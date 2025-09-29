Война на Украине – это "вопрос выживания всей западной цивилизации", считает премьер-министр Польши - 29.09.2025 Украина.ру
Война на Украине – это "вопрос выживания всей западной цивилизации", считает премьер-министр Польши
2025-09-29T12:01
Война на Украине затрагивает основания польских национальных интересов. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск."Я хочу, чтобы в Польше мои земляки услышали эти слова: эта война – это также наша война. Нравится это кому-то или нет, но это наша война исходя из нашего фундаментального интереса", - заявил Туск на открытии Warsaw Security Forum.При этом он, сообщает РИА Новости, выразил недовольство тем, что часть общественности многих стран не считают нужным вмешиваться в происходящее на Украине."Мы часто слышим как в Варшаве, так и в каждом другом месте на земле голоса людей: нет, это не наша война, это нас не должно касаться, пусть они там сами решают свои проблемы, нас это не касается, мы не хотим отдавать ни наши деньги, ни наше время, ни тем более жизни наших солдат. Но мы должны понимать, что это вопрос выживания всей западной цивилизации", - сказал глава правительства Польши.Ранее официальная Варшава решительно отказалась отправлять свои войска на Украину. Об этом было неоднократно заявлено на разных официальных уровнях, включая ситуацию после окончания СВО.Польша играет ключевую роль в переброске военных грузов НАТО на Украину.Она также приняла наибольшее количество украинских мигрантов, которым не присвоили статуса беженца. На их содержание Польша потратила помощь Евросоюза.Тем временем на тему будущего Украины высказалась другая страна ЕС. Подробности в публикации Украина будет вынуждена отдать свои территории ради урегулирования конфликта с Россией - МИД Венгрии Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
12:01 29.09.2025
 
За ночь было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши, значительная часть дронов залетела из Белоруссии, — премьер-министр Польши Туск
Война на Украине затрагивает основания польских национальных интересов. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
"Я хочу, чтобы в Польше мои земляки услышали эти слова: эта война – это также наша война. Нравится это кому-то или нет, но это наша война исходя из нашего фундаментального интереса", - заявил Туск на открытии Warsaw Security Forum.
При этом он, сообщает РИА Новости, выразил недовольство тем, что часть общественности многих стран не считают нужным вмешиваться в происходящее на Украине.
"Мы часто слышим как в Варшаве, так и в каждом другом месте на земле голоса людей: нет, это не наша война, это нас не должно касаться, пусть они там сами решают свои проблемы, нас это не касается, мы не хотим отдавать ни наши деньги, ни наше время, ни тем более жизни наших солдат. Но мы должны понимать, что это вопрос выживания всей западной цивилизации", - сказал глава правительства Польши.
Ранее официальная Варшава решительно отказалась отправлять свои войска на Украину. Об этом было неоднократно заявлено на разных официальных уровнях, включая ситуацию после окончания СВО.
Польша играет ключевую роль в переброске военных грузов НАТО на Украину.
Она также приняла наибольшее количество украинских мигрантов, которым не присвоили статуса беженца. На их содержание Польша потратила помощь Евросоюза.
Тем временем на тему будущего Украины высказалась другая страна ЕС. Подробности в публикации Украина будет вынуждена отдать свои территории ради урегулирования конфликта с Россией - МИД Венгрии
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
