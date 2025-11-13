https://ukraina.ru/20251113/glavy-mid-g7-soglasovali-pozitsiyu-po-ukraine-1071533372.html
Главы МИД G7 согласовали позицию по Украине
Нынешняя линия соприкосновения в зоне СВО должна стать отправной точкой на переговорах по прекращению вооружённого конфликта на Украине. Об этом заявили 12 ноября министры иностранных дел стран "Большой семерки"
2025-11-13T09:18
2025-11-13T09:18
2025-11-13T09:21
По итогам канадского саммита министры иностранных дел стран "Большой семерки" выступили с совместным заявлением. Они призвали к немедленному прекращению огня в зоне СВО и переговорам. "Мы подтвердили, что срочно необходимо немедленное прекращение огня. Мы согласились, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров", - сказано в заявлении министров.В документе подтверждена поддержка нынешнего руководства Украины. Глава МИД постсоветской республики присутствовал на мероприятии. "Мы усиливаем экономическое давление на Россию", - заявили министры "Большой семерки" в совместном документе.Они также пригрозили принять "меры против стран и организаций, которые помогают финансировать российские военные усилия".В совместном заявлении министров содержатся угрозы тем, кто использует морские суда для торговли в обход установленных Западом санкций.
Главы МИД G7 согласовали позицию по Украине
09:18 13.11.2025 (обновлено: 09:21 13.11.2025)
По итогам канадского саммита министры иностранных дел стран "Большой семерки" выступили с совместным заявлением. Они призвали к немедленному прекращению огня в зоне СВО и переговорам.
"Мы подтвердили, что срочно необходимо немедленное прекращение огня. Мы согласились, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров", - сказано в заявлении министров.
В документе подтверждена поддержка нынешнего руководства Украины. Глава МИД постсоветской республики присутствовал на мероприятии.
"Мы усиливаем экономическое давление на Россию", - заявили министры "Большой семерки" в совместном документе.
Они также пригрозили принять "меры против стран и организаций, которые помогают финансировать российские военные усилия".
В совместном заявлении министров содержатся угрозы тем, кто использует морские суда для торговли в обход установленных Западом санкций.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.