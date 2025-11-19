ПВО за ночь уничтожила более полусотни вражеских дронов над Россией - 19.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251119/pvo-za-noch-unichtozhila-bolee-polusotni-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1071830032.html
ПВО за ночь уничтожила более полусотни вражеских дронов над Россией
ПВО за ночь уничтожила более полусотни вражеских дронов над Россией - 19.11.2025 Украина.ру
ПВО за ночь уничтожила более полусотни вражеских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 65 украинских беспилотников над Россией, сообщили в Минобороны, передает 19 ноября телеграм-канал Украина.ру
2025-11-19T07:43
2025-11-19T07:43
новости
россия
черное море
воронежская область
минобороны
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Из них 16 уничтожили над Чёрным морем, по 14 - над Воронежской областью и Краснодарским краем, а также 11 - над Белгородской областью.Кроме того, девять аппаратов нейтрализовано над Азовским морем и один - над Брянской областью.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что беспилотную атаку отразили ночью в Каменском районе региона. Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется.Об ударах россиян по вражеским территориям - в материале ВС РФ ударили дронами и ракетами по регионам Украины на сайте Украина.ру.
россия
черное море
воронежская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, черное море, воронежская область, минобороны, украина.ру
Новости, Россия, Черное море, Воронежская область, Минобороны, Украина.ру

ПВО за ночь уничтожила более полусотни вражеских дронов над Россией

07:43 19.11.2025
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 65 украинских беспилотников над Россией, сообщили в Минобороны, передает 19 ноября телеграм-канал Украина.ру
Из них 16 уничтожили над Чёрным морем, по 14 - над Воронежской областью и Краснодарским краем, а также 11 - над Белгородской областью.
Кроме того, девять аппаратов нейтрализовано над Азовским морем и один - над Брянской областью.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что беспилотную атаку отразили ночью в Каменском районе региона. Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется.
Об ударах россиян по вражеским территориям - в материале ВС РФ ударили дронами и ракетами по регионам Украины на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЧерное мореВоронежская областьМинобороныУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:29Шлейф дыма расползается по Львову
09:27Армия России продолжает зачистку подвалов в Купянске
09:25‼ Враг публикует приблизительный маршрут ракет и дронов во время сегодняшней атаки по Украине
09:20Во Львовской области есть повреждения на энергообъекте, сообщил гауляйтер Максим Козицкий
09:15ФСБ задержала священника, вербовавшего прихожан в террористическую организацию
09:12В Германии озабочены изменением отношения Чехии к режиму Зеленского
08:49Дым, перебои со светом, транспортный коллапс. ВС РФ продолжают бить по Украине
08:46Зеленский провел встречи с руководством Испании
08:17США тайно обсуждают с Россией план по Украине
08:04Министр армии США после встречи с Зеленским в Киеве пообщается с российской стороной
07:43ПВО за ночь уничтожила более полусотни вражеских дронов над Россией
07:22ВС РФ ударили дронами и ракетами по регионам Украины
07:04"Апофеоз войны" в Николаеве и "Герника" в Мадриде: как соросята теснят клоунов на культурном фронте
07:00Полковник Виктор Баранец: Если Россия утроит удары по энергетике Украины, ей придется поднять лапы кверху
06:55В Польше призвали заложить взрывчатку под российскими путями
06:40"Иллюзия международной поддержки". Что говорят на Украине о новом гастрольном туре Зеленского
06:30Экономика Украины и война: плёночный "антикриз", Бессарабия без света и деньги от Европы
06:20Пресс-секретарь МККК Галина Бальзамова: Мы не суд, чтобы решать, кто прав, а кто виноват
06:10Бунтуют против Ермака и рвутся к кормушке. Чем занимаются украинские элиты
06:01Газовая “морковка” в кредит и происки Зеленского. Юрий Станкевич о поставках американского СПГ на Украину
Лента новостейМолния