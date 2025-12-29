https://ukraina.ru/20251229/novogodniy-syurpriz-dlya-zelenskogo-zaluzhnyy-vozvraschaetsya-v-politiku-1073790344.html

Новогодний сюрприз для Зеленского: Залужный возвращается в политику

Залужный возвращается домой. Британцы запускают своего "Ленина в бронепоезде". Как сообщает СМИ, Залужный несколько недель назад сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что хочет покинуть должность посла.

Они обсуждали новые должности для Залужного, "от премьера до главы Офиса президента", но бывший главком "на тот момент заинтересованности не проявил". Слухи о том, что генерал Залужный готовится к самостоятельной политической карьере, а именно метит в президенты, ходят давно. Собственно, именно эти высокие рейтинги и популярность в обществе отставного главкома стали поводом сослать его в своё время на посольскую должность в Великобританию. Несколько месяц назад в сми циркулировала информация, что Залужный даже собрал предвыборный штаб и готовится к выборам. Лощеные фотосессии в западных сми, резонансные интервью только усиливали эти слухи. Недавнее фото из Доминиканы, где главкома застали в плавках на пляже, породили домыслы, что, мол, генерал отдыхает перед трудным предвыборным забегом. Последние социологические замеры определили первую тройку лидеров в электоральных предпочтениях, где Залужный лидирует, опережая даже Зеленского. Так ли это на самом деле – анализировали эксперты в своих соцсетях.Общественный деятель Татьяна ПопКстати, на фоне не провальной, но и не самой удачной для просрочки встречи во Флориде, любопытные слухи приносят СМИ. Как сообщает NV, экс-главком ВСУ и потенциальный претендент на пост гетмана остатков Украины Залужный собрался завершить дипломатическую карьеру в Лондоне, то бишь дрессировку у британцев, и вернуться на Украину. "По данным приближенных к офису украинского президента источников, экс-главком ВСУ попросил Зеленского об отставке еще несколько недель назад. Они обсуждали новые возможные должности: от премьера до главы офиса президента, но соглашение не было достигнуто", - отмечает издание.Сразу отмечу, что для России это если что-то и меняет в украинских раскладах, то минимально. Замена одной марионетки Запада на другую, не пронюханную, но тоже настроенную на конфликт, нам ничего особо не несет. Но если информация соответствует действительности, то новый год начнется для Зеленского с такого себе политического похмелья.Несмотря на то, что сам Залужный достаточно аккуратно пока высказывается о действиях правящего режима, головной боли Банковой он явно добавит. Во-первых, по всем опросам у него достаточно высокая поддержка и относительно небольшой антирейтинг, то есть, даже нарисовать просрочке нужные цифры в случае симуляции выборов будет несколько сложнее. Во-вторых, сам факт того, что британцы выпускают нового агента в мутное политическое болота украинства будет свидетельствовать о том, что потенциально они уже готовы сливать Зелю.Общественный деятель Дмитрий СпивакО как… Залужный планирует уйти с поста посла в Великобритании в начале января 2026 года, сообщают источники Radio NV. По данным издания, о своём намерении Залужный сообщил Зеленскому несколько недель назад. С президентом обсуждались разные варианты его дальнейшей роли — от премьер-министра до главы ОП, однако интереса к этим должностям Залужный тогда не проявил. Наш "железно - списанный" начинает свою Игру. Ну как свою? Не свою, конечно. Но кураторы сказали - пора! P.s. подскажите, а Валерий Федорович как-то дал свою оценку всему тому сложному переговорному процессу, который сейчас обсуждает весь мир? Позиция Залужного кому-то известна? Или он уже потом.... чтоб уж наверняка.Львовский публицист Остап ДроздовПолитические рейтинги.Декабрь. Цифры Socis. Президентские рейтинги: 22% Зеленский 21% Залужный 6% Буданов* 5% Порошенко*. Гипотетический второй тур: Залужный 48% Зеленский 27% Буданов 40% Зеленский 31% Зеленский 42% Порошенко 20% Рейтинг чисто среди оппозиционных политиков: 1. Разумков 34% 2. Гончаренко 19% 3. Ляшко 17% 4. Порошенко 16% Индекс доверия среди военных: • Залужный 0,72 • Буданов 0,69 • Белецкий* 0,60 Индекс доверия среди центральных властей: • Зеленский 0,44 • Федоров 0,42 • Свириденко 0,34 Антирейтинг: за кого люди категорически не проголосуют: 22,2% по Зеленскому 21,8% по Порошенко 17% за БойкоАналитический результат: 1. Имеем солидерство Зеленского и Залужного ноздря в ноздрю, с разницей в статистическую погрешность. 2. Четверть электората еще не определилась, за кого голосовать. Однако этот массив не перейдет к Зеленскому, поскольку он исчерпал свой лимит роста. 3. Буданов побеждает Зеленского во втором туре (если Залужного уломают не уходить, а Буданов неожиданно уйдет). Среди жителей властного Олимпа Буданов – новый лидер. Народ выбирает его вместо Зеленского. 4. Одинаковый индекс доверия среди центральных властей имеют Зеленский и Федоров. Буданов и Федоров – два деятеля, способных вытеснить царя. 5. Единственный, у кого Зеленский может выиграть, – у Порошенко.Чтобы это чудо произошло, Залужного нужно нейтрализовать, чтобы он не шел на выборы. Если Залужный уйдет – Порошенко на задворках. 6. Если не будет форсмажоров и если Залужный пойдет на выборы – он и наш новый президент.Украинский политолог Дмитрий ЗолотухинЯ буду хохотать как лошадь, если Валерий Федорович сделает, то же, что сделал Владимир Александрович в 2018-м, и запишет новогоднее поздравление для украинцев, которое будут смотреть в 23.55, 31.12.2025. Это было бы эпически и эстетически завершённым по канонам сериалов.* Внесены в список террористов и экстремистовО том, что происходит в политический жизни Украины - в статье Как и зачем Буданов* сливает Залужного. И при чем здесь Зеленский

