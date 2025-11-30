https://ukraina.ru/20251130/na-poroge-bolshoy-voyny-zubets-o-konfiskatsii-zolotovalyutnykh-rezervov-rossii-1072361344.html

На пороге большой войны: Зубец о конфискации золотовалютных резервов России

На пороге большой войны: Зубец о конфискации золотовалютных резервов России - 30.11.2025 Украина.ру

На пороге большой войны: Зубец о конфискации золотовалютных резервов России

На Украине сейчас серьёзный политико-экономический кризис: Рада отказывается принимать бюджет из-за коррупционного скандала с "плёнками Миндича". Украина.ру, 30.11.2025

2025-11-30T10:00

2025-11-30T10:00

2025-11-30T10:00

россия

украина

европа

тимур миндич

алексей зубец

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1c/1072359975_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9e60d9a2b4e2d2f06a1b20da52fe6cdf.png

На Украине сейчас серьёзный политико-экономический кризис: Рада отказывается принимать бюджет из-за коррупционного скандала с "плёнками Миндича". Готова ли сейчас Европа конфисковать золотовалютные резервы России в пользу Украины и в каком случае она точно это сделает, объяснил доктор экономических наук Алексей Зубец.

россия

украина

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, украина, европа, тимур миндич, алексей зубец, видео, видео