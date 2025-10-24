https://ukraina.ru/20251024/kim-chen-yn-zayavil-chto-druzhba-rossii-i-kndr-proverena-v-boyakh-i-nakhoditsya-na-pike-1070593223.html
Ким Чен Ын заявил, что дружба России и КНДР проверена в боях и находится на пике
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что российско-корейская дружба выдержала проверку и находится на пике, а боевое братство двух стран будет и дальше непрерывно развиваться. Об этом 24 октября передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)
новости
кндр
ким чен ын
россия
курская область
украина.ру
сво
дружба
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0a/1069903637_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_24e962d40b7d3e9a415b8e3387075c62.jpg
"В суровых вихрях истории корейско-российская дружба приобрела свою вечную жизненную силу и была проверена по своей непобедимости и мощи, а в настоящее время она достигла апогея своей истории", — сказал Ким Чен Ын на церемонии начала возведения Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции.По его словам, совместные бои ещё больше сплотили отношения Москвы и Пхеньяна, а "вызовам со стороны господства и деспотизма" не остановить развитие связей между двумя дружественными странами."Годы боевого братства, которое ценой алой крови создало историю вечного процветания корейско-российской дружбы, будут более энергично и непрерывно продолжаться вместе с благородным духом великих героев", — подчеркнул лидер КНДР.Ким Чен Ын также выразил глубокое уважение и передал "горячий боевой привет" участникам операции по освобождению Курской области.26 апреля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме вторгшихся в Курскую область украинских боевиков, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой.Президент России также заявил об искренней признательности лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу страны. По словам Путина, народ России никогда не забудет подвиг бойцов КНДР.В сентябре в Москве открылась выставка, посвященная участию северокорейских военных в освобождении Курской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
