Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 10 ноября
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 10.11.2025
2025-11-10T10:19
днепропетровская область
купянск
волчанск
александр "варяг" матюшин
вооруженные силы украины
вс рф
украина.ру
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. По его словам, российские войска отразили несколько контратак ВСУ под Покровском и ведут наступление в Днепропетровской области, а также в районе Купянска, Волчанска и Константиновки.
