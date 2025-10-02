Вода и люди: спецрепортаж о главной проблеме Донецка и вариантах её решения - 02.10.2025 Украина.ру
Вода и люди: спецрепортаж о главной проблеме Донецка и вариантах её решения
Спросите любого жителя Донецка, что беспокоит его больше всего на сегодняшний день — и с вероятностью в 90% вам назовут не войну, а отсутствие воды. Украина.ру, 02.10.2025
Спросите любого жителя Донецка, что беспокоит его больше всего на сегодняшний день — и с вероятностью в 90% вам назовут не войну, а отсутствие воды. Изначальные причины возникновения проблем с водой известны. Перекрытый Украиной в 2022 году канал "Северский Донец – Донбасс" (а именно от него зависело водоснабжение всего региона) — главная из них. Водохранилища и искусственные водоёмы, которые также являются частью системы подачи воды, постепенно обмелели, и к 2025 году проблема приобрела такой масштаб, что о ней заговорили буквально все. Как дончане справляются с водным кризисом и что думают по этому поводу? Смотрите наш репортаж.
Вода и люди: спецрепортаж о главной проблеме Донецка и вариантах её решения

12:20 02.10.2025
 
Спросите любого жителя Донецка, что беспокоит его больше всего на сегодняшний день — и с вероятностью в 90% вам назовут не войну, а отсутствие воды.
Изначальные причины возникновения проблем с водой известны. Перекрытый Украиной в 2022 году канал "Северский Донец – Донбасс" (а именно от него зависело водоснабжение всего региона) — главная из них. Водохранилища и искусственные водоёмы, которые также являются частью системы подачи воды, постепенно обмелели, и к 2025 году проблема приобрела такой масштаб, что о ней заговорили буквально все.
Как дончане справляются с водным кризисом и что думают по этому поводу? Смотрите наш репортаж.
Видео
 
