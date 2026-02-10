https://ukraina.ru/20260210/10-fevralya-2026-goda-utrenniy-efir-1075462029.html
10 февраля 2026 года, утренний эфир
10 февраля 2026 года, утренний эфир - 10.02.2026 Украина.ру
10 февраля 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 10.02.2026
2026-02-10T13:34
2026-02-10T13:34
2026-02-10T13:34
новороссия
луганск
донецкая народная республика
наталья курянская
общественная палата
новороссия сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0a/1075461890_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_002a4be73eed0251064e468c87f98af8.jpg
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Нам есть, чем гордиться! Луганский академический театр кукол. Гость: Полина Ломакина - театральный блогер из Луганска* Женщины Новороссии. О Полине Осипенко: советской лётчице, одной из первых женщин, удостоенных звания Герой Советского Союза. Гость: Наталья Курянская - член Общественной палаты ДНР* Время Новороссии. Помощь и поддержка жен, вдов участников СВО. Гость: Лариса Николаевна Михайлова - директор Агентства социальной архитектуры* Помогаем своим. Помощь фронту. Гость: Виктория Дегтярева - волонтёр, супруга защитника.
новороссия
луганск
донецкая народная республика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0a/1075461890_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_e043c68d9f830fdb38169996adac8ff8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новороссия, луганск, донецкая народная республика, наталья курянская, общественная палата, новороссия сегодня, видео
Новороссия, Луганск, Донецкая Народная Республика, Наталья Курянская, общественная палата, Новороссия сегодня
* Новости и фронтовые сводки.
* Нам есть, чем гордиться! Луганский академический театр кукол. Гость: Полина Ломакина - театральный блогер из Луганска
* Женщины Новороссии. О Полине Осипенко: советской лётчице, одной из первых женщин, удостоенных звания Герой Советского Союза. Гость: Наталья Курянская - член Общественной палаты ДНР
* Время Новороссии. Помощь и поддержка жен, вдов участников СВО. Гость: Лариса Николаевна Михайлова - директор Агентства социальной архитектуры
* Помогаем своим. Помощь фронту. Гость: Виктория Дегтярева - волонтёр, супруга защитника.