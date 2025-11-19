https://ukraina.ru/20251119/pvo-za-noch-unichtozhila-bolee-polusotni-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1071830032.html

ПВО за ночь уничтожила более полусотни вражеских дронов над Россией

ПВО за ночь уничтожила более полусотни вражеских дронов над Россией

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 65 украинских беспилотников над Россией, сообщили в Минобороны, передает 19 ноября телеграм-канал Украина.ру

Из них 16 уничтожили над Чёрным морем, по 14 - над Воронежской областью и Краснодарским краем, а также 11 - над Белгородской областью.Кроме того, девять аппаратов нейтрализовано над Азовским морем и один - над Брянской областью.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что беспилотную атаку отразили ночью в Каменском районе региона. Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется.Об ударах россиян по вражеским территориям - в материале ВС РФ ударили дронами и ракетами по регионам Украины на сайте Украина.ру.

