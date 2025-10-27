https://ukraina.ru/20251027/tatyana-montyan-vnesena-rosfinmonitoringom-v-spisok-ekstremistov-i-terroristov-1070760675.html

Татьяна Монтян* внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

Татьяна Монтян* внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) 27 октября пополнила перечень организаций и физических лиц, связанных с экстремистской деятельностью или терроризмом

В список под номером 11244 была внесена журналистка и юрист Татьяна Монтян*. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте ведомства, в перечень включена:Монтян Татьяна Николаевна*, 29.08.1972 г.р., уроженка города Керчь Крымской области УССР.Данный шаг означает наложение ограничительных мер на финансовые операции и доступ к банковским счетам лица, внесенного в список. Для физических лиц это серьезное ограничение, которое фактически блокирует возможность легально работать с финансовой системой России. Что примечательно, Татьяна Монтян* с 2021 года проживала на территории России, сотрудничала с государственным медиахолдингом Россия Сегодня, выступая в качестве колумниста, а также была частым гостем на федеральных телеканалах, где комментировала политическую ситуацию на Украине. Ее риторика была откровенно пророссийской и критической в адрес властей Украины. Решение о включении Монтян* в список экстремистов стало неожиданностью для наблюдателей, учитывая ее публичную позицию. Точные основания для принятия такого решения Росфинмониторинг не раскрывает. Ведомство не публикует развернутых формулировок, ограничиваясь персональными данными. * Внесена в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризмуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

