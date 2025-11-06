https://ukraina.ru/20251106/faktor-shulenburga-stoyakin-o-myagkoy-sile-rossii-1071201859.html
Фактор Шуленбурга: Стоякин о мягкой силе России
Фактор Шуленбурга: Стоякин о мягкой силе России - 06.11.2025 Украина.ру
Фактор Шуленбурга: Стоякин о мягкой силе России
В Европе нацелились на замороженные активы России, считая, что она проиграет войну, но этого не произойдёт и Украине нужно это понять, заявил немецкий депутат... Украина.ру, 06.11.2025
2025-11-06T16:25
2025-11-06T16:25
2025-11-06T16:25
россия
европа
украина
василий стоякин
европарламент
оон
украина.ру
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/06/1071201718_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5246b8d5c9fa4c9a679f3cde471d7ac3.jpg
В Европе нацелились на замороженные активы России, считая, что она проиграет войну, но этого не произойдёт и Украине нужно это понять, заявил немецкий депутат Европарламента, ранее проработавший 34 года дипломатом ООН, Михаэль фон дер Шуленбург. Обозреватель издания Украина.ру Василий Стоякин объяснил причины такого заявления кадрового дипломата и рассказал историю его родственника, которому пришлось объявлять СССР войну в июне 1941 года.
россия
европа
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/06/1071201718_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c7f53b9d5ea20baee28ec7544784f43f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, европа, украина, василий стоякин, европарламент, оон, украина.ру, видео, видео
Россия, Европа, Украина, Василий Стоякин, Европарламент, ООН, Украина.ру, Видео
В Европе нацелились на замороженные активы России, считая, что она проиграет войну, но этого не произойдёт и Украине нужно это понять, заявил немецкий депутат Европарламента, ранее проработавший 34 года дипломатом ООН, Михаэль фон дер Шуленбург.
Обозреватель издания Украина.ру Василий Стоякин объяснил причины такого заявления кадрового дипломата и рассказал историю его родственника, которому пришлось объявлять СССР войну в июне 1941 года.