10 февраля 2026 года, утренний эфир
10 февраля 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Нам есть, чем гордиться! Луганский академический театр кукол. Гость: Полина Ломакина - театральный блогер из Луганска* Женщины Новороссии. О Полине Осипенко: советской лётчице, одной из первых женщин, удостоенных звания Герой Советского Союза. Гость: Наталья Курянская - член Общественной палаты ДНР* Время Новороссии. Помощь и поддержка жен, вдов участников СВО. Гость: Лариса Николаевна Михайлова - директор Агентства социальной архитектуры* Помогаем своим. Помощь фронту. Гость: Виктория Дегтярева - волонтёр, супруга защитника.
новороссия, луганск, донецкая народная республика, наталья курянская, общественная палата, новороссия сегодня
Новороссия, Луганск, Донецкая Народная Республика, Наталья Курянская, общественная палата, Новороссия сегодня

10 февраля 2026 года, утренний эфир

13:34 10.02.2026
 
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Нам есть, чем гордиться! Луганский академический театр кукол. Гость: Полина Ломакина - театральный блогер из Луганска
* Женщины Новороссии. О Полине Осипенко: советской лётчице, одной из первых женщин, удостоенных звания Герой Советского Союза. Гость: Наталья Курянская - член Общественной палаты ДНР
* Время Новороссии. Помощь и поддержка жен, вдов участников СВО. Гость: Лариса Николаевна Михайлова - директор Агентства социальной архитектуры
* Помогаем своим. Помощь фронту. Гость: Виктория Дегтярева - волонтёр, супруга защитника.
Лента новостейМолния