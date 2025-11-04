"Смутное время" и его особенности
День народного единства в России отмечается 4 ноября - как праздник Казанской иконы Божией матери. И сама чудотворная икона, явленная в 1579 году, и владыка Гермоген (в то время – священник Гостинодворской церкви Казани Ермолай) сыграли огромную роль в избавлении России от интервентов, а косвенно - в установлении новой правящей династии в 1613 году
Сами же события "Смутного времени" во многом схожи с нынешними событиями в России. Тогда тоже Запад войны России формально не объявлял, действуя руками наёмников и вассалов. К числу последних относились, например, запорожские казаки (черкасы) ухитрявшиеся грабить сёла даже в окрестностях Архангельска.
Т.е., это была самая настоящая "гибридная война" XVII века. Разве что роль информационно-психологических операций казалась незначительной, но - только казалось. Потому что и Лжедмитрий I и королевич Владислав (будущий польский король Владислав IV) были всё же признаны легитимными российскими правителями. Сейчас, к счастью, российская власть сильна и едина. Тем более драматически выглядит контраст.
Хроники гибридной войны
В 1604-12 годах Польша с Россией не воевала. Вот так: Москву взять – взяли, но воевать – не воевали.
Поход Лжедмитрия I был частной инициативой сандомирского воеводы Юрия Мнишека, не поддержанной ни Сеймом, ни королём. Впрочем, король оказал ему финансовую помощь в размере налоговой недоимки с воеводства (т.е., денег, уже Мнишеком украденных).
Сам же Лжедмитрий был исключительно продуктом раскола в российской элите того времени – после того, как со смертью царя Фёдора Ивановича завершилась династия Рюриковичей, она никак не могла сделать выбор между представителями знатных родов, а попытка ввести республиканское правление в виде присяги боярской думе вызвало недоумение у широких народных масс. Массы предпочли ориентироваться на Бориса Годунова – непопулярного, но эффективного управленца, отлично справившегося с урегулированием последствий Опричнины.
Точно также не было официальной помощи со стороны Польши Лжедмитрию II. Более того – большая часть польских наёмников во главе с гетманом Ружинским вообще от него ушла, как только начался поход Сигизмунда III на Смоленск.
Этот поход тоже был частной инициативой короля. Война не объявлялась, регулярная армия в этом походе участия не принимала. Кстати, сам поход был реакцией на заключение Василием IV (Шуйским) Выборгского трактата со Швецией. Сигизмуд, наследник шведской династии Ваза, как раз воевал с Карлом IX за шведскую корону. Действия Москвы он расценил как оскорбление...
Польские оккупанты, от которых освобождали Москву земские ополчения, были никакие не оккупанты, а воинский контингент, приглашенный законным правительством для решения двух задач: устранения угрозы со стороны Лжедмитрия II и встречи русского царя Владислава Жигимонтовича (будущего короля Владислава IV), приглашённого "Семибоярщиной".
(Справедливости ради надо сказать, что польский контингент этим не занимался.)
Для полного понимания меры идиотизма происходящего – Первое земское ополчение, собранное в южных украинах (Тула, Калуга, Рязань), возглавляли бояре царя Дмитрия Ивановича (Лжедмитрия II) и шло оно на Москву, ссылаясь на крестное целование царю Владиславу... Но воевало в итоге против поляков.
"Семибоярщина"
Собственно "Семибоярщина" – временное боярское правительство, существовавшее в 1610-12 годах, после свержения Василия Шуйского (реально оно правило до тех пор, пока реальная власть не перешла к командующему польским гарнизоном Александру Гонсевскому). В переносном смысле "семибоярщина" – группировки элиты, склонные приглашать для решения внутренних вопросов иностранцев.
Сам термин не означает, что в правительство входило именно семь бояр, как утверждает, например, "Википедия". Традиционный список включает семь переговорщиков с польской стороной, причём в списке этом нет, например, Василия Васильевича Голицына, а без него существование такого правительства немыслимо (кстати, князь Василий рассматривался в качестве претендента на престол).
Скорее речь идет о "семичисленных" боярах, причем сам термин имеет ироническое звучание – "у семи нянек дитя без глаза".
Возглавлял "Семибоярщину" Фёдор Иванович Мстиславский – бессменный первый боярин (глава Думы) на протяжении 36 (!) лет. За это время на престоле сменилось семь царей (от Фёдора Ивановича до Михаила Фёдоровича). Без инфаркта, паралича и опалы (хотя в осаждённой ополчением Москве бывал бит и жрал человечину). Род Мстиславских пресёкся на нём только из-за ранней смерти детей...
"Тушинские перелёты"
Явление, характерное, наверное, для большинства гражданских войн, но особенно проявившееся в 1608-09 годах во время противостояния Лжедмитрия II и Василия Шуйского.
Суть его – в многочисленных переходах из одного лагеря в другой. Обычная причина смены лагеря – плен с последующей присягой актуальному царю, но самостоятельные переходы были явлением, пожалуй, не менее массовым (во всяком случае – в позиционной фазе).
Каждый, даже малозначительный, персонаж, переходивший из Тушина в Москву, или обратно, получал разнообразные пожалования, достойные его чина. Потому "летали" не только наёмники, добровольцы, рядовые дворяне и дети боярские, но даже и знатные бояре, и князья.
Явление было не слишком почётным, сам термин скорее иронический, но относились к нему терпимо*. А вот принципиальные сторонники того или иного царя, попав к его противникам, могли рассчитывать только на предельно мучительную смерть...
Кстати, для обоих царей всё закончилось плохо. Свержение Василия Шуйского – в немалой степени следствие того, что он не ценил верность и ценил предательство.
Весьма характерной тут является история народного героя России – князя Дмитрия Михайловича Пожарского, которая очень ярко демонстрирует тезис о том, что русские в сложных ситуациях стихийно объединяются вокруг власти. У нас этот тезис обычно направлен против украинцев – не ту сторону, дескать, выбрали. Ну вот вам пример...
Служить он начал ещё при дворе Бориса Годунова. Поскольку он был весьма родовитым Рюриковичем (пожалуй, не менее родовитым, чем Захарьины-Юрьевы, от которых пошла династия Романовых), то его мать вскоре стала верховной боярыней царицы Марии Григорьевны, а сам он – стольником.
Потом на трон взошёл "невинно убиенный отрок Димитрий" (Лжедмитрий I) и Пожарский спокойно себе (ну, или нервно – уж не знаем) служил покойнику на троне.
Потом москвичи почему-то решили, что царь не настоящий и выстрелили им куда-то в сторону Литвы.
После этого Пожарский присягнул Василию Шуйскому, участвовал в подавлении восстания Ивана Болотникова, стал воеводой в Зарайске, отказался поддержать кандидатуры популярного воеводы Михаила Скопина-Шуйского и Лжедмитрия II.
После свержения Шуйского он не поддержал решения Семибоярщины о приглашении на царство королевича Владислава, но присоединился к первому ополчению своего знакомого, рязанского воеводы Прокопия Ляпунова, которое... поддерживало Лжедмитрия II!
После ранения в уличных боях отправился в свое имение, откуда был призван вторым ополчением, которое и возглавил. Отказался поддержать Лжедмитрия III, но поддержал Михаила Романова. И только поэтому остался в истории в качестве позитивного персонажа.
* Во время гражданской войны XV века в Англии ("Война Алой и Белой розы") бытовала поговорка - наш лорд ложится сторонником Йорков, а просыпается сторонником Ланкастеров.
