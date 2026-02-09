Русские: великороссы и малороссы. Из истории переписи 1897 года - 09.02.2026 Украина.ру
История обложка коллаж
История
Русские: великороссы и малороссы. Из истории переписи 1897 года
Русские: великороссы и малороссы. Из истории переписи 1897 года
Первая в России перепись населения была проведена 9 февраля 1897 года. Инициатором проекта был знаменитый учёный Пётр Семёнов-Тянь-Шанский. Перепись зарегистрировала 125 640 021 жителя. Результаты её были опубликованы в 89 томах (119 книг) под редакцией Николая Тройницкого и являются важнейшим источником по социально-экономической истории России
Строго говоря, эта перепись была не так, чтобы совсем уж первой – переписи населения Руси проводили ещё золотоордынцы с целью определения налоговой базы (собственно, это и была главная задача переписей). Совершенствовалась и текущая статистика, которая позволила в Военно-статистическом сборнике 1871 года привести обобщённые денные о численности населения России и её отдельных частей.Однако XIX век – век рациональный, век науки. Потому к определению численности населения страны надо было подходить с всевозможнейшей серьёзностью.С одной стороны, существовала потребность – государству требовалось знать свой экономический и военно-мобилизационный потенциал. Причём, учитывая изменения в стране, переписывать требовалось не только православных мужского полу, как это было в текущей статистике, а всех групп населения, включая женщин, детей и инородцев.С другой стороны, статистическая наука уже накопила достаточно знаний для проведения переписи.Впервые формат проведения переписи обсуждался на Первом всероссийском съезде статистиков в 1870 году. В 1871 году перепись населения была проведена в Москве. В 1874 году Семёнов-Тян-Шанский, как глава Центрального статистического комитета при МВД, подготовил детальный проект. С точки зрения интересов государства идея стала особенно актуальной в 1891-92 годах, когда министерство финансов на фоне неурожаев столкнулось со значительными недоимками.Положение о переписи было утверждено императорским указом от 17 июня 1895 года. Ответственным за проведение переписи было Министерство внутренних дел. Вертикаль переписных комиссий совпадала с вертикалью исполнительной власти (например, губернские комиссии возглавляли губернаторы), базовым же уровнем были переписные участки, размер которых в сельской местности составлял примерно в 400 хозяйств и 2000 жителей, а в городах – 150 квартир или до 750 жителей. Заведующие участками выбирались из местной интеллигенции и чиновников, переписные листы заполнялись наёмными переписчиками или ответственными людьми (например – домовладельцами). В Великом княжестве Финляндском перепись не проводилась (кроме Гельсингфорса – Хельсинки).Перепись проводилась путём подушного опроса. В переписной лист включалось 16 вопросов, включая вопросы о грамотности, физических недостатках, отношения к воинской службе и т.п. Листы были переведены на 20 языков и наречий. Для подсчёта результатов переписи были приобретены электрические табуляторы (электромеханические счётные машины) конструкции Голлерита.Фактический опрос был проведён в один день, сведение данных на уровне регионов заняло около месяца. В переписи участвовало более 150 тыс. переписчиков, которые заполнили более 30 млн переписных листов.Какие же были результаты переписи?Население страны было определено в 125 680 682человека. Средний возраст – 21,16 года. Доля мужчин – 44,9%. В семье в среднем было 5,8 человека. Доля городского населения – 13,4%.Разумеется, сравнение с современной Россией некорректно, поскольку речь идёт о разных территориях. Отметим, что сейчас средний возраст населения порядка 40-41 года, доля мужчин – 46-47%, средний размер семьи – 2,7 человека, доля городского населения – свыше 75%. Если бы современная статистика охватывала ту же территорию, что 130 лет назад, то за счёт Средней Азии средний размер семьи был бы несколько больше, а средний возраст и доля городского населения – несколько меньше.Крупнейшими городами оказались Санкт-Петербург (1,3 млн жителей), Москва (1 млн) и Варшава (0,7 млн). В десятку крупнейших городов империи входили три города Новороссии и Малороссии – Одесса (4-е место), Киев (7-е) и Харьков (8-е). Эти города и сейчас крупнейшие на Украине, только Одесса сместилась на третье место.Если говорить о сословной структуре общества, то самой большой группой были крестьяне – 77,13% (в европейской России – 84,16%), на втором месте – мещане (10,7%). Духовенство – всего 0,47%, купцы – 0,22%, служилые сословия – менее 5% (2,31% – казаки и 1,47% – дворяне). Доля грамотных – 19,7%.По роду занятости, предсказуемо, больше всего людей было работников сельского хозяйства – 18,2 млн (+ 75,5 млн членов семей) и промышленности – 5,2 млн (+ 7,1). Обратите, кстати, внимание на количество членов семей – рабочие их в основном не имели. Государь император Николай II в этой графе милостиво начертать изволил "Хозяинъ земли Русской". Куда его отнесли при агрегировании – к государственной службе или к свободным профессиям, мы не знаем.С точки зрения конфессиональной самой большой группой были православные и старообрядцы – 69,9%, далее следовали мусульмане – 10,8%, католики – 8,9% (в основном – поляки), протестанты – 4,8% (в протестантской Финляндии, как мы указали выше, перепись охватила только столицу), иудеи – 4,0%, буддисты – 0,3%.Самый интересный раздел – по национальностям, в переписи отсутствовал. Зато присутствовало разделение по родному языку.Имперская статистика в национальном вопросе вообще была очень своеобразной, поскольку часто-густо использовала для обозначение национальных групп не самоназвание, а искусственный бюрократическое обозначение.Например, чтобы не путать казахов с казаками был введён термин киргиз-кайсаки (второе слово – казахи же). Уже в наше время этот чиновничий выверт привёл к появлению "теории" о том, что казахов придумали большевики…Такая же история произошла на Украине, где для обозначения местного населения (каковое называло себя русскими, русинами, хохлами, украинцами, а то и просто "тутейшими", в смысле – местными) был введён термин "малоросс". Сам по себе он совершенно невинный и является калькой с греческого аналога ("малой Грецией" называлась собственно Греция, а "большой" – колонии), но на народном языке выглядел… несколько странно. Как самоназвание он использовался, в основном, грамотными людьми.Отступление. Аналогичная ситуация наблюдается в книгах Джона Толкина, который придумал термин "halfling", который разных переводах звучит как "полурослик" или "невысоклик". Понятно, что это "внешнее" название – хоббиты (hobbits; от древнеанглийского holbytla – "строитель нор", именно так называет их король Рохана, где язык близок к дневнеанглийскому) считали себя людьми нормального роста. Это собственно люди с их точки зрения были слишком высокими…Как правило, по языковому признаку данные переписи приводятся в урезанном виде – на первом месте русские, потом татары (тюрки)… Ну и задаётся вопрос – а где же украинцы (и белорусы, кстати)? Так вот, в переписи они есть."Русские" в данных переписи делятся на три группы – великороссы (44,31%), малороссы (17,81%) и белорусы (4,68%). Причём это деление именно языково-культурное, а не территориальное – за пределами малороссийских губерний малороссы всё равно числились малороссами, в то время как сибиряки или поморы, даже если их занесло в Киев или Варшаву, оставались великороссами.В Херсонской губернии большинство составляли, предсказуемо русские, но доля собственно русских (великороссов) всего 21%, в то время как малороссов – 53%. Другое дело, что на бытовом уровне самоидентификация "малороссов" могла быть весьма затейливой.В общем, российское МВД ничего не знало о том, что украинцев придумали Ленин и большевики. Но, возможно, в нём сидели агенты австрийского генштаба (который, как известно из современной мифологии, тоже "придумал украинцев").***Комиссии продолжали работать до 9 августа 1897 года, но во многих случаях так и не выполнили возложенные на них обязанности из-за чрезмерных объёмов отчётности. Например, от переписчиков и членов комиссий требовали информацию о том, насколько их служебное положение помогало или мешало работе по переписи. Почему последний вопрос создал сложности объяснил Антон Чехов, сам руководивший группой переписчиков в Серпуховском уезде:"Счётчики работали превосходно, педантично до смешного. Зато земские начальники, которым вверена была перепись в уездах, вели себя отвратительно: они ничего не делали, мало понимали и в самые тяжёлые минуты сказывались больными".Публикация результатов переписи продолжалась с 1899 по 1905 год.Новая перепись была запланирована на 1910 год, потом – перенесена на 1915-й… Реально следующая перепись состоялась только через 29 лет – в 1926 году, уже в СССР.
Русские: великороссы и малороссы. Из истории переписи 1897 года

Первая в России перепись населения была проведена 9 февраля 1897 года. Инициатором проекта был знаменитый учёный Пётр Семёнов-Тянь-Шанский. Перепись зарегистрировала 125 640 021 жителя. Результаты её были опубликованы в 89 томах (119 книг) под редакцией Николая Тройницкого и являются важнейшим источником по социально-экономической истории России
Строго говоря, эта перепись была не так, чтобы совсем уж первой – переписи населения Руси проводили ещё золотоордынцы с целью определения налоговой базы (собственно, это и была главная задача переписей). Совершенствовалась и текущая статистика, которая позволила в Военно-статистическом сборнике 1871 года привести обобщённые денные о численности населения России и её отдельных частей.
Однако XIX век – век рациональный, век науки. Потому к определению численности населения страны надо было подходить с всевозможнейшей серьёзностью.
С одной стороны, существовала потребность – государству требовалось знать свой экономический и военно-мобилизационный потенциал. Причём, учитывая изменения в стране, переписывать требовалось не только православных мужского полу, как это было в текущей статистике, а всех групп населения, включая женщин, детей и инородцев.
С другой стороны, статистическая наука уже накопила достаточно знаний для проведения переписи.
Впервые формат проведения переписи обсуждался на Первом всероссийском съезде статистиков в 1870 году. В 1871 году перепись населения была проведена в Москве. В 1874 году Семёнов-Тян-Шанский, как глава Центрального статистического комитета при МВД, подготовил детальный проект. С точки зрения интересов государства идея стала особенно актуальной в 1891-92 годах, когда министерство финансов на фоне неурожаев столкнулось со значительными недоимками.
Положение о переписи было утверждено императорским указом от 17 июня 1895 года. Ответственным за проведение переписи было Министерство внутренних дел. Вертикаль переписных комиссий совпадала с вертикалью исполнительной власти (например, губернские комиссии возглавляли губернаторы), базовым же уровнем были переписные участки, размер которых в сельской местности составлял примерно в 400 хозяйств и 2000 жителей, а в городах – 150 квартир или до 750 жителей. Заведующие участками выбирались из местной интеллигенции и чиновников, переписные листы заполнялись наёмными переписчиками или ответственными людьми (например – домовладельцами). В Великом княжестве Финляндском перепись не проводилась (кроме Гельсингфорса – Хельсинки).
Перепись проводилась путём подушного опроса. В переписной лист включалось 16 вопросов, включая вопросы о грамотности, физических недостатках, отношения к воинской службе и т.п. Листы были переведены на 20 языков и наречий. Для подсчёта результатов переписи были приобретены электрические табуляторы (электромеханические счётные машины) конструкции Голлерита.
Фактический опрос был проведён в один день, сведение данных на уровне регионов заняло около месяца. В переписи участвовало более 150 тыс. переписчиков, которые заполнили более 30 млн переписных листов.
Какие же были результаты переписи?
Население страны было определено в 125 680 682человека. Средний возраст – 21,16 года. Доля мужчин – 44,9%. В семье в среднем было 5,8 человека. Доля городского населения – 13,4%.
Разумеется, сравнение с современной Россией некорректно, поскольку речь идёт о разных территориях. Отметим, что сейчас средний возраст населения порядка 40-41 года, доля мужчин – 46-47%, средний размер семьи – 2,7 человека, доля городского населения – свыше 75%. Если бы современная статистика охватывала ту же территорию, что 130 лет назад, то за счёт Средней Азии средний размер семьи был бы несколько больше, а средний возраст и доля городского населения – несколько меньше.
Крупнейшими городами оказались Санкт-Петербург (1,3 млн жителей), Москва (1 млн) и Варшава (0,7 млн). В десятку крупнейших городов империи входили три города Новороссии и Малороссии – Одесса (4-е место), Киев (7-е) и Харьков (8-е). Эти города и сейчас крупнейшие на Украине, только Одесса сместилась на третье место.
Если говорить о сословной структуре общества, то самой большой группой были крестьяне – 77,13% (в европейской России – 84,16%), на втором месте – мещане (10,7%). Духовенство – всего 0,47%, купцы – 0,22%, служилые сословия – менее 5% (2,31% – казаки и 1,47% – дворяне). Доля грамотных – 19,7%.
По роду занятости, предсказуемо, больше всего людей было работников сельского хозяйства – 18,2 млн (+ 75,5 млн членов семей) и промышленности – 5,2 млн (+ 7,1). Обратите, кстати, внимание на количество членов семей – рабочие их в основном не имели. Государь император Николай II в этой графе милостиво начертать изволил "Хозяинъ земли Русской". Куда его отнесли при агрегировании – к государственной службе или к свободным профессиям, мы не знаем.
С точки зрения конфессиональной самой большой группой были православные и старообрядцы – 69,9%, далее следовали мусульмане – 10,8%, католики – 8,9% (в основном – поляки), протестанты – 4,8% (в протестантской Финляндии, как мы указали выше, перепись охватила только столицу), иудеи – 4,0%, буддисты – 0,3%.
Самый интересный раздел – по национальностям, в переписи отсутствовал. Зато присутствовало разделение по родному языку.
Имперская статистика в национальном вопросе вообще была очень своеобразной, поскольку часто-густо использовала для обозначение национальных групп не самоназвание, а искусственный бюрократическое обозначение.
Например, чтобы не путать казахов с казаками был введён термин киргиз-кайсаки (второе слово – казахи же). Уже в наше время этот чиновничий выверт привёл к появлению "теории" о том, что казахов придумали большевики…
Такая же история произошла на Украине, где для обозначения местного населения (каковое называло себя русскими, русинами, хохлами, украинцами, а то и просто "тутейшими", в смысле – местными) был введён термин "малоросс". Сам по себе он совершенно невинный и является калькой с греческого аналога ("малой Грецией" называлась собственно Греция, а "большой" – колонии), но на народном языке выглядел… несколько странно. Как самоназвание он использовался, в основном, грамотными людьми.
Отступление. Аналогичная ситуация наблюдается в книгах Джона Толкина, который придумал термин "halfling", который разных переводах звучит как "полурослик" или "невысоклик". Понятно, что это "внешнее" название – хоббиты (hobbits; от древнеанглийского holbytla – "строитель нор", именно так называет их король Рохана, где язык близок к дневнеанглийскому) считали себя людьми нормального роста. Это собственно люди с их точки зрения были слишком высокими…
Как правило, по языковому признаку данные переписи приводятся в урезанном виде – на первом месте русские, потом татары (тюрки)… Ну и задаётся вопрос – а где же украинцы (и белорусы, кстати)? Так вот, в переписи они есть.
"Русские" в данных переписи делятся на три группы – великороссы (44,31%), малороссы (17,81%) и белорусы (4,68%). Причём это деление именно языково-культурное, а не территориальное – за пределами малороссийских губерний малороссы всё равно числились малороссами, в то время как сибиряки или поморы, даже если их занесло в Киев или Варшаву, оставались великороссами.
В Херсонской губернии большинство составляли, предсказуемо русские, но доля собственно русских (великороссов) всего 21%, в то время как малороссов – 53%. Другое дело, что на бытовом уровне самоидентификация "малороссов" могла быть весьма затейливой.
В общем, российское МВД ничего не знало о том, что украинцев придумали Ленин и большевики. Но, возможно, в нём сидели агенты австрийского генштаба (который, как известно из современной мифологии, тоже "придумал украинцев").
***
Комиссии продолжали работать до 9 августа 1897 года, но во многих случаях так и не выполнили возложенные на них обязанности из-за чрезмерных объёмов отчётности. Например, от переписчиков и членов комиссий требовали информацию о том, насколько их служебное положение помогало или мешало работе по переписи. Почему последний вопрос создал сложности объяснил Антон Чехов, сам руководивший группой переписчиков в Серпуховском уезде:
"Счётчики работали превосходно, педантично до смешного. Зато земские начальники, которым вверена была перепись в уездах, вели себя отвратительно: они ничего не делали, мало понимали и в самые тяжёлые минуты сказывались больными".
Публикация результатов переписи продолжалась с 1899 по 1905 год.
Новая перепись была запланирована на 1910 год, потом – перенесена на 1915-й… Реально следующая перепись состоялась только через 29 лет – в 1926 году, уже в СССР.
