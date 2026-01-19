Массовые блокировки карт и счетов в 2026 году: граждане жалуются, банки переадресовывают в ЦБ РФ - 19.01.2026 Украина.ру
Массовые блокировки карт и счетов в 2026 году: граждане жалуются, банки переадресовывают в ЦБ РФ
Массовые блокировки карт и счетов в 2026 году: как изменились критерии 161-ФЗ и что делать. Об этом 19 января пишет издание "Коммерсант"
2026-01-19T12:53
2026-01-19T13:11
Российские банки заблокировали миллионы карт и счетов физлиц с начала года, констатировало издание. За первые недели 2026 года количество временных блокировок карт и счетов физлиц в рамках борьбы с мошенничеством составило 2–3 млн, в то время как ранее в месяц блокировалось в среднем около 330 тыс. переводов. "Это следствие расширения вдвое с 1 января критериев подозрительных операций по 161-ФЗ. При этом далеко не все банки следуют рекомендациям ЦБ и разъясняют гражданам причины блокировки, что затрудняет снятие ограничений", - сказано в публикации. С начала 2026 года на финансовых форумах появились сотни жалоб на необоснованные блокировки карт и счетов граждан. В большинстве случаев причины блокировки клиентам непонятны, а попытки получить ответ от банков переадресовываются в ЦБ. Под блокировку стали попадать не только те, кто переводил деньги на банковские карты, но и покупатели на маркетплейсах."Массовый характер блокировок является следствием как резкого расширения критериев подозрительных операций, так и автоматизации антифрод-систем,— пояснила партнер практики частных клиентов АБ "Вертикаль" Татьяна Микони.— Алгоритмы выявления сомнительных или подозрительных операций настроены таким образом, чтобы максимально исключить любую вероятность того, что такая операция останется незамеченной, а значит, предполагается большая погрешность в их работе". С 1 января вступил в силу приказ ЦБ, который вдвое - до 12 критериев - расширил перечень признаков подозрительных операций в рамках 161-ФЗ."Публичные жалобы традиционно отражают лишь небольшую часть реальных случаев, поэтому совокупное число граждан, столкнувшихся с временными блокировками или ограничениями операций с начала года, может быть существенно выше",— отмечает бизнес-архитектор департамента "Банки и финансы" компании "Рексофт" Елена Голяева. В декабре стало известно, что АО "Почта Банк" сохраняет блокировку карт для клиентов, которые не предоставили банку объяснения происхождения средств и другие сведения помимо имеющихся в Госуслугах. Банк ВТБ при этом заверял, что все его системы работают штатно и неполадки устранены. Подробности в публикации В ДНР завершили переброску воды, Израиль просит США ударить по Ирану. Главное к этому часуБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Зависимость ЕС, провалы ВСУ, погружение во тьму. Хроника событий на утро 19 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Массовые блокировки карт и счетов в 2026 году: граждане жалуются, банки переадресовывают в ЦБ РФ

12:53 19.01.2026 (обновлено: 13:11 19.01.2026)
 
Массовые блокировки карт и счетов в 2026 году: как изменились критерии 161-ФЗ и что делать. Об этом 19 января пишет издание "Коммерсант"
Российские банки заблокировали миллионы карт и счетов физлиц с начала года, констатировало издание. За первые недели 2026 года количество временных блокировок карт и счетов физлиц в рамках борьбы с мошенничеством составило 2–3 млн, в то время как ранее в месяц блокировалось в среднем около 330 тыс. переводов.
"Это следствие расширения вдвое с 1 января критериев подозрительных операций по 161-ФЗ. При этом далеко не все банки следуют рекомендациям ЦБ и разъясняют гражданам причины блокировки, что затрудняет снятие ограничений", - сказано в публикации.
С начала 2026 года на финансовых форумах появились сотни жалоб на необоснованные блокировки карт и счетов граждан. В большинстве случаев причины блокировки клиентам непонятны, а попытки получить ответ от банков переадресовываются в ЦБ. Под блокировку стали попадать не только те, кто переводил деньги на банковские карты, но и покупатели на маркетплейсах.
"Массовый характер блокировок является следствием как резкого расширения критериев подозрительных операций, так и автоматизации антифрод-систем,— пояснила партнер практики частных клиентов АБ "Вертикаль" Татьяна Микони.— Алгоритмы выявления сомнительных или подозрительных операций настроены таким образом, чтобы максимально исключить любую вероятность того, что такая операция останется незамеченной, а значит, предполагается большая погрешность в их работе".
С 1 января вступил в силу приказ ЦБ, который вдвое - до 12 критериев - расширил перечень признаков подозрительных операций в рамках 161-ФЗ.
"Публичные жалобы традиционно отражают лишь небольшую часть реальных случаев, поэтому совокупное число граждан, столкнувшихся с временными блокировками или ограничениями операций с начала года, может быть существенно выше",— отмечает бизнес-архитектор департамента "Банки и финансы" компании "Рексофт" Елена Голяева.
В декабре стало известно, что АО "Почта Банк" сохраняет блокировку карт для клиентов, которые не предоставили банку объяснения происхождения средств и другие сведения помимо имеющихся в Госуслугах. Банк ВТБ при этом заверял, что все его системы работают штатно и неполадки устранены. Подробности в публикации В ДНР завершили переброску воды, Израиль просит США ударить по Ирану. Главное к этому часу
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Зависимость ЕС, провалы ВСУ, погружение во тьму. Хроника событий на утро 19 января
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Новости карты банки госуслуги ВТБ финансы деньги мошенники Центробанк РФ
 
