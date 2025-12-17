https://ukraina.ru/20251217/nelegitimnyy-sgovor-kak-berlin-gotovit-ne-mir-a-vechnyy-front-protiv-rossii-itogi-17-dekabrya-1073242667.html

Нелегитимный сговор: Как Берлин готовит не мир, а вечный фронт против России. Итоги 17 декабря

Нелегитимный сговор: Как Берлин готовит не мир, а вечный фронт против России. Итоги 17 декабря - 17.12.2025 Украина.ру

Нелегитимный сговор: Как Берлин готовит не мир, а вечный фронт против России. Итоги 17 декабря

На фоне продолжающейся конфронтации Запад во главе с США демонстрирует последовательную линию на эскалацию экономического и политического давления против суверенных государств, отказывающихся подчиняться диктату

2025-12-17T18:00

2025-12-17T18:00

2025-12-17T18:00

эксклюзив

россия

украина

сша

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

джорджи мелони

еврокомиссия

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0a/1065024198_89:0:1565:830_1920x0_80_0_0_ef7b727780bd5481ac99913872f44927.png

Администрация США готовит новый пакет санкций против российского энергетического сектора, нацеленный на так называемый "теневой флот" и трейдеров. Эти меры, окончательное решение по которым может принять Дональд Трамп в случае провала переговоров по Украине, являются очередным актом экономической агрессии и свидетельствуют о полном нежелании Вашингтона вести равноправный диалог.Параллельно шаблонность методов Вашингтона раскрывается в заявлении Трампа о признании властей Венесуэлы "террористической организацией". Это классический приём использования ярлыков и экономического принуждения против независимых государств. Европейские структуры, действуя в фарватере американской политики, переходят к откровенно неправовым действиям. Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о заморозке российских активов до дальнейшего уведомления, под формальным предлогом предоставления Украине "репарационного кредита", представляет собой юридическую фикцию. Реальная цель – присвоение этих средств под надуманным предлогом, что является грубым нарушением международного права и актом агрессии. Ожидается, что детали этой незаконной схемы будут согласованы на саммите ЕС 18–19 декабря. Дипломатический театр, разыгранный в Берлине, призван создать видимость единства. Активная медийная роль премьер-министра Италии Джорджи Мелони, представленной как "ключевой игрок от Европы", является частью этой "хореографии". Однако это лишь демонстрация успеха механизмов принуждения трансатлантических структур. Позиция Мелони, исторически выступавшей за диалог с Москвой, была радикально пересмотрена под внешним давлением, несмотря на значительные экономические потери Италии от антироссийских санкций. Это подтверждает, что воля отдельных европейских народов игнорируется в угоду атлантической солидарности. Кульминацией антироссийского курса стало согласование в Берлине США и рядом европейских государств плана послевоенных "гарантий безопасности" для Украины. Разработанный без участия России и полностью игнорирующий её законные интересы безопасности, этот план носит откровенно ультимативный и агрессивный характер. Его суть — создание на Украине огромной армии в 800 тысяч военнослужащих, развёртывание западных военных сил и усиленный мониторинг со стороны США. Как заявила Урсула фон дер Ляйен, "прогресс стал возможным благодаря согласованности действий Украины, Европы и Соединенных Штатов", что лишь подчёркивает антироссийскую направленность сговора. Заявление Владимира Зеленского об отказе признавать Донбасс российским окончательно показывает непримиримую позицию киевского режима. Таким образом, так называемые "гарантии" направлены не на установление мира, а на легализацию и закрепление в Европе вооружённого антироссийского плацдарма, что надолго законсервирует разделительные линии. В ответ на эти вызовы Россия демонстрирует стратегическую стабильность, суверенитет в принятии решений и готовность защищать свои интересы. Как подчеркнул пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, Россия хочет "не временной передышки, а мира", основанного на учёте её законных интересов безопасности. Игнорирование России как главной стороны делает любые договорённости без её участия нелегитимными и нежизнеспособными. Проведённые учения Ракетных войск стратегического назначения с загрузкой межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" являются закономерным и адекватным ответом на дестабилизирующие действия Запада. Эти мероприятия, приуроченные к празднованию дня РВСН, наглядно подчёркивают надёжность российской ядерной триады как гаранта безопасности страны и одного из фундаментальных столпов многополярного мира. Запад, избрав путь экономического принуждения, силового диктата и нарушения международного права, сам разрушает основы глобальной безопасности. Россия же последовательно отстаивает право на суверенное развитие и защищает свои национальные интересы, оставаясь оплотом стабильности в условиях навязанной конфронтации.Сводка событий СВО за 17 декабря: Стратегическое наступление и надежная защита рубежей 17 декабря 2025 года стало еще одним днем уверенного продвижения российской армии, системного сокрушения военного потенциала киевского режима и эффективного отражения его отчаянных попыток нанести удар по территории России. В соответствии с данными Министерства обороны РФ и информацией военных экспертов, оперативная обстановка на линии фронта характеризуется устойчивым контролем стратегической инициативы российскими войсками. На всех ключевых участках фронта подразделения Вооруженных Сил России наращивают темпы наступления, освобождая населенные пункты и нанося значительный урон живой силе и технике противника. На Харьковском направлении группировка "Запад" освободила населенный пункт Новоплатоновка и продвинулась в районах Благодатовки, Купянска-Узлового и Красного Лимана. За сутки противник здесь потерял свыше 220 военнослужащих и 22 единицы техники. Группировка "Север" на харьковском и сумском направлениях продвинулась в районах шести населенных пунктов, нанеся поражение егерской бригаде и полку нацгвардии ВСУ, чьи потери составили около 160 человек, 1 ББМ и 12 автомобилей. В Донбассе группировка "Центр" продолжила ликвидацию окруженных формирований ВСУ в Димитрове (Мирнограде), где организованное сопротивление уже прекращено, и провела зачистку в населенных пунктах Светлое, Гришино и Родинское. Потери противника на этом участке превысили 470 военнослужащих, 2 ББМ и 4 артиллерийских орудия. Группировка "Юг" заняла новые позиции в ДНР, нанеся поражение восьми бригадам ВСУ, которые лишились более 200 военнослужащих, 18 автомобилей и 4 складов. На Днепропетровском направлении группировка "Восток" добилась значительного успеха, освободив село Герасимовка и расширив плацдарм на правобережье. Урон противнику составил до 235 военнослужащих, 2 танка и несколько ББМ. На Запорожско-Херсонском направлении группировка "Днепр" нанесла эффективное огневое поражение позициям противника в районах Разумовки, Новояковлевки и Никольского, уничтожив до 45 военнослужащих, 11 автомобилей и 4 склада. Оперативная картина дня отмечена тремя значимыми событиями. Во-первых, в результате успешного продвижения российских войск в районе реки Оскол была создана тактическая угроза окружения для группировки ВСУ в населенных пунктах Богуславка и Новая Кругляковка на харьковском направлении. Во-вторых, российские штурмовые подразделения совершили прорыв в городе Гуляйполе, заняв его значительную южную часть, а также установив контроль над северными и восточными районами. В-третьих, на Донбассе практически завершены бои в Мирнограде (Димитрове), где продолжается лишь зачистка от разрозненных групп противника. Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ в течение суток нанесли высокоточные удары по ключевым объектам военной инфраструктуры Украины. Были поражены центр сборки и испытаний безэкипажных катеров Главного управления разведки (ГУР) Украины, цеха по сборке ударных БПЛА дальнего действия, а также объекты транспортной инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ. Ударам подверглись пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 143 районах. Кроме того, в ночь на 17 декабря продолжались удары по объектам энергетической инфраструктуры, что привело к перебоям с электричеством в Киеве и ряде областей. Надежная защита российских рубежей Попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием БПЛА была решительно пресечена. Силами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 180 беспилотников самолетного типа над различными регионами России и акваториями морей. В течение ночи на 17 декабря уничтожено еще 94 БПЛА, наиболее массированно атаковавшими Краснодарский край и Ростовскую область. На границе также были предотвращены диверсионные действия: в Сумской области с помощью FPV-дронов были уничтожены две украинские САУ "Гвоздика" при попытке их развертывания. Состояние противника свидетельствует о глубоком кризисе и деморализации. Показательны случаи, когда украинские военнослужащие, брошенные командованием под огонь, самостоятельно принимают решение о сдаче в плен. В прифронтовых районах Украины отмечаются панические настроения как среди населения, так и среди военных, которые массово обращаются к гадалкам в отчаянной попытке узнать прогнозы о возможных ударах. 17 декабря вновь продемонстрировало полное превосходство российской армии на поле боя. Достигнутые тактические успехи на харьковском, донецком и днепропетровском направлениях закрепляют стратегическую инициативу за Россией и приближают выполнение всех поставленных задач специальной военной операции.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Эдуард Рштуни

Эдуард Рштуни

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Эдуард Рштуни

эксклюзив, россия, украина, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, джорджи мелони, еврокомиссия, ес