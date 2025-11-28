Спасти от бюрократических проволочек: Хисамов о системных проблемах украинских апатридов в России - 28.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251128/spasti-ot-byurokraticheskikh-provolochek-khisamov-o-sistemnykh-problemakh-ukrainskikh-apatridov-v-rossii-1072352208.html
Спасти от бюрократических проволочек: Хисамов о системных проблемах украинских апатридов в России
Спасти от бюрократических проволочек: Хисамов о системных проблемах украинских апатридов в России - 28.11.2025 Украина.ру
Спасти от бюрократических проволочек: Хисамов о системных проблемах украинских апатридов в России
Главный редактор Украина.ру Искандер Хисамов в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" поднял проблему апатридов, лишённых украинского гражданства. Он... Украина.ру, 28.11.2025
2025-11-28T17:59
2025-11-28T18:01
видео
россия
искандер хисамов
владимир соловьев
украина.ру
украина
украинцы
гражданство
переселенцы
украина.ру дзен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1c/1072352399_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fe89468b34c7555220411d874a7a7aa2.png
Главный редактор Украина.ру Искандер Хисамов в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" поднял проблему апатридов, лишённых украинского гражданства. Он объяснил, почему с ними не хотят работать и какие проблемы им приходится решать, чтобы легализоваться в России.
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1c/1072352399_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ba78b14fe897ed7ece5e181476839f4a.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, искандер хисамов, владимир соловьев, украина.ру, украина, украинцы, гражданство, переселенцы, украина.ру дзен, легализация, владислав соловьев, видео
Видео, Россия, Искандер Хисамов, Владимир Соловьев, Украина.ру, Украина, украинцы, гражданство, переселенцы, Украина.ру Дзен, легализация, Владислав Соловьев

Спасти от бюрократических проволочек: Хисамов о системных проблемах украинских апатридов в России

17:59 28.11.2025 (обновлено: 18:01 28.11.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
Главный редактор Украина.ру Искандер Хисамов в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" поднял проблему апатридов, лишённых украинского гражданства. Он объяснил, почему с ними не хотят работать и какие проблемы им приходится решать, чтобы легализоваться в России.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияИскандер ХисамовВладимир СоловьевУкраина.руУкраинаукраинцыгражданствопереселенцыУкраина.ру ДзенлегализацияВладислав Соловьев
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:29Украинцы раскритиковали Лайму Вайкуле за исполнение народной песни в рекламе
15:45Группировка "Восток" наращивает наступление на ключевых направлениях Южного Донбасса"
15:39Западные СМИ воспевают женские подразделения ВСУ, скрывая мобилизационную повестку
15:31Танкер VIRAT под флагом Гамбии подвергся повторной атаке в Чёрном море. Новости к этому часу
15:07Что будет с Зеленским после войны
14:58На Украине раскрыли детали возможного отравления митрополита Феодосия
14:51"Белые короли". Как два американца пытались захватить остров в Карибском море и поработить его жителей
14:27Украинская делегация во главе с Умеровым уже на пути в США
14:17Российские войска начали операцию по охвату Северска
14:05Операция "Компенсация": почему Зеленский решил выдать миллионы жителям Донбасса и Северной Таврии
14:01Надо ли отдавать Западную Украину Польше и Венгрии и как донести до молодёжи правду об СВО — Ищенко
14:00Как решит Верховный: бойцы о мире и войне
14:00Украинский доктор Смерть. Медсестра-министр Ульяна Супрун
13:00Украина выбирает пиратство на Чёрном море, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 29 ноября
12:47Минобороны: ВС РФ нанесли ответные удары по предприятиям ВПК Украины
12:34ФСБ предотвратила теракт на газопроводе в Подмосковье, подготовленный украинскими спецслужбами
12:29Пушилин анонсировал создание курортной зоны на побережье Азовского моря в ДНР. Новости к этому часу
12:21Telegraph: чиновники Трампа порекомендовали Зеленскому уволить Ермака
12:06На Сумском направлении уничтожены позиции украинских войск у Варачино
12:01Как российская ОПГ помогала Зеленскому? Царёв об обысках у Ермака и давлении на НАБУ
Лента новостейМолния