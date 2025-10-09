Военнослужащий украинской теробороны осужден за терроризм в Курской области - 09.10.2025 Украина.ру
Военнослужащий украинской теробороны осужден за терроризм в Курской области
Военнослужащий украинской теробороны осужден за терроризм в Курской области
За террористическую деятельность в Курской области осужден украинский военнослужащий из 118 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Об этом 9 октября сообщил Следственный комитет России.
2025-10-09T11:53
2025-10-09T11:53
Военнослужащий 118 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ солдат Александр Мокриенко признан виновным в совершении террористического акта в Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ). Следствием и судом установлено, что 16 января 2025 года вооруженный Мокриенко с сослуживцами незаконно пересек госграницу России через контрольно-пропускной пункт "Суджа" в Суджанском районе Курской области. "В соответствии с заранее определенным вышестоящим командованием порядком Мокриенко занимал наблюдательно-огневую позицию вблизи хутора Агроном Суджанского района Курской области, откуда отслеживал перемещение российских военнослужащих, запугивал мирных жителей применением оружия, а также блокировал и удерживал населенный пункт под вооруженным контролем", - рассказали в СК РФ. Мокриенко был обнаружен в районе хутора Замостье Суджанского района Курской области военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации 11 марта 2025 года. Приговором суда украинскому теробороновцу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима.Ранее стало известно, что Освобожденный из украинского плена житель Суджи рассказал о жестоких пытках со стороны ВСУВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Военнослужащий украинской теробороны осужден за терроризм в Курской области

11:53 09.10.2025
 
За террористическую деятельность в Курской области осужден украинский военнослужащий из 118 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Об этом 9 октября сообщил Следственный комитет России.
Военнослужащий 118 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ солдат Александр Мокриенко признан виновным в совершении террористического акта в Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что 16 января 2025 года вооруженный Мокриенко с сослуживцами незаконно пересек госграницу России через контрольно-пропускной пункт "Суджа" в Суджанском районе Курской области.
"В соответствии с заранее определенным вышестоящим командованием порядком Мокриенко занимал наблюдательно-огневую позицию вблизи хутора Агроном Суджанского района Курской области, откуда отслеживал перемещение российских военнослужащих, запугивал мирных жителей применением оружия, а также блокировал и удерживал населенный пункт под вооруженным контролем", - рассказали в СК РФ.
Мокриенко был обнаружен в районе хутора Замостье Суджанского района Курской области военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации 11 марта 2025 года.
Приговором суда украинскому теробороновцу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима.
Освобожденный из украинского плена житель Суджи рассказал о жестоких пытках со стороны ВСУ
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
