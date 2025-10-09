https://ukraina.ru/20251009/voennosluzhaschiy-ukrainskoy-teroborony-osuzhden-za-terrorizm-v-kurskoy-oblasti-1069853344.html

Военнослужащий украинской теробороны осужден за терроризм в Курской области

Военнослужащий украинской теробороны осужден за терроризм в Курской области - 09.10.2025 Украина.ру

Военнослужащий украинской теробороны осужден за терроризм в Курской области

За террористическую деятельность в Курской области осужден украинский военнослужащий из 118 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Об этом 9 октября сообщил Следственный комитет России.

2025-10-09T11:53

2025-10-09T11:53

2025-10-09T11:53

новости

курская область

россия

суджа

вооруженные силы украины

следственный комитет

ск рф

приговор

тероборона

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/09/1069852709_4:0:1264:709_1920x0_80_0_0_be6304372ea816636aae78e164b343ac.jpg

Военнослужащий 118 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ солдат Александр Мокриенко признан виновным в совершении террористического акта в Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ). Следствием и судом установлено, что 16 января 2025 года вооруженный Мокриенко с сослуживцами незаконно пересек госграницу России через контрольно-пропускной пункт "Суджа" в Суджанском районе Курской области. "В соответствии с заранее определенным вышестоящим командованием порядком Мокриенко занимал наблюдательно-огневую позицию вблизи хутора Агроном Суджанского района Курской области, откуда отслеживал перемещение российских военнослужащих, запугивал мирных жителей применением оружия, а также блокировал и удерживал населенный пункт под вооруженным контролем", - рассказали в СК РФ. Мокриенко был обнаружен в районе хутора Замостье Суджанского района Курской области военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации 11 марта 2025 года. Приговором суда украинскому теробороновцу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима.Ранее стало известно, что Освобожденный из украинского плена житель Суджи рассказал о жестоких пытках со стороны ВСУВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

курская область

россия

суджа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, россия, суджа, вооруженные силы украины, следственный комитет, ск рф, приговор, тероборона, всу, военные преступления, кто, сво, мирные жители, криминал