Орбан объяснил, почему нельзя даже заводить речь о приеме Киева в ЕС - 21.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251121/orban-obyasnil-pochemu-nelzya-dazhe-zavodit-rech-o-prieme-kieva-v-es-1071960042.html
Орбан объяснил, почему нельзя даже заводить речь о приеме Киева в ЕС
Орбан объяснил, почему нельзя даже заводить речь о приеме Киева в ЕС - 21.11.2025 Украина.ру
Орбан объяснил, почему нельзя даже заводить речь о приеме Киева в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth в очередной раз высказался о приеме Украины в Евросоюз (ЕС)
2025-11-21T10:35
2025-11-21T10:52
новости
украина
виктор орбан
киев
европа
алексей пушков
ес
нато
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/05/1056091521_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_dcb611603fb4d851fc9340e4198ba085.jpg
"Совершенно очевидно, что Украина не находится и не будет находиться в обозримом будущем в состоянии по части внутреннего функционирования, чтобы могла зайти речь о ней, как о стране-члене ЕС", - сказал Орбан.По его словам, вступление Украины в ЕС исключено, потому что, если бы она была членом сообщества, весь ЕС "находился бы в войне с Россией".Ранее в пятницу российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале отметил, что Украина является главным и единственным источником опасности для Европы.О желании Киева попасть в ЕС - в материале "Приобретение членства в ЕС и НАТО": МИД Украины подтвердил приоритеты на сайте Украина.ру.
украина
киев
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/05/1056091521_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_351b1274ac4c001cc9d82e5aca364be6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, виктор орбан, киев, европа, алексей пушков, ес, нато, украина.ру
Новости, Украина, Виктор Орбан, Киев, Европа, Алексей Пушков, ЕС, НАТО, Украина.ру

Орбан объяснил, почему нельзя даже заводить речь о приеме Киева в ЕС

10:35 21.11.2025 (обновлено: 10:52 21.11.2025)
 
© Фото : POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth в очередной раз высказался о приеме Украины в Евросоюз (ЕС)
"Совершенно очевидно, что Украина не находится и не будет находиться в обозримом будущем в состоянии по части внутреннего функционирования, чтобы могла зайти речь о ней, как о стране-члене ЕС", - сказал Орбан.
По его словам, вступление Украины в ЕС исключено, потому что, если бы она была членом сообщества, весь ЕС "находился бы в войне с Россией".
Ранее в пятницу российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале отметил, что Украина является главным и единственным источником опасности для Европы.
"Если Европе что и угрожает, так это бесконечная эскалация украинского кризиса", - написал он.
О желании Киева попасть в ЕС - в материале "Приобретение членства в ЕС и НАТО": МИД Украины подтвердил приоритеты на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаВиктор ОрбанКиевЕвропаАлексей ПушковЕСНАТОУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:57США придумали Зеленскому обидное прозвище
10:55МИД Украины пожаловался в ЕС на США, ВСУ убивают сдающихся в плен, Израиль бомбит Газу. Новости к 11.00
10:35Орбан объяснил, почему нельзя даже заводить речь о приеме Киева в ЕС
10:14Минобороны Британии назвало условия отправки своих военнослужащих на Украину
10:09Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 21 ноября
10:01Политика "все или ничего": на Украине заговорили о "красных линиях"
10:00Ускоренное принятие мирного плана, провалы ВСУ, большой успех ВС РФ. Хроника событий на утро 21 ноября
09:54Москве пока не сообщали о согласии Киева вести переговоры по мирному плану Трампа - Песков
09:40Европа разрабатывает своё контрпредложение по завершению украинского конфликта
09:30Сумское направление: ВСУ теряют личный состав и технику
09:24Никто из "Слуги народа" не осмелился задать Зеленскому вопрос о Миндиче на закрытой встрече в Раде
09:05Киев внес изменения в предложенный США мирный план, чтобы избежать проверки
08:58На Украине назвали проект мирного плана документом о капитуляции Украины
08:44США предлагают Украине гарантии безопасности по образцу НАТО
08:33ВСУ несут небоевые потери, Финляндия противопоставит России болота. Главное к этому часу
08:11Опубликовано видео с места схода вагонов с рельсов в Приангарье
08:00АБН: антиинтернациональный интернационал и посольство бандеровской Украины в некоммунистическом Китае
07:52США ожидают, что Зеленский подпишет мирный план до 27 ноября - Financial Times
07:23Повреждена опора ЛЭП, возник пожар. ПВО ночью сбила десятки вражеских дронов над Россией
06:59Пугал выборами и грозил репрессиями. Что говорят на Украине о встрече Зеленского с фракцией "Слуг народа"
Лента новостейМолния