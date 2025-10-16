Дмитрий Выдрин: Трамп видит в России конкурента, который заведомо слабее его "бригады" - 16.10.2025 Украина.ру
Дмитрий Выдрин: Трамп видит в России конкурента, который заведомо слабее его "бригады"
Дмитрий Выдрин: Трамп видит в России конкурента, который заведомо слабее его "бригады" - 16.10.2025 Украина.ру
Дмитрий Выдрин: Трамп видит в России конкурента, который заведомо слабее его "бригады"
Известный политолог, писатель Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру рассказал о причинах снятия с поста мэра Одессы, оценил миротворчество Трампа и объяснил, почему Китай неактивно поддерживает РФ на мировой арене.
Президент США Дональд Трамп недоволен скоростью процесса урегулирования кризиса на Украине. При этом он оценивает свои взаимоотношения с президентом России Владимиром Путиным как "очень хорошие". Об этом Трамп заявил 14 октября в Белом доме.— Дмитрий Игнатьевич, Трамп явно желает хороших отношений с Россией, но, по его словам, не знает как это сделать. "Я не понимаю, почему он [Путин] продолжает эту войну … , которую следовало закончить", — заявил американский президент. При этом Трамп упомянул, что Зеленский приезжает в пятницу и будет просить "Томагавки". Понятно, что Трамп манипулирует этим с целью надавить на Путина и РФ. Получится у него?— Думаю, что мы не вполне понимаем Трампа — и как личность, и как политический феномен. Поэтому не всегда адекватно оцениваем его поступки и прогнозируем поведение.Американский президент четко делит мир на своих вассалов и конкурентов. Мы относимся к последним. К сильным, уважаемым, даже в чем-то ему симпатичным, но конкурентам. Соответственно, Трамп пытается убедить и других, и себя в нашей слабости по сравнению с собственной "бригадой".В древние времена вождь племени оставался таковым только до тех пор, пока мог убеждать соплеменников в их исключительности и могуществе. Иначе, зачем он нужен?Трамп пытается возродить ценности классического капитализма. Нам он симпатичен своей консервативной трактовкой семьи, брака, государства… Но Дональд Фредович, как чрезвычайно импульсивная натура, быстро проскакивает эту стадию общественных отношений и переводит их в названные родоплеменные.Свою свиту он может презирать, третировать, глумить, но будет поддерживать. По крайней мере, пока эта свита работает на его профит, и пока откровенно льстит ему. Любимая фраза американца — "Я самый сильный" (в долларе, пошлинах, интиме…). И этот нарратив окружение должно непрерывно воспроизводить. В одном американском гангстерском фильме персонаж говорит: "Скажи, что ты меня любишь, но так, чтобы я поверил". Это абсолютный ключ к манипуляции Трампом. Немного наивно. Немного трогательно. Очень опасно.Зеленский, например, произносит подобное без должной искренности и уважения, и поэтому не любим. Мелони же — с полной самоотдачей. Поэтому сицилианка обласкана…Но все они тем не менее входят (пока) в одну обойму "почитающих", и все рассчитывают на "комплимент от шефа".Зеленскому отвесят минимальную порцию индейских топориков. Почти не сомневаюсь. Все-таки, свой. Мелони достанется особое мужское внимание. Очень искренняя “блонда”!Нам же достанутся заверения в симпатии, а еще — преувеличение на порядок наших боевых потерь и преуменьшение на порядок нашего хозяйственного потенциала. Чужие мы!— Как считаете, на фоне того, что Трамп старается быть миротворцем (сделка по Газе), даст он Украине ракеты, тем самым разрушив то достигнутое в отношениях с РФ, что было сделано за последнее время?— Я бы не связывал эти две проблемы. Как напевал бравый солдат Швейк: "Даст, даст, а почему бы ей не дать…" Почему бы и ему не дать? Не вижу причин, как уже объяснил выше. А миротворчество Трамп понимает по своему. Здесь он не доктор, а скорее фельдшер. Настоящий доктор работает с причинами болезней, а фельдшер с симптомами.Американец может шустро наложить на кровоточащую рану останавливающую повязку. Действительно, субъект сиюминутно уже не погибает от потери крови. А вот загноится рана или сама заживёт, это уже за пределами компетенции "сильного фельдшера" — 50/50.Это логика Трампа. Семь повязок он уже наложил. Посмотрим, что дальше.— Тем временем Зеленский снял мэра Одессы, путем лишения его украинского гражданства, якобы по причине наличия у главы города российского гражданства. На что важно обратить внимание в этой истории?— Труханова я лично не знаю, но слышал, что он многогранный мэр. Поэтому и причин интриги вокруг него может быть множество. Назову только две.Во-первых, он давно тусуется с радикалами, и мог заиграться. На Украине нельзя быть "святее папы". То есть, ниша нациствующего русофоба уже занята — на чужой каравай даже мэрский рот не разевай.Во-вторых, Одесса — давний хаб по транзиту "контрабаса", включая наркотики. Тут очень большой соблазн перейти дорогу настоящим “смотрящим” — как случилось с Саакашвили. А когда на кону такие потоки, могут у отступника появиться сразу 9 чужих гражданств, как некогда у Павла Лазоренка.Поэтому причины [снятия с должности мэра Одессы] скорее денежные и психологические, нежели политические. Все же мэр — не фигура политического калибра. Масштабец не тот. И вряд ли он может стать значимым фактором на будущих выборах президента Украины. Его уровень — “мутки” [скрытые дела] на Привозе, а не в Центроизберкоме.— Президент Мадагаскара, который пришёл к власти в 2009 году в результате военного переворота, бежал после массовых протестов на французском военном самолёте во Францию. О чем говорит такое падение ещё одного режима в африканской зоне Франкофонии? Франция слабеет и не способна обеспечить экономическую и политическую стабильность в зоне своего влияния?— На Мадагаскаре был очень давно. Запомнилась только нереальная красота дикой природы и дикая нищета местного населения. Плохо представляю, что там происходит сейчас.Могу только сказать, что военные перевороты там не в диковинку. Уже отмечал, что любить лучше под вязами, а воевать под пальмами. Легче войсковая логистика, особенно доставка продовольствия. Наверное, поэтому там могут войти в вооруженное столкновение даже мэр столицы с президентом.И дело не только в том, что Франция утратила на острове влияние. Островитяне просто оказались не готовы к самостоятельному суверенному существованию. Так и не сложились полноценная политическая и экономическая элиты — уже не говоря про интеллектуальную. Поэтому периодически на авансцене появляются военные, "выходят на арену силачи". Это про местный политический цирк.Думаю, рано или поздно страна окажется в сфере притяжения ЮАР. Кто-то, типа Эррола Маска — отца Илона, захочет обустроить этот зеленый изумруд Африки. Тогда есть шанс вырваться из перманентных неурядиц.До нас, к сожалению, слишком далеко. И ваниль — их главная культура, не самая заглавная наша пряность.Еще, они немного опоздали с заварушкой. Если б чуть пораньше, Трамп уже бы переселял палестинцев на этот дивный остров. Как, когда-то, планировали переселить евреев… Но если правда, что красота спасет мир, шансы у них есть.— Про Китай не могу не спросить напоследок. Не слишком ли вяло поддерживают нас на международной арене наши, вроде как, закадычные друзья и партнеры?— Думаю, большего от них не стоит ожидать.Сейчас сложился довольно гармоничный динамический баланс между нашими странами. Их гигантское население сбалансировано нашей громадной территорией. Их космический вал ширпотреба уравновешен нашими космическими и военными технологиями. Их бездонный рынок взаимосвязан с нашими неисчерпаемыми ресурсами…Мы нужны друг другу, и реально это осознаем на всех уровнях — от элит до простых граждан. Но есть нюансы. Китайские подчиненные — наверное, самые дисциплинированные. Китайские начальники — наверное, самые привередливые.Кто бывал в китайской провинции, обратил внимание на несколько усадеб, обычно стоящих на одном участке. Скромный домик — жилье дедушки с бабушкой; комфортабельный коттедж — владение, например, сына с семьей; гламурный особняк — внуки… Первым мы умели помогать, со вторыми старались сотрудничать…А что будет с третьими? Не захотят ли они поначальствовать? Не знаю. Трудно строить отношения с учеником, который перегнал своего учителя. Особенно, если ему это только кажется.Если Китай или Россия пойдут на обострение своих отношений, то потеряют в совокупном могуществе. Но пока, к счастью, таких предпосылок нет. Что касается потенциального партнерства КНР и Украины и влияния этого фактора на связи с РФ, в этом нет ничего страшного. Об этом в интервью Сергей Караганов: Неплохо, если после разгрома киевского режима РФ и КНР сблизятся с остатками Украины.
россия
украина
китай
одесса
Известный политолог, писатель Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру рассказал о причинах снятия с поста мэра Одессы, оценил миротворчество Трампа и объяснил, почему Китай неактивно поддерживает РФ на мировой арене.
Президент США Дональд Трамп недоволен скоростью процесса урегулирования кризиса на Украине. При этом он оценивает свои взаимоотношения с президентом России Владимиром Путиным как "очень хорошие". Об этом Трамп заявил 14 октября в Белом доме.
— Дмитрий Игнатьевич, Трамп явно желает хороших отношений с Россией, но, по его словам, не знает как это сделать. "Я не понимаю, почему он [Путин] продолжает эту войну … , которую следовало закончить", — заявил американский президент. При этом Трамп упомянул, что Зеленский приезжает в пятницу и будет просить "Томагавки". Понятно, что Трамп манипулирует этим с целью надавить на Путина и РФ. Получится у него?
— Думаю, что мы не вполне понимаем Трампа — и как личность, и как политический феномен. Поэтому не всегда адекватно оцениваем его поступки и прогнозируем поведение.
Американский президент четко делит мир на своих вассалов и конкурентов. Мы относимся к последним. К сильным, уважаемым, даже в чем-то ему симпатичным, но конкурентам. Соответственно, Трамп пытается убедить и других, и себя в нашей слабости по сравнению с собственной "бригадой".
В древние времена вождь племени оставался таковым только до тех пор, пока мог убеждать соплеменников в их исключительности и могуществе. Иначе, зачем он нужен?
Трамп пытается возродить ценности классического капитализма. Нам он симпатичен своей консервативной трактовкой семьи, брака, государства… Но Дональд Фредович, как чрезвычайно импульсивная натура, быстро проскакивает эту стадию общественных отношений и переводит их в названные родоплеменные.
Свою свиту он может презирать, третировать, глумить, но будет поддерживать. По крайней мере, пока эта свита работает на его профит, и пока откровенно льстит ему. Любимая фраза американца — "Я самый сильный" (в долларе, пошлинах, интиме…). И этот нарратив окружение должно непрерывно воспроизводить.
27 октября 2020, 08:43
Дмитрий Выдрин: кто онФилософ, политолог и политтехнолог
В одном американском гангстерском фильме персонаж говорит: "Скажи, что ты меня любишь, но так, чтобы я поверил". Это абсолютный ключ к манипуляции Трампом. Немного наивно. Немного трогательно. Очень опасно.
Зеленский, например, произносит подобное без должной искренности и уважения, и поэтому не любим. Мелони же — с полной самоотдачей. Поэтому сицилианка обласкана…Но все они тем не менее входят (пока) в одну обойму "почитающих", и все рассчитывают на "комплимент от шефа".
Зеленскому отвесят минимальную порцию индейских топориков. Почти не сомневаюсь. Все-таки, свой. Мелони достанется особое мужское внимание. Очень искренняя “блонда”!Нам же достанутся заверения в симпатии, а еще — преувеличение на порядок наших боевых потерь и преуменьшение на порядок нашего хозяйственного потенциала. Чужие мы!
— Как считаете, на фоне того, что Трамп старается быть миротворцем (сделка по Газе), даст он Украине ракеты, тем самым разрушив то достигнутое в отношениях с РФ, что было сделано за последнее время?
— Я бы не связывал эти две проблемы. Как напевал бравый солдат Швейк: "Даст, даст, а почему бы ей не дать…" Почему бы и ему не дать? Не вижу причин, как уже объяснил выше. А миротворчество Трамп понимает по своему. Здесь он не доктор, а скорее фельдшер. Настоящий доктор работает с причинами болезней, а фельдшер с симптомами.
Американец может шустро наложить на кровоточащую рану останавливающую повязку. Действительно, субъект сиюминутно уже не погибает от потери крови. А вот загноится рана или сама заживёт, это уже за пределами компетенции "сильного фельдшера" — 50/50.
Это логика Трампа. Семь повязок он уже наложил. Посмотрим, что дальше.
— Тем временем Зеленский снял мэра Одессы, путем лишения его украинского гражданства, якобы по причине наличия у главы города российского гражданства. На что важно обратить внимание в этой истории?
— Труханова я лично не знаю, но слышал, что он многогранный мэр. Поэтому и причин интриги вокруг него может быть множество. Назову только две.
Во-первых, он давно тусуется с радикалами, и мог заиграться. На Украине нельзя быть "святее папы". То есть, ниша нациствующего русофоба уже занята — на чужой каравай даже мэрский рот не разевай.
Во-вторых, Одесса — давний хаб по транзиту "контрабаса", включая наркотики. Тут очень большой соблазн перейти дорогу настоящим “смотрящим” — как случилось с Саакашвили. А когда на кону такие потоки, могут у отступника появиться сразу 9 чужих гражданств, как некогда у Павла Лазоренка.
Поэтому причины [снятия с должности мэра Одессы] скорее денежные и психологические, нежели политические. Все же мэр — не фигура политического калибра. Масштабец не тот. И вряд ли он может стать значимым фактором на будущих выборах президента Украины. Его уровень — “мутки” [скрытые дела] на Привозе, а не в Центроизберкоме.
— Президент Мадагаскара, который пришёл к власти в 2009 году в результате военного переворота, бежал после массовых протестов на французском военном самолёте во Францию. О чем говорит такое падение ещё одного режима в африканской зоне Франкофонии? Франция слабеет и не способна обеспечить экономическую и политическую стабильность в зоне своего влияния?
— На Мадагаскаре был очень давно. Запомнилась только нереальная красота дикой природы и дикая нищета местного населения. Плохо представляю, что там происходит сейчас.
Могу только сказать, что военные перевороты там не в диковинку. Уже отмечал, что любить лучше под вязами, а воевать под пальмами. Легче войсковая логистика, особенно доставка продовольствия. Наверное, поэтому там могут войти в вооруженное столкновение даже мэр столицы с президентом.
И дело не только в том, что Франция утратила на острове влияние. Островитяне просто оказались не готовы к самостоятельному суверенному существованию. Так и не сложились полноценная политическая и экономическая элиты — уже не говоря про интеллектуальную. Поэтому периодически на авансцене появляются военные, "выходят на арену силачи". Это про местный политический цирк.
Думаю, рано или поздно страна окажется в сфере притяжения ЮАР. Кто-то, типа Эррола Маска — отца Илона, захочет обустроить этот зеленый изумруд Африки. Тогда есть шанс вырваться из перманентных неурядиц.
До нас, к сожалению, слишком далеко. И ваниль — их главная культура, не самая заглавная наша пряность.
Еще, они немного опоздали с заварушкой. Если б чуть пораньше, Трамп уже бы переселял палестинцев на этот дивный остров. Как, когда-то, планировали переселить евреев… Но если правда, что красота спасет мир, шансы у них есть.
— Про Китай не могу не спросить напоследок. Не слишком ли вяло поддерживают нас на международной арене наши, вроде как, закадычные друзья и партнеры?
— Думаю, большего от них не стоит ожидать.
Сейчас сложился довольно гармоничный динамический баланс между нашими странами. Их гигантское население сбалансировано нашей громадной территорией. Их космический вал ширпотреба уравновешен нашими космическими и военными технологиями. Их бездонный рынок взаимосвязан с нашими неисчерпаемыми ресурсами…
Мы нужны друг другу, и реально это осознаем на всех уровнях — от элит до простых граждан. Но есть нюансы. Китайские подчиненные — наверное, самые дисциплинированные. Китайские начальники — наверное, самые привередливые.
Кто бывал в китайской провинции, обратил внимание на несколько усадеб, обычно стоящих на одном участке. Скромный домик — жилье дедушки с бабушкой; комфортабельный коттедж — владение, например, сына с семьей; гламурный особняк — внуки… Первым мы умели помогать, со вторыми старались сотрудничать…
А что будет с третьими? Не захотят ли они поначальствовать? Не знаю. Трудно строить отношения с учеником, который перегнал своего учителя. Особенно, если ему это только кажется.
Если Китай или Россия пойдут на обострение своих отношений, то потеряют в совокупном могуществе. Но пока, к счастью, таких предпосылок нет. Что касается потенциального партнерства КНР и Украины и влияния этого фактора на связи с РФ, в этом нет ничего страшного. Об этом в интервью Сергей Караганов: Неплохо, если после разгрома киевского режима РФ и КНР сблизятся с остатками Украины.
