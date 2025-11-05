Жизненный путь советского украинца: зоотехник-пограничник-пленный - 05.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251105/zhiznennyy-put-sovetskogo-ukraintsa-zootekhnik-pogranichnik-plennyy-1071154563.html
Жизненный путь советского украинца: зоотехник-пограничник-пленный
Жизненный путь советского украинца: зоотехник-пограничник-пленный - 05.11.2025 Украина.ру
Жизненный путь советского украинца: зоотехник-пограничник-пленный
Историю пленного украинского военного Виталия Майковского из Харьковской области рассказал корреспондент Украина.ру Федор Громов
2025-11-05T18:38
2025-11-05T18:38
видео
харьковская область
украина.ру
всу
потери всу
пленные
плен
военнопленные
украина
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/05/1071154420_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fcff0305c42b46ece7e615c03e35af40.png
https://ukraina.ru/20251105/podarok-na-novyy-god-kto-spas-ukrainskogo-soldata--1071138463.html
харьковская область
украина
ссср
бывший ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/05/1071154420_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e022d621cdb3269e025e95da8825067b.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, харьковская область, украина.ру, всу, потери всу, пленные, плен, военнопленные, украина, вс рф, ссср, бывший ссср
Видео, Харьковская область, Украина.ру, ВСУ, потери ВСУ, Пленные, плен, военнопленные, Украина, ВС РФ, СССР, бывший СССР

Жизненный путь советского украинца: зоотехник-пограничник-пленный

18:38 05.11.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Историю пленного украинского военного Виталия Майковского из Харьковской области рассказал корреспондент Украина.ру Федор Громов
15:06
Подарок на Новый год: кто спас украинского солдата Военнопленный Игорь Шевцов рассказал корреспонденту издания Украина.ру Фёдору Громову о том, как он остался жив и кто ему помог выжить.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоХарьковская областьУкраина.руВСУпотери ВСУПленныепленвоеннопленныеУкраинаВС РФСССРбывший СССР
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:02Железный популизм украинской власти и коррупция на железной дороге
18:59Военное преступление ВСУ в Харьковской области раскрыто: целенаправленный удар по мирным с белым флагом
18:49На фоне ракетной опасности: коротко о главном к этому часу
18:45ВСУ обстреляли Запорожскую область: есть жертва, сбиты пять украинских дронов
18:40Голливудская сказка на украинский лад: как Анджелину Джоли познакомили с ТЦК. Видео
18:38Упс-с. Как "чистый коммунист" мусульманин Мамдани подложил свинью Трампу, вдруг став мэром Нью-Йорка
18:38Жизненный путь советского украинца: зоотехник-пограничник-пленный
18:13Моральная смерть Украины: "человечина" в меню киевского кафе и педофилы под защитой депутата
18:06В чем настоящая цель США и почему Трамп, придерживая Украину, грозит Венесуэле и Нигерии
18:02Окруженные в Купянске солдаты ВСУ начали сдаваться в плен
18:00Россия готова к ответным ядерным испытаниям. Агония ВСУ в Красноармейске и под Купянском. Итоги 5 ноября
17:54"У врага нет тыла": одесские партизаны дали отпор киевскому режиму
17:48Военно-политическое решение принято: Красноармейск будет удерживаться до последнего украинца
17:47Скандальный распределительный центр ТЦК на ДВРЗ в Киеве продолжит работу, но по другому адресу
17:41Кто хочет смерти главы ГУР Украины Кирилла Буданова*
17:34В Кремле предупредили о шестиминутном подлёте новых американских ракет к центру России
17:23Жесткий ответ Кремля: Россия начинает готовиться к ядерным испытаниям после угроз США
17:13Ждут назад, но не всех. Каковы перспективы возвращения иностранного бизнеса в РФ
17:11Сотрудников ТЦК обязали носить бодикамеры включенными на форменной одежде
17:10Оказывается, на Украине тепло и свет зависят от РФ. Что говорят на Украине о ситуации с энергетикой и ЖКХ
Лента новостейМолния