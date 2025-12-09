The Telegraph: План Трампа по Украине находится "на грани краха" из-за Зеленского - 09.12.2025 Украина.ру
The Telegraph: План Трампа по Украине находится "на грани краха" из-за Зеленского
The Telegraph: План Трампа по Украине находится "на грани краха" из-за Зеленского - 09.12.2025 Украина.ру
The Telegraph: План Трампа по Украине находится "на грани краха" из-за Зеленского
План президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию ситуации на Украине находится "на грани краха" из-за противодействия со стороны Владимира Зеленского и лидеров ЕС. Об этом 9 декабря пишет британская The Telegraph
2025-12-09T13:53
2025-12-09T13:53
The Telegraph отмечает, что в этой связи американский лидер "разочарован переговорами" и подталкивает главу украинского режима к быстрым действиям, в то время как лидеры ЕС рекомендуют Украине проявлять осторожность и терпение.Накануне агентство УНИАН информировало, что Зеленский снова отказался от территориальных уступок. В понедельник в интервью Bloomberg он заявил, что в переговорах по разрешению кризиса на Украине все еще нет единой позиции по будущему Донбасса.В понедельник, 8 декабря Владимир Зеленский прилетел в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.Ранее Axios со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа расценивает этот визит как попытку затянуть переговоры по разрешению ситуации на Украине.По информации издания, такое положение дел раздражает некоторых людей в администрации Трампа, которые считают европейцев главным препятствием для заключения мирной сделки.Больше важных новостей дня в обзоре "Западные схемы, российские активы и новые данные нашей разведки. Хроника событий на 13:00 9 декабря" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
The Telegraph: План Трампа по Украине находится "на грани краха" из-за Зеленского

© Фото
Зеленский - мания величия - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
План президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию ситуации на Украине находится "на грани краха" из-за противодействия со стороны Владимира Зеленского и лидеров ЕС. Об этом 9 декабря пишет британская The Telegraph
"Зеленский пытается заручиться поддержкой Европы для нового мирного соглашения по Украине, в то время как план Трампа находится на грани краха", — говорится в сообщении британского издания.
The Telegraph отмечает, что в этой связи американский лидер "разочарован переговорами" и подталкивает главу украинского режима к быстрым действиям, в то время как лидеры ЕС рекомендуют Украине проявлять осторожность и терпение.
Накануне агентство УНИАН информировало, что Зеленский снова отказался от территориальных уступок. В понедельник в интервью Bloomberg он заявил, что в переговорах по разрешению кризиса на Украине все еще нет единой позиции по будущему Донбасса.
В понедельник, 8 декабря Владимир Зеленский прилетел в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Ранее Axios со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа расценивает этот визит как попытку затянуть переговоры по разрешению ситуации на Украине.
По информации издания, такое положение дел раздражает некоторых людей в администрации Трампа, которые считают европейцев главным препятствием для заключения мирной сделки.
Больше важных новостей дня в обзоре "Западные схемы, российские активы и новые данные нашей разведки. Хроника событий на 13:00 9 декабря" на сайте Украина.ру.
