"Смутное время" и его особенности - 04.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20251104/1038597751.html
"Смутное время" и его особенности
"Смутное время" и его особенности - 04.11.2025 Украина.ру
"Смутное время" и его особенности
День народного единства в России отмечается 4 ноября - как праздник Казанской иконы Божией матери. И сама чудотворная икона, явленная в 1579 году, и владыка Гермоген (в то время – священник Гостинодворской церкви Казани Ермолай) сыграли огромную роль в избавлении России от интервентов, а косвенно - в установлении новой правящей династии в 1613 году
2025-11-04T08:00
2025-11-04T08:00
украина
россия
история
смутное время
история
московское царство
москва
польша
сейм
речь посполитая
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101530/71/1015307187_0:245:1335:996_1920x0_80_0_0_440ad4a1796bee5c02de121cce378131.jpg
Сами же события "Смутного времени" во многом схожи с нынешними событиями в России. Тогда тоже Запад войны России формально не объявлял, действуя руками наёмников и вассалов. К числу последних относились, например, запорожские казаки (черкасы) ухитрявшиеся грабить сёла даже в окрестностях Архангельска. Т.е., это была самая настоящая "гибридная война" XVII века. Разве что роль информационно-психологических операций казалась незначительной, но - только казалось. Потому что и Лжедмитрий I и королевич Владислав (будущий польский король Владислав IV) были всё же признаны легитимными российскими правителями. Сейчас, к счастью, российская власть сильна и едина. Тем более драматически выглядит контраст. Хроники гибридной войныВ 1604-12 годах Польша с Россией не воевала. Вот так: Москву взять – взяли, но воевать – не воевали.Поход Лжедмитрия I был частной инициативой сандомирского воеводы Юрия Мнишека, не поддержанной ни Сеймом, ни королём. Впрочем, король оказал ему финансовую помощь в размере налоговой недоимки с воеводства (т.е., денег, уже Мнишеком украденных).Сам же Лжедмитрий был исключительно продуктом раскола в российской элите того времени – после того, как со смертью царя Фёдора Ивановича завершилась династия Рюриковичей, она никак не могла сделать выбор между представителями знатных родов, а попытка ввести республиканское правление в виде присяги боярской думе вызвало недоумение у широких народных масс. Массы предпочли ориентироваться на Бориса Годунова – непопулярного, но эффективного управленца, отлично справившегося с урегулированием последствий Опричнины.Точно также не было официальной помощи со стороны Польши Лжедмитрию II. Более того – большая часть польских наёмников во главе с гетманом Ружинским вообще от него ушла, как только начался поход Сигизмунда III на Смоленск.Этот поход тоже был частной инициативой короля. Война не объявлялась, регулярная армия в этом походе участия не принимала. Кстати, сам поход был реакцией на заключение Василием IV (Шуйским) Выборгского трактата со Швецией. Сигизмуд, наследник шведской династии Ваза, как раз воевал с Карлом IX за шведскую корону. Действия Москвы он расценил как оскорбление...Польские оккупанты, от которых освобождали Москву земские ополчения, были никакие не оккупанты, а воинский контингент, приглашенный законным правительством для решения двух задач: устранения угрозы со стороны Лжедмитрия II и встречи русского царя Владислава Жигимонтовича (будущего короля Владислава IV), приглашённого "Семибоярщиной".(Справедливости ради надо сказать, что польский контингент этим не занимался.)Для полного понимания меры идиотизма происходящего – Первое земское ополчение, собранное в южных украинах (Тула, Калуга, Рязань), возглавляли бояре царя Дмитрия Ивановича (Лжедмитрия II) и шло оно на Москву, ссылаясь на крестное целование царю Владиславу... Но воевало в итоге против поляков."Семибоярщина"Собственно "Семибоярщина" – временное боярское правительство, существовавшее в 1610-12 годах, после свержения Василия Шуйского (реально оно правило до тех пор, пока реальная власть не перешла к командующему польским гарнизоном Александру Гонсевскому). В переносном смысле "семибоярщина" – группировки элиты, склонные приглашать для решения внутренних вопросов иностранцев.Сам термин не означает, что в правительство входило именно семь бояр, как утверждает, например, "Википедия". Традиционный список включает семь переговорщиков с польской стороной, причём в списке этом нет, например, Василия Васильевича Голицына, а без него существование такого правительства немыслимо (кстати, князь Василий рассматривался в качестве претендента на престол).Скорее речь идет о "семичисленных" боярах, причем сам термин имеет ироническое звучание – "у семи нянек дитя без глаза".Возглавлял "Семибоярщину" Фёдор Иванович Мстиславский – бессменный первый боярин (глава Думы) на протяжении 36 (!) лет. За это время на престоле сменилось семь царей (от Фёдора Ивановича до Михаила Фёдоровича). Без инфаркта, паралича и опалы (хотя в осаждённой ополчением Москве бывал бит и жрал человечину). Род Мстиславских пресёкся на нём только из-за ранней смерти детей..."Тушинские перелёты"Явление, характерное, наверное, для большинства гражданских войн, но особенно проявившееся в 1608-09 годах во время противостояния Лжедмитрия II и Василия Шуйского.Суть его – в многочисленных переходах из одного лагеря в другой. Обычная причина смены лагеря – плен с последующей присягой актуальному царю, но самостоятельные переходы были явлением, пожалуй, не менее массовым (во всяком случае – в позиционной фазе).Каждый, даже малозначительный, персонаж, переходивший из Тушина в Москву, или обратно, получал разнообразные пожалования, достойные его чина. Потому "летали" не только наёмники, добровольцы, рядовые дворяне и дети боярские, но даже и знатные бояре, и князья.Явление было не слишком почётным, сам термин скорее иронический, но относились к нему терпимо*. А вот принципиальные сторонники того или иного царя, попав к его противникам, могли рассчитывать только на предельно мучительную смерть...Кстати, для обоих царей всё закончилось плохо. Свержение Василия Шуйского – в немалой степени следствие того, что он не ценил верность и ценил предательство.Весьма характерной тут является история народного героя России – князя Дмитрия Михайловича Пожарского, которая очень ярко демонстрирует тезис о том, что русские в сложных ситуациях стихийно объединяются вокруг власти. У нас этот тезис обычно направлен против украинцев – не ту сторону, дескать, выбрали. Ну вот вам пример...Служить он начал ещё при дворе Бориса Годунова. Поскольку он был весьма родовитым Рюриковичем (пожалуй, не менее родовитым, чем Захарьины-Юрьевы, от которых пошла династия Романовых), то его мать вскоре стала верховной боярыней царицы Марии Григорьевны, а сам он – стольником.Потом на трон взошёл "невинно убиенный отрок Димитрий" (Лжедмитрий I) и Пожарский спокойно себе (ну, или нервно – уж не знаем) служил покойнику на троне.Потом москвичи почему-то решили, что царь не настоящий и выстрелили им куда-то в сторону Литвы.После этого Пожарский присягнул Василию Шуйскому, участвовал в подавлении восстания Ивана Болотникова, стал воеводой в Зарайске, отказался поддержать кандидатуры популярного воеводы Михаила Скопина-Шуйского и Лжедмитрия II.После свержения Шуйского он не поддержал решения Семибоярщины о приглашении на царство королевича Владислава, но присоединился к первому ополчению своего знакомого, рязанского воеводы Прокопия Ляпунова, которое... поддерживало Лжедмитрия II!После ранения в уличных боях отправился в свое имение, откуда был призван вторым ополчением, которое и возглавил. Отказался поддержать Лжедмитрия III, но поддержал Михаила Романова. И только поэтому остался в истории в качестве позитивного персонажа.* Во время гражданской войны XV века в Англии ("Война Алой и Белой розы") бытовала поговорка - наш лорд ложится сторонником Йорков, а просыпается сторонником Ланкастеров.
https://ukraina.ru/20250423/1045151368.html
https://ukraina.ru/20250609/1043531930.html
https://ukraina.ru/20240923/1057626359.html
https://ukraina.ru/20230303/1043992532.html
https://ukraina.ru/20250611/novorossiya-imperatora-dmitriya-kak-samozvanets-gotovil-rossiyskoe-nastuplenie-na-yug-1063818218.html
украина
россия
московское царство
москва
польша
речь посполитая
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101530/71/1015307187_0:0:1336:1002_1920x0_80_0_0_3e1360dc3bc1031a3e97565768867e7f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, история, смутное время, московское царство, москва, польша, сейм, речь посполитая, xvii век
Украина, Россия, История, Смутное время, История, Московское царство, Москва, Польша, сейм, Речь Посполитая, XVII век

"Смутное время" и его особенности

08:00 04.11.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПамятник Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому
Памятник Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
День народного единства в России отмечается 4 ноября - как праздник Казанской иконы Божией матери. И сама чудотворная икона, явленная в 1579 году, и владыка Гермоген (в то время – священник Гостинодворской церкви Казани Ермолай) сыграли огромную роль в избавлении России от интервентов, а косвенно - в установлении новой правящей династии в 1613 году
Сами же события "Смутного времени" во многом схожи с нынешними событиями в России. Тогда тоже Запад войны России формально не объявлял, действуя руками наёмников и вассалов. К числу последних относились, например, запорожские казаки (черкасы) ухитрявшиеся грабить сёла даже в окрестностях Архангельска.
Т.е., это была самая настоящая "гибридная война" XVII века. Разве что роль информационно-психологических операций казалась незначительной, но - только казалось. Потому что и Лжедмитрий I и королевич Владислав (будущий польский король Владислав IV) были всё же признаны легитимными российскими правителями. Сейчас, к счастью, российская власть сильна и едина. Тем более драматически выглядит контраст.
Хроники гибридной войны
В 1604-12 годах Польша с Россией не воевала. Вот так: Москву взять – взяли, но воевать – не воевали.
Поход Лжедмитрия I был частной инициативой сандомирского воеводы Юрия Мнишека, не поддержанной ни Сеймом, ни королём. Впрочем, король оказал ему финансовую помощь в размере налоговой недоимки с воеводства (т.е., денег, уже Мнишеком украденных).
Сам же Лжедмитрий был исключительно продуктом раскола в российской элите того времени – после того, как со смертью царя Фёдора Ивановича завершилась династия Рюриковичей, она никак не могла сделать выбор между представителями знатных родов, а попытка ввести республиканское правление в виде присяги боярской думе вызвало недоумение у широких народных масс. Массы предпочли ориентироваться на Бориса Годунова – непопулярного, но эффективного управленца, отлично справившегося с урегулированием последствий Опричнины.
годунов - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
23 апреля, 15:59История
Борис Годунов: проблема "транзита власти" Что мы вообще знаем о Борисе Годунове, скончавшемся 420 лет назад – 23 апреля 1605 года? Ну, в основном - "тяжела ты, шапка Мономаха" и "мальчики кровавые в глазах". Александр Сергеевич волшебник конечно… В данном случае – злой волшебник
Точно также не было официальной помощи со стороны Польши Лжедмитрию II. Более того – большая часть польских наёмников во главе с гетманом Ружинским вообще от него ушла, как только начался поход Сигизмунда III на Смоленск.
Этот поход тоже был частной инициативой короля. Война не объявлялась, регулярная армия в этом походе участия не принимала. Кстати, сам поход был реакцией на заключение Василием IV (Шуйским) Выборгского трактата со Швецией. Сигизмуд, наследник шведской династии Ваза, как раз воевал с Карлом IX за шведскую корону. Действия Москвы он расценил как оскорбление...
Польские оккупанты, от которых освобождали Москву земские ополчения, были никакие не оккупанты, а воинский контингент, приглашенный законным правительством для решения двух задач: устранения угрозы со стороны Лжедмитрия II и встречи русского царя Владислава Жигимонтовича (будущего короля Владислава IV), приглашённого "Семибоярщиной".
(Справедливости ради надо сказать, что польский контингент этим не занимался.)
Для полного понимания меры идиотизма происходящего – Первое земское ополчение, собранное в южных украинах (Тула, Калуга, Рязань), возглавляли бояре царя Дмитрия Ивановича (Лжедмитрия II) и шло оно на Москву, ссылаясь на крестное целование царю Владиславу... Но воевало в итоге против поляков.
9 июня, 08:00История
Король, который не смог стать царём. 430 лет Владиславу IVКороль Владислав IV Ваза сыграл важнейшую роль в истории Украины. Именно при нём началась Освободительная война Богдана Хмельницкого, причём симпатии короля к запорожским казакам позволяли решить вопрос миром. Но польский гонор и liberum veto сделали примирение невозможным, доведя Речь Посполиту до потери Украины, а веком позже – до цугундера
"Семибоярщина"
Собственно "Семибоярщина" – временное боярское правительство, существовавшее в 1610-12 годах, после свержения Василия Шуйского (реально оно правило до тех пор, пока реальная власть не перешла к командующему польским гарнизоном Александру Гонсевскому). В переносном смысле "семибоярщина" – группировки элиты, склонные приглашать для решения внутренних вопросов иностранцев.
Сам термин не означает, что в правительство входило именно семь бояр, как утверждает, например, "Википедия". Традиционный список включает семь переговорщиков с польской стороной, причём в списке этом нет, например, Василия Васильевича Голицына, а без него существование такого правительства немыслимо (кстати, князь Василий рассматривался в качестве претендента на престол).
Скорее речь идет о "семичисленных" боярах, причем сам термин имеет ироническое звучание – "у семи нянек дитя без глаза".
Возглавлял "Семибоярщину" Фёдор Иванович Мстиславский – бессменный первый боярин (глава Думы) на протяжении 36 (!) лет. За это время на престоле сменилось семь царей (от Фёдора Ивановича до Михаила Фёдоровича). Без инфаркта, паралича и опалы (хотя в осаждённой ополчением Москве бывал бит и жрал человечину). Род Мстиславских пресёкся на нём только из-за ранней смерти детей...
"Тушинские перелёты"
Явление, характерное, наверное, для большинства гражданских войн, но особенно проявившееся в 1608-09 годах во время противостояния Лжедмитрия II и Василия Шуйского.
Шуйские перед польским королем Сигизмундом. Картина Яна Матейко - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
23 сентября 2024, 16:00История
Василий Шуйский и исторические корни "польской пыхи"*22 сентября 1612 года в польском плену умер князь Василий Шуйский, четыре года занимавший российский престол во время Смутного времени. Конец его жизни можно без всякой натяжки считать позорным из-за церемонии, которую он пережил в королевском дворце Варшавы
Суть его – в многочисленных переходах из одного лагеря в другой. Обычная причина смены лагеря – плен с последующей присягой актуальному царю, но самостоятельные переходы были явлением, пожалуй, не менее массовым (во всяком случае – в позиционной фазе).
Каждый, даже малозначительный, персонаж, переходивший из Тушина в Москву, или обратно, получал разнообразные пожалования, достойные его чина. Потому "летали" не только наёмники, добровольцы, рядовые дворяне и дети боярские, но даже и знатные бояре, и князья.
Явление было не слишком почётным, сам термин скорее иронический, но относились к нему терпимо*. А вот принципиальные сторонники того или иного царя, попав к его противникам, могли рассчитывать только на предельно мучительную смерть...
Кстати, для обоих царей всё закончилось плохо. Свержение Василия Шуйского – в немалой степени следствие того, что он не ценил верность и ценил предательство.
- РИА Новости, 1920, 03.03.2023
3 марта 2023, 18:01История
Династия Романовых и украинские казаки
Весьма характерной тут является история народного героя России – князя Дмитрия Михайловича Пожарского, которая очень ярко демонстрирует тезис о том, что русские в сложных ситуациях стихийно объединяются вокруг власти. У нас этот тезис обычно направлен против украинцев – не ту сторону, дескать, выбрали. Ну вот вам пример...
Служить он начал ещё при дворе Бориса Годунова. Поскольку он был весьма родовитым Рюриковичем (пожалуй, не менее родовитым, чем Захарьины-Юрьевы, от которых пошла династия Романовых), то его мать вскоре стала верховной боярыней царицы Марии Григорьевны, а сам он – стольником.
Потом на трон взошёл "невинно убиенный отрок Димитрий" (Лжедмитрий I) и Пожарский спокойно себе (ну, или нервно – уж не знаем) служил покойнику на троне.
Потом москвичи почему-то решили, что царь не настоящий и выстрелили им куда-то в сторону Литвы.
После этого Пожарский присягнул Василию Шуйскому, участвовал в подавлении восстания Ивана Болотникова, стал воеводой в Зарайске, отказался поддержать кандидатуры популярного воеводы Михаила Скопина-Шуйского и Лжедмитрия II.
Лжедмитрий I. Портрет работы неизвестного художника XVII-XVIII века - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
11 июня, 08:00История
Новороссия "императора Дмитрия". Как самозванец готовил российское наступление на юг11 июня 1605 года в результате бунта против сына Бориса Годунова Фёдора власть над Российским государством перешла к человеку, выдававшему себя за "чудом спасшегося" царевича Дмитрия Иоанновича (по наиболее популярному мнению – монах Григорий Отрепьев). Самозванец вступил в столицу 20 июня и вскоре начал подготовку войны с Османской империй
После свержения Шуйского он не поддержал решения Семибоярщины о приглашении на царство королевича Владислава, но присоединился к первому ополчению своего знакомого, рязанского воеводы Прокопия Ляпунова, которое... поддерживало Лжедмитрия II!
После ранения в уличных боях отправился в свое имение, откуда был призван вторым ополчением, которое и возглавил. Отказался поддержать Лжедмитрия III, но поддержал Михаила Романова. И только поэтому остался в истории в качестве позитивного персонажа.
* Во время гражданской войны XV века в Англии ("Война Алой и Белой розы") бытовала поговорка - наш лорд ложится сторонником Йорков, а просыпается сторонником Ланкастеров.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияУкраинаРоссияИсторияСмутное времяМосковское царствоМоскваПольшасеймРечь ПосполитаяXVII век
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:14Главное за ночь 4 ноября
08:00"Смутное время" и его особенности
07:48Взрыв на нефтехимическом заводе, пожар на электроподстанции. ПВО расправилась с вражескими дронами над РФ
07:44Ненависть законами не поборешь. Хочешь избавиться от соседа – просто объяви его "пророссийским"
07:20Гремят взрывы. ВС РФ ударили дронами и ракетами по целям на Украине
07:00Спиридон Килинкаров: Украине грозит катастрофой не потеря Покровска и Купянска, а удары по ее энергетике
06:17Энергетические войны: что будет с рынком после санкций против "Роснефти" и ЛУКОЙЛа
06:00"За минуты долетает до Берлина": эксперт о том, как "Орешник" изменил стратегический баланс в Европе
05:53"Русские будут добивать ВСУ хоть на земле, хоть под землёй": украинские эксперты о перспективах
05:45Проект "Золотой флот": Горбачев объяснил, почему США не собираются уступать "пальму первенства"
05:30Стратегическое предполье: Евстафьев о том, почему в мире начался период силового маневрирования
05:20"Американские ядерные силы отстают от наших": Горбачев про планы Трампа возобновить испытания
05:10Живучесть и боевая устойчивость: капитан 1 ранга Горбачев рассказал про преимущества "Посейдона"
05:00"На одном месте не засиживаемся": командир взвода рассказал про тактику борьбы с дронами-ждунами
04:54Позывной "Кедр": Попали под удар FPV-дрона, после чего наш "тяжелый" раненый выскочил из авто и побежал
04:45"Вода камень точит" — Олег Иванов рассказал о стратегии России в переговорах с США
04:30"Китай и Индия возьмут паузу, но поставки продолжатся" — Гусев о противодействии санкциям Запада
04:15"Это обрушение рынка": Мухин раскрыл, почему Запад не рискнет конфисковать российские резервы
04:00"Продления OFAC длятся не первые месяцы" — Гусев о сроках продажи активов "Лукойла"
18:56Прыжки гегемона. Тяжёлая жизнь Дональда Трампа
Лента новостейМолния