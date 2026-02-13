https://ukraina.ru/20260213/razyskivaetsya-komandir-iz-vsu-prikazavshiy-atakovat-port-kavkaz-v-krasnodarskom-krae-1075601254.html

Разыскивается командир из ВСУ, приказавший атаковать порт "Кавказ" в Краснодарском крае

Следственный комитет России расследовал уголовное дело в отношении командира ВСУ, отдавшего приказ атаковать акваторию порта "Кавказ" в июле 2024 года. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба ведомства

Главным следственным управлением СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении командира 360-й отдельной береговой ракетной бригады военно-морских сил Украины Юрия Яцкевича. Он заочно обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший гибель человека)."Следствием установлено, что в июле 2024 года Яцкевич отдал преступный приказ подчиненным ему военнослужащим нанести удар противокорабельными ракетами "Нептун" по акватории порта "Кавказ" в Темрюкском районе Краснодарского края Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что в результате атаки ВСУ пострадали сотрудники порта и матросы двух гражданских судов, в том числе один человек погиб и пятеро получили ранения. Фрагментами разорвавшихся ракет и поражающими элементами повреждены два гражданских судна и ряд сооружений порта, чем причинен имущественный ущерб на сумму свыше 33,5 миллиона рублей.По уголовному делу проведен комплекс следственных действий, в том числе ряд экспертиз. Их результаты подтверждают причастность Яцкевича к инкриминируемому ему деянию. Яцкевич объявлен в международный розыск, - сообщили в СК. - Уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд".СК России во взаимодействии с Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России продолжается расследование преступлений, совершенных военнослужащими и командирами вышеуказанного подразделения ВСУ, причастными к иным терактам, совершенным путем ударов ПКР "Нептун" по гражданским объектам, не являющимся военными целями.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новая встреча по Украине, успехи ВС РФ, "фарс Зеленского". Хроника событий на 13:00 13 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

новости, россия, украина, краснодарский край, вооруженные силы украины, ск рф, следственный комитет, криминал, терроризм, всу, розыск, мвд