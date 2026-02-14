Пир во время чумы: "Ледник" для прокуроров, врачей ВВК и "борцов с коррупцией" - 14.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260214/pir-vo-vremya-chumy-lednik-dlya-prokurorov-vrachey-vvk-i-bortsov-s-korruptsiey-1075536223.html
Пир во время чумы: "Ледник" для прокуроров, врачей ВВК и "борцов с коррупцией"
Пир во время чумы: "Ледник" для прокуроров, врачей ВВК и "борцов с коррупцией" - 14.02.2026 Украина.ру
Пир во время чумы: "Ледник" для прокуроров, врачей ВВК и "борцов с коррупцией"
Апарт-комплекс в Буковеле стал надёжным средством вложения денег для украинских прокуроров, членов военно-врачебных комиссий и тех, кто призван на Украине бороться с коррупцией
2026-02-14T07:10
2026-02-14T07:10
эксклюзив
слуга народа
минздрав
нацгвардия
арсен аваков
украина
буковель
днепр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0c/1075536019_0:985:1440:1795_1920x0_80_0_0_7b41068d0b81ec907554541ea63f04ec.jpg
Апарт-комплекс Glacier Premium Apartments открыли 1 января этого года. Ещё на этапе строительства комплекс называли самым большим апарт-отелем Украины. Открытие выдалось торжественным: выступали такие украинские поп-звёзды, как DOROFEEVA, Montaik, Parfeniuk, YAKTAK, TVORCHI. Вёл вечер Григорий Решетник. Люди на курорте веселились вовсю. И это тогда, когда часть украинских городов уже ощущала дефицит света и тепла.Апартаменты застройщик продавал по цене от $4 тыс. за квадратный метр. Но сегодня у застройщика напрямую ничего купить нельзя — всё распродано. Придётся обращаться к хозяевам недвижимости. Среди них встречаются довольно интересные персонажи.Прокуроры и врачиНа минувший неделе украинский проект BIHUS.Info обнародовал расследование о собственниках апартаментов в Glacier (Ледник - англ.). Среди прочих журналисты нашли родственников сразу трёх прокуроров: начальника управления Волынской областной прокуратуры Александра Сынюка, прокурора Винницкой областной прокуратуры Олега Мыхайлыны и руководителя Левобережной окружной прокуратуры Днепра Александра Чечитко.Так, у прокурора Сынюка собственницей дорогих апартаментов стала тёща Галина Летушко. Женщина никогда не занималась бизнесом, однако в 2023 году она инвестировала в 50-метровое помещение в этом комплексе. По рыночным ценам того года года, за эти апартаменты она должна была бы заплатить свыше $200 тыс.. При этом прикрыться мужем тёща прокурора не может — тот тоже ни дня не был предпринимателем.Но богатая тёща — не единственная радость прокурора Сынюка. Его жена Оксана владеет двумя апартаментами в Буковеле — в комплексах Hvoya и Escape City. Притом, в том же отеле Hvoya соразмерные апартаменты стоили на момент покупки свыше $162 тыс., в Escape City— в $115 тыс.В целом же с начала СВО родственники этого начальника управления Волынской областной прокуратуры закупились в Буковеле примерно на $500 тыс. Притом, согласно документам, на момент начала инвестиций жена Сынюка лишь несколько месяцев торговала на рынке.Сам же прокурор беден, как церковная мышь: по его декларации у него автомобиль Daewoo 2006 года выпуска и прицеп. Комментировать недвижимость в Буковеле Сынюк не стал."Её (тещу — Ред.) спросите", — коротко ответил Сынюк журналистам, а затем, отрицательно ответив на вопрос, пользуется ли он тёщиными апартаментами, повесил трубку.В том же 2023 году в апартаменты в Glacier инвестировал 71-летний отец главы отдела обеспечения деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции Винницкой областной прокуратуры Олега Мыхайлыны. На момент подписания договора отец прокурора заплатил $130 тыс. Связаться с прокурором не удалось. Остаётся добавить, что у его отца под Винницей дом, землю под который он купил в 2020 году. Рыночная стоимость дома — около $200 тыс.. Именно за такую цену продаётся аналогичная недвижимость рядом.Её одному прокурору — главе Левобережной окружной прокуратуры Днепра Александру Чечитко повезло с тестем — Александром Кащуком. Тот осенью 2025 года купил апартаменты в Glacier площадью в 37 квадратных метров за $180 тыс. Но тесть прокурора — не единственный обладатель буковельской недвижимости в семье. Жена, сестра жены и тёща прокурора владеют тремя апартаментами в комплексе Hvoya. Их общая рыночная стоимость составляет почти $500 тыс.. Но в декларации прокурора апартаменты жены оценили в 250 тыс. грн. (около $5,8 тыс.) при их рыночной стоимости в почти $160 тыс.. Притом апартаменты жене "подарили". Прирастали недвижимостью родичи прокурора во время СВО."Родители моей жены занимаются коммерческой деятельностью — фермерским хозяйством. Купили для семьи апартаменты за собственные средства. Сумму я указал такую потому, что документы по которым получила в собственность этот объект моя жена — сумма там стояла такая. Отдельно рыночную стоимость я не высчитывал", — признался Чечитко.Он единственных из опрошенных прокуроров признал, что пользуется апартаментами.Соседом прокуроров в Glacier является отоларинголог Евгений Пазюк. С 2023 по 2025 года он был членов военно-врачебной комиссии в Винницкой области. И именно этот период стал для жены Пазюка Марины знаковым — именно тогда она закупилась элитной недвижимостью. И это при том, что Марина Пазюк до 2023 года была госслужащей, работала в казначействе. Её семья в декларации не указывала никаких сбережений. Но в октябре 2024 года Пазюк уже пила кофе на балконе собственных апартаментов в Glacier. Свою инвестицию она сделала годом ранее. И тогда 39 квадратных метров дорогого жилья ей должны были обойтись в $160 тыс.. А в конце 2025 года она инвестировала уже в три паркоместа в строящийся винницкий ЖК бизнес-класса Twins."Я каждый день работаю. Я ещё раз говорю: я физлицо-предприниматель (ФОП, аналог российского ИП — Ред.). У меня есть свой собственный бизнес. Есть бизнес у родителей моей жены. И есть возможность финансово вкладывать какие-то средства для того, чтобы не наносить вред своей семье", — заявил врач.Он пояснил, что "не видит смысла" декларировать свои накопления."Я эту декларацию даже не сам подавал. Эту декларацию подавали люди. Они спросили: "Какие у тебя доходы?". Я показал доходы. Всё. Ну, может, где-то немного неточно подали декларацию", — прямо заявил Пазюк журналистам.По его словам, в этом он "не видит преступления".Пазюк — не единственный врач в Glacier. Там же владеет апартаментами и депутат Каменец-Подольского горсовета, главврач одной из местных больниц Виталий Шевчук. Свою политическую карьеру он начинал в 2015 году в "Европейской солидарности". Сейчас же он представляет "Слуг народа".Старшая дочь Шевчука работала специалистом в Хмельницком окружном административном суде. Брат Шевчука когда-то работал в Минздраве, а племянник состоит в райгосадминистрации Каменец-Подольского и отвечает за мобилизационную работу аппарата. Бизнесом никто не занимался, в т.ч. родители и тесть с тёщей Шевчука. Но 68-летняя тёща каким-то образом в 2023 году купила 26-метровые апартаменты в Glacier. Тогда их рыночная стоимость составляла $115 тыс.."Я не знаю, нужно у неё (тёщи — Ред.) спросить. Я думаю, что это её сестра. Она — богатый человек. Я об этом не знал. А где? В Буковеле? Возможно, это совместный бизнес", — заявил Шевчук.Он отрицал, что пользовался апартаментами. Когда журналистка сообщила врачу, что его номер телефона в документах прописан как контактный, Шевчук отметил, что ничего не знает, а в Буковеле отдыхал осенью и совсем в другом отеле.Обнаружились апартаменты в Glacier и у замглавы Хмельницкой областной военной администрации Владислава Фалюша. Отца чиновника журналисты обвинили в том, что он приложил руку к строительству Крымского моста. 40-метровые апартаменты стоимостью в $160 тыс. оформлены на брата жены Фалюша Тимура Бичканова. Дела у последнего, если верить его отчётам и декларациям, идут не очень. Поэтому журналисты подозревают, что именно Фалюш реальный владелец апартаментов.Соседом Фалюша по комплексу является бывший начальник Центральной базы производственно технологической комплектации Нацгвардии Владимир Федоровский. В 2025 года его я ряд других коллег обвинили в коррупции. Затем Федоровского уволили — сейчас он оспаривает увольнение в судах. В 2023 году апартаменты в 65 квадратных метров за почти $300 тыс. в Glacier купила его жена Оксана Голбан, с которой Федоровский перед тем развёлся. Притом жена Федоровского работала в университете. За несколько дней до покупки апартаментов она зарегистрировала ФОП по торговле молочными продуктами и яйцами.Голбан не стала разговаривать с журналистами, сымитировав плохую связь.В Glacier есть апартаменты у семей первого замдиректора коммунального предприятия "Луцкводоканал" Виктора Гуменюка и директора департамента материально-технического обеспечения управления имуществом Государственной таможенной службы Валерия Жалдака. Сестра тестя Жалдака в 2023 году инвестировала в апартаменты Glacier. Притом номер того же Жалдака указан в списке собственников апартаментов как контактный. Жена же Гуменюка — чиновница Юлия Соломко — приобрела апартаменты в складчину и не указала их в декларации.В общем, 2023 год для ряда украинских чиновников и врачей, несмотря на идущие в стране боевые действия, стал поистине "золотым". Они приобрели недвижимость на украинском курорте, который живёт будто в отрыве от страны: в Буковеле практически нет отключения света, не зверствуют военкомы и вообще царит атмосфера праздника.Остаётся лишь добавить, что сам открытый в 2025 году комплекс принадлежит людям, связанным с экс-министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым*. Заказчиком строительства выступила компания "Глейшер Хилл", созданная в начале СВО. Совладелицей компании (33,30%) является Оксана Чеботарь — дочь бывшего заместителя Авакова Сергея Чеботаря. Чеботарь фигурировал в деле "рюкзаков Авакова" — закупке рюкзаков у фирмы сына экс-министра. Одним из ключевых доказательств в деле была запись разговора Авакова-младшего и Чеботаря. Во время расследования видео уничтожили и дело закрыли.Партнёром дочки Чеботаря, как утверждал проект BIHUS.Info, является ивано-франковский застройщик, партнёр курорта Буковель Василий Кавлак. Он же связан с таким бывшим заместителем Авакова, как Алексей Тахтай, и экс-замгенпрокурора Украины Сергеем Кизём. Жёны Тахтая и Кизя владеют несколькими апартаментами в Буковеле. При этом Тахтай во время работы с Чеботарём засветился в скандале с продажей незаконно добытого песка. Сейчас же Тахтай проходит подозреваемым по делу о растрате в особо крупных размерах. Он вышел под залог в 33 млн грн. (около 60 млн руб.). При этом по декларации у него было лишь $200 тыс. накоплений.В общем, и отдельный апарт-отель, и весь Буковель в целом — это один большой памятник украинской коррупции. При этом особое процветание у курорта произошло во время кровопролитнейшего конфликта в истории независимой Украины.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовПодробнее о том, что происходит в Карпатах — в статье "Украина разная: пока в Киеве сливают воду, в Карпатах катаются на лыжах и строят отели".
украина
буковель
днепр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0c/1075536019_0:715:1440:1795_1920x0_80_0_0_d49da488dd1b740f4d5217a3a9ec401e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, слуга народа, минздрав, нацгвардия, арсен аваков, украина, буковель, днепр
Эксклюзив, Слуга народа, Минздрав, Нацгвардия, Арсен Аваков, Украина, Буковель, Днепр

Пир во время чумы: "Ледник" для прокуроров, врачей ВВК и "борцов с коррупцией"

07:10 14.02.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Glecier Premium ApartamentsGlacier Premium Apartaments
Glacier Premium Apartaments - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Glecier Premium Apartaments
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Апарт-комплекс в Буковеле стал надёжным средством вложения денег для украинских прокуроров, членов военно-врачебных комиссий и тех, кто призван на Украине бороться с коррупцией
Апарт-комплекс Glacier Premium Apartments открыли 1 января этого года. Ещё на этапе строительства комплекс называли самым большим апарт-отелем Украины. Открытие выдалось торжественным: выступали такие украинские поп-звёзды, как DOROFEEVA, Montaik, Parfeniuk, YAKTAK, TVORCHI. Вёл вечер Григорий Решетник. Люди на курорте веселились вовсю. И это тогда, когда часть украинских городов уже ощущала дефицит света и тепла.
Апартаменты застройщик продавал по цене от $4 тыс. за квадратный метр. Но сегодня у застройщика напрямую ничего купить нельзя — всё распродано. Придётся обращаться к хозяевам недвижимости. Среди них встречаются довольно интересные персонажи.
Прокуроры и врачи
На минувший неделе украинский проект BIHUS.Info обнародовал расследование о собственниках апартаментов в Glacier (Ледник - англ.). Среди прочих журналисты нашли родственников сразу трёх прокуроров: начальника управления Волынской областной прокуратуры Александра Сынюка, прокурора Винницкой областной прокуратуры Олега Мыхайлыны и руководителя Левобережной окружной прокуратуры Днепра Александра Чечитко.
Так, у прокурора Сынюка собственницей дорогих апартаментов стала тёща Галина Летушко. Женщина никогда не занималась бизнесом, однако в 2023 году она инвестировала в 50-метровое помещение в этом комплексе. По рыночным ценам того года года, за эти апартаменты она должна была бы заплатить свыше $200 тыс.. При этом прикрыться мужем тёща прокурора не может — тот тоже ни дня не был предпринимателем.
Но богатая тёща — не единственная радость прокурора Сынюка. Его жена Оксана владеет двумя апартаментами в Буковеле — в комплексах Hvoya и Escape City. Притом, в том же отеле Hvoya соразмерные апартаменты стоили на момент покупки свыше $162 тыс., в Escape City— в $115 тыс.
В целом же с начала СВО родственники этого начальника управления Волынской областной прокуратуры закупились в Буковеле примерно на $500 тыс. Притом, согласно документам, на момент начала инвестиций жена Сынюка лишь несколько месяцев торговала на рынке.
Сам же прокурор беден, как церковная мышь: по его декларации у него автомобиль Daewoo 2006 года выпуска и прицеп. Комментировать недвижимость в Буковеле Сынюк не стал.
"Её (тещу — Ред.) спросите", — коротко ответил Сынюк журналистам, а затем, отрицательно ответив на вопрос, пользуется ли он тёщиными апартаментами, повесил трубку.
В том же 2023 году в апартаменты в Glacier инвестировал 71-летний отец главы отдела обеспечения деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции Винницкой областной прокуратуры Олега Мыхайлыны. На момент подписания договора отец прокурора заплатил $130 тыс. Связаться с прокурором не удалось. Остаётся добавить, что у его отца под Винницей дом, землю под который он купил в 2020 году. Рыночная стоимость дома — около $200 тыс.. Именно за такую цену продаётся аналогичная недвижимость рядом.
Её одному прокурору — главе Левобережной окружной прокуратуры Днепра Александру Чечитко повезло с тестем — Александром Кащуком. Тот осенью 2025 года купил апартаменты в Glacier площадью в 37 квадратных метров за $180 тыс. Но тесть прокурора — не единственный обладатель буковельской недвижимости в семье. Жена, сестра жены и тёща прокурора владеют тремя апартаментами в комплексе Hvoya. Их общая рыночная стоимость составляет почти $500 тыс.. Но в декларации прокурора апартаменты жены оценили в 250 тыс. грн. (около $5,8 тыс.) при их рыночной стоимости в почти $160 тыс.. Притом апартаменты жене "подарили". Прирастали недвижимостью родичи прокурора во время СВО.
"Родители моей жены занимаются коммерческой деятельностью — фермерским хозяйством. Купили для семьи апартаменты за собственные средства. Сумму я указал такую потому, что документы по которым получила в собственность этот объект моя жена — сумма там стояла такая. Отдельно рыночную стоимость я не высчитывал", — признался Чечитко.
Он единственных из опрошенных прокуроров признал, что пользуется апартаментами.
Соседом прокуроров в Glacier является отоларинголог Евгений Пазюк. С 2023 по 2025 года он был членов военно-врачебной комиссии в Винницкой области. И именно этот период стал для жены Пазюка Марины знаковым — именно тогда она закупилась элитной недвижимостью.
И это при том, что Марина Пазюк до 2023 года была госслужащей, работала в казначействе. Её семья в декларации не указывала никаких сбережений. Но в октябре 2024 года Пазюк уже пила кофе на балконе собственных апартаментов в Glacier. Свою инвестицию она сделала годом ранее. И тогда 39 квадратных метров дорогого жилья ей должны были обойтись в $160 тыс.. А в конце 2025 года она инвестировала уже в три паркоместа в строящийся винницкий ЖК бизнес-класса Twins.
"Я каждый день работаю. Я ещё раз говорю: я физлицо-предприниматель (ФОП, аналог российского ИП — Ред.). У меня есть свой собственный бизнес. Есть бизнес у родителей моей жены. И есть возможность финансово вкладывать какие-то средства для того, чтобы не наносить вред своей семье", — заявил врач.
Он пояснил, что "не видит смысла" декларировать свои накопления.
"Я эту декларацию даже не сам подавал. Эту декларацию подавали люди. Они спросили: "Какие у тебя доходы?". Я показал доходы. Всё. Ну, может, где-то немного неточно подали декларацию", — прямо заявил Пазюк журналистам.
По его словам, в этом он "не видит преступления".
Пазюк — не единственный врач в Glacier. Там же владеет апартаментами и депутат Каменец-Подольского горсовета, главврач одной из местных больниц Виталий Шевчук. Свою политическую карьеру он начинал в 2015 году в "Европейской солидарности". Сейчас же он представляет "Слуг народа".
Старшая дочь Шевчука работала специалистом в Хмельницком окружном административном суде. Брат Шевчука когда-то работал в Минздраве, а племянник состоит в райгосадминистрации Каменец-Подольского и отвечает за мобилизационную работу аппарата. Бизнесом никто не занимался, в т.ч. родители и тесть с тёщей Шевчука. Но 68-летняя тёща каким-то образом в 2023 году купила 26-метровые апартаменты в Glacier. Тогда их рыночная стоимость составляла $115 тыс..
"Я не знаю, нужно у неё (тёщи — Ред.) спросить. Я думаю, что это её сестра. Она — богатый человек. Я об этом не знал. А где? В Буковеле? Возможно, это совместный бизнес", — заявил Шевчук.
Он отрицал, что пользовался апартаментами. Когда журналистка сообщила врачу, что его номер телефона в документах прописан как контактный, Шевчук отметил, что ничего не знает, а в Буковеле отдыхал осенью и совсем в другом отеле.
Обнаружились апартаменты в Glacier и у замглавы Хмельницкой областной военной администрации Владислава Фалюша. Отца чиновника журналисты обвинили в том, что он приложил руку к строительству Крымского моста. 40-метровые апартаменты стоимостью в $160 тыс. оформлены на брата жены Фалюша Тимура Бичканова. Дела у последнего, если верить его отчётам и декларациям, идут не очень. Поэтому журналисты подозревают, что именно Фалюш реальный владелец апартаментов.
Соседом Фалюша по комплексу является бывший начальник Центральной базы производственно технологической комплектации Нацгвардии Владимир Федоровский. В 2025 года его я ряд других коллег обвинили в коррупции. Затем Федоровского уволили — сейчас он оспаривает увольнение в судах. В 2023 году апартаменты в 65 квадратных метров за почти $300 тыс. в Glacier купила его жена Оксана Голбан, с которой Федоровский перед тем развёлся. Притом жена Федоровского работала в университете. За несколько дней до покупки апартаментов она зарегистрировала ФОП по торговле молочными продуктами и яйцами.
Голбан не стала разговаривать с журналистами, сымитировав плохую связь.
В Glacier есть апартаменты у семей первого замдиректора коммунального предприятия "Луцкводоканал" Виктора Гуменюка и директора департамента материально-технического обеспечения управления имуществом Государственной таможенной службы Валерия Жалдака. Сестра тестя Жалдака в 2023 году инвестировала в апартаменты Glacier. Притом номер того же Жалдака указан в списке собственников апартаментов как контактный. Жена же Гуменюка — чиновница Юлия Соломко — приобрела апартаменты в складчину и не указала их в декларации.
В общем, 2023 год для ряда украинских чиновников и врачей, несмотря на идущие в стране боевые действия, стал поистине "золотым". Они приобрели недвижимость на украинском курорте, который живёт будто в отрыве от страны: в Буковеле практически нет отключения света, не зверствуют военкомы и вообще царит атмосфера праздника.
Остаётся лишь добавить, что сам открытый в 2025 году комплекс принадлежит людям, связанным с экс-министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым*. Заказчиком строительства выступила компания "Глейшер Хилл", созданная в начале СВО. Совладелицей компании (33,30%) является Оксана Чеботарь — дочь бывшего заместителя Авакова Сергея Чеботаря. Чеботарь фигурировал в деле "рюкзаков Авакова" — закупке рюкзаков у фирмы сына экс-министра. Одним из ключевых доказательств в деле была запись разговора Авакова-младшего и Чеботаря. Во время расследования видео уничтожили и дело закрыли.
Партнёром дочки Чеботаря, как утверждал проект BIHUS.Info, является ивано-франковский застройщик, партнёр курорта Буковель Василий Кавлак. Он же связан с таким бывшим заместителем Авакова, как Алексей Тахтай, и экс-замгенпрокурора Украины Сергеем Кизём. Жёны Тахтая и Кизя владеют несколькими апартаментами в Буковеле. При этом Тахтай во время работы с Чеботарём засветился в скандале с продажей незаконно добытого песка. Сейчас же Тахтай проходит подозреваемым по делу о растрате в особо крупных размерах. Он вышел под залог в 33 млн грн. (около 60 млн руб.). При этом по декларации у него было лишь $200 тыс. накоплений.
В общем, и отдельный апарт-отель, и весь Буковель в целом — это один большой памятник украинской коррупции. При этом особое процветание у курорта произошло во время кровопролитнейшего конфликта в истории независимой Украины.
* внесён в РФ в список экстремистов и террористов
Подробнее о том, что происходит в Карпатах — в статье "Украина разная: пока в Киеве сливают воду, в Карпатах катаются на лыжах и строят отели".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСлуга народаМинздравНацгвардияАрсен АваковУкраинаБуковельДнепр
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:19Убить миллионы: в неизбежной гибели нынешней Украины есть рациональное зерно
18:36Россия и Украина обменялись ударами БПЛА во время мюнхенских разговоров о безопасности
18:15Посмотрел в глаза Патрону, заявления Зеленского. Итоги 14 февраля
18:06"Победили в Холодной войне, победим и сейчас". Рубио в Мюнхене призвал Европу восстановить союз с США
17:57"Я очень честный": Зеленский рассказал, что должен сделать Трамп для выборов на Украине
17:26США ратуют за окончание войны, поставляя для ВСУ оружие на $15 млрд
17:07Ответ Орбана на хамство Зеленского не заставил себя ждать
16:58Обстановка на Славянском направлении: ВС РФ наступают
16:51Генсек НАТО рассказал, как поговорил с украинской собакой
16:46Новый прорыв ВС РФ в зоне СВО
16:29Зеленский недоволен позицией США и ошибочной политикой ЕС
16:13США не выйдут из переговоров по Украине, Зеленский хамит лидерам Европы. Главное к этому часу
15:25В Киевской области дали отпор людоловам
14:41То понос, то золотуха: как депутаты блокируют получение внешнего финансирования
13:59Ограбить всех и заставить воевать еще полтора года. Что говорят на Украине об усилении мобилизации
13:48Рубио и Зеленский в Мюнхене рассказали о переговорах по Украине. Новости к этому часу
13:40В огороде бузина, а в Киеве дядька. Зачем Зеленскому политическая биполярка
13:29Армия России наступает на Северном направлении
13:10Где Россия возьмёт деньги на затяжную войну? Дугин об опасности принципа "currency board"
13:00Выступление Рубио в Мюнхене, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 февраля
Лента новостейМолния