Скоро FPV-дроны смогут поражать цели за 40 километров от линии фронта - 22.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251022/skoro-fpv-drony-smogut-porazhat-tseli-za-40-kilometrov-ot-linii-fronta-1070508464.html
Скоро FPV-дроны смогут поражать цели за 40 километров от линии фронта
Скоро FPV-дроны смогут поражать цели за 40 километров от линии фронта - 22.10.2025 Украина.ру
Скоро FPV-дроны смогут поражать цели за 40 километров от линии фронта
О том, чего ожидать в плане развития технологий БПЛА, рассказал участник СВО, оператор БПЛА отряда "Ирланды" Платон Маматов. Украина.ру, 22.10.2025
2025-10-22T21:00
2025-10-22T21:15
запорожская область
fpv-дрон
дроны
бпла
вс рф
видео
военкор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070508320_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_54660431bbeff2d604bad723747a8c43.png
О том, чего ожидать в плане развития технологий БПЛА, рассказал участник СВО, оператор БПЛА отряда "Ирланды" Платон Маматов.
https://ukraina.ru/20230417/1045346537.html
запорожская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070508320_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a40fd65d9bb79a06b5fe65eb896ac2c8.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
запорожская область, fpv-дрон, дроны, бпла, вс рф, видео, военкор
Запорожская область, fpv-дрон, дроны, БПЛА, ВС РФ, Видео, военкор

Скоро FPV-дроны смогут поражать цели за 40 километров от линии фронта

21:00 22.10.2025 (обновлено: 21:15 22.10.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
О том, чего ожидать в плане развития технологий БПЛА, рассказал участник СВО, оператор БПЛА отряда "Ирланды" Платон Маматов.
Платон Маматов
17 апреля 2023, 14:49
Платон Маматов: кто онРядовой российского добровольческого батальона "Барс-13", поллиттехнолог
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Запорожская областьfpv-дрондроныБПЛАВС РФВидеовоенкор
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:29Харьковские скамейки памяти: киевский режим превращает городское пространство в памятник милитаризму
22:27Произошел взрыв на одном из предприятий города Копейска, сообщает губернатор Челябинской области
22:26В Челябинске прогремели взрывы: причина инцидента устанавливается
22:23Украина получит возможность наносить удары по территории России
22:20Российские войска укрепляют позиции в Мирнограде и наносят удары по тылам ВСУ
22:20О взрывах также сообщают жители г. Копейска рядом с Челябинском
22:17Украинский институт нацпамяти фальсифицировал старинную икону
21:52Киевский режим объявил российских детей "угрозой безопасности"
21:50Теракт в Ставрополе: задержан подозреваемый во взрыве с использованием детской коляски
21:48Пустые надежды на "Томагавки" обернулись для ВСУ потерей ключевых городов
21:36Подозрительные пожары на НПЗ в Восточной Европе
21:00Скоро FPV-дроны смогут поражать цели за 40 километров от линии фронта
20:50ВС РФ наступают на Добропольском направлении
20:47Запад начинает чистку: международная компания Kroll взялась за расследование украинской коррупции
20:44Киевская пропаганда разоблачена: "детский сад" оказался военным объектом и кофейней
19:59Чехи собирают деньги на ракеты для ВСУ
19:38Призрак Стокгольма: почему шведские истребители для Украины остаются миражом
19:24Вашингтон наживается на крови украинцев: как миллиарды долларов из европейских карманов осели в США
18:51Вашингтон в тупике: самый длительный шатдаун в истории США бьет по экономике и гражданам
18:40ВС РФ успешно продвигаются в частной застройке Константиновки
Лента новостейМолния