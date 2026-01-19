https://ukraina.ru/20260119/massovye-blokirovki-kart-i-schetov-v-2026-godu-1074490587.html
Массовые блокировки карт и счетов в 2026 году: граждане жалуются, банки переадресовывают в ЦБ РФ
Массовые блокировки карт и счетов в 2026 году: граждане жалуются, банки переадресовывают в ЦБ РФ - 19.01.2026 Украина.ру
Массовые блокировки карт и счетов в 2026 году: граждане жалуются, банки переадресовывают в ЦБ РФ
Массовые блокировки карт и счетов в 2026 году: как изменились критерии 161-ФЗ и что делать. Об этом 19 января пишет издание "Коммерсант"
2026-01-19T12:53
2026-01-19T12:53
2026-01-19T13:11
новости
карты
банки
госуслуги
втб
финансы
деньги
мошенники
центробанк рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101006/81/1010068120_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_8f55356aa1413e207bc6174386000ae9.jpg
Российские банки заблокировали миллионы карт и счетов физлиц с начала года, констатировало издание. За первые недели 2026 года количество временных блокировок карт и счетов физлиц в рамках борьбы с мошенничеством составило 2–3 млн, в то время как ранее в месяц блокировалось в среднем около 330 тыс. переводов. "Это следствие расширения вдвое с 1 января критериев подозрительных операций по 161-ФЗ. При этом далеко не все банки следуют рекомендациям ЦБ и разъясняют гражданам причины блокировки, что затрудняет снятие ограничений", - сказано в публикации. С начала 2026 года на финансовых форумах появились сотни жалоб на необоснованные блокировки карт и счетов граждан. В большинстве случаев причины блокировки клиентам непонятны, а попытки получить ответ от банков переадресовываются в ЦБ. Под блокировку стали попадать не только те, кто переводил деньги на банковские карты, но и покупатели на маркетплейсах."Массовый характер блокировок является следствием как резкого расширения критериев подозрительных операций, так и автоматизации антифрод-систем,— пояснила партнер практики частных клиентов АБ "Вертикаль" Татьяна Микони.— Алгоритмы выявления сомнительных или подозрительных операций настроены таким образом, чтобы максимально исключить любую вероятность того, что такая операция останется незамеченной, а значит, предполагается большая погрешность в их работе". С 1 января вступил в силу приказ ЦБ, который вдвое - до 12 критериев - расширил перечень признаков подозрительных операций в рамках 161-ФЗ."Публичные жалобы традиционно отражают лишь небольшую часть реальных случаев, поэтому совокупное число граждан, столкнувшихся с временными блокировками или ограничениями операций с начала года, может быть существенно выше",— отмечает бизнес-архитектор департамента "Банки и финансы" компании "Рексофт" Елена Голяева. В декабре стало известно, что АО "Почта Банк" сохраняет блокировку карт для клиентов, которые не предоставили банку объяснения происхождения средств и другие сведения помимо имеющихся в Госуслугах. Банк ВТБ при этом заверял, что все его системы работают штатно и неполадки устранены. Подробности в публикации В ДНР завершили переброску воды, Израиль просит США ударить по Ирану. Главное к этому часуБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Зависимость ЕС, провалы ВСУ, погружение во тьму. Хроника событий на утро 19 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101006/81/1010068120_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d0c2e18dea9fd6db9b5420a07b6e0751.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, карты, банки, госуслуги, втб, финансы, деньги, мошенники, центробанк рф
Новости, карты, банки, госуслуги, ВТБ, финансы, деньги, мошенники, Центробанк РФ
Массовые блокировки карт и счетов в 2026 году: граждане жалуются, банки переадресовывают в ЦБ РФ
12:53 19.01.2026 (обновлено: 13:11 19.01.2026)
Массовые блокировки карт и счетов в 2026 году: как изменились критерии 161-ФЗ и что делать. Об этом 19 января пишет издание "Коммерсант"
Российские банки заблокировали миллионы карт и счетов физлиц с начала года, констатировало издание. За первые недели 2026 года количество временных блокировок карт и счетов физлиц в рамках борьбы с мошенничеством составило 2–3 млн, в то время как ранее в месяц блокировалось в среднем около 330 тыс. переводов.
"Это следствие расширения вдвое с 1 января критериев подозрительных операций по 161-ФЗ. При этом далеко не все банки следуют рекомендациям ЦБ и разъясняют гражданам причины блокировки, что затрудняет снятие ограничений", - сказано в публикации.
С начала 2026 года на финансовых форумах появились сотни жалоб на необоснованные блокировки карт и счетов граждан. В большинстве случаев причины блокировки клиентам непонятны, а попытки получить ответ от банков переадресовываются в ЦБ. Под блокировку стали попадать не только те, кто переводил деньги на банковские карты, но и покупатели на маркетплейсах.
"Массовый характер блокировок является следствием как резкого расширения критериев подозрительных операций, так и автоматизации антифрод-систем,— пояснила партнер практики частных клиентов АБ "Вертикаль" Татьяна Микони.— Алгоритмы выявления сомнительных или подозрительных операций настроены таким образом, чтобы максимально исключить любую вероятность того, что такая операция останется незамеченной, а значит, предполагается большая погрешность в их работе".
С 1 января вступил в силу приказ ЦБ, который вдвое - до 12 критериев - расширил перечень признаков подозрительных операций в рамках 161-ФЗ.
"Публичные жалобы традиционно отражают лишь небольшую часть реальных случаев, поэтому совокупное число граждан, столкнувшихся с временными блокировками или ограничениями операций с начала года, может быть существенно выше",— отмечает бизнес-архитектор департамента "Банки и финансы" компании "Рексофт" Елена Голяева.
В декабре стало известно, что АО "Почта Банк" сохраняет блокировку карт для клиентов, которые не предоставили банку объяснения происхождения средств и другие сведения помимо имеющихся в Госуслугах. Банк ВТБ при этом заверял, что все его системы работают штатно и неполадки устранены. Подробности в публикации В ДНР завершили переброску воды, Израиль просит США ударить по Ирану. Главное к этому часу
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.