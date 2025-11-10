Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 10 ноября - 10.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251110/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-10-noyabrya-1071353496.html
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 10 ноября
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 10 ноября - 10.11.2025 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 10 ноября
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 10.11.2025
2025-11-10T10:19
2025-11-10T10:19
видео
днепропетровская область
купянск
волчанск
александр "варяг" матюшин
вооруженные силы украины
вс рф
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071353207_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_843ea4c0cb8a4f70f2c2d68d276158d5.jpg
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. По его словам, российские войска отразили несколько контратак ВСУ под Покровском и ведут наступление в Днепропетровской области, а также в районе Купянска, Волчанска и Константиновки.
https://ukraina.ru/20251110/proigravshaya-ukraina-provaly-vsu-ustranenie-zelenskogo-khronika-sobytiy-na-utro-10-noyabrya--1071347199.html
днепропетровская область
купянск
волчанск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071353207_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1043b5e25cf76ad70a046ce73233f533.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, днепропетровская область, купянск, волчанск, александр "варяг" матюшин, вооруженные силы украины, вс рф, украина.ру
Видео, Днепропетровская область, Купянск, Волчанск, Александр "Варяг" Матюшин, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Украина.ру

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 10 ноября

10:19 10.11.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, российские войска отразили несколько контратак ВСУ под Покровском и ведут наступление в Днепропетровской области, а также в районе Купянска, Волчанска и Константиновки.
рваный флаг Украина болото - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
10:00
Проигравшая Украина, провалы ВСУ, устранение Зеленского. Хроника событий на утро 10 ноября Украина проиграла конфликт с Россией и не вступит ни в НАТО, ни в ЕС. ВС РФ уничтожают противника и технику. Зеленского устранят до Рождества
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоДнепропетровская областьКупянскВолчанскАлександр "Варяг" МатюшинВооруженные силы УкраиныВС РФУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:20Залужный высказался о капитуляции Киева
10:58"Это еще не все": НАБУ утром обыскало министра юстиции Украины
10:55ВС РФ продвигаются на Лиманском направлении
10:43НАБУ обыскала "кошелёк Зеленского", Польша снижает лояльность к украинцам. Главное к этому часу
10:31В районе Туапсе уничтожили вражеские безэкипажные катера
10:19Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 10 ноября
10:18Трактородром, инсулиновые помпы и другие новости из новых регионов России
10:13"Никакой надежды": в США раскритиковали ложь Зеленского
10:00Проигравшая Украина, провалы ВСУ, устранение Зеленского. Хроника событий на утро 10 ноября
09:28ВС РФ полностью освободили территорию комбината в Купянске
09:20Зеленский препятствует миру - украинский парламентарий
09:09Из-за аварии на двух ТЭС: свет на Украине будут отключать до 12 часов в сутки
08:48ВС РФ заблокировали ВСУ в ДНР, золото дорожает. Главное к этому часу
08:32Армия России прорвалась в Ровнополье, Новое и Новоуспеновское
08:25Особое внимание Донбассу и Новороссии: Путин поздравил сотрудников МВД
07:42ПВО расправилась почти с сотней вражеских дронов над Россией
07:20Сенат США одобрил законопроекты для завершения шатдауна
06:45Мосты и переправы на войне. Ключевой элемент маневренности войск, логистики и эвакуации в зоне СВО
06:30Ростислав Ищенко: Россия стала воевать на Украине всерьез, поэтому освобождение Одессы вполне возможно
06:15За что Зеленскому будет расплата и почему заговорили об эвакуации Киева? Эксперты о ситуации на Украине
Лента новостейМолния