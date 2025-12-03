https://ukraina.ru/20251203/ukrainskiy-voennoplennyy-ya-sbezhal-iz-vsu-no-menya-vernuli-1072582376.html

Украинский военнопленный: "Я сбежал из ВСУ, но меня вернули"

Украинский военнопленный Сергей Вихрист рассказал корреспонденту Украина.ру Федору Громову о том, как дезертировал из армии, и как глава сельской администрации... Украина.ру, 03.12.2025

Украинский военнопленный Сергей Вихрист рассказал корреспонденту Украина.ру Федору Громову о том, как дезертировал из армии, и как глава сельской администрации сдал его ТЦК.На Украине только за 10 месяцев 2025 года открыто более 161 тысячи уголовных производств из-за самовольного оставления части военными.

