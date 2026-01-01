Феномен Бандеры: Стоякин и Безпалько объясняют, почему неудачник стал "иконой" Украины - 01.01.2026 Украина.ру
Феномен Бандеры: Стоякин и Безпалько объясняют, почему неудачник стал "иконой" Украины
Феномен Бандеры: Стоякин и Безпалько объясняют, почему неудачник стал "иконой" Украины
Феномен Бандеры: Стоякин и Безпалько объясняют, почему неудачник стал "иконой" Украины
Каждый год 1 января на Украине традиционно празднуют день рождения Степана Бандеры. Ещё недавно факельные шествия в честь бывшего лидера ОУН* проводились только Украина.ру, 01.01.2026
Каждый год 1 января на Украине традиционно празднуют день рождения Степана Бандеры. Ещё недавно факельные шествия в честь бывшего лидера ОУН* проводились только в городах Западной Украины, но после 2014 года такие мероприятия проводятся и в Киеве. В чём секрет популярности Бандеры, чей вклад в украинскую историю исчерпывается убийством польского политика и расколом ОУН*? Об этом и не только узнаете из проекта "История: уроки и перемены" с участием публициста, редактора раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василия Стоякина и политолога, члена Совета при Президенте России по межнациональным отношениям Богдана Безпалько. *В материале упоминаются ОУН и УПА - экстремистские организации, запрещённые в России
Феномен Бандеры: Стоякин и Безпалько объясняют, почему неудачник стал "иконой" Украины

07:03 01.01.2026
 
Каждый год 1 января на Украине традиционно празднуют день рождения Степана Бандеры. Ещё недавно факельные шествия в честь бывшего лидера ОУН* проводились только в городах Западной Украины, но после 2014 года такие мероприятия проводятся и в Киеве.
В чём секрет популярности Бандеры, чей вклад в украинскую историю исчерпывается убийством польского политика и расколом ОУН*?
Об этом и не только узнаете из проекта "История: уроки и перемены" с участием публициста, редактора раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василия Стоякина и политолога, члена Совета при Президенте России по межнациональным отношениям Богдана Безпалько.
*В материале упоминаются ОУН и УПА - экстремистские организации, запрещённые в России
