"Европа должна связывать Россию, пока Трамп будет разбираться с Китаем": Ищенко про позицию США - 16.10.2025
"Европа должна связывать Россию, пока Трамп будет разбираться с Китаем": Ищенко про позицию США
"Европа должна связывать Россию, пока Трамп будет разбираться с Китаем": Ищенко про позицию США - 16.10.2025 Украина.ру
"Европа должна связывать Россию, пока Трамп будет разбираться с Китаем": Ищенко про позицию США
Стратегия Трампа в Европе направлена на сдерживание России без прямого вовлечения США в конфликт, что проявляется в осторожном подходе к поставкам ракет "Томагавк" Украине, пока американский истеблишмент вынуждает его к эскалации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По мнению политолога, позиция президента США Дональда Трампа заключается в том, что "Европа должна связывать Россию, пока он будет разбираться с Китаем". Но связывать так, чтобы не выяснилось, что завтра Америке надо прибегать спасать Европу, добавил Ищенко. Поэтому, добавил он, Трамп "мягко уходит от провокаций", которые должны втянуть его в конфликт. И Владимир Зеленский этого не скрывает, обещая запустить все, что получит от Запада, по России, подчеркнул политолог."Нет в мире стран пророссийских или проамериканских. Каждый думает о себе. Чем страна сильнее, тем более суверенна ее внешняя политика. Внешняя политика Соединённых Штатов суверенна абсолютно. Так же, как и внешняя политика России", — уверен эксперт.Там, где политика стран совпадает, "мы пожимаем друг другу руки, улыбаемся и работаем вместе". Там, где интересы сторон не совпадают, они пытаются разрешить противоречие, если не получается — они вступают в конфликт, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Запад продолжит войну на истощение, России придется проводить мобилизацию" на сайте Украина.ру.Также на тему эскалации — в материале Дениса Рудометова "Павел Леонов: Ядерная провокация Украины возможна только в глубине России, чтобы пострадали одни русские" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Новости
"Европа должна связывать Россию, пока Трамп будет разбираться с Китаем": Ищенко про позицию США

Стратегия Трампа в Европе направлена на сдерживание России без прямого вовлечения США в конфликт, что проявляется в осторожном подходе к поставкам ракет "Томагавк" Украине, пока американский истеблишмент вынуждает его к эскалации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По мнению политолога, позиция президента США Дональда Трампа заключается в том, что "Европа должна связывать Россию, пока он будет разбираться с Китаем". Но связывать так, чтобы не выяснилось, что завтра Америке надо прибегать спасать Европу, добавил Ищенко.
Поэтому, добавил он, Трамп "мягко уходит от провокаций", которые должны втянуть его в конфликт.
"И по поводу "Томагавков" говорит, что сначала должен посмотреть, как вы их собираетесь использовать. И смотреть он будет ровно столько, сколько позволит ему американский истеблишмент, потому что он понимает, что поставки "Томагавков" это в любом случае эскалация", — уточнил Ищенко.
И Владимир Зеленский этого не скрывает, обещая запустить все, что получит от Запада, по России, подчеркнул политолог.
"Нет в мире стран пророссийских или проамериканских. Каждый думает о себе. Чем страна сильнее, тем более суверенна ее внешняя политика. Внешняя политика Соединённых Штатов суверенна абсолютно. Так же, как и внешняя политика России", — уверен эксперт.
Там, где политика стран совпадает, "мы пожимаем друг другу руки, улыбаемся и работаем вместе". Там, где интересы сторон не совпадают, они пытаются разрешить противоречие, если не получается — они вступают в конфликт, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Запад продолжит войну на истощение, России придется проводить мобилизацию" на сайте Украина.ру.
Также на тему эскалации — в материале Дениса Рудометова "Павел Леонов: Ядерная провокация Украины возможна только в глубине России, чтобы пострадали одни русские" на сайте Украина.ру.
