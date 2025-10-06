https://ukraina.ru/20251006/aleksey-tumanov-o-tom-chto-proizoshlo-na-ukraine-s-naemnikami-iz-kolumbii-1069721961.html
Алексей Туманов о том, что произошло на Украине с наемниками из Колумбии
Алексей Туманов о том, что произошло на Украине с наемниками из Колумбии - 06.10.2025 Украина.ру
Алексей Туманов о том, что произошло на Украине с наемниками из Колумбии
В понедельник, 6 октября, в Сети появилось видео, на котором колумбийские наемники, воюющие за Украину, обратились к президенту Колумбии Густаво Петро с просьбой забрать их домой.
2025-10-06T21:00
2025-10-06T21:00
2025-10-06T21:00
колумбия
украина
украина.ру
видео
иностранные наемники
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/06/1069721708_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1541350c8ee9b08efe2bac77e3c15070.jpg
О том, как отреагировали на их просьбу, рассказал обозреватель издания Украина.ру Алексей Туманов.
https://ukraina.ru/20251006/ukraintsy-obmanuli-s-zarplatoy-kolumbiyskie-naemniki-prosyatsya-domoy-gde-nad-nimi-smeyutsya-1069704068.html
колумбия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/06/1069721708_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d721fb971fdb32bc4189084b4b49e8e9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
колумбия, украина, украина.ру, видео, иностранные наемники, всу
Колумбия, Украина, Украина.ру, Видео, иностранные наемники, ВСУ
Алексей Туманов о том, что произошло на Украине с наемниками из Колумбии
В понедельник, 6 октября, в Сети появилось видео, на котором колумбийские наемники, воюющие за Украину, обратились к президенту Колумбии Густаво Петро с просьбой забрать их домой.