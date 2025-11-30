На пороге большой войны: Зубец о конфискации золотовалютных резервов России - 30.11.2025 Украина.ру
На пороге большой войны: Зубец о конфискации золотовалютных резервов России
На пороге большой войны: Зубец о конфискации золотовалютных резервов России
На Украине сейчас серьёзный политико-экономический кризис: Рада отказывается принимать бюджет из-за коррупционного скандала с "плёнками Миндича". Украина.ру, 30.11.2025
На Украине сейчас серьёзный политико-экономический кризис: Рада отказывается принимать бюджет из-за коррупционного скандала с "плёнками Миндича". Готова ли сейчас Европа конфисковать золотовалютные резервы России в пользу Украины и в каком случае она точно это сделает, объяснил доктор экономических наук Алексей Зубец.
На пороге большой войны: Зубец о конфискации золотовалютных резервов России

10:00 30.11.2025
 
На Украине сейчас серьёзный политико-экономический кризис: Рада отказывается принимать бюджет из-за коррупционного скандала с "плёнками Миндича".
Готова ли сейчас Европа конфисковать золотовалютные резервы России в пользу Украины и в каком случае она точно это сделает, объяснил доктор экономических наук Алексей Зубец.
