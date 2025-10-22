Как срывают встречи Путина и Трампа противники мира - 22.10.2025 Украина.ру
Как срывают встречи Путина и Трампа противники мира
Как срывают встречи Путина и Трампа противники мира
Встречу Путина и Трампа в Будапеште европейские ястребы намерены сорвать. Для этого предпринимаются как дипломатические усилия, так и диверсионные.
2025-10-22T06:25
2025-10-22T06:25
Так 20 октября на заводе MOL в Венгрии произошёл инцидент. Расположенный в городе Сазхаломбатт завод MOL является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием Венгрии, а сырьём для него является российская нефть, идущая по нефтепроводу "Дружба". И вот на заводе произошёл пожар. Пока причины пожара не названы, но учитывая последовательные обстрелы Украиной трубопровода "Дружба" можно предположить, кому выгодна остановка работы завода. Тем временем Польша пригрозила посадить борт номер один российского лидера, если он пересечёт воздушное пространство страны. Болгария же неожиданно согласилась предоставить воздушный коридор. Но уже 21 октября появилась информация в американской прессе о приостановке подготовки встречи Путина и Трампа. Отвлекающий ли это манёвр или европейские лидеры умело срывают переговорный процесс – станет ясно уже в ближайшее время. По мнению некоторых экспертов именно Трамп торопит события по украинскому вопросу, так как он увязан с более глобальной игрой и игроками. Больше анализа – в разборе соцсетей экспертов.Публицист Алексей ПилькоДипломатические танцы вокруг Будапешта продолжаются: Зеленский категорически настаивает на необходимости своего участия в российско-американском саммите и некоторые лидеры Евросоюза тоже хотели бы посетить венгерскую столицу. Вообще, вся ситуация, при которой судьбу Украины решают вдвоём Россия и Соединённые Штаты с точки зрения Киева и Брюсселя выглядит неприемлемой.Но на самом деле она отражает всю суть конфликта на территории бывшей УССР - это именно российско-американская война, ведущаяся в прокси-форме (из-за наличия у обеих сторон крупных запасов ядерного оружия). Разумеется, европейские союзники США в ней участвуют, однако не играют первую скрипку в силу того, что неспособны без американской военной помощи и информации воевать с Россией.Недавно в Шарм-эль-Шейхе состоялось подписание договорённостей по сектору Газа, где воюющими сторонами были Израиль и ХАМАС, но при этом подписи под документом поставили Соединённые Штаты, Катар и Турция, то есть те, кто реально стоит за воюющими сторонами (Египет здесь просто предоставил площадку для переговоров). Также и на Украине.Реально воюют между собой Москва и Вашингтон, и именно их лидеры едут в Будапешт и будут договариваться об окончании военного конфликта. Получится ли во второй раз? Скорее всего, нет, потому что американские условия не подходят для российской стороны, а программа-минимум от России (конституционные границы, демилитаризация и нейтрализация Украины) в настоящий момент не устраивают США. Пока администрация Трампа согласна исключительно за "заморозку" боевых действий по линии фронта.Поэтому если либо российская, либо американская стороны внезапно не захотят резко сдать назад - война продолжится. Тем не менее, бесконечно она продолжаться не может: всё решит ситуация на фронте, где идёт классическая война на истощение с медленным продвижением российской армии. Однако, как мы знаем из истории первой мировой, любой позиционный тупик рано или поздно заканчивается.Политический аналитик Елена МаркосянВстреча Лаврова и Рубио отложена, а для меня это повод поговорить о возможном визите лидеров двух стран в Венгрию. С одной стороны, эти встречи нужны, но с другой, те вопросы, которые на них поднимаются, можно обсуждать на современном технологическом уровне онлайн. Это будет так же интенсивно обсуждаться в медиа как и сейчас. И цели таких разговоров будут достигаться проще. Хотя бы одна из них - вывести контакты США - Россия из-под жесткого присмотра Европы. Дистанцирование Америки от ЕС должно стать не просто явным, а приобрести свою иерархию. А ехать в Венгрию, чтобы чего-то Европе показать и поддержать Орбана - ну... такая себе задачка. И Трамп, и Путин сейчас в зоне повышенного риска. В данной ситуации, не вполне оправданного.К тому же, логика развития событий такова, что пока Трамп не приедет в Москву, он не сможет поставить окончательную точку в своих милитари-проектах на Украине. Это всё равно придется сделать, но пока у Трампа нет той силы, которая позволила бы ему принять такое решение, а главное, реализовать его.Аналитик Алексей КущТрамп спешит. Это видно по набору встреч и рваному темпу его дипломатии. Анкоридж, возможно Будапешт. Почему все так спрессовано во времени? Цель Трампа - выйти на некий контур "сделки" с РФ накануне саммита АТЭС 2025. Это форум Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества, который пройдет с 31 октября по 1 ноября 2025 года в южнокорейском городе Кенджу под девизом: "Создание устойчивого будущего". Трамп может и не принять участие в самом саммите, но он планировал посетить Кенджу на эту дату и встретиться с Си Цзиньпином. Новая корейская администрация очень много сил вложила в успех саммита, стараясь занять на ближайшие десятилетия функцию моста между Западом и Востоком, выполнить роль пластичного межцивилизационного "линка".Все, что нужно было Трампу - это приехать на встречу с Си с черновиком "сделки с Путиным" и сказать китайскому лидеру: "я поломал твои планы, твой Глобальный Евразийский остров - это миф, Россия при малейших уступках возобновит отношения с Западом - вот бумага. В общем, давайте, подписывайте сделку, у вас больше нет карт".С другой стороны, если Будапешт не состоится или "черновик" не будет подписан, тогда Си сможет сказать Трампу: "Ваши усилия по созданию для РФ геополитического люфта в противоположном направлении от Китая провалились; Глобальный Евразийский остров - это реальность. В Евразии есть слабая Европа и есть растущая в потенциале Монгольская империя 2.0. И общий баланс сил складывается постепенно не в пользу США. Поэтому, вот наши условия: у Вас пока еще есть карты, так зафиксируйте хоть минимальный профит в игре, пока это еще возможно". Хотя все может быть и прозаичнее: без "черновика" Трамп не поедет в Южную Корею. Но это будет вообще катастрофа для влияния США в Индо-Тихоокеанском регионе. Потому что тогда Си скажет в Кенджу: у Азии есть Китай, а США далеко за океаном. Лидер Китая тогда станет полновластным хозяином саммита. В этом контексте интересно сравнивать стратегию израильской дипломатии и украинской. Израиль часто кивает головой и формально подписывает то, что требует Трамп. А потом все равно делает все по-своему, часто даже вовлекая США в свои планы, как это было с Ираном и хуситами. У нас другая стратегия - не соглашаться с порога и потом жестко критиковать Трампа. Но тут нужно понимать один нюанс: Трамп терпелив к нашей критике пока у него есть надежда на использование фактора РФ для ослабления позиции Китая. Но после 01 ноября мы можем увидеть нового Трампа. Точнее сказать, настоящего - не прощающего нелояльность и даже можно сказать, мстительного.Политолог Юрий БаранчикНекоторые коллеги сегодня стали писать, что саммит В.Путина и Д.Трампа в Будапеште срывается. Но это если считать, что он должен состояться в октябре. Что тут надо отметить. Во-первых, спешка хороша при ловле блох. Никакой необходимости у Москвы срочно проводить встречу в Будапеште нет. Наша задача (телефонный разговор Путина и Трампа) состояла в том, чтобы: а) сорвать целеполагание визита Зеленского в Вашингтон (сделано – основные цели визита сорваны); б)существенно затормозить, если не полностью снять с повестки дня поставки "Томагавков" на Украину (сделано, как минимум, поставки приостановлены, двухпартийный пакет санкций против России в Конгрессе США отложен); в) вбить новый клин в так называемую трансатлантическую солидарность (сделано – достаточно почитать истерики мировой прессы, подконтрольной глобалистам); г) главное – вернуть доминирование на дипломатическом треке и задать ритм российско-американской повестки (сделано). Во-вторых, встреча будет не в октябре, а в ноябре. Причин тоже несколько: а) нам спешить некуда. Взятие Покровска (две-три недели), которое кардинально изменит переговорные позиции сторон, как раз укладывается в этот срок; б) повестку – изначальные требования России перед началом СВО о новой системе безопасности в Европе – надо еще раз согласовать, иначе встречаться нет смысла; в) взвинчивая темп, а потом его притормаживая, мы создаем те самые качели "неопределенности", которые являются очень эффективным психологическим средством давления на оппонента. Об этом скажет любой более-менее продвинутый переговорщик; г) встреча Лаврова и Рубио в Будапеште состоится, но только тогда, когда к этому созреют основания. После чего можно будет отмерять две-три недели и до момента встречи Путина и Трампа.О том, как Европа готовится к войне с Россией - в статье "Русофобия - последний довод короля: как Великобритания и НАТО готовятся воевать с Россией"
Как срывают встречи Путина и Трампа противники мира

06:25 22.10.2025
 
Путин и Трамп разделяют видение, что позиция стран Европы — главная помеха в процессе украинского урегулирования — телеканал CNN
Путин и Трамп разделяют видение, что позиция стран Европы — главная помеха в процессе украинского урегулирования — телеканал CNN - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Виктория Титова
Встречу Путина и Трампа в Будапеште европейские ястребы намерены сорвать. Для этого предпринимаются как дипломатические усилия, так и диверсионные.
Так 20 октября на заводе MOL в Венгрии произошёл инцидент. Расположенный в городе Сазхаломбатт завод MOL является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием Венгрии, а сырьём для него является российская нефть, идущая по нефтепроводу "Дружба". И вот на заводе произошёл пожар. Пока причины пожара не названы, но учитывая последовательные обстрелы Украиной трубопровода "Дружба" можно предположить, кому выгодна остановка работы завода.
Тем временем Польша пригрозила посадить борт номер один российского лидера, если он пересечёт воздушное пространство страны. Болгария же неожиданно согласилась предоставить воздушный коридор. Но уже 21 октября появилась информация в американской прессе о приостановке подготовки встречи Путина и Трампа.
Отвлекающий ли это манёвр или европейские лидеры умело срывают переговорный процесс – станет ясно уже в ближайшее время. По мнению некоторых экспертов именно Трамп торопит события по украинскому вопросу, так как он увязан с более глобальной игрой и игроками. Больше анализа – в разборе соцсетей экспертов.
Публицист Алексей Пилько
Дипломатические танцы вокруг Будапешта продолжаются: Зеленский категорически настаивает на необходимости своего участия в российско-американском саммите и некоторые лидеры Евросоюза тоже хотели бы посетить венгерскую столицу. Вообще, вся ситуация, при которой судьбу Украины решают вдвоём Россия и Соединённые Штаты с точки зрения Киева и Брюсселя выглядит неприемлемой.
Но на самом деле она отражает всю суть конфликта на территории бывшей УССР - это именно российско-американская война, ведущаяся в прокси-форме (из-за наличия у обеих сторон крупных запасов ядерного оружия). Разумеется, европейские союзники США в ней участвуют, однако не играют первую скрипку в силу того, что неспособны без американской военной помощи и информации воевать с Россией.
Недавно в Шарм-эль-Шейхе состоялось подписание договорённостей по сектору Газа, где воюющими сторонами были Израиль и ХАМАС, но при этом подписи под документом поставили Соединённые Штаты, Катар и Турция, то есть те, кто реально стоит за воюющими сторонами (Египет здесь просто предоставил площадку для переговоров). Также и на Украине.
Реально воюют между собой Москва и Вашингтон, и именно их лидеры едут в Будапешт и будут договариваться об окончании военного конфликта. Получится ли во второй раз? Скорее всего, нет, потому что американские условия не подходят для российской стороны, а программа-минимум от России (конституционные границы, демилитаризация и нейтрализация Украины) в настоящий момент не устраивают США. Пока администрация Трампа согласна исключительно за "заморозку" боевых действий по линии фронта.
Поэтому если либо российская, либо американская стороны внезапно не захотят резко сдать назад - война продолжится. Тем не менее, бесконечно она продолжаться не может: всё решит ситуация на фронте, где идёт классическая война на истощение с медленным продвижением российской армии. Однако, как мы знаем из истории первой мировой, любой позиционный тупик рано или поздно заканчивается.
Политический аналитик Елена Маркосян
Встреча Лаврова и Рубио отложена, а для меня это повод поговорить о возможном визите лидеров двух стран в Венгрию. С одной стороны, эти встречи нужны, но с другой, те вопросы, которые на них поднимаются, можно обсуждать на современном технологическом уровне онлайн. Это будет так же интенсивно обсуждаться в медиа как и сейчас. И цели таких разговоров будут достигаться проще. Хотя бы одна из них - вывести контакты США - Россия из-под жесткого присмотра Европы. Дистанцирование Америки от ЕС должно стать не просто явным, а приобрести свою иерархию. А ехать в Венгрию, чтобы чего-то Европе показать и поддержать Орбана - ну... такая себе задачка. И Трамп, и Путин сейчас в зоне повышенного риска. В данной ситуации, не вполне оправданного.
К тому же, логика развития событий такова, что пока Трамп не приедет в Москву, он не сможет поставить окончательную точку в своих милитари-проектах на Украине. Это всё равно придется сделать, но пока у Трампа нет той силы, которая позволила бы ему принять такое решение, а главное, реализовать его.
Аналитик Алексей Кущ
Трамп спешит. Это видно по набору встреч и рваному темпу его дипломатии. Анкоридж, возможно Будапешт. Почему все так спрессовано во времени? Цель Трампа - выйти на некий контур "сделки" с РФ накануне саммита АТЭС 2025. Это форум Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества, который пройдет с 31 октября по 1 ноября 2025 года в южнокорейском городе Кенджу под девизом: "Создание устойчивого будущего".
Трамп может и не принять участие в самом саммите, но он планировал посетить Кенджу на эту дату и встретиться с Си Цзиньпином. Новая корейская администрация очень много сил вложила в успех саммита, стараясь занять на ближайшие десятилетия функцию моста между Западом и Востоком, выполнить роль пластичного межцивилизационного "линка".
Все, что нужно было Трампу - это приехать на встречу с Си с черновиком "сделки с Путиным" и сказать китайскому лидеру: "я поломал твои планы, твой Глобальный Евразийский остров - это миф, Россия при малейших уступках возобновит отношения с Западом - вот бумага. В общем, давайте, подписывайте сделку, у вас больше нет карт".
С другой стороны, если Будапешт не состоится или "черновик" не будет подписан, тогда Си сможет сказать Трампу: "Ваши усилия по созданию для РФ геополитического люфта в противоположном направлении от Китая провалились; Глобальный Евразийский остров - это реальность. В Евразии есть слабая Европа и есть растущая в потенциале Монгольская империя 2.0. И общий баланс сил складывается постепенно не в пользу США. Поэтому, вот наши условия: у Вас пока еще есть карты, так зафиксируйте хоть минимальный профит в игре, пока это еще возможно".
Хотя все может быть и прозаичнее: без "черновика" Трамп не поедет в Южную Корею. Но это будет вообще катастрофа для влияния США в Индо-Тихоокеанском регионе. Потому что тогда Си скажет в Кенджу: у Азии есть Китай, а США далеко за океаном. Лидер Китая тогда станет полновластным хозяином саммита. В этом контексте интересно сравнивать стратегию израильской дипломатии и украинской. Израиль часто кивает головой и формально подписывает то, что требует Трамп. А потом все равно делает все по-своему, часто даже вовлекая США в свои планы, как это было с Ираном и хуситами.
У нас другая стратегия - не соглашаться с порога и потом жестко критиковать Трампа. Но тут нужно понимать один нюанс: Трамп терпелив к нашей критике пока у него есть надежда на использование фактора РФ для ослабления позиции Китая. Но после 01 ноября мы можем увидеть нового Трампа. Точнее сказать, настоящего - не прощающего нелояльность и даже можно сказать, мстительного.
Политолог Юрий Баранчик
Некоторые коллеги сегодня стали писать, что саммит В.Путина и Д.Трампа в Будапеште срывается. Но это если считать, что он должен состояться в октябре. Что тут надо отметить.
Во-первых, спешка хороша при ловле блох. Никакой необходимости у Москвы срочно проводить встречу в Будапеште нет. Наша задача (телефонный разговор Путина и Трампа) состояла в том, чтобы:
а) сорвать целеполагание визита Зеленского в Вашингтон (сделано – основные цели визита сорваны);
б)существенно затормозить, если не полностью снять с повестки дня поставки "Томагавков" на Украину (сделано, как минимум, поставки приостановлены, двухпартийный пакет санкций против России в Конгрессе США отложен);
в) вбить новый клин в так называемую трансатлантическую солидарность (сделано – достаточно почитать истерики мировой прессы, подконтрольной глобалистам);
г) главное – вернуть доминирование на дипломатическом треке и задать ритм российско-американской повестки (сделано).
Во-вторых, встреча будет не в октябре, а в ноябре. Причин тоже несколько:
а) нам спешить некуда. Взятие Покровска (две-три недели), которое кардинально изменит переговорные позиции сторон, как раз укладывается в этот срок;
б) повестку – изначальные требования России перед началом СВО о новой системе безопасности в Европе – надо еще раз согласовать, иначе встречаться нет смысла;
в) взвинчивая темп, а потом его притормаживая, мы создаем те самые качели "неопределенности", которые являются очень эффективным психологическим средством давления на оппонента. Об этом скажет любой более-менее продвинутый переговорщик;
г) встреча Лаврова и Рубио в Будапеште состоится, но только тогда, когда к этому созреют основания. После чего можно будет отмерять две-три недели и до момента встречи Путина и Трампа.
О том, как Европа готовится к войне с Россией - в статье "Русофобия - последний довод короля: как Великобритания и НАТО готовятся воевать с Россией"
