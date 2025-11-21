https://ukraina.ru/20251121/orban-obyasnil-pochemu-nelzya-dazhe-zavodit-rech-o-prieme-kieva-v-es-1071960042.html
Орбан объяснил, почему нельзя даже заводить речь о приеме Киева в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth в очередной раз высказался о приеме Украины в Евросоюз (ЕС)
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/05/1056091521_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_dcb611603fb4d851fc9340e4198ba085.jpg
"Совершенно очевидно, что Украина не находится и не будет находиться в обозримом будущем в состоянии по части внутреннего функционирования, чтобы могла зайти речь о ней, как о стране-члене ЕС", - сказал Орбан.По его словам, вступление Украины в ЕС исключено, потому что, если бы она была членом сообщества, весь ЕС "находился бы в войне с Россией".Ранее в пятницу российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале отметил, что Украина является главным и единственным источником опасности для Европы.
Орбан объяснил, почему нельзя даже заводить речь о приеме Киева в ЕС
10:35 21.11.2025 (обновлено: 10:52 21.11.2025)
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth в очередной раз высказался о приеме Украины в Евросоюз (ЕС)
"Совершенно очевидно, что Украина не находится и не будет находиться в обозримом будущем в состоянии по части внутреннего функционирования, чтобы могла зайти речь о ней, как о стране-члене ЕС", - сказал Орбан.
По его словам, вступление Украины в ЕС исключено, потому что, если бы она была членом сообщества, весь ЕС "находился бы в войне с Россией".
Ранее в пятницу российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале отметил, что Украина является главным и единственным источником опасности для Европы.
"Если Европе что и угрожает, так это бесконечная эскалация украинского кризиса", - написал он.