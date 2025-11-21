https://ukraina.ru/20251121/orban-obyasnil-pochemu-nelzya-dazhe-zavodit-rech-o-prieme-kieva-v-es-1071960042.html

Орбан объяснил, почему нельзя даже заводить речь о приеме Киева в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth в очередной раз высказался о приеме Украины в Евросоюз (ЕС)

2025-11-21T10:35

"Совершенно очевидно, что Украина не находится и не будет находиться в обозримом будущем в состоянии по части внутреннего функционирования, чтобы могла зайти речь о ней, как о стране-члене ЕС", - сказал Орбан.По его словам, вступление Украины в ЕС исключено, потому что, если бы она была членом сообщества, весь ЕС "находился бы в войне с Россией".Ранее в пятницу российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале отметил, что Украина является главным и единственным источником опасности для Европы.О желании Киева попасть в ЕС - в материале "Приобретение членства в ЕС и НАТО": МИД Украины подтвердил приоритеты на сайте Украина.ру.

