Фактор Шуленбурга: Стоякин о мягкой силе России - 06.11.2025
Фактор Шуленбурга: Стоякин о мягкой силе России
В Европе нацелились на замороженные активы России, считая, что она проиграет войну, но этого не произойдёт и Украине нужно это понять, заявил немецкий депутат Европарламента, ранее проработавший 34 года дипломатом ООН, Михаэль фон дер Шуленбург. Обозреватель издания Украина.ру Василий Стоякин объяснил причины такого заявления кадрового дипломата и рассказал историю его родственника, которому пришлось объявлять СССР войну в июне 1941 года.
В Европе нацелились на замороженные активы России, считая, что она проиграет войну, но этого не произойдёт и Украине нужно это понять, заявил немецкий депутат Европарламента, ранее проработавший 34 года дипломатом ООН, Михаэль фон дер Шуленбург.
Обозреватель издания Украина.ру Василий Стоякин объяснил причины такого заявления кадрового дипломата и рассказал историю его родственника, которому пришлось объявлять СССР войну в июне 1941 года.
