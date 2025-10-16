https://ukraina.ru/20251016/evropa-dolzhna-svyazyvat-rossiyu-poka-tramp-budet-razbiratsya-s-kitaem-ischenko-pro-pozitsiyu-ssha-1070142853.html

"Европа должна связывать Россию, пока Трамп будет разбираться с Китаем": Ищенко про позицию США

Стратегия Трампа в Европе направлена на сдерживание России без прямого вовлечения США в конфликт, что проявляется в осторожном подходе к поставкам ракет "Томагавк" Украине, пока американский истеблишмент вынуждает его к эскалации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-10-16T04:50

По мнению политолога, позиция президента США Дональда Трампа заключается в том, что "Европа должна связывать Россию, пока он будет разбираться с Китаем". Но связывать так, чтобы не выяснилось, что завтра Америке надо прибегать спасать Европу, добавил Ищенко. Поэтому, добавил он, Трамп "мягко уходит от провокаций", которые должны втянуть его в конфликт. И Владимир Зеленский этого не скрывает, обещая запустить все, что получит от Запада, по России, подчеркнул политолог."Нет в мире стран пророссийских или проамериканских. Каждый думает о себе. Чем страна сильнее, тем более суверенна ее внешняя политика. Внешняя политика Соединённых Штатов суверенна абсолютно. Так же, как и внешняя политика России", — уверен эксперт.Там, где политика стран совпадает, "мы пожимаем друг другу руки, улыбаемся и работаем вместе". Там, где интересы сторон не совпадают, они пытаются разрешить противоречие, если не получается — они вступают в конфликт, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Запад продолжит войну на истощение, России придется проводить мобилизацию" на сайте Украина.ру.Также на тему эскалации — в материале Дениса Рудометова "Павел Леонов: Ядерная провокация Украины возможна только в глубине России, чтобы пострадали одни русские" на сайте Украина.ру.

