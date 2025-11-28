https://ukraina.ru/20251128/spasti-ot-byurokraticheskikh-provolochek-khisamov-o-sistemnykh-problemakh-ukrainskikh-apatridov-v-rossii-1072352208.html
Спасти от бюрократических проволочек: Хисамов о системных проблемах украинских апатридов в России
17:59 28.11.2025 (обновлено: 18:01 28.11.2025)
Главный редактор Украина.ру Искандер Хисамов в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" поднял проблему апатридов, лишённых украинского гражданства. Он объяснил, почему с ними не хотят работать и какие проблемы им приходится решать, чтобы легализоваться в России.