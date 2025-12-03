https://ukraina.ru/20251203/ukrainskiy-voennoplennyy-ya-sbezhal-iz-vsu-no-menya-vernuli-1072582376.html
Украинский военнопленный: "Я сбежал из ВСУ, но меня вернули"
Украинский военнопленный: "Я сбежал из ВСУ, но меня вернули"
Украинский военнопленный: "Я сбежал из ВСУ, но меня вернули"
Украинский военнопленный Сергей Вихрист рассказал корреспонденту Украина.ру Федору Громову о том, как дезертировал из армии, и как глава сельской администрации... Украина.ру, 03.12.2025
2025-12-03T16:28
2025-12-03T16:28
2025-12-03T16:28
видео
украина
федор громов
вооруженные силы украины
украина.ру
плен
пленные
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/03/1072582188_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1819811d3e2855f09ea617397faab00d.png
Украинский военнопленный Сергей Вихрист рассказал корреспонденту Украина.ру Федору Громову о том, как дезертировал из армии, и как глава сельской администрации сдал его ТЦК.На Украине только за 10 месяцев 2025 года открыто более 161 тысячи уголовных производств из-за самовольного оставления части военными.
видео, украина, федор громов, вооруженные силы украины, украина.ру, плен, пленные, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, украина.ру дзен, дзен сво, тцк, дезертирство , спецоперация, видео
Видео, Украина, Федор Громов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, плен, Пленные, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Украина.ру Дзен, дзен СВО, ТЦК, дезертирство , Спецоперация