы файлов до конца еще не изучены, вот и всплывает в них каждую неделю все новое и новое, отметил Киселев. На днях хмыкнула вся Франция после того, как узнала, как Эпштейн комментировал фото бойфренда Эммануэля Макрона."Мне показали фотографию бойфренда Макрона. Ах… лицемерие... Неужели?"Удивившись, что на фото изображен военный – "солдат" – Эпштейн язвительно шутит:"Это придает новый смысл фразе "я прикрою твою спину". Или помни, французы стоят за твоей спиной".Как тут не вспомнить любовь президента Франции позировать в тесных группах военных. На эти фото весь мир сейчас уже смотрит другими глазами.Немецкий журнал Spiegel отмечает исключительные возможности Эпштейна как афериста по связям:"Эпштейн был своего рода "суперконнектором". Этим термином называют человека, который поддерживает контакты с сотнями людей из самых разных сфер и знает их достаточно хорошо, чтобы практически в любое время позвонить им. Список людей, с которыми Эпштейн общается, будь то лично или по электронной почте, которым он дает деньги или оказывает услуги, читается как биографический справочник тех, кто решает, что происходит в мире".Поразительно, но нечто похожее представил американо-британский кинорежиссер Стэнли Кубрик в последнем фильме своей жизни – "С широко закрытыми глазами".Жизнь элиты американского общества олицетворяет сцена рождественского бала в самом начале картины. Роскошь подчеркнута и роскошной музыкой Шостаковича – "Русским вальсом", что звучит по ходу действия не раз.И вдруг:- Извините, леди. Доктор Харпер, не могли бы пройти со мной, вас хочет видеть мистер Зиглер.- Билл, спасибо что пришел. У нас маленькая неприятность.- Что случилось?- Она укололась и последовала реакция.- Что она принимала?- Снежок, или как там у них это называется, героин с кокаином.- Героин с кокаином? А еще что-нибудь принимала?- Выпили немного шампанского, и все.- Возможно, я не должен тебе об этом говорить, но пусть это останется между нами, ладно?Тот эпизод оказался для доктора лишь случайным, хотя и характерным штрихом из огромного полотна тайной жизни элиты. По стечению случайных обстоятельств, бездна откроется для него позже. Чудом унес ноги оттуда живым. Кончилось для его спасительницы все плохо. Наутро доктор уже обнаружил ее тело в холодильнике морга. А потом и благодарный хозяин дома, где был тот самый рождественский бал, пытается уберечь ничего не понимающего доктора от наивных попыток узнать хоть что-то."Как только Стэнли Кубрик закончил монтаж этого фильма, то скоропостижно скончался. Это было в 1999 году – еще до премьеры. Выглядело, словно продолжение киносценария. Так или иначе, а представленная в гротескных тонах жизнь элиты казалась тогда плодом безудержной фантазии. Реальность же сегодня из файлов Эпштейна предстала куда более яркой и зловещей", - рассказал Киселев.Пока публично преследовали в судебном порядке мультиоскароносного кинопродюсера Харви Вайнштейна за его отношения с актрисами – и засадили в тюрьму на десятки лет с принудительным гормональным курсом по снижению либидо, пока радикальное феминистское движение Me Too преследовало мужчин за пылкий взор и, по сравнению с Эпштейном, – невинные шалости, западная элита наслаждалась купленным человеческим товаром на известном карибском острове без ограничений. А параллельно еще и дела обсуждаются. Как рутина.Самый массовый и влиятельный в Германии журнал Spiegel рисует общую картину так:"Не все общение имеет сексуальный подтекст, и не все, кто общается с Эпштейном, насилуют молодых девушек. Речь идет также о политике, финансовых сделках или новых научных открытиях. Речь идет о смешении этих сфер, об осознании того, что ты находишься в своего рода глобальном частном клубе, где все возможно. В раздевалке элиты, где можно говорить все, что угодно, а делать — еще больше. Закрытое общество, которое открыто для всего. Здесь торгуют инсайдерской информацией, властью и гламуром — или же сексом, злоупотребляя им или нет"."В прошлый раз мы задавались вопросом, сможет ли западное общество достойно переварить открывшееся, бескомпромиссно покарав порок. Или же, показным образом ужаснувшись, примет все как новую норму. Истекшая неделя оптимизма не внушила", - сказал Киселев.Да и кто поручится, что злополучный карибский остров Эпштейна – единственное в своем роде место, резюмировал ведущий.Подробнее о скандальном финансисте - в материале издания Украина.ру Кем на самом деле был Эпштейн и кто за ним стоял.

