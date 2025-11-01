Вадим Костроменко – собиратель истории одесского кино - 01.11.2025 Украина.ру
1 ноября 2017 года умер Вадим Костроменко – прекрасный кинорежиссёр, запомнившийся зрителю такими лентами, как "Секретный фарватер", "Квартет Гварнери", "Сто первый" и "Ответная мера". Благодаря его усилиям при Одесской киностудии и местном отделении Союза кинематографистов был создан Музей кино, многие экспонаты которого уникальны
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/01/1071014055_0:285:2048:1437_1920x0_80_0_0_bbe350ceab7c2ef87debe8b508699877.jpg
В далёком 2007 году автору этих строк довелось пообщаться с Вадимом Васильевичем. Он был несказанно рад нашей встрече поскольку сам родился в Артёмовске, и благодаря ему читатели представляемой мной в то время газеты "Донецкiй кряжъ" получили замечательную возможность прикоснуться к тайнам экрана.Поэтому сегодня буду перечитывать журналистские блокноты почти двадцатилетней давности и предаваться воспоминаниям…"Лиловый негр вам подавал манто…"Наше интервью с Вадимом Костроменко началось с того, что он подвёл меня к стеклянному кубу, в котором среди лилий лежала обвитая отрезком киноленты перчатка на маленькую женскую руку. С Одессой были связаны последние месяцы жизни её хозяйки – выдающейся русской актрисы Веры Холодной.- Её смерть окружена завесой тайны, – рассказывал Вадим Васильевич. – Она умерла в 1919 году и была похоронена на Первом христианском кладбище. В 30-е годы ХХ века оно было заасфальтировано, засажено деревьями, и на его месте сделали парк отдыха... И невдомёк веселящимся, что под асфальтом лежит Вера Холодная, лежит Лёвушка Пушкин, младший брат Александра Сергеевича... Спустя много лет после смерти Веры Холодной из-за границы приехала её младшая дочь поклониться праху матери. А вести некуда. Тогда я беру грех на душу, и веду её на Второе христианское кладбище. Там похоронен Пётр Иванович Чардынин, который снимал все картины с Верой Холодной. Вот в ограде его могилы и поставили мы памятник первой отечественной кинозвезде, чтобы хоть было куда в день её рождения цветы возложить... Привёл дочь Веры туда, да так ничего и не сказал. Она растрогалась, возложила цветы, а когда уезжала – подарила мамину перчатку.Мне тут же вспомнился посвящённый Вере Холодной романс Александра Вертинского "Лиловый негр", с которым в музее наверняка связаны другие реликвии, и когда я сказал об этом собеседнику, тот сразу же повёл меня к стеллажу с постановочными альбомами фильмов.В доцифровую эпоху постановочный альбом был одним из важнейших документов: режиссёр, сценарист, оператор и художник детально прорисовывали каждую сцену будущей ленты и прописывали всё необходимое. Вадим Костроменко снял с полки фолиант с надписью "Эра милосердия" (рабочее название знаменитого сериала про сыщиков. – Прим.) и открыл на том самом эпизоде, в котором Жеглов шёл освобождать Шарапова из рук "Чёрной кошки". Следующий экспонат в представлении не нуждался – это был кожаный плащ, который на экране носил герой Владимира Высоцкого. А романс Вертинского был той песней, которая прозвучала из уст барда в фильме "Место встречи изменить нельзя"…Плащ Жеглова и перчатка Веры Холодной – те экспонаты, которые хочет увидеть каждый. Но есть немало других реликвий. Например, камера, которой Александр Довженко снял все свои знаменитые фильмы. Кстати, мировая слава пришла к нему в одесский период жизни и творчества.- Работа оператора в те времена была очень была тяжёлой, – со знанием дела говорит Вадим Васильевич. – Нужно было уметь за одну секунду сделать три оборота ручкой, приводившей в движение киноленту: только тогда нормально передавалась скорость движения! А вредной для здоровья она является и сейчас: глаукома – частая болезнь в этой профессии.Коварство и любовь- Здесь постоянно живёт история, – продолжал интриговать гостей Вадим Костроменко. – Вы знаете, этого здания, где размещена экспозиция и где мы находимся, могло не быть, если бы в 1700 году Пётр Первый не проиграл сражения под Нарвой...Один из старейших корпусов Одесской киностудии, в котором до 1971 года размещались администрация и монтажный цех, когда-то принадлежал Елене Демидовой-Сан-Донато, дочери киевского городского головы Павла Демидова, наследнице знатного и богатого рода промышленников Демидовых.- Эти пинии помнят Леночку Демидову... – произносит Вадим Васильевич, указывая в окно и подготавливая нас к полной драматизма трогательной истории. – Решив выдать младшую дочь замуж, Павел Павлович купил небольшой участок на Французском бульваре, и построил особняк. Родители нашли своей дочери подходящую пару: ей оказался главный телеграфист на станции Одесса. По тем временам – большая должность, да и человек попался культурный и образованный. Молодые люди встречались, музицировали на рояле в четыре руки, дело шло к помолвке. Но бывшая возлюбленная телеграфиста пришла в этот двор, на это крылечко, вызвала Леночку и плеснула ей в лицо кислоту... Свадьба была расстроена, Леночка стала затворницей, и выходила на прогулки только по ночам, чтобы никто не видел её обезображенного лица...Кстати, у Демидовых во всех поколениях были портреты, причём всегда в фас, и только Елена изображена в три четверти. Так вот, однажды её психика не выдержала, и Леночка попыталась наложить на себя руки. Но её успели вытащить из петли и увезли в Италию на лечение. Это было перед революцией... Елена Демидова-Сан-Донато дожила до глубокой старости, и благодарные флорентийцы поставили ей памятник за то, что все свободные деньги она отдавала на помощь детям-сиротам. А в её особняке в первые годы Советской власти некоторое время размещался детский дом... Так получилось, что в эмиграции – деньгами, а здесь – своим поместьем она выполняла одну благородную функцию. Потом усадьбу объединили с территорией киноателье Харитонова, и так образовалась Одесская киностудия.Былое величие- Здание бело-розовых расцветок это и есть тот самый Харитоновский павильон, с которого начиналась киностудия. – уже на улице продолжил рассказ Вадим Васильевич. – В 1907 году на этом месте Мирон Осипович Гроссман начал документальные съёмки, а чуть позже снял первый игровой фильм "Тайны одесских катакомб". Потом нынешней территорией киностудии завладел другой кинопромышленник – Харитонов. Выкрашенное белым – это бетонные конструкции, а розовым – стены, которые изначально были стеклянными: в то время кинематографисты ещё не умели применять искусственное освещение. А так как в Одессе солнца очень много, то на него и был сделан расчёт. Декорации устанавливали на большом поворотном круге, который перемещался вслед за движением светила.После окончательного установления Советской власти в Одессе решили воссоздать киносеть: до революции в нашем городе было полсотни кинотеатров. Восстановить – восстановили, а показывать – нечего! Пришлось возрождать кинематографическое производство: Советская власть, и именно тогда городские власти поняли, что кино – тоже оружие революции. Режиссёры и операторы были поставлены на котловое довольствие в 41-ю дивизию Красной Армии.В послевоенное время Одесская киностудия была стартовой площадкой для молодых талантов. У нас дебютировали Василий Шукшин фильмом "Два Фёдора", а Марлен Хуциев – "Весной на Заречной улице". Вячеслав Тихонов здесь впервые "примерил" образ советского разведчика, Андрей Тарковский начинал ассистентом режиссёра, а Булат Окуджава – драматургом. Мы с Петром Тодоровским снимали "Верность", я был оператором этой картины. Наш фильм оказался первым на Одесской киностудии, который заслужил награду на международном кинофестивале…И у этих недостроенных бетонных коробок тоже интересная судьба. К середине 1980-х годов Одесская государственная киностудия художественных фильмов так бурно развила свою деятельность, что возникла острая нехватка собственных павильонных площадей. Поэтому государство решило построить двухпавильонный блок и большой административный корпус, где у каждой съёмочной группы было бы три комнаты, о чём тогда все мечтали: кабинет режиссёра, кабинет директора, кабинет операторов. Кроме того, каждая группа получала свои гримёрную и костюмерную. Но СССР распался, финансирование прекратилось, и здание стоит до сих пор недостроенное.Того, что когда-то называлось одесским кинематографом, уже нет. В настоящее время киностудия своих фильмов не снимает, павильоны сдаются в аренду приезжим съёмочным группам… Правда, говорят, что вот встанем на ноги и начнём снимать, но производить свою кинопродукцию на Украине нерентабельно.- Почему?- Прокатывать фильмы негде...Шедевры опального мастераНашлось в нашей беседе и место малой родине Вадима Костроменко – городу Артёмовску тогда ещё Донецкой области. Он вспоминал:- Помню, как в моём родном городе уничтожили памятник Артёму работы Ивана Петровича Кавалеридзе, знаменитого кинорежиссёра и скульптора. В 1954 году, после второго курса ВГИК, приезжаю домой на каникулы, смотрю – все окна домов заклеены полосками бумаги крест-накрест, как в войну. Первая мысль: кино про войну снимают! Но оказалось, будут взрывать стоявший в городе памятник Артёму. В то время в нашем искусстве шла борьба со всякими "измами", а это был кубизм. Да и сам Кавалеридзе тогда находился в опале: его могли расстрелять за сотрудничество с немцами, но пощадили за то, что при отступлении противника он спас Киевскую киностудию от уничтожения. Так вот, рано утром следующего дня прогремел взрыв, но монумент устоял. Тогда его окружили лесами и целое лето разрушали отбойными молотками. Хорошо, что памятник Артёму в Святогорске, тоже его работы, оказался в стороне от взглядов власти! Когда я рассказал об увиденном Ивану Петровичу, он заплакал…
1 ноября 2017 года умер Вадим Костроменко – прекрасный кинорежиссёр, запомнившийся зрителю такими лентами, как "Секретный фарватер", "Квартет Гварнери", "Сто первый" и "Ответная мера". Благодаря его усилиям при Одесской киностудии и местном отделении Союза кинематографистов был создан Музей кино, многие экспонаты которого уникальны
В далёком 2007 году автору этих строк довелось пообщаться с Вадимом Васильевичем. Он был несказанно рад нашей встрече поскольку сам родился в Артёмовске, и благодаря ему читатели представляемой мной в то время газеты "Донецкiй кряжъ" получили замечательную возможность прикоснуться к тайнам экрана.
Поэтому сегодня буду перечитывать журналистские блокноты почти двадцатилетней давности и предаваться воспоминаниям…
"Лиловый негр вам подавал манто…"
Наше интервью с Вадимом Костроменко началось с того, что он подвёл меня к стеклянному кубу, в котором среди лилий лежала обвитая отрезком киноленты перчатка на маленькую женскую руку. С Одессой были связаны последние месяцы жизни её хозяйки – выдающейся русской актрисы Веры Холодной.
- Её смерть окружена завесой тайны, – рассказывал Вадим Васильевич. – Она умерла в 1919 году и была похоронена на Первом христианском кладбище. В 30-е годы ХХ века оно было заасфальтировано, засажено деревьями, и на его месте сделали парк отдыха... И невдомёк веселящимся, что под асфальтом лежит Вера Холодная, лежит Лёвушка Пушкин, младший брат Александра Сергеевича... Спустя много лет после смерти Веры Холодной из-за границы приехала её младшая дочь поклониться праху матери. А вести некуда. Тогда я беру грех на душу, и веду её на Второе христианское кладбище. Там похоронен Пётр Иванович Чардынин, который снимал все картины с Верой Холодной. Вот в ограде его могилы и поставили мы памятник первой отечественной кинозвезде, чтобы хоть было куда в день её рождения цветы возложить... Привёл дочь Веры туда, да так ничего и не сказал. Она растрогалась, возложила цветы, а когда уезжала – подарила мамину перчатку.
Мне тут же вспомнился посвящённый Вере Холодной романс Александра Вертинского "Лиловый негр", с которым в музее наверняка связаны другие реликвии, и когда я сказал об этом собеседнику, тот сразу же повёл меня к стеллажу с постановочными альбомами фильмов.
В доцифровую эпоху постановочный альбом был одним из важнейших документов: режиссёр, сценарист, оператор и художник детально прорисовывали каждую сцену будущей ленты и прописывали всё необходимое. Вадим Костроменко снял с полки фолиант с надписью "Эра милосердия" (рабочее название знаменитого сериала про сыщиков. – Прим.) и открыл на том самом эпизоде, в котором Жеглов шёл освобождать Шарапова из рук "Чёрной кошки". Следующий экспонат в представлении не нуждался – это был кожаный плащ, который на экране носил герой Владимира Высоцкого. А романс Вертинского был той песней, которая прозвучала из уст барда в фильме "Место встречи изменить нельзя"…
Плащ Жеглова и перчатка Веры Холодной – те экспонаты, которые хочет увидеть каждый. Но есть немало других реликвий. Например, камера, которой Александр Довженко снял все свои знаменитые фильмы. Кстати, мировая слава пришла к нему в одесский период жизни и творчества.
- Работа оператора в те времена была очень была тяжёлой, – со знанием дела говорит Вадим Васильевич. – Нужно было уметь за одну секунду сделать три оборота ручкой, приводившей в движение киноленту: только тогда нормально передавалась скорость движения! А вредной для здоровья она является и сейчас: глаукома – частая болезнь в этой профессии.
© Ольга МолчановаПерчатка Веры Холодной - экспонат Одесского музея кино
Перчатка Веры Холодной - экспонат Одесского музея кино
© Ольга Молчанова
Перчатка Веры Холодной - экспонат Одесского музея кино
Коварство и любовь
- Здесь постоянно живёт история, – продолжал интриговать гостей Вадим Костроменко. – Вы знаете, этого здания, где размещена экспозиция и где мы находимся, могло не быть, если бы в 1700 году Пётр Первый не проиграл сражения под Нарвой...
Один из старейших корпусов Одесской киностудии, в котором до 1971 года размещались администрация и монтажный цех, когда-то принадлежал Елене Демидовой-Сан-Донато, дочери киевского городского головы Павла Демидова, наследнице знатного и богатого рода промышленников Демидовых.
- Эти пинии помнят Леночку Демидову... – произносит Вадим Васильевич, указывая в окно и подготавливая нас к полной драматизма трогательной истории. – Решив выдать младшую дочь замуж, Павел Павлович купил небольшой участок на Французском бульваре, и построил особняк. Родители нашли своей дочери подходящую пару: ей оказался главный телеграфист на станции Одесса. По тем временам – большая должность, да и человек попался культурный и образованный. Молодые люди встречались, музицировали на рояле в четыре руки, дело шло к помолвке. Но бывшая возлюбленная телеграфиста пришла в этот двор, на это крылечко, вызвала Леночку и плеснула ей в лицо кислоту... Свадьба была расстроена, Леночка стала затворницей, и выходила на прогулки только по ночам, чтобы никто не видел её обезображенного лица...
Эмблема Одесской киностудии
Кстати, у Демидовых во всех поколениях были портреты, причём всегда в фас, и только Елена изображена в три четверти. Так вот, однажды её психика не выдержала, и Леночка попыталась наложить на себя руки. Но её успели вытащить из петли и увезли в Италию на лечение. Это было перед революцией... Елена Демидова-Сан-Донато дожила до глубокой старости, и благодарные флорентийцы поставили ей памятник за то, что все свободные деньги она отдавала на помощь детям-сиротам. А в её особняке в первые годы Советской власти некоторое время размещался детский дом... Так получилось, что в эмиграции – деньгами, а здесь – своим поместьем она выполняла одну благородную функцию. Потом усадьбу объединили с территорией киноателье Харитонова, и так образовалась Одесская киностудия.
Былое величие
- Здание бело-розовых расцветок это и есть тот самый Харитоновский павильон, с которого начиналась киностудия. – уже на улице продолжил рассказ Вадим Васильевич. – В 1907 году на этом месте Мирон Осипович Гроссман начал документальные съёмки, а чуть позже снял первый игровой фильм "Тайны одесских катакомб".
Потом нынешней территорией киностудии завладел другой кинопромышленник – Харитонов. Выкрашенное белым – это бетонные конструкции, а розовым – стены, которые изначально были стеклянными: в то время кинематографисты ещё не умели применять искусственное освещение. А так как в Одессе солнца очень много, то на него и был сделан расчёт. Декорации устанавливали на большом поворотном круге, который перемещался вслед за движением светила.
© Ольга МолчановаПлащ Жеглова - экспонат Одесского музея кино
Плащ Жеглова - экспонат Одесского музея кино
© Ольга Молчанова
Плащ Жеглова - экспонат Одесского музея кино
После окончательного установления Советской власти в Одессе решили воссоздать киносеть: до революции в нашем городе было полсотни кинотеатров. Восстановить – восстановили, а показывать – нечего! Пришлось возрождать кинематографическое производство: Советская власть, и именно тогда городские власти поняли, что кино – тоже оружие революции. Режиссёры и операторы были поставлены на котловое довольствие в 41-ю дивизию Красной Армии.
В послевоенное время Одесская киностудия была стартовой площадкой для молодых талантов. У нас дебютировали Василий Шукшин фильмом "Два Фёдора", а Марлен Хуциев – "Весной на Заречной улице". Вячеслав Тихонов здесь впервые "примерил" образ советского разведчика, Андрей Тарковский начинал ассистентом режиссёра, а Булат Окуджава – драматургом. Мы с Петром Тодоровским снимали "Верность", я был оператором этой картины. Наш фильм оказался первым на Одесской киностудии, который заслужил награду на международном кинофестивале…
И у этих недостроенных бетонных коробок тоже интересная судьба. К середине 1980-х годов Одесская государственная киностудия художественных фильмов так бурно развила свою деятельность, что возникла острая нехватка собственных павильонных площадей. Поэтому государство решило построить двухпавильонный блок и большой административный корпус, где у каждой съёмочной группы было бы три комнаты, о чём тогда все мечтали: кабинет режиссёра, кабинет директора, кабинет операторов. Кроме того, каждая группа получала свои гримёрную и костюмерную. Но СССР распался, финансирование прекратилось, и здание стоит до сих пор недостроенное.
Того, что когда-то называлось одесским кинематографом, уже нет. В настоящее время киностудия своих фильмов не снимает, павильоны сдаются в аренду приезжим съёмочным группам… Правда, говорят, что вот встанем на ноги и начнём снимать, но производить свою кинопродукцию на Украине нерентабельно.
- Почему?
- Прокатывать фильмы негде...
© Ольга МолчановаКамера Александра Довженко - экспонат Одесского музея кино
Камера Александра Довженко - экспонат Одесского музея кино
© Ольга Молчанова
Камера Александра Довженко - экспонат Одесского музея кино
Шедевры опального мастера
Нашлось в нашей беседе и место малой родине Вадима Костроменко – городу Артёмовску тогда ещё Донецкой области. Он вспоминал:
- Помню, как в моём родном городе уничтожили памятник Артёму работы Ивана Петровича Кавалеридзе, знаменитого кинорежиссёра и скульптора. В 1954 году, после второго курса ВГИК, приезжаю домой на каникулы, смотрю – все окна домов заклеены полосками бумаги крест-накрест, как в войну. Первая мысль: кино про войну снимают! Но оказалось, будут взрывать стоявший в городе памятник Артёму. В то время в нашем искусстве шла борьба со всякими "измами", а это был кубизм. Да и сам Кавалеридзе тогда находился в опале: его могли расстрелять за сотрудничество с немцами, но пощадили за то, что при отступлении противника он спас Киевскую киностудию от уничтожения. Так вот, рано утром следующего дня прогремел взрыв, но монумент устоял. Тогда его окружили лесами и целое лето разрушали отбойными молотками. Хорошо, что памятник Артёму в Святогорске, тоже его работы, оказался в стороне от взглядов власти! Когда я рассказал об увиденном Ивану Петровичу, он заплакал…
