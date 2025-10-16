https://ukraina.ru/20251016/dmitriy-vydrin-tramp-vidit-v-rossii-konkurenta-kotoryy-zavedomo-slabee-ego-brigady-1070185254.html

Дмитрий Выдрин: Трамп видит в России конкурента, который заведомо слабее его "бригады"

Известный политолог, писатель Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру рассказал о причинах снятия с поста мэра Одессы, оценил миротворчество Трампа и объяснил, почему Китай неактивно поддерживает РФ на мировой арене.

Президент США Дональд Трамп недоволен скоростью процесса урегулирования кризиса на Украине. При этом он оценивает свои взаимоотношения с президентом России Владимиром Путиным как "очень хорошие". Об этом Трамп заявил 14 октября в Белом доме.— Дмитрий Игнатьевич, Трамп явно желает хороших отношений с Россией, но, по его словам, не знает как это сделать. "Я не понимаю, почему он [Путин] продолжает эту войну … , которую следовало закончить", — заявил американский президент. При этом Трамп упомянул, что Зеленский приезжает в пятницу и будет просить "Томагавки". Понятно, что Трамп манипулирует этим с целью надавить на Путина и РФ. Получится у него?— Думаю, что мы не вполне понимаем Трампа — и как личность, и как политический феномен. Поэтому не всегда адекватно оцениваем его поступки и прогнозируем поведение.Американский президент четко делит мир на своих вассалов и конкурентов. Мы относимся к последним. К сильным, уважаемым, даже в чем-то ему симпатичным, но конкурентам. Соответственно, Трамп пытается убедить и других, и себя в нашей слабости по сравнению с собственной "бригадой".В древние времена вождь племени оставался таковым только до тех пор, пока мог убеждать соплеменников в их исключительности и могуществе. Иначе, зачем он нужен?Трамп пытается возродить ценности классического капитализма. Нам он симпатичен своей консервативной трактовкой семьи, брака, государства… Но Дональд Фредович, как чрезвычайно импульсивная натура, быстро проскакивает эту стадию общественных отношений и переводит их в названные родоплеменные.Свою свиту он может презирать, третировать, глумить, но будет поддерживать. По крайней мере, пока эта свита работает на его профит, и пока откровенно льстит ему. Любимая фраза американца — "Я самый сильный" (в долларе, пошлинах, интиме…). И этот нарратив окружение должно непрерывно воспроизводить. В одном американском гангстерском фильме персонаж говорит: "Скажи, что ты меня любишь, но так, чтобы я поверил". Это абсолютный ключ к манипуляции Трампом. Немного наивно. Немного трогательно. Очень опасно.Зеленский, например, произносит подобное без должной искренности и уважения, и поэтому не любим. Мелони же — с полной самоотдачей. Поэтому сицилианка обласкана…Но все они тем не менее входят (пока) в одну обойму "почитающих", и все рассчитывают на "комплимент от шефа".Зеленскому отвесят минимальную порцию индейских топориков. Почти не сомневаюсь. Все-таки, свой. Мелони достанется особое мужское внимание. Очень искренняя “блонда”!Нам же достанутся заверения в симпатии, а еще — преувеличение на порядок наших боевых потерь и преуменьшение на порядок нашего хозяйственного потенциала. Чужие мы!— Как считаете, на фоне того, что Трамп старается быть миротворцем (сделка по Газе), даст он Украине ракеты, тем самым разрушив то достигнутое в отношениях с РФ, что было сделано за последнее время?— Я бы не связывал эти две проблемы. Как напевал бравый солдат Швейк: "Даст, даст, а почему бы ей не дать…" Почему бы и ему не дать? Не вижу причин, как уже объяснил выше. А миротворчество Трамп понимает по своему. Здесь он не доктор, а скорее фельдшер. Настоящий доктор работает с причинами болезней, а фельдшер с симптомами.Американец может шустро наложить на кровоточащую рану останавливающую повязку. Действительно, субъект сиюминутно уже не погибает от потери крови. А вот загноится рана или сама заживёт, это уже за пределами компетенции "сильного фельдшера" — 50/50.Это логика Трампа. Семь повязок он уже наложил. Посмотрим, что дальше.— Тем временем Зеленский снял мэра Одессы, путем лишения его украинского гражданства, якобы по причине наличия у главы города российского гражданства. На что важно обратить внимание в этой истории?— Труханова я лично не знаю, но слышал, что он многогранный мэр. Поэтому и причин интриги вокруг него может быть множество. Назову только две.Во-первых, он давно тусуется с радикалами, и мог заиграться. На Украине нельзя быть "святее папы". То есть, ниша нациствующего русофоба уже занята — на чужой каравай даже мэрский рот не разевай.Во-вторых, Одесса — давний хаб по транзиту "контрабаса", включая наркотики. Тут очень большой соблазн перейти дорогу настоящим “смотрящим” — как случилось с Саакашвили. А когда на кону такие потоки, могут у отступника появиться сразу 9 чужих гражданств, как некогда у Павла Лазоренка.Поэтому причины [снятия с должности мэра Одессы] скорее денежные и психологические, нежели политические. Все же мэр — не фигура политического калибра. Масштабец не тот. И вряд ли он может стать значимым фактором на будущих выборах президента Украины. Его уровень — “мутки” [скрытые дела] на Привозе, а не в Центроизберкоме.— Президент Мадагаскара, который пришёл к власти в 2009 году в результате военного переворота, бежал после массовых протестов на французском военном самолёте во Францию. О чем говорит такое падение ещё одного режима в африканской зоне Франкофонии? Франция слабеет и не способна обеспечить экономическую и политическую стабильность в зоне своего влияния?— На Мадагаскаре был очень давно. Запомнилась только нереальная красота дикой природы и дикая нищета местного населения. Плохо представляю, что там происходит сейчас.Могу только сказать, что военные перевороты там не в диковинку. Уже отмечал, что любить лучше под вязами, а воевать под пальмами. Легче войсковая логистика, особенно доставка продовольствия. Наверное, поэтому там могут войти в вооруженное столкновение даже мэр столицы с президентом.И дело не только в том, что Франция утратила на острове влияние. Островитяне просто оказались не готовы к самостоятельному суверенному существованию. Так и не сложились полноценная политическая и экономическая элиты — уже не говоря про интеллектуальную. Поэтому периодически на авансцене появляются военные, "выходят на арену силачи". Это про местный политический цирк.Думаю, рано или поздно страна окажется в сфере притяжения ЮАР. Кто-то, типа Эррола Маска — отца Илона, захочет обустроить этот зеленый изумруд Африки. Тогда есть шанс вырваться из перманентных неурядиц.До нас, к сожалению, слишком далеко. И ваниль — их главная культура, не самая заглавная наша пряность.Еще, они немного опоздали с заварушкой. Если б чуть пораньше, Трамп уже бы переселял палестинцев на этот дивный остров. Как, когда-то, планировали переселить евреев… Но если правда, что красота спасет мир, шансы у них есть.— Про Китай не могу не спросить напоследок. Не слишком ли вяло поддерживают нас на международной арене наши, вроде как, закадычные друзья и партнеры?— Думаю, большего от них не стоит ожидать.Сейчас сложился довольно гармоничный динамический баланс между нашими странами. Их гигантское население сбалансировано нашей громадной территорией. Их космический вал ширпотреба уравновешен нашими космическими и военными технологиями. Их бездонный рынок взаимосвязан с нашими неисчерпаемыми ресурсами…Мы нужны друг другу, и реально это осознаем на всех уровнях — от элит до простых граждан. Но есть нюансы. Китайские подчиненные — наверное, самые дисциплинированные. Китайские начальники — наверное, самые привередливые.Кто бывал в китайской провинции, обратил внимание на несколько усадеб, обычно стоящих на одном участке. Скромный домик — жилье дедушки с бабушкой; комфортабельный коттедж — владение, например, сына с семьей; гламурный особняк — внуки… Первым мы умели помогать, со вторыми старались сотрудничать…А что будет с третьими? Не захотят ли они поначальствовать? Не знаю. Трудно строить отношения с учеником, который перегнал своего учителя. Особенно, если ему это только кажется.Если Китай или Россия пойдут на обострение своих отношений, то потеряют в совокупном могуществе. Но пока, к счастью, таких предпосылок нет. Что касается потенциального партнерства КНР и Украины и влияния этого фактора на связи с РФ, в этом нет ничего страшного. Об этом в интервью Сергей Караганов: Неплохо, если после разгрома киевского режима РФ и КНР сблизятся с остатками Украины.

