https://ukraina.ru/20251130/podarochek-ot-kolomoyskogo-bavyrin-o-kompromate-kotoryy-mozhet-unichtozhit-zelenskogo-1072325533.html

"Подарочек от Коломойского*": Бавырин о компромате, который может уничтожить Зеленского

"Подарочек от Коломойского*": Бавырин о компромате, который может уничтожить Зеленского - 30.11.2025 Украина.ру

"Подарочек от Коломойского*": Бавырин о компромате, который может уничтожить Зеленского

Скандал с пленками Миндича может стать началом конца для Зеленского. Этот компромат готовился давно и целенаправленно для удара по слабым местам киевского режима. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин

2025-11-30T05:50

2025-11-30T05:50

2025-11-30T05:50

новости

украина

владимир зеленский

украина.ру

набу

тимур миндич

компромат

андрей ермак

игорь коломойский

киевский режим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038888423_0:233:2813:1815_1920x0_80_0_0_4374d181ed664b6d6d9dc0672bbe8110.jpg

Комментируя вопрос о внутриполитической ситуации на Украине, эксперт высказал версию о происхождении компромата. "Сейчас внутренние дремавшие враги Зеленского проснулись. Поняли, что он именно сейчас слаб. Я, кстати, думаю, что именно по просьбе [украинского олигарха Игоря] Коломойского* прослушку [Тимуру] Миндичу установили, учитывая старые связи днепропетровского олигарха", — заявил Бавырин."Это именно от него подарочек прилетел", — подчеркнул политолог. Он также предположил, что в следующих публикациях расследования НАБУ могут прозвучать и другие голоса. "Но там же еще может быть голос [главы ОПУ Андрея] Ермака", — отметил эксперт."А потом вполне возможно, что именно его хрипловатый голосочек на этих пленках проклюнется", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Бавырин: Украина сможет пережить самую тяжелую зиму, а Зеленский близок к своему личному финалу" на сайте Украина.ру.На эту тему в новостях: "Сезам откройся!": глава офиса президента Украины подтвердил обыск в квартире на сайте Украина.ру.* включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, украина.ру, набу, тимур миндич, компромат, андрей ермак, игорь коломойский, киевский режим, власти украины, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине