ВС РФ ударили по критической инфраструктуре Одесской области, пропали свет и вода - 29.10.2025
ВС РФ ударили по критической инфраструктуре Одесской области, пропали свет и вода
ВС РФ ударили по критической инфраструктуре Одесской области, пропали свет и вода - 29.10.2025 Украина.ру
ВС РФ ударили по критической инфраструктуре Одесской области, пропали свет и вода
Российские военные поражают цели в Одесской области беспилотниками "Герань", передает 29 октября телеграм-канал Украина.ру
2025-10-29T07:20
2025-10-29T07:20
В регионе раздаются взрывы.Местные паблики жалуются, что в Подольске Одесской области после прилетов наблюдаются перебои со светом.Украинские СМИ подтверждают прилеты по критической инфраструктуре города, там перебои с электро- и водоснабжением.Также под ударом российских войск - объекты противника в Изюме Харьковской области. Кроме того, "Герани" поражают цели в оккупированном Славянске.Минувшей ночью больше всего сообщений поступало о работе ВС РФ по целям в Сумской области. В несколько заходов "Герани" работали по объектам в Шостке и Кролевце. Украинские каналы также написали о применении по целям в области авиационных средств поражения.Кроме того, БПЛА наносили удары по объектам в Одесской и Харьковской областях. В Одесской было зафиксировано не менее трёх прилётов, местные каналы писали о взрывах в Ильичевске. В Харьковской области после ударов по военным объектам противника в Чугуеве наблюдаются масштабные возгорания. Местные каналы сообщают о поражении складских помещений одного из производственных объектов.Подробнее — в материале Зима всё ближе. Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00 на сайте Украина.ру.
новости, россия, одесская область, харьковская область
Новости, Россия, Одесская область, Харьковская область

ВС РФ ударили по критической инфраструктуре Одесской области, пропали свет и вода

07:20 29.10.2025
 
Российские военные поражают цели в Одесской области беспилотниками "Герань", передает 29 октября телеграм-канал Украина.ру
В регионе раздаются взрывы.
Местные паблики жалуются, что в Подольске Одесской области после прилетов наблюдаются перебои со светом.
Украинские СМИ подтверждают прилеты по критической инфраструктуре города, там перебои с электро- и водоснабжением.
Также под ударом российских войск - объекты противника в Изюме Харьковской области. Кроме того, "Герани" поражают цели в оккупированном Славянске.
Минувшей ночью больше всего сообщений поступало о работе ВС РФ по целям в Сумской области. В несколько заходов "Герани" работали по объектам в Шостке и Кролевце. Украинские каналы также написали о применении по целям в области авиационных средств поражения.
Кроме того, БПЛА наносили удары по объектам в Одесской и Харьковской областях. В Одесской было зафиксировано не менее трёх прилётов, местные каналы писали о взрывах в Ильичевске. В Харьковской области после ударов по военным объектам противника в Чугуеве наблюдаются масштабные возгорания. Местные каналы сообщают о поражении складских помещений одного из производственных объектов.
Подробнее — в материале Зима всё ближе. Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00 на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияОдесская областьХарьковская область
 
