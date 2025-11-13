Главы МИД G7 согласовали позицию по Украине - 13.11.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251113/glavy-mid-g7-soglasovali-pozitsiyu-po-ukraine-1071533372.html
Нынешняя линия соприкосновения в зоне СВО должна стать отправной точкой на переговорах по прекращению вооружённого конфликта на Украине. Об этом заявили 12 ноября министры иностранных дел стран "Большой семерки"
2025-11-13T09:18
2025-11-13T09:21
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0d/1071532880_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_d89f90801290f50942feee81a536556a.jpg.webp
По итогам канадского саммита министры иностранных дел стран "Большой семерки" выступили с совместным заявлением. Они призвали к немедленному прекращению огня в зоне СВО и переговорам. "Мы подтвердили, что срочно необходимо немедленное прекращение огня. Мы согласились, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров", - сказано в заявлении министров.В документе подтверждена поддержка нынешнего руководства Украины. Глава МИД постсоветской республики присутствовал на мероприятии. "Мы усиливаем экономическое давление на Россию", - заявили министры "Большой семерки" в совместном документе.Они также пригрозили принять "меры против стран и организаций, которые помогают финансировать российские военные усилия".В совместном заявлении министров содержатся угрозы тем, кто использует морские суда для торговли в обход установленных Западом санкций. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
09:18 13.11.2025 (обновлено: 09:21 13.11.2025)
 
© Фото : МИД Канадыминистры иностранных дел G7
министры иностранных дел G7 - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : МИД Канады
Нынешняя линия соприкосновения в зоне СВО должна стать отправной точкой на переговорах по прекращению вооружённого конфликта на Украине. Об этом заявили 12 ноября министры иностранных дел стран "Большой семерки"
По итогам канадского саммита министры иностранных дел стран "Большой семерки" выступили с совместным заявлением. Они призвали к немедленному прекращению огня в зоне СВО и переговорам.
"Мы подтвердили, что срочно необходимо немедленное прекращение огня. Мы согласились, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров", - сказано в заявлении министров.
В документе подтверждена поддержка нынешнего руководства Украины. Глава МИД постсоветской республики присутствовал на мероприятии.
"Мы усиливаем экономическое давление на Россию", - заявили министры "Большой семерки" в совместном документе.
Они также пригрозили принять "меры против стран и организаций, которые помогают финансировать российские военные усилия".
В совместном заявлении министров содержатся угрозы тем, кто использует морские суда для торговли в обход установленных Западом санкций.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
