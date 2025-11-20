Павел Крусанов: Имперский ген заставляет меня поддерживать Россию и Новороссию, а не быть заукраинцем - 20.11.2025 Украина.ру
Павел Крусанов: Имперский ген заставляет меня поддерживать Россию и Новороссию, а не быть заукраинцем
В столице ДНР известный петербургский писатель Павел Крусанов рассказал изданию Украина.ру, почему он считает, что Виктор Цой и Сергей Курехин сегодня поддержали бы Россию, а не стали бы заукраинцами, и как в свое время либеральная интеллигенция встретила его имперской роман - "Укус ангела"
Александр Чаленко

В столице ДНР известный петербургский писатель Павел Крусанов рассказал изданию Украина.ру, почему он считает, что Виктор Цой и Сергей Курехин сегодня поддержали бы Россию, а не стали бы заукраинцами, и как в свое время либеральная интеллигенция встретила его имперской роман - "Укус ангела"
- Почему Павел Курсанов приехал в Донецк? В первый раз ли он сюда приехал?
- Нет, не в первый. Первый раз приехал на Донбасс, и в частности в Донецк, в 2016 году. В Петербурге у меня есть несколько знакомых, воевавших в здешнем ополчении в 2014-2015 годах. Вот вместе с ними, набив багажник гуманитаркой, мы и приехали сюда - посещали госпиталя, где лежали раненные бойцы, воевавшие с моими товарищами, детские сады. А в Донецкий университет привезли в подарок от Петербургского университета Герцена электронный микроскоп.
И я чувствовал, что, извините за высокие слова, гражданский долг обязывает меня разобраться и понять, что происходит в моей стране, и участвовать в ее жизни. Потом приезжал еще несколько раз – и в Донецк, и в Мариуполь.
- Как так получается, что питерский писатель и член Ленинградского рок-клуба Павел Крусанов за Новороссию, а его коллега по тому же клубу – питерский музыкант Борис Гребенщиков* – против? Чем все это определяется?
- Я не знаю – этот вопрос превосходит возможности моего разума. Может быть, проблема еще ждет своего исследователя, которые откроет первопричины и все разложит по полочкам. Единственное, что могу сказать: есть люди, в которых жив имперский ген, который требует от человека созидательной работы во имя того, чтобы его страна была сильной, справедливой и красивой, потому что именно с такой страной он готов себя отождествлять, и есть люди, в которых этот ген молчит, для которых приоритет – покой и комфорт. Побудительное основание называю имперским геном, потому что Россия во всем своем блеске представала именно в состоянии Империи. Да, пожалуй, она только в форме Империи и может существовать. Россия либо Империя, либо ее нет.
Именно благодаря имперскому гену я готов нести ответственность за все это огромное евразийское пространство, за все населяющие его народы, которые в живом единстве сосуществуют в моей стране. Эта готовность и позволяет нам созидать, обживать и благоустраивать наш огромный Евразийский дом.
Что можно этому противопоставить? Горстку маленьких национальных государств, замкнувшихся в своем кругу, в малом сообществе, вокруг своего огорода с капустой? Какая-то малозаманчивая перспектива. Впрочем, кому-то, возможно, именно это мило.
- Ты автор такого русского имперского романа как "Укус ангела", изданного в начале этого столетия. Как тогда питерская интеллигенция встретила твой роман? Либерально-западническая интеллигенция тебя ругала?
— Признаться, это даже удивительно. Роман вышел в 2000 году, это было время, когда все информационные ресурсы, за исключением газеты "Завтра", находились в руках либерального сообщества. Да и общее настроение в обществе было квазилиберальным и словно бы безальтернативным. Поэтому, возможно, "Укус ангела" расценили как такую, что ли, игровую постмодернистскую страшилку. Либеральное сообщество даже аплодировало: вот смотрите, как иронично, образно и наглядно нам показан соблазн авторитаризма. А между тем, роман был хоть и ироничен, но при том вполне серьезен.
Так что за исключением нескольких рецензий, где писалось, что Павел Крусанов, дескать, - певец имперского сапога, "Укус ангела" был принят положительно, пусть и не в том ключе, который я подразумевал. Случается и такое.
- Чем Новороссия является для Павла Крусанова?
- Во-первых, для меня это историческая область России, которая вошла в ее состав благодаря доблести русского оружия - как писал Киплинг: "Коль кровь цена владычеству, то мы уплатили с лихвой". Нет никакой причины отказываться от этого имперского приобретения. Я воспринимаю эту землю как часть своей Большой Родины.
- В Донбассе, составной части Новороссии, живут, по-твоему, русские люди или все-таки украинцы?
- Никакого выраженного украинства я здесь не увидел ни в первый свой приезд, ни в последующие. То есть украинства умственного. А так, во внешнем проявлении, есть, конечно, определенное отличия в говоре, в темпераменте. Но это есть и в других российских регионах. Вообще изменение темперамента у людей довольно заметно, когда едешь с Севера на Юг.
- А как меняется?
- Приезжаешь в Ростов-на-Дону, а там воздух словно пропитан электричеством – как будто все друг другу что-то должны, но не отдают. На Донбассе то же самое. Очень похожая по энергетике атмосфера. У нас, на Севере, поспокойнее: как-то всё вдумчивее, что ли. Возможно, длинная воля требует более продуманных поступательных решений, а не вот этих быстрых эмоциональных всплесков.
Да, здесь, на Юге, предрасположенность к быстрым решениям. С одной стороны, это комплимент, а, с другой - мы же понимаем, что быстрые решения не всегда бывают самыми правильными. В этом смысле Юг – мир поэзии, потому что поэзия – это искусство быстрого реагирования. А Север – мир прозы, потому что она не дается с наскока.
- Ты долгое время был связан с Ленинградским рок-клубом – играл в питерской группе "Абзац" на бас-гитаре. У тебя в "Беспокойниках города Питера" есть даже главы, посвящённые Виктору Цою, Сергею Курехину, Майку Науменко и другим выдающимся представителям питерского рока. Скажи, если бы Виктор Цой был бы жив сейчас, он бы поддержал Новороссию или нет?
- Если пофантазировать, то да – скорее всего Цой бы ее поддержал, потому что у него тоже было чувство ответственности за то великое пространство, в котором ему выпала судьба жить. И чувства обостренной справедливости ему тоже было не занимать.
А про Курехина, скажем, и фантазировать нечего. Безусловно, он был бы за Новороссию. Последние годы жизни он был с лимоновцами, с евразийцами, сотрудничал с Александром Дугиным.
- Как в 90-е в либеральном Питере воспринимали евразийца Курехина?
- Во-первых, Курехин сам по себе человек эпатажа, на этом во многом строился его главный проект - "Поп-механика". И то, что Курехин, по выражению либеральной прессы, вдруг примкнул к "фашистам", многими было воспринято как его очередная эпатажная акция. Как бы то ни было, ни репутация Курехина, ни его евразийские убеждения никаким образом не поколебались, а даже наоборот - в среде людей думающих и ответственных только укрепились.
Бывший ленинградский андеграунд, та среда неподцензурной культуры Петербурга, к которой принадлежал Курехин, представляла собой единый котел, в котором варились поэты, писатели, музыканты – все вместе. И так получилось, что порядочная часть этих людей принадлежала большому стилю постмодерна, одной из задач которого была деконструкция того, что главенствовало в официальной культуре в эпоху СССР. И Курехин здесь не исключение.
Ну а что такое деконструкция? Это развенчание культурных мифов, которыми жила страна. В нашем случае тех мифов, которыми жил Советский Союз, откуда мы все, собственно говоря, родом. Здесь корень всех веселых проказ Курехина - Ленин-гриб и так далее. А когда эта работа по деконструкции социальных мифов была сделана, встала задача строительства, задача собирания камней. Чувствуя перемену эпохи, Курехин и выбрал свой путь строительства – путь евразийца.
- В Питере, насколько я не знаю, среди местной заукраинской либеральной интеллигенции есть так называемые "ингерманландские сепаратисты". Что об этом думают обычные питерцы? Популярны все эти идеи среди них?
- Нет, это совершенно маргинальная непопулярная история. Тем более, если знать, что такое Ингерманландия. А Ингерманландия – это не какая-то коренная страна, которая была извечна на этом месте. Это территория, населённая ижорой, весью и русскими. После очередной войны со шведами, которые начались еще при Иване Грозном, по Столбовскому миру от 1617 года эта территория отходила Швеции, в частности, устье Невы. Территория получает название Ингерманландия, и шведы, чтобы закрепить за собой эти малонаселенные земли, переселяют туда финнов. Потомки этих переселенных шведами финнов и называют себя ингерманландцами.
А до того, как уже сказано, там жили славяне вперемешку с ижорой и весью, и земля эта была новгородской пятиной. Так что самостийность Ингерманландии - полная чепуха. В 90-е, как мы помним, даже на Урале и Дальнем Востоке ходили разговоры об отделении. Время такое было - центробежное.
- Питер патронирует Мариуполь. Последний восстанавливают именно питерские строители. Не было ли у тебя, петербуржца, идей почитать лекции в местных ВУЗах или попробовать пробить инсценировку по какому-то своему произведению на сцене мариупольского театра?
- Я в Мариуполе был в позапрошлом году и видел, как этот город оживает. Тогда еще на развалины "Азовстали" заходить было нельзя - все заминировано. И только трамвай пустили. Сейчас город преобразился, ожил. И это очень радостно.
Что касается проектов, о которых ты говоришь, то я человек, рабочий инструмент которого компьютер, читай – пишущая машинка. Чтобы сделать какую-либо инсценировку, должны быть актеры, режиссер, сцена, должно быть музыкальное сопровождение. Это целая институция должна работать, а не один я. Если какое-то предложение будет, я готов сотрудничать. Но сам я такие вещи организовывать не умею.
- Много твоих знакомых питерцев воюют в Новороссии?
- Есть такие. Из наиболее известных - писатель Дмитрий Филиппов, первый лауреат премии "Слово" за книгу "Собиратель тишины", которую он написал на авдеевском фронте. Его позывной "Вожак". Он - сапер. Вообще там воюет целый саперный полк, который называется ленинградским. Есть бывший музыкант "Аквариума" Андрей Решетников ("Рюша").
Работа, в общем, идет, Петербург - за Новороссию. Так что, враг, трепещи!
*Признан в РФ иноагентом
Больше материалов по теме:
Интервью, Павел Крусанов, Александр Чаленко, СВО, Донецк, Новороссия, Сергей Курехин, Виктор Цой, Санкт-Петербург, Мариуполь, русская литература
 
