Британские СМИ подсчитали, сколько денег может достаться Украине после продажи английского футбольного клуба "Челси", которым ранее владел Роман Абрамович. Рассчитывать на многое Киеву не стоит

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103364/57/1033645721_0:0:2806:1579_1920x0_80_0_0_ec71bf23869e31c66dcad8636e0d7f41.jpg

От Чукотки до ЛондонаПочти двадцатилетняя история отношений между Абрамовичем и "Челси" началась в 2003 году, когда на тот момент губернатор Чукотского автономного округа выложил 140 млн фунтов за покупку середняка английской премьер-лиги.Событие это в спортивном мире обсуждалось еще долго – впервые бизнесмен из России покупал статусную, хоть и не хватавшую звезд с неба английскую команду, которую в кратчайшие сроки при помощи огромных вложений превратил в суперклуб и вывел в гранды мирового футбола.Подоплека сделки виделась по-разному: кто-то говорил о причудах одного из богатейших россиян, который заимел собственную дорогую игрушку, а кто-то усматривал в такой покупке долгосрочный расчет и пиар. Действительно, очень быстро гостями VIP-ложи домашней арены "Челси" стали ведущие британские и мировые политики, бизнесмены, звезды шоу-бизнеса и т.д., которых можно было видеть там бок о бок с новым владельцем команды, имя которого сразу стало известно на всю Британию.Так или иначе, с 2003 года Абрамович вложил в "Челси" по самым скромным оценкам свыше 1 млрд долларов и инвестировал бы в лондонский клуб и далее, если бы не российская военная спецоперация на Украине.Абрамович и СВОС первых переговорных контактов России и Украины бизнесмен включился в процесс и сыграл важную роль в обменах военнопленными между Москвой и Киевом. Абрамович даже входил неофициально в состав российской делегации на встрече в Стамбуле 29 марта 2022-го.Звездным часом Абрамовича-переговорщика стал обмен военнопленными, который состоялся в ночь на 22 сентября три года назад. Незадолго до этого предприниматель лично летал в Саудовскую Аравию, где провел переговоры с наследным принцем этой страны Мухаммедом бин Салманом, который выступил посредником.В день обмена Абрамович на личном джете доставил в Саудовскую Аравию 10 иностранных наемников, в т.ч. британцев, которые воевали на стороне ВСУ и были приговорены в ДНР к длительным срокам заключения, либо же к высшей мере наказания – смертной казни.Как писал британский таблоид The Sun, на борту, который вывозил наемников, Абрамович угощал своих пассажиров стейками и тирамису, подарил им по "Айфону, а в полете они коротали время за беседами о футболе.В рамках того же обмена в Россию из плена вернулись 55 военнослужащих ВС РФ, а также украинский политик Виктор Медведчук. Украинской стороне, помимо иностранных наемников, передали более 200 военнослужащих ВСУ, в том числе бойцов и командиров "Азова"*, которые сдались в плен на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.Санкции против АбрамовичаУсилия Абрамовича на переговорной стезе не помогли ему избежать санкций, хотя до этого ни в европейских, ни американских санкционных списках он не фигурировал.Первопроходцами стали власти Британии, страны, куда так много средств еще совсем недавно вложил этот бизнесмен. Уже в марте 2022-го Абрамович попал в санкционный список как "один из богатейших и влиятельнейших олигархов России".Далее санкции посыпались на бизнесмена как из рога изобилия – за считанные дни ограничения в отношении него ввели Канада, Австралия, Швейцария и Европейский союз.Санкции со стороны ЕС он оспорил в суде, однако проиграл. Единственное, чего он сумел добиться – это изменение формулировки, с которой он попал в европейский санкционный список. Первоначально там говорилось, что он связан "с российскими лицами, принимающими решения, ответственными за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины". После этого осталось лишь упоминание, что он вовлечен "в экономические сектора, обеспечивающие существенный источник дохода правительству" РФ.По информации The Wall Street Journal, вместе с ЕС санкции против Абрамовича должны были ввести и США, однако этого не произошло якобы по личной просьбе Владимира Зеленского, однако на самой Украине санкции против него все же были введены. При этом бизнесмен оказался единственным, напротив фамилии которого было сделано примечание: ограничения против него начнут действовать только после окончания обменов пленными и телами погибших.Существует версия, что к такому развитию событий россиянин подготовился и за три недели до начала СВО переписал свои активы на сумму в 4 млрд долларов на своих детей. Об этом, в частности, писала газета The Guardian, однако официально это не подтверждалось.Примечательно, что Абрамович является гражданином не только РФ, но и Израиля, а также Португалии, благодаря действующему в обеих странах закону о возвращении. Выяснилось, что предки бизнесмена в Средние века были сефардскими евреями, которые были изгнаны из Португалии, что позволило ему в 2021 году получить паспорт этой страны.Когда Абрамович попал три года назад в опалу у европейцев, власти Португалии начали расследование обстоятельств, при которых Абрамович стал гражданином этой страны. Проверке была подвергнута местная еврейская община, а один из раввинов даже был задержан. Вскоре после этого в закон были внесены изменения, чтобы соискатель португальского гражданства впредь более тщательно доказывал свою связь с этой страной.Как поделили деньги от продажи "Челси"Что касается "Челси", то клуб пришлось продавать, иначе команду лишили бы лицензии и она обанкротилась. Сделку оформили мае 2022 года только после того, как это было одобрено властями Великобритании, которые убедились, что прибыль от продажи клуба не получит ни Россия, ни лично Абрамович.Новым владельцем команды стал американский инвестор Тодд Боли. Покупка обошлась ему в 4,25 млрд фунтов (5,2 млрд долларов), эту сумму поделили на две части.Меньшую (1,75 млрд) новый владелец должен направить на обновление стадиона, развитие футбольной академии и т.д. А вот со второй, большей частью (2,5 млрд фунтов), получилось интереснее.Эти деньги сейчас заморожены на счетах материнской компании "Челси". Дело в том, что бизнесмен финансировал лондонский клуб в виде займов, поэтому чуть больше 1,5 млрд из них являются кредитными обязательствами, которые должны быть погашены в интересах принадлежащей Абрамовичу и зарегистрированной на острове Джерси компании Camberley International Investments Limited, через которую он проводил деньги на "Челси".Но так как Абрамович под санкциями ЕС, то этих денег он пока не увидел, для этого потребуется специальное одобрение Евросоюза.Сообщалось, что Абрамович намерен вырученные от продажи "Челси" средства направить в специальный фонд помощи жертвам украинского конфликта. Подчеркивалось, что речь идет о всех жертвах, то есть как на Украине, так и в России, однако такая постановка вопроса не устраивает Запад.Если причитающую бизнесмену сумму ему все-таки перечислят, то Украине через этот фонд (если там будет все-таки фигурировать исключительно одна Украина) будет причитаться только 923 млн фунтов, пишет The Times.Может получится и так, что де-факто сумма будет еще меньшей, так как поговаривают, что часть денег британские власти хотят забрать себе на развитие местного футбола.*Деятельность организации запрещена в РФО том, почему в 2022 году правоохранительные органы Великобритании устроили обыски у Романа Абрамовича - в материале издания Украина.ру Владимир Видеманн о Британском наследии, геронтологии в политике США, Карле Марксе и России.

