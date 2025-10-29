https://ukraina.ru/20251029/vs-rf-udarili-po-kriticheskoy-infrastrukture-odesskoy-oblasti-propali-svet-i-voda-1070827582.html

ВС РФ ударили по критической инфраструктуре Одесской области, пропали свет и вода

ВС РФ ударили по критической инфраструктуре Одесской области, пропали свет и вода

Российские военные поражают цели в Одесской области беспилотниками "Герань", передает 29 октября телеграм-канал Украина.ру

В регионе раздаются взрывы.Местные паблики жалуются, что в Подольске Одесской области после прилетов наблюдаются перебои со светом.Украинские СМИ подтверждают прилеты по критической инфраструктуре города, там перебои с электро- и водоснабжением.Также под ударом российских войск - объекты противника в Изюме Харьковской области. Кроме того, "Герани" поражают цели в оккупированном Славянске.Минувшей ночью больше всего сообщений поступало о работе ВС РФ по целям в Сумской области. В несколько заходов "Герани" работали по объектам в Шостке и Кролевце. Украинские каналы также написали о применении по целям в области авиационных средств поражения.Кроме того, БПЛА наносили удары по объектам в Одесской и Харьковской областях. В Одесской было зафиксировано не менее трёх прилётов, местные каналы писали о взрывах в Ильичевске. В Харьковской области после ударов по военным объектам противника в Чугуеве наблюдаются масштабные возгорания. Местные каналы сообщают о поражении складских помещений одного из производственных объектов.Подробнее — в материале Зима всё ближе. Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00 на сайте Украина.ру.

