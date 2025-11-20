https://ukraina.ru/20251120/pavel-krusanov-imperskiy-gen-zastavlyaet-menya-podderzhivat-rossiyu-i-novorossiyu-a-ne-byt-zaukraintsem-1071867919.html

Павел Крусанов: Имперский ген заставляет меня поддерживать Россию и Новороссию, а не быть заукраинцем

Павел Крусанов: Имперский ген заставляет меня поддерживать Россию и Новороссию, а не быть заукраинцем - 20.11.2025 Украина.ру

Павел Крусанов: Имперский ген заставляет меня поддерживать Россию и Новороссию, а не быть заукраинцем

В столице ДНР известный петербургский писатель Павел Крусанов рассказал изданию Украина.ру, почему он считает, что Виктор Цой и Сергей Курехин сегодня поддержали бы Россию, а не стали бы заукраинцами, и как в свое время либеральная интеллигенция встретила его имперской роман - "Укус ангела"

2025-11-20T12:57

2025-11-20T12:57

2025-11-20T12:58

интервью

павел крусанов

александр чаленко

сво

донецк

новороссия

сергей курехин

виктор цой

санкт-петербург

мариуполь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/12/1071795393_82:16:845:445_1920x0_80_0_0_fb7764953c8c9c36a4af850e87e99ca3.jpg

- Почему Павел Курсанов приехал в Донецк? В первый раз ли он сюда приехал?- Нет, не в первый. Первый раз приехал на Донбасс, и в частности в Донецк, в 2016 году. В Петербурге у меня есть несколько знакомых, воевавших в здешнем ополчении в 2014-2015 годах. Вот вместе с ними, набив багажник гуманитаркой, мы и приехали сюда - посещали госпиталя, где лежали раненные бойцы, воевавшие с моими товарищами, детские сады. А в Донецкий университет привезли в подарок от Петербургского университета Герцена электронный микроскоп.И я чувствовал, что, извините за высокие слова, гражданский долг обязывает меня разобраться и понять, что происходит в моей стране, и участвовать в ее жизни. Потом приезжал еще несколько раз – и в Донецк, и в Мариуполь.- Как так получается, что питерский писатель и член Ленинградского рок-клуба Павел Крусанов за Новороссию, а его коллега по тому же клубу – питерский музыкант Борис Гребенщиков* – против? Чем все это определяется?- Я не знаю – этот вопрос превосходит возможности моего разума. Может быть, проблема еще ждет своего исследователя, которые откроет первопричины и все разложит по полочкам. Единственное, что могу сказать: есть люди, в которых жив имперский ген, который требует от человека созидательной работы во имя того, чтобы его страна была сильной, справедливой и красивой, потому что именно с такой страной он готов себя отождествлять, и есть люди, в которых этот ген молчит, для которых приоритет – покой и комфорт. Побудительное основание называю имперским геном, потому что Россия во всем своем блеске представала именно в состоянии Империи. Да, пожалуй, она только в форме Империи и может существовать. Россия либо Империя, либо ее нет.Именно благодаря имперскому гену я готов нести ответственность за все это огромное евразийское пространство, за все населяющие его народы, которые в живом единстве сосуществуют в моей стране. Эта готовность и позволяет нам созидать, обживать и благоустраивать наш огромный Евразийский дом.Что можно этому противопоставить? Горстку маленьких национальных государств, замкнувшихся в своем кругу, в малом сообществе, вокруг своего огорода с капустой? Какая-то малозаманчивая перспектива. Впрочем, кому-то, возможно, именно это мило.- Ты автор такого русского имперского романа как "Укус ангела", изданного в начале этого столетия. Как тогда питерская интеллигенция встретила твой роман? Либерально-западническая интеллигенция тебя ругала?— Признаться, это даже удивительно. Роман вышел в 2000 году, это было время, когда все информационные ресурсы, за исключением газеты "Завтра", находились в руках либерального сообщества. Да и общее настроение в обществе было квазилиберальным и словно бы безальтернативным. Поэтому, возможно, "Укус ангела" расценили как такую, что ли, игровую постмодернистскую страшилку. Либеральное сообщество даже аплодировало: вот смотрите, как иронично, образно и наглядно нам показан соблазн авторитаризма. А между тем, роман был хоть и ироничен, но при том вполне серьезен.Так что за исключением нескольких рецензий, где писалось, что Павел Крусанов, дескать, - певец имперского сапога, "Укус ангела" был принят положительно, пусть и не в том ключе, который я подразумевал. Случается и такое.- Чем Новороссия является для Павла Крусанова?- Во-первых, для меня это историческая область России, которая вошла в ее состав благодаря доблести русского оружия - как писал Киплинг: "Коль кровь цена владычеству, то мы уплатили с лихвой". Нет никакой причины отказываться от этого имперского приобретения. Я воспринимаю эту землю как часть своей Большой Родины.- В Донбассе, составной части Новороссии, живут, по-твоему, русские люди или все-таки украинцы?- Никакого выраженного украинства я здесь не увидел ни в первый свой приезд, ни в последующие. То есть украинства умственного. А так, во внешнем проявлении, есть, конечно, определенное отличия в говоре, в темпераменте. Но это есть и в других российских регионах. Вообще изменение темперамента у людей довольно заметно, когда едешь с Севера на Юг.- А как меняется?- Приезжаешь в Ростов-на-Дону, а там воздух словно пропитан электричеством – как будто все друг другу что-то должны, но не отдают. На Донбассе то же самое. Очень похожая по энергетике атмосфера. У нас, на Севере, поспокойнее: как-то всё вдумчивее, что ли. Возможно, длинная воля требует более продуманных поступательных решений, а не вот этих быстрых эмоциональных всплесков.Да, здесь, на Юге, предрасположенность к быстрым решениям. С одной стороны, это комплимент, а, с другой - мы же понимаем, что быстрые решения не всегда бывают самыми правильными. В этом смысле Юг – мир поэзии, потому что поэзия – это искусство быстрого реагирования. А Север – мир прозы, потому что она не дается с наскока.- Ты долгое время был связан с Ленинградским рок-клубом – играл в питерской группе "Абзац" на бас-гитаре. У тебя в "Беспокойниках города Питера" есть даже главы, посвящённые Виктору Цою, Сергею Курехину, Майку Науменко и другим выдающимся представителям питерского рока. Скажи, если бы Виктор Цой был бы жив сейчас, он бы поддержал Новороссию или нет?- Если пофантазировать, то да – скорее всего Цой бы ее поддержал, потому что у него тоже было чувство ответственности за то великое пространство, в котором ему выпала судьба жить. И чувства обостренной справедливости ему тоже было не занимать.А про Курехина, скажем, и фантазировать нечего. Безусловно, он был бы за Новороссию. Последние годы жизни он был с лимоновцами, с евразийцами, сотрудничал с Александром Дугиным.- Как в 90-е в либеральном Питере воспринимали евразийца Курехина?- Во-первых, Курехин сам по себе человек эпатажа, на этом во многом строился его главный проект - "Поп-механика". И то, что Курехин, по выражению либеральной прессы, вдруг примкнул к "фашистам", многими было воспринято как его очередная эпатажная акция. Как бы то ни было, ни репутация Курехина, ни его евразийские убеждения никаким образом не поколебались, а даже наоборот - в среде людей думающих и ответственных только укрепились.Бывший ленинградский андеграунд, та среда неподцензурной культуры Петербурга, к которой принадлежал Курехин, представляла собой единый котел, в котором варились поэты, писатели, музыканты – все вместе. И так получилось, что порядочная часть этих людей принадлежала большому стилю постмодерна, одной из задач которого была деконструкция того, что главенствовало в официальной культуре в эпоху СССР. И Курехин здесь не исключение.Ну а что такое деконструкция? Это развенчание культурных мифов, которыми жила страна. В нашем случае тех мифов, которыми жил Советский Союз, откуда мы все, собственно говоря, родом. Здесь корень всех веселых проказ Курехина - Ленин-гриб и так далее. А когда эта работа по деконструкции социальных мифов была сделана, встала задача строительства, задача собирания камней. Чувствуя перемену эпохи, Курехин и выбрал свой путь строительства – путь евразийца.- В Питере, насколько я не знаю, среди местной заукраинской либеральной интеллигенции есть так называемые "ингерманландские сепаратисты". Что об этом думают обычные питерцы? Популярны все эти идеи среди них?- Нет, это совершенно маргинальная непопулярная история. Тем более, если знать, что такое Ингерманландия. А Ингерманландия – это не какая-то коренная страна, которая была извечна на этом месте. Это территория, населённая ижорой, весью и русскими. После очередной войны со шведами, которые начались еще при Иване Грозном, по Столбовскому миру от 1617 года эта территория отходила Швеции, в частности, устье Невы. Территория получает название Ингерманландия, и шведы, чтобы закрепить за собой эти малонаселенные земли, переселяют туда финнов. Потомки этих переселенных шведами финнов и называют себя ингерманландцами.А до того, как уже сказано, там жили славяне вперемешку с ижорой и весью, и земля эта была новгородской пятиной. Так что самостийность Ингерманландии - полная чепуха. В 90-е, как мы помним, даже на Урале и Дальнем Востоке ходили разговоры об отделении. Время такое было - центробежное.- Питер патронирует Мариуполь. Последний восстанавливают именно питерские строители. Не было ли у тебя, петербуржца, идей почитать лекции в местных ВУЗах или попробовать пробить инсценировку по какому-то своему произведению на сцене мариупольского театра?- Я в Мариуполе был в позапрошлом году и видел, как этот город оживает. Тогда еще на развалины "Азовстали" заходить было нельзя - все заминировано. И только трамвай пустили. Сейчас город преобразился, ожил. И это очень радостно.Что касается проектов, о которых ты говоришь, то я человек, рабочий инструмент которого компьютер, читай – пишущая машинка. Чтобы сделать какую-либо инсценировку, должны быть актеры, режиссер, сцена, должно быть музыкальное сопровождение. Это целая институция должна работать, а не один я. Если какое-то предложение будет, я готов сотрудничать. Но сам я такие вещи организовывать не умею.- Много твоих знакомых питерцев воюют в Новороссии?- Есть такие. Из наиболее известных - писатель Дмитрий Филиппов, первый лауреат премии "Слово" за книгу "Собиратель тишины", которую он написал на авдеевском фронте. Его позывной "Вожак". Он - сапер. Вообще там воюет целый саперный полк, который называется ленинградским. Есть бывший музыкант "Аквариума" Андрей Решетников ("Рюша").Работа, в общем, идет, Петербург - за Новороссию. Так что, враг, трепещи!Читайте также статью Александра Чаленко о заукраинской политической позиции лидера "Аквариума" Как Борис Гребенщиков вышел в ноль, протестуя против "агрессии России" *Признан в РФ иноагентом

https://ukraina.ru/20201029/1029425603.html

https://ukraina.ru/20230112/1042578131.html

https://ukraina.ru/20191005/1025168360.html

https://ukraina.ru/20251113/daniil-tulenkov-novoe-russkoyazychnoe-pokolenie-banderovtsev---chto-to-bolee-mrachnoe-i-zloveschee-chem-1071542437.html

донецк

новороссия

санкт-петербург

мариуполь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

интервью, павел крусанов, александр чаленко, сво, донецк, новороссия, сергей курехин, виктор цой, санкт-петербург, мариуполь, русская литература