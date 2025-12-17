https://ukraina.ru/20251217/zheleznodorozhniki-gornyaki-khor-i-otrublennaya-ruka-120-let-gorlovskomu-vosstaniyu-1072847435.html

Железнодорожники, горняки, хор и отрубленная рука: 120 лет Горловскому восстанию

17 декабря 1905 года началось Горловское вооружённое восстание. В советское время это событие преподносилось как один из самых ярких эпизодов Революции 1905-07 годов, сравнимый по накалу боёв с происходившим в те же самые дни на баррикадах Красной Пресни

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0a/1072894289_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_626a044e8e966ff37dd1d3a5bed4b47f.jpg

При этом не акцентировалось внимание на том, что оно само являлось звеном куда более крупного и значительного процесса, который даже с очень большой натяжкой вряд ли можно назвать стихийным.Неслучайные случайностиПрежде чем говорить о восстании в Горловке, было бы неплохо вспомнить общую хронологию событий конца 1905 года.Ноябрь ознаменовался сразу тремя восстаниями, вспыхнувшими в главных военно-морских базах России – Кронштадте, Севастополе и Владивостоке. Но если выступления на Балтике и Чёрном море были подавлены достаточно быстро, то форпост на Тихом океане лихорадило до середины зимы.Отдельного внимания заслуживает Севастопольское восстание: крейсер "Очаков" был новейшим кораблём Черноморской эскадры, хотя и не настолько инновационным, как линкор "Князь Потёмкин-Таврический", чей экипаж точно также взбунтовался во время ходовых испытаний несколькими месяцами ранее. Возглавивший на "Очакове" мятеж отставной офицер Пётр Шмидт активно выступал с идеями провозглашения независимой Южно-Российской Республики, президентом которой он видел себя самого. При этом многие исследователи сомневаются в том, что Шмидт мог самостоятельно выработать эти идеи: скорее всего позаимствовал их у тех, кому в его лице нужен был яркий и харизматичный оратор. В пользу этого говорит и то, что во время суда Шмидт, чьи проблемы с душевным здоровьем систематически становились причиной конфликтов на службе, категорически отказался проходить психиатрическую экспертизу (принудить дворянина к таковой не могли) и вёл себя как человек, который должен был унести вместе с собой в могилу что-то очень важное.В том же самом ноябре 1905 года в самых разных уголках России возникают местные самоуправления, не подчинявшиеся центральной власти и именовавшиеся республиками. Некоторые из них просуществовали до конца лета следующего года. Две таких республики – Славкувская и Заглембьевская – были провозглашены во втором по значимости каменноугольном бассейне Европейской части страны – Домбровском, что на территории Царства Польского.В Колхиде грузинские меньшевики создали Озургетскую республику, восемь месяцев в Волоколамском уезде, считавшемся уже тогда ближним Подмосковьем, не давала покоя властям Марковская республика. А были ещё Чита, Красноярск и Сочи, Старый Буян в Самарской губернии и Островец в Гродненской: предпринимавшиеся в те дни попытки децентрализации исчислялись десятками. Особое место в этом "параде суверенитетов" занимает Великий Вильнюсский Сейм, устроенный литовскими сепаратистами в первых числах декабря.Ближе к середине первого зимнего месяца прокатилась серия восстаний в крупных промышленных и логистических центрах.7 декабря поднялись Люботин под Харьковом и Ростов-на-Дону, являвшиеся крупными железнодорожными узлами. Позднее к ним присоединились Тукумс под Ригой и Новороссийск.Начиная с 8 декабря восстают рабочие окраины крупных городов: Чечеловка в Екатеринославе, Пресня – в Москве, Шулявка – в Киеве и Сормово – в Нижнем Новгороде.Горловский перекрёстокДонбасс не мог остаться в стороне от происходившего в те дни. География декабрьских событий 1905 года показывает то, что основным их эпицентром на территории нынешней Донецкой Народной Республики был пояс вдоль железнодорожной линии Красноармейск – Авдеевка – Ясиноватая – Горловка – Дебальцево. Именно там происходили наиболее жестокие столкновения между правительственными силами и восставшими. Небезынтересно и то, что боевые дружины в значительной мере оказались укомплектованы железнодорожниками, а также тот факт, что власти тщетно пытались стравить с ними шахтёров.Теперь посмотрим на карту. Станция Гришино, это нынешний Красноармейск – и сейчас самый западный железнодорожный узел Центрального Донбасса, "запирающий" екатеринославское направление, Дебальцево на тот момент – самый восточный.Если ехать из Гришино на восток, то в Очеретино отходит объезд Юзовского промышленного района, обслуживаемого Авдеевкой и Ясиноватой. Эта линия прямиком приведёт нас в Горловку – южную вершину железнодорожного треугольника: двумя другими его вершинами будут станции Никитовка на севере и Байрак на востоке.Горловский треугольник лежит на пересечении двух важнейших логистических коридоров: Волга – Дунай в широтном направлении и Центр – Кавказ в меридиональном. Помимо этого, из Никитовки отходит линия на Попасную и Купянск, это уже направление в сторону Воронежа и Средней Волги.Взяв под контроль пять вышеназванных станций, можно без проблем парализовать всю логистику в Приазовье. Таким образом под ударом оказываются не только поставки жизненно необходимого для страны донбасского угля, но и возможность переброски наиболее боеспособных и верных правительству воинских резервов в лице донских, кубанских и терских казаков.Хор как прикрытиеТеперь перейдём к более интересным вещам: самый боеспособный контингент участников повстанческих дружин дали Гришино и Горловка. Тоже неслучайно: в Горловке действовало штейгерское училище, а в Гришино – железнодорожное, оба занимались подготовкой среднего технического персонала.Наличие образовательных учреждений привело к тому, что в Горловке сложилась достаточно крупная ячейка РСДРП, а в Гришино конкуренцию социал-демократам составляли эсеры. Тем не менее, и горловчане, и гришинцы, считали, что их уровень значительно уступает коллегам из Екатеринослава и Луганска – признанных центров рабочего движения на Юге России.Сложно представить более удобное место для ведения революционной работы, чем образовательное учреждение. Во-первых, преподавательская деятельность издревле считается одним из лучших каналов вовлечения новых адептов. Во-вторых, при большей склонности к инакомыслию интеллигент в качестве партийного активиста вызывает у властей меньше подозрений, чем рабочий.В Горловке руководителем социал-демократической ячейки был преподаватель штейгерского училища Андрей Гречнев. Его настоящая фамилия – Чернов, он – инженер по образованию и на эту должность поступил по заданию партии. Гречнев-Чернов не замыкается на одном лишь преподавании: он активно знакомится с производственным процессом на шахтах, а также с бытом своих учеников. По его инициативе в училище создаётся хор: художественная самодеятельность наряду со спортом считается лучшим прикрытием для подпольщиков, и понятно, что собиравшиеся на спевку занимались не только музицированием. Отметим, что такой же самый хор существовал и в железнодорожном училище на станции Гришино, а его руководителем был преподававший в нём известный композитор Николай Леонтович (среди предметов имелась и музыка).После поражения Горловского восстания Гречневу-Чернову удалось скрыться при содействии будущего маршала, а тогда – подпольщика, Климента Ворошилова. Он прожил долгую жизнь: спустя несколько лет был слушателем ленинской партийной школы в Лонжюмо под Парижем, а после революции вплоть до выхода на пенсию занимал ответственные должности в системе внешней торговли СССР. В Горловке вновь побывал через полвека.А вот Леонтовичу власти всё же припомнили выступления руководимого им хора на митингах, и в 1908 году он был выслан в Подольскую губернию.Казнён неопознаннымВ Горловке существует традиция для идущих на железнодорожный вокзал мимо проходной машиностроительного завода оставить монету на небольшом памятнике пирамидальной формы. Это первый в истории города монумент участникам Первой революции, он был возведён почти сто лет назад и надпись на нём гласит следующее: "На этом месте в 1905 году царскими палачами была отрублена рука революционеру Кузнецову".В официальной историографии самый таинственный руководитель восстания именуется Кузнецовым-Зубаревым, и именно так названа в его честь одна из горловских улиц. В следственных документах, касающихся этого человека, стоит отметка "Личность не установлена". И даже в донесении на имя Петра Столыпина указывается следующее: "Именующийся Зубаревым Александром Михайловым, он же Марк Кузнецов, был на ст. Горловка, на заводе и рудниках главным агитатором и руководил беспорядками: 16 декабря по его инициативе рабочие начали стрелять в войска..." Впрочем, в те времена по вполне понятным причинам нигде в мире полиция особо не утруждала себя установлением личности задержанного и обходилась устными показаниями за исключением каких-то из ряда вон выходящих случаев.Завесу тайны незадолго до смерти приоткрыл руководитель знаменитой Морозовской стачки Пётр Моисеенко: в 1905 году он жил и работал в нынешнем городе Брянка Луганской Народной Республики. В его воспоминаниях указывается что его коллегой по революционному движению был фельдшер по фамилии Шайтлендер (в других источниках он именуется как Шоклендер), а также то, что Шайтлендер и Кузнецов-Зубарев – это одно и то же лицо.Этот момент объясняет отказ Кузнецова-Зубарева бежать из-под стражи после подавления восстания. Напомним, что в стычке с казаками он лишился руки. Отнятую руку буквально на следующий день положили в гроб погибшего в той же самой схватке другого партийного активиста и при большом стечении народа предали земле, создав своего рода сакральную жертву.Долго скрываться в таком состоянии было невозможно, пришлось обратиться в больницу, где к пациенту тут же приставили конвоиров. Ворошилов, помогший скрыться Гречневу-Чернову, вспоминал как подготовил побег и для этого человека. Удалось найти надёжную конспиративную квартиру и даже подпоить конвой, но Кузнецов-Зубарев напрочь отказался уходить из палаты: как медработник понимал, что ничего, кроме обузы, представлять не будет. Тем не менее, поправившись он бежал из тюрьмы, но был снова арестован и в 1908 году в Екатеринославе был приговорён к смертной казни выездным заседанием военного трибунала.

