https://ukraina.ru/20251007/1049937957.html

115 лет одной авиакатастрофе. Лев Мациевич: актёр, инженер, лётчик, националист (?)

115 лет одной авиакатастрофе. Лев Мациевич: актёр, инженер, лётчик, националист (?) - 07.10.2025 Украина.ру

115 лет одной авиакатастрофе. Лев Мациевич: актёр, инженер, лётчик, националист (?)

Реальная жизнь иногда намного заковыристей придумок романистов. Как вот можно было бы выдумать, что один из заметных украинских националистов станет жертвой первой в России авиакатастрофы? Просто удивительно, что Льва Мациевича не объявили жертвой царских репрессий против героя национального возрождения

2025-10-07T08:00

2025-10-07T08:00

2025-10-07T08:00

история

история

история украины

российская империя

украинские националисты

летчики

авиакатастрофа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102914/28/1029142895_0:0:826:464_1920x0_80_0_0_0395d4b62dfeb6d8b8bfffb5be3c2493.jpg

Первая в истории России авиакатастрофа со смертельным исходом произошла 7 октября 1910 года в Петербурге. Погибшим был пилот аэроплана "Фарман" 33-летний капитан Лев Макарович Мациевич.Происхождение Льва Мациевича не вполне ясно даже его ныне живущим родственникам, например, внучатому племяннику, нардепу III созыва Верховной Рады Украины Юрию Сахно.Мать пилота, Татьяна Фёдоровна Подгаецкая, была дочерью священника, но этот род имел дворянство, которое не смогли документально доказать. Такая же ситуация и у отца, управляющего сахарным заводом торгового дома Яхненко и Симиренко Макара Мациевича. А потому одни исследователи записывают его в мещане, а другие — в дворяне.Родился Лев Мациевич 13 января 1877 года в местечке Александровка Чигиринского уезда Киевской губернии (ныне пгт Александровка на Кировоградщине) в многодетной семье "русифицированных украинских дворян", как пишет историк авиации Валентин Сандул. Из девяти детей только двое пережили родителей.Лев был учеником 3-й киевской мужской гимназии, что на Подоле, выделялся там математическими способностями все девять лет (1886-95) учёбы. Легко выдержал конкурсные экзамены в Харьковский практический технологический институт на механическое отделение.Вместе с однокурсником Гнатом Хоткевичем в 1899 году вошёл в кружок "Студенческая громада". Там абсолютно русскоязычный Лёва стал Левком и овладел мовой фактически с нуля.Мациевич участвует в театральном кружке Хоткевича. Они ставят пьесы Ивана Котляревского "Наталка Полтавка", Григория Квитки-Основьяненко "Сватання на Гончарівці" и инсценировку "Кайдашева сім'я" по роману Ивана Нечуй-Левицкого. Когда в Харьков приезжают труппы Садовского, Кропивницкого или Старицкого, члены кружка участвуют в их спектаклях на второстепенных ролях.Мациевич был делегатом Второго всеукраинского студенческого съезда в Киеве августе 1899 года. После окончания этого мероприятия поехал за границу, во Львов, в командировку от Громады, чтобы напечатать воззвание и постановления съезда.Вскоре в Харькове поселяется не просто любитель народной культуры, но убеждённый националист и ксенофоб Николай Михновский. Под его влиянием Мациевич становится учредителем Революционной украинской партии (РУП).В 1901 году ректор Харьковского технологического института профессор Шиллер исключил 213 студентов за участие в массовых беспорядках. Среди них был и Лев Мациевич.Будущего авиатора направили в Севастополь под надзор полиции. Только после многомесячных ходатайств ему разрешили сдать выпускные экзамены, и в начале 1902 Левко Мациевич получил диплом инженера-технолога. В том же году он закончил экстерном Морское инженерное училище в Кронштадте, предложив в качестве дипломной работы проект броненосного крейсера.Поначалу и в Севастополе Лев Макарович пытается заниматься украинством. После работы в порту он посещал местный "Народный дом", где действовал украинский кружок любителей драматического искусства. Спектакли их кружка имели успех, билетами на них даже спекулировали. Кроме того, кружок организовывал вечер памяти Шевченко, а сам Мациевич ездил в Полтаву на открытие памятника Котляревскому.В 1904 году начальник Таврического жандармского управления дважды сообщал, что Мациевич находится под тайным наблюдением "ввиду агентурных указаний на то, что он усиленно агитировал среди рабочих Севастопольского порта".Позднее он участвовал и в украинской общине Санкт-Петербурга, и даже спонсировал её. Но инженер в нём пересилил общественного деятеля.Вернувшись в Севастополь после защиты диплома в Кронштадте, Мациевич участвует в сооружении крейсера первого ранга "Очаков", того самого, на котором три года спустя лейтенант Шмидт поднимет восстание.Лев Макарович совершал технические расчёты и наблюдал за ходом строительства и ремонтом кораблей Черноморского флота. С марта 1903 года он был членом приёмной комиссии на Севастопольском рейде, старшим помощником судостроителя по сооружению броненосца "Иоанн Златоуст", а также выступал с научно-техническими докладами.В 1906 после окончания Николаевской морской академии в Петербурге и обязательных курсов, Мациевич становится дипломированным специалистом в области подводного плавания и сосредоточивает внимание на проектировании подводных лодок. В июне 1907 года капитана Льва Мациевича направляют в месяц в Германию для наблюдения за строительством подводных лодок для российского флота.В декабре того же года его переводят в Санкт-Петербург, где назначают наблюдателем за сооружением субмарин на Балтийском судостроительном и механическом заводах.Мациевич очень внимательно наблюдал за развитием авиации, на одном из заседаний в отделе он представил первый в мире проект авианосца.За основу он берет броненосец "Адмирал Лазарев". Тот имеет длину 77 м и ширину 15 м. В трюме предполагается оборудования ангара на 10 самолётов. Поднимаются на свободную от надстроек палубу с помощью двух лифтов. Посты управления и дымоходы устанавливаются по бортам. Затем следует его проект корабля, способного нести 25 самолётов. В этом проекте он первым в мире предложил идею катапульты и тормозной системы, ограничивавшей пробег самолёта по палубе.После того как Мациевич разработал проект авианосца, конструктор стал членом аэроклуба по личной просьбе великого князя Александра Михайловича. Понятно, что фанатичного сепаратиста двоюродный дядя и по совместительству муж сестры государя туда бы не позвал.Однако блестящая карьера, которая раскрывалась перед Мациевичем, не изменила его взглядов. Во время одной из своих заграничных путешествий он тайно представлял Революционную украинскую партию на съезде чешских социал-демократов, а также принимал участие, как украинский представитель, в съезде организаций "порабощённых народов России".Впрочем, никаких документальных тому свидетельств не приводится. Возможно перед нами просто желание сделать его большим украинцем, чем он был в последние годы и записать любителя в профессионалы.В то время Россия закупила во Франции одиннадцать аэропланов. Отдел воздушного флота Особого комитета отправил туда семь офицеров под руководством капитана Льва Мациевича для изучения пилотажа.В авиационной школе Фармана вместе с ним учились братья Михаил и Владимир Ефимовы, а также знаменитый борец Иван Заикин. Там они тщательно изучали чертежи и авиационную литературу, много часов проводили в мастерских, где изготавливали аэропланы.Инженер-изобретатель Мациевич пришел к выводу о необходимости создавать свою отечественную авиационную промышленность, а не делать ставку на зарубежные образцы, что совпадало с намерениями правительства. Он уже разработал тип аппарата, который сможет подняться с палубы морского судна. Изобрел и оригинальное устройство на случай посадки на воду.За время пребывания во Франции он сумел удешевить стоимость закупленных самолетов на 20-25%, что экономило более 30 тысяч рублей. Работал по 18-20 часов в сутки. Мациевич посетил семь аэродромов и детально ознакомился с устройством аэропланов и дирижаблей. Одновременно как глава комиссии он побывал в Брюсселе и съездил в Англию, где осмотрел около двух десятков систем летательных аппаратов. Как руководитель группы, Мациевич контролировал обучение всех офицеров — первых инструкторов воздушного флота России.Обучением пилотажа во Франции русские стажеры были недовольны. Преподаватели безразлично относились к преподаванию предметов, поэтому им самостоятельно приходилось изучать чертежи и авиационную литературу. По завершении курсов получает лицензию пилота №178. В Российской империи становится лётчиком №31."Я летаю на "Фармане", умею на "Соммере". После приезда в Севастополь начну учиться на "Блерио". Выучу основательно недостатки существующих аэропланов и займусь проектированием собственного", — говорил Лев Мациевич во время недели воздухоплавания на Комендантском поле в Санкт-Петербурге 4 октября 1910 года.В тот день он взял на борт необычного пассажира — председателя совета министров Петра Столыпина. С Мациевичем также отважились полетать профессор К.П. Боклевский, бывший политузник Николай Морозов (создатель "новой хронологии", подхваченной позже академиком Фоменко), председатель Государственной думы А.И. Гучков и не только они.К концу дня 7 октября и Мациевич, и аэроплан были уже порядком утомлены. "Фарман" набрал высоту 400-500 метров. Самолет качнуло. На мгновение летчик выровнял аппарат, но "Фарман" стал разваливаться в воздухе. Пилот падал отдельно от аэроплана.Как выяснилось, во время полёта не выдержала нагрузки проволока диагонального растягивания и попала в винт, что и привело к трагедии. При попытке выровнять падающий самолет Левко Мациевич сорвался с сиденья и выпал.Все ниже спуск винтообразный,Все круче лопастей извив,И вдруг… нелепый, безобразныйВ однообразьи перерыв…И зверь с умолкшими винтамиПовис пугающим углом…Ищи отцветшими глазамиОпоры в воздухе… пустом!Уж поздно: на траве равниныКрыла измятая дуга…В сплетеньи проволок машиныРука — мертвее рычага…Так описывал эту трагедию её очевидец Александр Блок.Другим очевидцем трагедии был отставной офицер и чиновник, а в то время – актёр Глеб Котельников. 13 месяцев спустя им был получен патент на изобретение первого в мире парашюта.Хоронили Мациевича как национального героя, улицы Санкт-Петербурга были заполнены народом, над траурной процессией летел дирижабль "Кречет". На похороны авиатора пришло не менее ста тысяч человек. Ничего подобного столица не видела со времен прощания с Достоевским.Лев Макарович Мациевич был похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. На свежую могилу положили 350 венков. Один из них, с сине-жёлтой лентой и украинской надписью возложил Симон Петлюра.

https://ukraina.ru/20230929/1049610535.html

https://ukraina.ru/20240218/1026751225.html

https://ukraina.ru/20250605/1023790916.html

https://ukraina.ru/20190321/1023029241.html

российская империя

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Губин

Дмитрий Губин

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Губин

история, история украины, российская империя, украинские националисты, летчики, авиакатастрофа