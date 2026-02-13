https://ukraina.ru/20260213/razyskivaetsya-komandir-iz-vsu-prikazavshiy-atakovat-port-kavkaz-v-krasnodarskom-krae-1075601254.html
Разыскивается командир из ВСУ, приказавший атаковать порт "Кавказ" в Краснодарском крае
Разыскивается командир из ВСУ, приказавший атаковать порт "Кавказ" в Краснодарском крае - 13.02.2026 Украина.ру
Разыскивается командир из ВСУ, приказавший атаковать порт "Кавказ" в Краснодарском крае
Следственный комитет России расследовал уголовное дело в отношении командира ВСУ, отдавшего приказ атаковать акваторию порта "Кавказ" в июле 2024 года. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба ведомства
2026-02-13T14:26
2026-02-13T14:26
2026-02-13T14:26
новости
россия
украина
краснодарский край
вооруженные силы украины
ск рф
следственный комитет
криминал
терроризм
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:418:2898:2048_1920x0_80_0_0_eed68e151aa66355ed7049d8ae5421a2.jpg
Главным следственным управлением СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении командира 360-й отдельной береговой ракетной бригады военно-морских сил Украины Юрия Яцкевича. Он заочно обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший гибель человека)."Следствием установлено, что в июле 2024 года Яцкевич отдал преступный приказ подчиненным ему военнослужащим нанести удар противокорабельными ракетами "Нептун" по акватории порта "Кавказ" в Темрюкском районе Краснодарского края Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что в результате атаки ВСУ пострадали сотрудники порта и матросы двух гражданских судов, в том числе один человек погиб и пятеро получили ранения. Фрагментами разорвавшихся ракет и поражающими элементами повреждены два гражданских судна и ряд сооружений порта, чем причинен имущественный ущерб на сумму свыше 33,5 миллиона рублей.По уголовному делу проведен комплекс следственных действий, в том числе ряд экспертиз. Их результаты подтверждают причастность Яцкевича к инкриминируемому ему деянию. Яцкевич объявлен в международный розыск, - сообщили в СК. - Уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд".СК России во взаимодействии с Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России продолжается расследование преступлений, совершенных военнослужащими и командирами вышеуказанного подразделения ВСУ, причастными к иным терактам, совершенным путем ударов ПКР "Нептун" по гражданским объектам, не являющимся военными целями.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новая встреча по Украине, успехи ВС РФ, "фарс Зеленского". Хроника событий на 13:00 13 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
краснодарский край
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d5d5ce7ea6da7db99cb37cb30c37385.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, краснодарский край, вооруженные силы украины, ск рф, следственный комитет, криминал, терроризм, всу, розыск, мвд
Новости, Россия, Украина, краснодарский край, Вооруженные силы Украины, СК РФ, Следственный комитет, криминал, терроризм, ВСУ, розыск, МВД
Разыскивается командир из ВСУ, приказавший атаковать порт "Кавказ" в Краснодарском крае
Следственный комитет России расследовал уголовное дело в отношении командира ВСУ, отдавшего приказ атаковать акваторию порта "Кавказ" в июле 2024 года. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба ведомства
Главным следственным управлением СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении командира 360-й отдельной береговой ракетной бригады военно-морских сил Украины Юрия Яцкевича. Он заочно обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший гибель человека).
"Следствием установлено, что в июле 2024 года Яцкевич отдал преступный приказ подчиненным ему военнослужащим нанести удар противокорабельными ракетами "Нептун" по акватории порта "Кавказ" в Темрюкском районе Краснодарского края Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что в результате атаки ВСУ пострадали сотрудники порта и матросы двух гражданских судов, в том числе один человек погиб и пятеро получили ранения. Фрагментами разорвавшихся ракет и поражающими элементами повреждены два гражданских судна и ряд сооружений порта, чем причинен имущественный ущерб на сумму свыше 33,5 миллиона рублей.
По уголовному делу проведен комплекс следственных действий, в том числе ряд экспертиз. Их результаты подтверждают причастность Яцкевича к инкриминируемому ему деянию.
Яцкевич объявлен в международный розыск, - сообщили в СК. - Уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд".
СК России во взаимодействии с Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России продолжается расследование преступлений, совершенных военнослужащими и командирами вышеуказанного подразделения ВСУ, причастными к иным терактам, совершенным путем ударов ПКР "Нептун" по гражданским объектам, не являющимся военными целями.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.