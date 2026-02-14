https://ukraina.ru/20260214/pir-vo-vremya-chumy-lednik-dlya-prokurorov-vrachey-vvk-i-bortsov-s-korruptsiey-1075536223.html

Пир во время чумы: "Ледник" для прокуроров, врачей ВВК и "борцов с коррупцией"

Пир во время чумы: "Ледник" для прокуроров, врачей ВВК и "борцов с коррупцией" - 14.02.2026 Украина.ру

Пир во время чумы: "Ледник" для прокуроров, врачей ВВК и "борцов с коррупцией"

Апарт-комплекс в Буковеле стал надёжным средством вложения денег для украинских прокуроров, членов военно-врачебных комиссий и тех, кто призван на Украине бороться с коррупцией

Апарт-комплекс Glacier Premium Apartments открыли 1 января этого года. Ещё на этапе строительства комплекс называли самым большим апарт-отелем Украины. Открытие выдалось торжественным: выступали такие украинские поп-звёзды, как DOROFEEVA, Montaik, Parfeniuk, YAKTAK, TVORCHI. Вёл вечер Григорий Решетник. Люди на курорте веселились вовсю. И это тогда, когда часть украинских городов уже ощущала дефицит света и тепла.Апартаменты застройщик продавал по цене от $4 тыс. за квадратный метр. Но сегодня у застройщика напрямую ничего купить нельзя — всё распродано. Придётся обращаться к хозяевам недвижимости. Среди них встречаются довольно интересные персонажи.Прокуроры и врачиНа минувший неделе украинский проект BIHUS.Info обнародовал расследование о собственниках апартаментов в Glacier (Ледник - англ.). Среди прочих журналисты нашли родственников сразу трёх прокуроров: начальника управления Волынской областной прокуратуры Александра Сынюка, прокурора Винницкой областной прокуратуры Олега Мыхайлыны и руководителя Левобережной окружной прокуратуры Днепра Александра Чечитко.Так, у прокурора Сынюка собственницей дорогих апартаментов стала тёща Галина Летушко. Женщина никогда не занималась бизнесом, однако в 2023 году она инвестировала в 50-метровое помещение в этом комплексе. По рыночным ценам того года года, за эти апартаменты она должна была бы заплатить свыше $200 тыс.. При этом прикрыться мужем тёща прокурора не может — тот тоже ни дня не был предпринимателем.Но богатая тёща — не единственная радость прокурора Сынюка. Его жена Оксана владеет двумя апартаментами в Буковеле — в комплексах Hvoya и Escape City. Притом, в том же отеле Hvoya соразмерные апартаменты стоили на момент покупки свыше $162 тыс., в Escape City— в $115 тыс.В целом же с начала СВО родственники этого начальника управления Волынской областной прокуратуры закупились в Буковеле примерно на $500 тыс. Притом, согласно документам, на момент начала инвестиций жена Сынюка лишь несколько месяцев торговала на рынке.Сам же прокурор беден, как церковная мышь: по его декларации у него автомобиль Daewoo 2006 года выпуска и прицеп. Комментировать недвижимость в Буковеле Сынюк не стал."Её (тещу — Ред.) спросите", — коротко ответил Сынюк журналистам, а затем, отрицательно ответив на вопрос, пользуется ли он тёщиными апартаментами, повесил трубку.В том же 2023 году в апартаменты в Glacier инвестировал 71-летний отец главы отдела обеспечения деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции Винницкой областной прокуратуры Олега Мыхайлыны. На момент подписания договора отец прокурора заплатил $130 тыс. Связаться с прокурором не удалось. Остаётся добавить, что у его отца под Винницей дом, землю под который он купил в 2020 году. Рыночная стоимость дома — около $200 тыс.. Именно за такую цену продаётся аналогичная недвижимость рядом.Её одному прокурору — главе Левобережной окружной прокуратуры Днепра Александру Чечитко повезло с тестем — Александром Кащуком. Тот осенью 2025 года купил апартаменты в Glacier площадью в 37 квадратных метров за $180 тыс. Но тесть прокурора — не единственный обладатель буковельской недвижимости в семье. Жена, сестра жены и тёща прокурора владеют тремя апартаментами в комплексе Hvoya. Их общая рыночная стоимость составляет почти $500 тыс.. Но в декларации прокурора апартаменты жены оценили в 250 тыс. грн. (около $5,8 тыс.) при их рыночной стоимости в почти $160 тыс.. Притом апартаменты жене "подарили". Прирастали недвижимостью родичи прокурора во время СВО."Родители моей жены занимаются коммерческой деятельностью — фермерским хозяйством. Купили для семьи апартаменты за собственные средства. Сумму я указал такую потому, что документы по которым получила в собственность этот объект моя жена — сумма там стояла такая. Отдельно рыночную стоимость я не высчитывал", — признался Чечитко.Он единственных из опрошенных прокуроров признал, что пользуется апартаментами.Соседом прокуроров в Glacier является отоларинголог Евгений Пазюк. С 2023 по 2025 года он был членов военно-врачебной комиссии в Винницкой области. И именно этот период стал для жены Пазюка Марины знаковым — именно тогда она закупилась элитной недвижимостью. И это при том, что Марина Пазюк до 2023 года была госслужащей, работала в казначействе. Её семья в декларации не указывала никаких сбережений. Но в октябре 2024 года Пазюк уже пила кофе на балконе собственных апартаментов в Glacier. Свою инвестицию она сделала годом ранее. И тогда 39 квадратных метров дорогого жилья ей должны были обойтись в $160 тыс.. А в конце 2025 года она инвестировала уже в три паркоместа в строящийся винницкий ЖК бизнес-класса Twins."Я каждый день работаю. Я ещё раз говорю: я физлицо-предприниматель (ФОП, аналог российского ИП — Ред.). У меня есть свой собственный бизнес. Есть бизнес у родителей моей жены. И есть возможность финансово вкладывать какие-то средства для того, чтобы не наносить вред своей семье", — заявил врач.Он пояснил, что "не видит смысла" декларировать свои накопления."Я эту декларацию даже не сам подавал. Эту декларацию подавали люди. Они спросили: "Какие у тебя доходы?". Я показал доходы. Всё. Ну, может, где-то немного неточно подали декларацию", — прямо заявил Пазюк журналистам.По его словам, в этом он "не видит преступления".Пазюк — не единственный врач в Glacier. Там же владеет апартаментами и депутат Каменец-Подольского горсовета, главврач одной из местных больниц Виталий Шевчук. Свою политическую карьеру он начинал в 2015 году в "Европейской солидарности". Сейчас же он представляет "Слуг народа".Старшая дочь Шевчука работала специалистом в Хмельницком окружном административном суде. Брат Шевчука когда-то работал в Минздраве, а племянник состоит в райгосадминистрации Каменец-Подольского и отвечает за мобилизационную работу аппарата. Бизнесом никто не занимался, в т.ч. родители и тесть с тёщей Шевчука. Но 68-летняя тёща каким-то образом в 2023 году купила 26-метровые апартаменты в Glacier. Тогда их рыночная стоимость составляла $115 тыс.."Я не знаю, нужно у неё (тёщи — Ред.) спросить. Я думаю, что это её сестра. Она — богатый человек. Я об этом не знал. А где? В Буковеле? Возможно, это совместный бизнес", — заявил Шевчук.Он отрицал, что пользовался апартаментами. Когда журналистка сообщила врачу, что его номер телефона в документах прописан как контактный, Шевчук отметил, что ничего не знает, а в Буковеле отдыхал осенью и совсем в другом отеле.Обнаружились апартаменты в Glacier и у замглавы Хмельницкой областной военной администрации Владислава Фалюша. Отца чиновника журналисты обвинили в том, что он приложил руку к строительству Крымского моста. 40-метровые апартаменты стоимостью в $160 тыс. оформлены на брата жены Фалюша Тимура Бичканова. Дела у последнего, если верить его отчётам и декларациям, идут не очень. Поэтому журналисты подозревают, что именно Фалюш реальный владелец апартаментов.Соседом Фалюша по комплексу является бывший начальник Центральной базы производственно технологической комплектации Нацгвардии Владимир Федоровский. В 2025 года его я ряд других коллег обвинили в коррупции. Затем Федоровского уволили — сейчас он оспаривает увольнение в судах. В 2023 году апартаменты в 65 квадратных метров за почти $300 тыс. в Glacier купила его жена Оксана Голбан, с которой Федоровский перед тем развёлся. Притом жена Федоровского работала в университете. За несколько дней до покупки апартаментов она зарегистрировала ФОП по торговле молочными продуктами и яйцами.Голбан не стала разговаривать с журналистами, сымитировав плохую связь.В Glacier есть апартаменты у семей первого замдиректора коммунального предприятия "Луцкводоканал" Виктора Гуменюка и директора департамента материально-технического обеспечения управления имуществом Государственной таможенной службы Валерия Жалдака. Сестра тестя Жалдака в 2023 году инвестировала в апартаменты Glacier. Притом номер того же Жалдака указан в списке собственников апартаментов как контактный. Жена же Гуменюка — чиновница Юлия Соломко — приобрела апартаменты в складчину и не указала их в декларации.В общем, 2023 год для ряда украинских чиновников и врачей, несмотря на идущие в стране боевые действия, стал поистине "золотым". Они приобрели недвижимость на украинском курорте, который живёт будто в отрыве от страны: в Буковеле практически нет отключения света, не зверствуют военкомы и вообще царит атмосфера праздника.Остаётся лишь добавить, что сам открытый в 2025 году комплекс принадлежит людям, связанным с экс-министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым*. Заказчиком строительства выступила компания "Глейшер Хилл", созданная в начале СВО. Совладелицей компании (33,30%) является Оксана Чеботарь — дочь бывшего заместителя Авакова Сергея Чеботаря. Чеботарь фигурировал в деле "рюкзаков Авакова" — закупке рюкзаков у фирмы сына экс-министра. Одним из ключевых доказательств в деле была запись разговора Авакова-младшего и Чеботаря. Во время расследования видео уничтожили и дело закрыли.Партнёром дочки Чеботаря, как утверждал проект BIHUS.Info, является ивано-франковский застройщик, партнёр курорта Буковель Василий Кавлак. Он же связан с таким бывшим заместителем Авакова, как Алексей Тахтай, и экс-замгенпрокурора Украины Сергеем Кизём. Жёны Тахтая и Кизя владеют несколькими апартаментами в Буковеле. При этом Тахтай во время работы с Чеботарём засветился в скандале с продажей незаконно добытого песка. Сейчас же Тахтай проходит подозреваемым по делу о растрате в особо крупных размерах. Он вышел под залог в 33 млн грн. (около 60 млн руб.). При этом по декларации у него было лишь $200 тыс. накоплений.В общем, и отдельный апарт-отель, и весь Буковель в целом — это один большой памятник украинской коррупции. При этом особое процветание у курорта произошло во время кровопролитнейшего конфликта в истории независимой Украины.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовПодробнее о том, что происходит в Карпатах — в статье "Украина разная: пока в Киеве сливают воду, в Карпатах катаются на лыжах и строят отели".

Егор Леев

Егор Леев

