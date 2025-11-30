"Подарочек от Коломойского*": Бавырин о компромате, который может уничтожить Зеленского - 30.11.2025 Украина.ру
"Подарочек от Коломойского*": Бавырин о компромате, который может уничтожить Зеленского
"Подарочек от Коломойского*": Бавырин о компромате, который может уничтожить Зеленского
Скандал с пленками Миндича может стать началом конца для Зеленского. Этот компромат готовился давно и целенаправленно для удара по слабым местам киевского режима. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
2025-11-30T05:50
2025-11-30T05:50
Комментируя вопрос о внутриполитической ситуации на Украине, эксперт высказал версию о происхождении компромата. "Сейчас внутренние дремавшие враги Зеленского проснулись. Поняли, что он именно сейчас слаб. Я, кстати, думаю, что именно по просьбе [украинского олигарха Игоря] Коломойского* прослушку [Тимуру] Миндичу установили, учитывая старые связи днепропетровского олигарха", — заявил Бавырин."Это именно от него подарочек прилетел", — подчеркнул политолог. Он также предположил, что в следующих публикациях расследования НАБУ могут прозвучать и другие голоса. "Но там же еще может быть голос [главы ОПУ Андрея] Ермака", — отметил эксперт."А потом вполне возможно, что именно его хрипловатый голосочек на этих пленках проклюнется", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Бавырин: Украина сможет пережить самую тяжелую зиму, а Зеленский близок к своему личному финалу" на сайте Украина.ру.На эту тему в новостях: "Сезам откройся!": глава офиса президента Украины подтвердил обыск в квартире на сайте Украина.ру.* включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
новости, украина, владимир зеленский, украина.ру, набу, тимур миндич, компромат, андрей ермак, игорь коломойский, киевский режим, власти украины, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине
"Подарочек от Коломойского*": Бавырин о компромате, который может уничтожить Зеленского

05:50 30.11.2025
 
Скандал с пленками Миндича может стать началом конца для Зеленского. Этот компромат готовился давно и целенаправленно для удара по слабым местам киевского режима. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
Комментируя вопрос о внутриполитической ситуации на Украине, эксперт высказал версию о происхождении компромата.
"Сейчас внутренние дремавшие враги Зеленского проснулись. Поняли, что он именно сейчас слаб. Я, кстати, думаю, что именно по просьбе [украинского олигарха Игоря] Коломойского* прослушку [Тимуру] Миндичу установили, учитывая старые связи днепропетровского олигарха", — заявил Бавырин.
"Это именно от него подарочек прилетел", — подчеркнул политолог. Он также предположил, что в следующих публикациях расследования НАБУ могут прозвучать и другие голоса. "Но там же еще может быть голос [главы ОПУ Андрея] Ермака", — отметил эксперт.
"А потом вполне возможно, что именно его хрипловатый голосочек на этих пленках проклюнется", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Бавырин: Украина сможет пережить самую тяжелую зиму, а Зеленский близок к своему личному финалу" на сайте Украина.ру.
На эту тему в новостях: "Сезам откройся!": глава офиса президента Украины подтвердил обыск в квартире на сайте Украина.ру.
* включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
