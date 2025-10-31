https://ukraina.ru/20251031/ne-prichiny-a-sledstviya-v-rade-obsuzhdayut-uzhestochenie-otvetstvennosti-za-dezertirstvo-i-szch-1071002150.html

Не причины, а следствия. В Раде обсуждают ужесточение ответственности за дезертирство и СЗЧ

Не причины, а следствия. В Раде обсуждают ужесточение ответственности за дезертирство и СЗЧ - 31.10.2025 Украина.ру

Не причины, а следствия. В Раде обсуждают ужесточение ответственности за дезертирство и СЗЧ

В украинском парламенте, в стенах той самой Верховной Рады, где сегодня политики больше напоминают паникующих администраторов тонущего корабля, продолжаются активные обсуждения очередных репрессивных инициатив.

2025-10-31T21:20

2025-10-31T21:20

2025-10-31T21:20

украина

киев

рада

верховная рада

слуга народа

мнения

весь павлив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/08/1068344328_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9589f221ca25eecdf16dc13880141490.jpg

На этот раз речь идет об ужесточении наказаний за самовольное оставление частей и дезертирство. Инициатор нового витка людоловной эскалации — депутат от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко, который сообщил, что, по его словам, в стране уже накопилось около трехсот тысяч уголовных дел, связанных с дезертирством и так называемыми случаями самовольного оставления части (по-украински - СЗЧ). Депутат довольно пафосно задавался вопросом к правоохранителям, чем те занимаются, что делают с этими людьми, возвращаются ли они и в каких масштабах. В ходе своего выступления Горбенко уверенно заявил, что, якобы, число возвратившихся уже превысило пятьдесят процентов от общего объема дел, и что это следует считать положительной тенденцией, хотя он же добавил, что подобного в будущем допускать нельзя, а, значит, необходимо точечное, жесткое и системное внедрение новых мер наказания в законодательство.Однако реальность, как это часто бывает в современной Украине, полностью разрушает удобную для власти картинку. Никаких пятидесяти процентов возвращающихся в действительности не существует. Это не просто преувеличение, это пропагандистская фантазия, которую легко разбивает официальная статистика того же Офиса генерального прокурора, к которому Горбенко сам же апеллировал. Просто прокуратура, как и многие органы украинской власти сегодня, предпочитает цифры в открытую не обнародовать, однако предоставляет их журналистам по специальным запросам. Так, еще в начале сентября известный журналист Владимир Бойко получил официальный письменный ответ. Согласно документу, на первое сентября в Украине насчитывалось двести шестьдесят пять тысяч восемьсот сорок три уголовных производства по дезертирству и самовольному оставлению частей. При этом за первые восемь месяцев текущего года в войска вернулись лишь три тысячи сто тридцать шесть человек, то есть примерно чуть более 2 десятых процента (2,2%) от зарегистрированных за аналогичный период ста сорока двух тысяч семисот одиннадцати дел. Иными словами, реальный уровень возвращения дезертиров и СОЧников к исполнению своих обязанностей составляет даже не пять процентов, и не десять, как ранее заявляли отдельные персонажи украинской политики, а менее трех процентов, что демонстрирует фактический обвал дисциплины и полную деморализацию личного состава украинских сил.После этого Горбенко приступил на заседании Рады к обсуждению планируемых механизмов давления на тех, кто предпочитает не становиться пушечным мясом в интересах киевской власти. У меня, к слову, никаких сомнений в том, что это никакая не отсебятина, а вполне себе зондирование почвы по части реальных будущих действий режима. Так вот, среди предложений фигурируют блокировка банковских счетов, арест имущества, а также существенное увеличение сроков лишения свободы, которые сейчас составляют от пяти до десяти лет. Депутат прямо заявил, что вариантов множество, и нужно садиться с Генеральным штабом и детально распределять, какие меры получат поддержку депутатов, а какие нет. Все это выглядит как очередная попытка режима, доведшего страну до стратегической, демографической и управленческой катастрофы, удерживать покорность населения не мотивацией и уважением, а страхом, изоляцией и угрозой длительного тюремного заключения.Фактически мы видим реакцию власти, которая потеряла доверие общества, не способна обеспечить ни снабжение армии, ни внятную стратегию, ни элементарную безопасность граждан. Вместо реального решения причин массового бегства людей из армии Киев снова выбирает привычный путь репрессий и запугивания. И эта картина куда точнее любого политического заявления: украинское государство вступило в фазу, в которой само удержание граждан в повиновении стало приоритетом выше любых абстрактных целей войны.Особенно показательно, что в очередной раз всплывает фирменная тактика украинской власти, ставшая уже привычной и узнаваемой для любого гражданина: не справляешься с управлением, падают рейтинги, люди недовольны, значит, доставай уголовный кодекс и угрожай тюрьмой. Эта схема действует годами, и власть, словно не замечая абсурдности происходящего, продолжает верить, что страх заменяет уважение. Недавно уже обсуждалась похожая инициатива, заключавшаяся в том, чтобы за незаконное пересечение границы наконец перейти от административной ответственности к уголовной. Народ массово бежит, украинские мужчины ищут любые пути избежать втягивания в мясорубку, и в ответ власть вместо попытки понять причины исхода, вместо диалога или осмысления собственного курса просто объявляет: попробуйте только, посадим.Однако случай с самовольным оставлением частей и дезертирством выглядит куда более показательным, потому что эти люди уже и так находятся под уголовным давлением. Каждый такой военнослужащий и сегодня живет под угрозой срока в пять или десять лет, что по меркам реальной жизни означает фактическое уничтожение будущего, разрыв семьи, потерю работы, социального статуса и человеческого достоинства. Если перспектива оказаться за решеткой не в состоянии остановить человека, который все равно выбирает бегство, то почему украинские депутаты убеждены, что перспектива пятнадцати лет внезапно изменит его мировоззрение? Эта логика абсурдна, и безумие выглядело бы завершенным, если бы власть попыталась вводить пожизненные сроки за побег из армии, хотя по уровню истерики и отчаяния режима нет уверенности, что подобные идеи не обсуждаются где-то в кулуарах.Есть и еще один фундаментальный аргумент, который власть киевского режима, похоже, предпочитает игнорировать. Украинская пенитенциарная система физически неспособна поглотить даже малую долю тех, кого сегодня предлагают сажать. На данный момент в тюрьмах и следственных изоляторах содержится около сорока пяти тысяч человек. Сопоставьте эту цифру с тремястами тысячами производств по дезертирству и самовольному оставлению частей, и сразу становится очевидно, что никакая система, особенно разрушенная войной и экономическим кризисом, не выдержит подобного потока. Власть грозит тюрьмой тем, кому она даже при всем желании не сможет обеспечить тюремную койку.Так называемые альтернативные меры, вроде блокировки банковских карт или ареста счетов, выглядят столь же бессмысленно. Жизнь без банковской карты в современной Украине вполне реальна, наличные хранятся у населения повсеместно, а в случае необходимости платежи спокойно проходят через родственников. Тем, кто ориентируется в цифровом мире, доступны криптовалюты, которые никакая украинская СБУ физически заблокировать не сможет.То же самое касается имущества. Подавляющее большинство мужчин призывного возраста не обладает собственной недвижимостью, а даже если владеют, то давно научились переписывать ее на ближайших родственников женского пола, избегая любых рисков конфискации. Украинское государство вновь пытается бороться не с причиной, а со следствиями, надеясь сломать тех, кто и так готов рисковать жизнью, чтобы избежать превращения в расходный материал.Все эти меры в сумме способны лишь слегка осложнить жизнь тем, кто сбежал из армии, но они не создают мотивации возвращаться в строй, потому что проблема лежит глубже. Люди бегут не из-за отсутствия снабжения или ротаций, хотя и эти факторы играют существенную роль. Главная причина в другом. Киевская власть проводит принудительную мобилизацию людей, которые не желают и не собираются воевать. Для них армия стала не символом защиты страны, а своеобразной формой тюрьмы, а перспектива отправки на фронт выглядит не как долг, а как билет на убой. Они ненавидят тех, кто силой забрал их свободу, и тех, кто теперь удерживает угрозами.О том, как дезертир пытается покинуть Украину - в видео "Дезертир из ВСУ на автомобиле прорвался в Венгрию: видео"

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

украина, киев, рада, верховная рада, слуга народа, мнения, весь павлив