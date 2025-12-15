https://ukraina.ru/20251215/vybor-evropy-sdavatsya-ili-umirat-1073127873.html

Выбор Европы: сдаваться или умирать

Выбор Европы: сдаваться или умирать

Аластер Крук, отставной британский дипломат, заявил, что Евросоюз готовит провокацию, по масштабу сравнимую с Перл Харбором, с целью втянуть в войну с Россией США.

В принципе это не новость. Мы уже года два пишем о том, что британцы, осознав, что Украина провалилась и будет похоронена, сделали ставку на общеевропейскую войну (под патронатом США) против России. Пока в Белом доме пытался понять кто он такой и как сюда попал Джозеф Робинетт Байден-младший механизм расширения пространства войны был понятен: провокация на Балтике (менее вероятно в Чёрном море или на белорусской границе), не оставляющая России шансов разрешить кризис без стрельбы, истерика по поводу "нападения" на страну ЕС и НАТО, заявление о военной поддержке (посылке войск и техники, но без формального объявления войны России) со стороны лидеров ЕС. В последнем акте выход на сцену США и Британии с требованием к России прекратить огонь и угрозой в противном случае оказать всю возможную поддержку союзникам.Обращаю внимание, что механизм провокации предполагал, что во всех случаях военные действия против конкретной страны начинает Россия. Москву же лишь ставят перед необходимостью выбирать: атаковать Прибалтику, заблокировавшую Калининград или надеяться на чудо, топить транспорты с французскими и немецкими войсками и техникой, следующие в балтийские порты, или выражать протесты, атаковать территории США и Британии в ответ на их ультиматум или соглашаться на прекращение огня и переговоры при их посредничестве. Соглашательство в конечном счёте неизбежно вело к капитуляции (так как по мере выполнения одних требований, Запад тут же выдвигал бы новые), эскалация с той же неизбежностью приводила к мировой ядерной войне.Трамп не случайно утверждал, что Байден ведёт дело к ядерному армагеддону. Не важно осознавал ли Байден свои действия или им руководило окружение, но люди, принимавшие решения в США (равно как и большая часть британского истеблишмента, а также евробюрократия) пребывали в уверенности, что Россия не решится на ядерный конфликт и отступит. Однако на Западе были и другие политики, которые не сомневались в том, что если Россию припрут к стене, то ядерные грибы вырастут по всему Западу – никто не уйдёт без своей доли. Эти люди оказались у власти в США вместе с Трампом, а их единомышленники постепенно теснят европейских леволиберальных сторонников войны.В результате США выпали из схемы, Трамп открытым текстом сказал, что если Европа хочет воевать с Россией, то может делать это сама, без США. Европейцы не то, чтобы очень хотели воевать, они просто не могут не воевать с Россией, так как признание поражения в украинском кризисе полностью обнуляет леволиберальные европейские элиты. Чтобы было понятно почему это важно – для ЕС это будет означать политические, экономические и общественные изменения масштаба тех, что сотрясали Россию после Октябрьской революции, до самого начала Великой Отечественной войны. Европа, которую мы знаем, исчезнет, а новая будет рождаться в муках, по сравнению с которыми 90-е в России – небольшой дождик во время летнего пикника.Но и воевать с Россией европейцы тоже не могут. У неё нет для этого ни армий, ни складских запасов, ни возможности оперативно развернуть соответствующее военное производство. Без США ЕС – бумажный тигр. Хотя нет, бумажный тигр, страшнее, чем ЕС без США. Поэтому Аластер Крук и акцентирует внимание на том, что провокация должна быть столь страшной и масштабной, чтобы ни Трамп, ни другие американские и европейские политики – сторонники деэскалации, не смогли не явиться на войну с Россией.Кстати, как верный подданный Его Величества, Аластер Крук ничего не говорит о ведущей роли Британии в разработке данного плана и подготовке провокации. Во всём виноват ЕС, который собирается втянуть в войну с Россией США, а Соединённое Королевство просто мимо проходило.Его понять можно. Скорее всего провокации уже не избежать. Британцы и евробюрократия не могут не попытаться использовать свой последний шанс. Когда-то я писал, что их ничто не остановит. Они даже в Киеве могут взорвать ядерный заряд, чтобы обвинить Россию. Но в последнее время, украинская власть недостаточно плотно контролирует ситуацию в стране. Внутрирежимная оппозиция Зеленскому, будучи не в состоянии пока добиться его ухода, не оставляет попытки за счёт сброса Зеленского за борт, сохранить для себя хоть какую-то Украину. В такой ситуации подготовка масштабной ядерной провокации, требующая глубокой тайны, крайне осложнена, так как к её организации должны быть привлечены сотни людей (транспортировка, хранение соответствующего боеприпаса, его переброска через границу, охрана и прочие мероприятия не могут осуществляться без привлечения массы людей). Даже если просто заменить доверенными людьми на границе смену таможенников и пограничников, моментально станет широко известно, что везли что-то большое и секретное.Однако в последнее время, украинцы с англичанами начали отрабатывать вариант морской провокации, атакуя танкеры любой страны, везущие российскую нефть. Россия уже начала отвечать по Одесскому порту и прибывающим в него судам. В принципе, организовать какую-нибудь "Лузитанию" (с влиятельными американцами на борту), можно силами британских ВМС и их украинских коллег. Сложнее доказать "вину" России. Как показывает опыт Польши, просто заявить, что Россия хотела взорвать железнодорожные пути и устроить крупную катастрофу уже недостаточно, надо предъявить убедительные доказательства.Собственно, в этом-то и загвоздка: как организовать провокацию таким образом, чтобы и воображение "всех людей доброй воли" потрясти, и "убедительные доказательства" российской "вины" предоставить, и нигде не наследить, и не оставить США выбора? Задача сложная, но, как показывает опыт, решаемая. Если уж британские дипломаты (пусть и отставные) начинают предупреждать и отмежёвываться, значит подготовка какой-то масштабной гнусности вступила в завершающую стадию или в принципе завершена и лондонским поджигателям войны осталось только дать команду к началу операции.В принципе времени у сторонников эскалации не так много. К марту, даже если ВСУ окончательно не рассыпятся, и Зеленский ещё будет контролировать какую-то часть украинской территории, Трамп должен осуществить вывод США из украинского кризиса и переориентацию на Индо-Тихоокеанский регион и Латинскую Америку. Тем более, что на ближайшее время он заявил начало военной операции против Мадуро в Венесуэле. Если англичане и евробюрократы выпустят США из украинского кризиса и позволят им втянуться в другие, то вернуть их назад будет уже невозможно, Вашингтон не может себе позволить метаться по миру, как сумасшедший кролик, а два-три крупных кризиса в разных местах планеты он не вытянет ни организационно, ни ресурсно, ни логистически, ни финансово.На Западе любят приурочивать политические акции к традиционным праздничным датам. Так они лучше запоминаются и вызывают больше эмоций. Мы как раз вступаем в полосу праздников: католическое Рождество, Новый Год, православное Рождество, Крещение. В общем от средины декабря до конца января организаторам провокации подходит практически любой день. Им осталось только суметь и осмелиться.Ну а после февраля, хоть опасность не исчезнет (она не исчезнет до окончательного глобального урегулирования), но значительно снизится и чем дальше в 2026 год, тем будет ниже.О последних событиях на фронтах и в политической жизни - в статье "Позиция США как ориентир, встреча Зеленского в Берлине. Итоги 14 декабря".

