Главы МИД G7 согласовали позицию по Украине

Нынешняя линия соприкосновения в зоне СВО должна стать отправной точкой на переговорах по прекращению вооружённого конфликта на Украине. Об этом заявили 12 ноября министры иностранных дел стран "Большой семерки"

2025-11-13T09:18

2025-11-13T09:18

2025-11-13T09:21

По итогам канадского саммита министры иностранных дел стран "Большой семерки" выступили с совместным заявлением. Они призвали к немедленному прекращению огня в зоне СВО и переговорам. "Мы подтвердили, что срочно необходимо немедленное прекращение огня. Мы согласились, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров", - сказано в заявлении министров.В документе подтверждена поддержка нынешнего руководства Украины. Глава МИД постсоветской республики присутствовал на мероприятии. "Мы усиливаем экономическое давление на Россию", - заявили министры "Большой семерки" в совместном документе.Они также пригрозили принять "меры против стран и организаций, которые помогают финансировать российские военные усилия".В совместном заявлении министров содержатся угрозы тем, кто использует морские суда для торговли в обход установленных Западом санкций. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Новости

