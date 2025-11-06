https://ukraina.ru/20251106/faktor-shulenburga-stoyakin-o-myagkoy-sile-rossii-1071201859.html

Фактор Шуленбурга: Стоякин о мягкой силе России

Фактор Шуленбурга: Стоякин о мягкой силе России - 06.11.2025

Фактор Шуленбурга: Стоякин о мягкой силе России

В Европе нацелились на замороженные активы России, считая, что она проиграет войну, но этого не произойдёт и Украине нужно это понять, заявил немецкий депутат... Украина.ру, 06.11.2025

2025-11-06T16:25

2025-11-06T16:25

2025-11-06T16:25

россия

европа

украина

василий стоякин

европарламент

оон

украина.ру

видео

В Европе нацелились на замороженные активы России, считая, что она проиграет войну, но этого не произойдёт и Украине нужно это понять, заявил немецкий депутат Европарламента, ранее проработавший 34 года дипломатом ООН, Михаэль фон дер Шуленбург. Обозреватель издания Украина.ру Василий Стоякин объяснил причины такого заявления кадрового дипломата и рассказал историю его родственника, которому пришлось объявлять СССР войну в июне 1941 года.

россия

европа

украина

2025

