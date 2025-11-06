Геополитическая катастрофа. Кофман о том, как Украина обескровила Новороссию - 06.11.2025 Украина.ру
Геополитическая катастрофа. Кофман о том, как Украина обескровила Новороссию
Геополитическая катастрофа. Кофман о том, как Украина обескровила Новороссию
Украинские власти циничны, а киевский режим - фашистский. ВСУ эвакуируют из прифронтовых населённых пунктов детей без родителей, дальнейшая их судьба... Об этом журналистам Украина.ру рассказал глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман.
Украинские власти циничны, а киевский режим - фашистский. ВСУ эвакуируют из прифронтовых населённых пунктов детей без родителей, дальнейшая их судьба неизвестна. Таким образом Киев устраивает в Донбассе демографическую катастрофу, оставляя России тяжёлое наследие. Об этом журналистам Украина.ру рассказал глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Геополитическая катастрофа. Кофман о том, как Украина обескровила Новороссию

13:06 06.11.2025
 
Украинские власти циничны, а киевский режим - фашистский. ВСУ эвакуируют из прифронтовых населённых пунктов детей без родителей, дальнейшая их судьба неизвестна.
Таким образом Киев устраивает в Донбассе демографическую катастрофу, оставляя России тяжёлое наследие. Об этом журналистам Украина.ру рассказал глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
