https://ukraina.ru/20251106/geopoliticheskaya-katastrofa-kofman-o-tom-kak-ukraina-obeskrovila-novorossiyu-1071186136.html

Геополитическая катастрофа. Кофман о том, как Украина обескровила Новороссию

Геополитическая катастрофа. Кофман о том, как Украина обескровила Новороссию - 06.11.2025 Украина.ру

Геополитическая катастрофа. Кофман о том, как Украина обескровила Новороссию

Украинские власти циничны, а киевский режим - фашистский. ВСУ эвакуируют из прифронтовых населённых пунктов детей без родителей, дальнейшая их судьба... Украина.ру, 06.11.2025

2025-11-06T13:06

2025-11-06T13:06

2025-11-06T13:06

видео

украина

россия

новороссия

александр кофман

вооруженные силы украины

общественная палата

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/06/1071185864_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_deee16ad289bb9eac37a620bc9cb3cc2.png

Украинские власти циничны, а киевский режим - фашистский. ВСУ эвакуируют из прифронтовых населённых пунктов детей без родителей, дальнейшая их судьба неизвестна. Таким образом Киев устраивает в Донбассе демографическую катастрофу, оставляя России тяжёлое наследие. Об этом журналистам Украина.ру рассказал глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

россия

новороссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, россия, новороссия, александр кофман, вооруженные силы украины, общественная палата, видео