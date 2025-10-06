Алексей Туманов о том, что произошло на Украине с наемниками из Колумбии - 06.10.2025 Украина.ру
Алексей Туманов о том, что произошло на Украине с наемниками из Колумбии
Алексей Туманов о том, что произошло на Украине с наемниками из Колумбии
В понедельник, 6 октября, в Сети появилось видео, на котором колумбийские наемники, воюющие за Украину, обратились к президенту Колумбии Густаво Петро с просьбой забрать их домой.
2025-10-06T21:00
2025-10-06T21:00
О том, как отреагировали на их просьбу, рассказал обозреватель издания Украина.ру Алексей Туманов.
Алексей Туманов о том, что произошло на Украине с наемниками из Колумбии

В понедельник, 6 октября, в Сети появилось видео, на котором колумбийские наемники, воюющие за Украину, обратились к президенту Колумбии Густаво Петро с просьбой забрать их домой.
О том, как отреагировали на их просьбу, рассказал обозреватель издания Украина.ру Алексей Туманов.
16:29
Украинцы обманули с зарплатой. Колумбийские наемники просятся домой, где над ними смеютсяКолумбийские наемники попросили своего президента Густаво Петро забрать их с Украины и вернуть на родину. Мужчины записали видеообращение к главе государства. На родине над ними смеются, так как на Украину их никто не посылал
