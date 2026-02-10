https://ukraina.ru/20260210/10-fevralya-2026-goda-utrenniy-efir-1075462029.html

10 февраля 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 10.02.2026

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Нам есть, чем гордиться! Луганский академический театр кукол. Гость: Полина Ломакина - театральный блогер из Луганска* Женщины Новороссии. О Полине Осипенко: советской лётчице, одной из первых женщин, удостоенных звания Герой Советского Союза. Гость: Наталья Курянская - член Общественной палаты ДНР* Время Новороссии. Помощь и поддержка жен, вдов участников СВО. Гость: Лариса Николаевна Михайлова - директор Агентства социальной архитектуры* Помогаем своим. Помощь фронту. Гость: Виктория Дегтярева - волонтёр, супруга защитника.

