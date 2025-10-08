https://ukraina.ru/20251008/voennyy-obozrevatel-o-davlenii-na-kupyansk-uspekhi-pod-volchanskom-ottyanut-chast-vsu-1069772908.html

Военный обозреватель о давлении на Купянск: "Успехи под Волчанском оттянут часть ВСУ"

Военный обозреватель о давлении на Купянск: "Успехи под Волчанском оттянут часть ВСУ" - 08.10.2025 Украина.ру

Военный обозреватель о давлении на Купянск: "Успехи под Волчанском оттянут часть ВСУ"

Успехи ВС РФ под Волчанском оказывают давление на Купянское направление, вынуждая командование ВСУ перебрасывать силы и использовать танкистов в качестве пехоты для обороны города. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-10-08T05:10

2025-10-08T05:10

2025-10-08T05:10

новости

волчанск

россия

украина

геннадий алехин

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/03/1057202256_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_34a7fcee05bf465c639b1db703252afd.jpg

Развитие наступления ВС России под Волчанском имеет важное оперативное значение для всего фронта. "Если армии России удастся добиться здесь успехов, то это оттянет часть ВСУ с других направлений и ускорит штурмовые действия в самом Купянске", — заявил Алехин.При этом, по словам эксперта, в обороне города уже засветились серьезные силы. "В обороне города засветились военнослужащие танкового батальона 3-й отдельной механизированной бригады ВСУ", — констатировал полковник. Он также добавил, что "ранее в боях за Купянск принимал участие 2-й стрелковый батальон этой же бригады".Алехин раскрыл вероятную причину появления танкистов ВСУ на передовой. "Вероятнее всего, украинские танкисты, оставшиеся по каким-либо причинам без танков, теперь активно задействуются командованием ВСУ в роли пехотных подразделений", — предположил военный обозреватель. При этом он уточнил, что "основная часть тяжёлой механизированной бригады по-прежнему выполняет задачи в районе Липцев и Слатино", что не позволяет командованию ВСУ свободно маневрировать резервами.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ уничтожают с воздуха колонны ВСУ под Волчанском и двигаются к Харькову" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военного конфликта на Украине в материале: "Как заставить страдать Россию". Зеленский и Ермак, считают эксперты, готовят новую тактику войны.

https://ukraina.ru/20251006/voennyy-ekspert-yuriy-knutov-vs-rf--vbili-klin-u-dobropolya-chtoby-okhvatit-slavyansk-i-kramatorsk-s-1069707212.html

волчанск

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, волчанск, россия, украина, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, спецоперация, главные новости, новости россии, ситуация на украине, украина аналитика, новости украины, потери всу