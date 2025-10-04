Женские расчёты дронов ВСУ появились в Запорожской области - 04.10.2025 Украина.ру
Женские расчёты дронов ВСУ появились в Запорожской области
Женские расчёты дронов ВСУ появились в Запорожской области
Бойцы ВС РФ группировки "Днепр" обнаружили на позициях ВСУ в Малых Щербаках Запорожской области следы работы женского расчета БПЛА. Об этом 4 октября сообщает РИА Новости
2025-10-04T01:46
2025-10-04T01:46
О находках, подтверждающих присутствие женщин, рассказал боец 5-й роты 2-го батальона 392-го мотострелкового полка с позывным "Увар"."Были такие позиции, где [ранее] их БПЛАшники сидели, и причем видно, что девки. Помаду находили, такие вот женские моменты, дезодорантов много было женских, пояса [в комплектах к бронежилетам]. Видно, что талия маленькая, женская", — рассказал "Увар".По его словам, на месте обитания украинских девушек-военнослужащих так же было найдено большое количество готовых и еще не собранных "сбросов" — снарядов для поражения с беспилотников.Ранее в СМИ уже появлялась информация о создании командованием ВСУ женских расчётов БПЛА в связи с недостатком личного состава в подразделениях киевского режима. В частности, в августе стало известно о формировании женских расчётов в 92-й отдельной штурмовой бригаде на харьковском направлении.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Женские расчёты дронов ВСУ появились в Запорожской области

01:46 04.10.2025
 
Бойцы ВС РФ группировки "Днепр" обнаружили на позициях ВСУ в Малых Щербаках Запорожской области следы работы женского расчета БПЛА. Об этом 4 октября сообщает РИА Новости
О находках, подтверждающих присутствие женщин, рассказал боец 5-й роты 2-го батальона 392-го мотострелкового полка с позывным "Увар".
"Были такие позиции, где [ранее] их БПЛАшники сидели, и причем видно, что девки. Помаду находили, такие вот женские моменты, дезодорантов много было женских, пояса [в комплектах к бронежилетам]. Видно, что талия маленькая, женская", — рассказал "Увар".
По его словам, на месте обитания украинских девушек-военнослужащих так же было найдено большое количество готовых и еще не собранных "сбросов" — снарядов для поражения с беспилотников.
Ранее в СМИ уже появлялась информация о создании командованием ВСУ женских расчётов БПЛА в связи с недостатком личного состава в подразделениях киевского режима. В частности, в августе стало известно о формировании женских расчётов в 92-й отдельной штурмовой бригаде на харьковском направлении.
Вчера, 16:54
Украина больше не может собирать дроны на коленке. Алексей Рамм о целях ракетного удара ВС РФВ пятницу, 3 октября, Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара по объектам военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния