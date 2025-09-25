Единственная любовь Шахтёрского Герцога. Легендарный певец Анатолий Соловьяненко - 25.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20250925/edinstvennaya-lyubov-shakhtrskogo-gertsoga-legendarnyy-pevets-anatoliy-solovyanenko-1069139286.html
Единственная любовь Шахтёрского Герцога. Легендарный певец Анатолий Соловьяненко
Единственная любовь Шахтёрского Герцога. Легендарный певец Анатолий Соловьяненко - 25.09.2025 Украина.ру
Единственная любовь Шахтёрского Герцога. Легендарный певец Анатолий Соловьяненко
25 сентября 1932 года в Сталино, нынешнем Донецке, родился Анатолий Борисович Соловьяненко, ставший одним из корифеев отечественной оперной сцены. Отечественной – в масштабе тогда ещё единой и общей для всех нас державы
2025-09-25T07:59
2025-09-25T08:08
история
история
история украины
история ссср
ссср
донецк
донбасс
опера
музыка
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/19/1069139092_0:8:899:514_1920x0_80_0_0_ac490371926d5cf84880cdff6ad35569.jpg
Многогранность таланта – правило, а не исключение: перечислять случаи, когда человек реализовывал способности в совершенно несоприкасающихся между собой сферах не хватит и сотни увесистых фолиантов. Но история знает и немало ситуаций когда приходилось выбирать между двумя равновеликими стезями.Одним из них является Анатолий Соловьяненко: перспективный молодой учёный выбрал оперную сцену чтобы навсегда остаться в истории Шахтёрским Герцогом. Впрочем, к этому титулу мы ещё вернёмся…Художественная самодеятельность в Донбассе при СССР была не просто на высоком уровне и массовой, но и достаточно демократичной формой самореализации, доступной вне зависимости от социального статуса. Лауреатами престижных конкурсов вместе с простыми рабочими заслуженно становились главные инженеры шахт и начальники смен заводов, а практически при каждом ДК имелся свой титулованный творческий коллектив.Закономерным результатом массовости становилось появление любителей очень высокого уровня, которым на уровне профессионалов доступны сложные в техническом и художественном отношении вещи.Это к тому, что у таланта Анатолия Соловьяненко имелись очень глубокие корни: в семье очень ценили песню, а его отец, выросший от простого шахтёра до инженера, обладал замечательным голосом.Но одних природных данных мало: для реализации таланта необходимы колоссальное трудолюбие и ответственность. Анатолий Соловьяненко окончил школу с медалью, а в тогда ещё Сталинском индустриальном институте был одним из лучших студентов.Надо сказать что на рубеже 1940-х и 1950-х годов хорошую оценку надо было действительно заработать усердным трудом, а отсев в виде оставления на второй год в школе и отчисления за неуспеваемость в вузе работал в полную силу. Тем более что учиться Анатолию приходилось на инженерной специальности где царили куда более строгие порядки, чем у гуманитариев.Но при этом у него оставалось время и на полноценную студенческую жизнь, включая и художественную самодеятельность, причём на очень серьёзном уровне.Один лишь факт: летом 1952 года Анатолий Соловьяненко успешно проходит творческий конкурс – прослушивание в Ленинградской консерватории, но к экзаменам его не допускают. Причина простая: отсутствие документа о музыкальном образовании.Не все представляют что даже сейчас для поступления в консерваторию требуется как минимум аттестат об окончании музыкальной школы, а ещё лучше – диплом музыкального училища, и исключения из этого правила – редкость. Получить базовое музыкальное образование взрослому было затруднительно: вечерние музыкальные школы с правом приёма на учёбу совершеннолетних в СССР существовали, таковые были даже в Донецке и Макеевке, но ориентировались они всё равно на школьников.Дело в том, что значительная часть специальностей, таких как фортепиано или струнные инструменты – дело молодых, и в зрелом возрасте там перспектив немного. Помимо этого вокал как специальность в музыкальных школах того времени практически не преподавался: формирование голоса завершается к двадцати годам, поэтому рисковать в этом плане никто не станет.Но Анатолия Соловьяненко это не смутило: он вместе с вузовским товарищем Витольдом Паком берёт уроки оперного вокала у Заслуженного артиста РСФСР и УССР Александра Коробейченко. Обратим внимание на то, что оба ученика маэстро – отличные студенты, а позднее – успешные молодые учёные. Впоследствии Витольд Пак-младший, как и его отец, станет гордостью инженерной науки Донбасса, а дружба с Анатолием Соловьяненко у него сохранится на всю жизнь.Долгие десять лет упорного труда приносят Соловьяненко триумфальную победу на республиканском смотре художественной самодеятельности в Киеве: он блестяще исполняет технически крайне сложные арию Радамеса из "Аиды" Джузеппе Верди и ариозо Канио из "Паяцев" Руджеро Леонкавалло. Как победителя конкурса его зачисляют стажёром в труппу Киевского театра оперы и балета.Отметим что в СССР художественная самодеятельность рассматривалась как серьёзный инструмент рекрутирования талантов в профессиональное искусство. Участие в ней было обязательным для поступающих в театральные и кинематографические вузы, но, помимо этого уже состоявшиеся таланты привлекались театрами, киностудиями, филармониями и цирками, после чего получали профильное образование, а многие – и всесоюзную известность.Анатолий Соловьяненко – не исключение: консерваторское образование он получил уже состоявшимся артистом оперы, а его преподавателем стала народная артистка СССР Елизавета Чавдар. Интересно и то, что 22 ноября 1963 года она исполняла партию Джильды в постановке "Риголетто" во время дебюта своего будущего студента, занятого в партии герцога Мантуанского.Именно эта партия и принесла Соловьяненко известность. Герцога Мантуанского сложно назвать положительным персонажем, но благодаря мастерству эта роль навсегда стала ассоциироваться с её исполнителем, а его донецкое происхождение даст начало неофициальному титулу – Шахтёрский Герцог. Спустя многие годы именно в этом образе Соловьяненко будет увековечен у стен Донецкого театра оперы и балета. Интересно и то, что сценический костюм герцога Мантуанского был изготовлен руками Александра Коробейченко и подарен ученику.Спустя год после победы на республиканском конкурсе самодеятельности дебютант Киевской оперы побеждает на всесоюзном профессиональном конкурсе и получает путёвку на стажировку в миланский театр "Ла Скала". О том, насколько серьёзным был отбор, говорит состав отправившейся в Италию группы: коллегами Соловьяненко были не нуждающиеся в представлении Виргилиус Норейка из Вильнюса и бакинец Муслим Магомаев, а также ленинградец Владимир Атлантов, позднее удостоившийся за триумф в Венской опере звания камерзенгера (государственная награда Австрийской Республики, аналог нашего звания "Народный артист"), и рано умерший рижанин Янис Заберс, чей голос звучит в заставке популярной телевикторины "Что? Где? Когда?"В Италии Соловьяненко зарекомендовал себя не только как оперный певец: исполненные им в итальянском переводе "Подмосковные вечера" и "Течёт Волга" стали лидерами национального хит-парада. Здесь надо отметить многогранность музыкальных интересов этого человека: в его репертуаре были и народная песня, и эстрадные шлягеры, и старинные романсы.Касательно зарубежного сотрудничества: Анатолий Соловьяненко первым в СССР удостоился контракта с одной из самых престижных мировых сцен – нью-йоркской "Метрополитен оперой". К сожалению, он был досрочно прерван американской стороной из-за резкого ухудшения отношений СССР и США в конце 1970-х годов.Есть такая когорта людей – однолюбы. К ней принадлежал и Анатолий Соловьяненко. Единственная любовь на всю жизнь принесла ему не только счастье: она же стала для него источником личной драмы, а во многом – и причиной ранней смерти.Соловьяненко был счастлив в семейной жизни, вместе с женой они вырастили двоих сыновей. А вот киевская оперная сцена, ставшая для него единственной театральной любовью, такой взаимностью не ответила.Здесь нужно отметить что начиная с середины 1970-х годов творческая атмосфера в Киеве становилась всё более удушливой: мир искусства тонул в интригах. Соловьяненко интриганством не интересовался: это удел мелких и мелочных фигур, а не Мастера, которому открываются лучшие площадки планеты.Тем не менее в начале 1990-х годов сложилась ситуация, характеризуемая очень метким выражением: "Муравьи съели льва". Соловьяненко, его коллегу по миланской стажировке Николая Кондратюка и ещё нескольких сильных артистов, по сути дела выжили: их постепенно перестали привлекать к постановкам, отдавая роли обладателям куда более скромного таланта, потом перевели в совместители, а после уволили за утрату творческих связей с коллективом. Более издевательской формулировки в приказе представить сложно. Чуть позже недоброжелатели нанесли по Соловьяненко ещё один удар: к поступавшему в Киевскую консерваторию его младшему сыну экзаменаторы отнеслись крайне предвзято и "провалили" его.Находившегося в отличной творческой форме Соловьяненко приглашали к себе ведущие мировые сцены, включая Большой театр (вопрос помощи с переездом брал на себя мэр Москвы Юрий Лужков), но каждый раз артист отвечал отказом. Для человека его характера это было предсказуемо: оказавшемуся отвергнутым однолюбу очень сложно найти новую любовь.29 июля 1999 года Анатолий Соловьяненко скоропостижно скончался у себя на даче в посёлке Козин Обуховского района. Прощание проходило в здании филармонии: театр, которому великий артист отдал три десятилетия не соизволил отдать ему последние почести.Его смерть киевская богема окружила всевозможными слухами: злые языки говорили что маэстро наложил на себя руки. Тем не менее эта версия не находит подтверждений: предсмертной записки не было, родные вспоминают что в последние часы жизни Соловьяненко был бодр и весел. Вскрытие также не нашло признаков отравления или передозировки, тем более, что лекарств артист практически не употреблял, а вот на сердце были обнаружены следы семи микроинфарктов, о которых никто даже не догадывался…***Время неумолимо. Жалею что за материал о великом земляке не пришлось взяться несколькими годами раньше когда среди знавших его лично в Донецке было кому поделиться воспоминаниями. А теперь одних уже нет, а остальным возраст не прибавляет сил.Но лично у меня сохранились воспоминания из школьных лет когда в Макеевке на станции Криничная снимался один из эпизодов киноленты "Прелюдия судьбы". Как раз в то время огромной популярностью пользовался жанр фильма-ревю, поставленного по мотивам биографии кого-нибудь из известных артистов. В частности Киностудия имени Довженко сняла такую картину с участием Анатолия Соловьяненко: на экране его голосом поёт главный герой. Что интересно: фильм полностью украиноязычный, и даже профессура Ленинградской консерватории общается между собой только по-украински.
https://ukraina.ru/20250328/1062053422.html
https://ukraina.ru/20240323/1044588634.html
https://ukraina.ru/20250719/1056357247.html
https://ukraina.ru/20230426/1045452186.html
ссср
донецк
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Александр Дмитриевский
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg
Александр Дмитриевский
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/19/1069139092_49:0:850:601_1920x0_80_0_0_224ac962ca5607e1f50dc7366ff6878a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история украины, история ссср, ссср, донецк, донбасс, опера, музыка, культура, певец
История, История, история Украины, история СССР, СССР, Донецк, Донбасс, опера, музыка, культура, певец

Единственная любовь Шахтёрского Герцога. Легендарный певец Анатолий Соловьяненко

07:59 25.09.2025 (обновлено: 08:08 25.09.2025)
 
© Фото : rus.teamАнатолий Соловьяненко
Анатолий Соловьяненко - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Фото : rus.team
Читать в
ДзенTelegram
Александр Дмитриевский авторы
Александр Дмитриевский
автор издания Украина.ру
Все материалы
25 сентября 1932 года в Сталино, нынешнем Донецке, родился Анатолий Борисович Соловьяненко, ставший одним из корифеев отечественной оперной сцены. Отечественной – в масштабе тогда ещё единой и общей для всех нас державы
Многогранность таланта – правило, а не исключение: перечислять случаи, когда человек реализовывал способности в совершенно несоприкасающихся между собой сферах не хватит и сотни увесистых фолиантов. Но история знает и немало ситуаций когда приходилось выбирать между двумя равновеликими стезями.
Одним из них является Анатолий Соловьяненко: перспективный молодой учёный выбрал оперную сцену чтобы навсегда остаться в истории Шахтёрским Герцогом. Впрочем, к этому титулу мы ещё вернёмся…
Художественная самодеятельность в Донбассе при СССР была не просто на высоком уровне и массовой, но и достаточно демократичной формой самореализации, доступной вне зависимости от социального статуса. Лауреатами престижных конкурсов вместе с простыми рабочими заслуженно становились главные инженеры шахт и начальники смен заводов, а практически при каждом ДК имелся свой титулованный творческий коллектив.
Закономерным результатом массовости становилось появление любителей очень высокого уровня, которым на уровне профессионалов доступны сложные в техническом и художественном отношении вещи.
Это к тому, что у таланта Анатолия Соловьяненко имелись очень глубокие корни: в семье очень ценили песню, а его отец, выросший от простого шахтёра до инженера, обладал замечательным голосом.
Дмитрий Гнатюк - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
28 марта, 16:00История
Пел для советских лидеров от Сталина до Горбачёва. 100 лет Дмитрию Гнатюку28 марта 1925 года в Буковине родился будущий выдающийся певец Дмитрий Гнатюк. Он был обласкан властями СССР и независимой Украины, в 2014-м поддержал "евромайдан", но ничего за это не получил
Но одних природных данных мало: для реализации таланта необходимы колоссальное трудолюбие и ответственность. Анатолий Соловьяненко окончил школу с медалью, а в тогда ещё Сталинском индустриальном институте был одним из лучших студентов.
Надо сказать что на рубеже 1940-х и 1950-х годов хорошую оценку надо было действительно заработать усердным трудом, а отсев в виде оставления на второй год в школе и отчисления за неуспеваемость в вузе работал в полную силу. Тем более что учиться Анатолию приходилось на инженерной специальности где царили куда более строгие порядки, чем у гуманитариев.
Но при этом у него оставалось время и на полноценную студенческую жизнь, включая и художественную самодеятельность, причём на очень серьёзном уровне.
© travels.in.uaПамятник Анатолию Соловьяненко в Киеве
Памятник Анатолию Соловьяненко в Киеве
© travels.in.ua
Памятник Анатолию Соловьяненко в Киеве
Один лишь факт: летом 1952 года Анатолий Соловьяненко успешно проходит творческий конкурс – прослушивание в Ленинградской консерватории, но к экзаменам его не допускают. Причина простая: отсутствие документа о музыкальном образовании.
Не все представляют что даже сейчас для поступления в консерваторию требуется как минимум аттестат об окончании музыкальной школы, а ещё лучше – диплом музыкального училища, и исключения из этого правила – редкость. Получить базовое музыкальное образование взрослому было затруднительно: вечерние музыкальные школы с правом приёма на учёбу совершеннолетних в СССР существовали, таковые были даже в Донецке и Макеевке, но ориентировались они всё равно на школьников.
Дело в том, что значительная часть специальностей, таких как фортепиано или струнные инструменты – дело молодых, и в зрелом возрасте там перспектив немного. Помимо этого вокал как специальность в музыкальных школах того времени практически не преподавался: формирование голоса завершается к двадцати годам, поэтому рисковать в этом плане никто не станет.
- РИА Новости, 1920, 23.03.2024
23 марта 2024, 16:50История
"Неужели Козловский поёт громче меня?"Вынесенную в заголовок фразу из "Денискиных рассказов" Виктора Драгунского помнят, наверное, все. Но вот с самим Козловским не всё так однозначно. В 1959-65 годах, когда писался цикл рассказов про Дениса Кораблёва, имя оперного певца Козловского гремело. Уже в 80-х школьникам приходилось объяснять, кто это такой. А уж сейчас…
Но Анатолия Соловьяненко это не смутило: он вместе с вузовским товарищем Витольдом Паком берёт уроки оперного вокала у Заслуженного артиста РСФСР и УССР Александра Коробейченко. Обратим внимание на то, что оба ученика маэстро – отличные студенты, а позднее – успешные молодые учёные. Впоследствии Витольд Пак-младший, как и его отец, станет гордостью инженерной науки Донбасса, а дружба с Анатолием Соловьяненко у него сохранится на всю жизнь.
Долгие десять лет упорного труда приносят Соловьяненко триумфальную победу на республиканском смотре художественной самодеятельности в Киеве: он блестяще исполняет технически крайне сложные арию Радамеса из "Аиды" Джузеппе Верди и ариозо Канио из "Паяцев" Руджеро Леонкавалло. Как победителя конкурса его зачисляют стажёром в труппу Киевского театра оперы и балета.
Отметим что в СССР художественная самодеятельность рассматривалась как серьёзный инструмент рекрутирования талантов в профессиональное искусство. Участие в ней было обязательным для поступающих в театральные и кинематографические вузы, но, помимо этого уже состоявшиеся таланты привлекались театрами, киностудиями, филармониями и цирками, после чего получали профильное образование, а многие – и всесоюзную известность.
Анатолий Соловьяненко – не исключение: консерваторское образование он получил уже состоявшимся артистом оперы, а его преподавателем стала народная артистка СССР Елизавета Чавдар. Интересно и то, что 22 ноября 1963 года она исполняла партию Джильды в постановке "Риголетто" во время дебюта своего будущего студента, занятого в партии герцога Мантуанского.
© Донбасс информационныйПамятник Анатолию Соловьяненко в Донецке
Памятник Анатолию Соловьяненко в Донецке
© Донбасс информационный
Памятник Анатолию Соловьяненко в Донецке
Именно эта партия и принесла Соловьяненко известность. Герцога Мантуанского сложно назвать положительным персонажем, но благодаря мастерству эта роль навсегда стала ассоциироваться с её исполнителем, а его донецкое происхождение даст начало неофициальному титулу – Шахтёрский Герцог. Спустя многие годы именно в этом образе Соловьяненко будет увековечен у стен Донецкого театра оперы и балета. Интересно и то, что сценический костюм герцога Мантуанского был изготовлен руками Александра Коробейченко и подарен ученику.
Спустя год после победы на республиканском конкурсе самодеятельности дебютант Киевской оперы побеждает на всесоюзном профессиональном конкурсе и получает путёвку на стажировку в миланский театр "Ла Скала". О том, насколько серьёзным был отбор, говорит состав отправившейся в Италию группы: коллегами Соловьяненко были не нуждающиеся в представлении Виргилиус Норейка из Вильнюса и бакинец Муслим Магомаев, а также ленинградец Владимир Атлантов, позднее удостоившийся за триумф в Венской опере звания камерзенгера (государственная награда Австрийской Республики, аналог нашего звания "Народный артист"), и рано умерший рижанин Янис Заберс, чей голос звучит в заставке популярной телевикторины "Что? Где? Когда?"
Запорожец за Дунаем (кадр из фильма) - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
19 июля, 16:03История
"Запорожец за Дунаем" – как позаимствованная у Моцарта музыка кинооперой стала19 июля 1953 года в Киеве состоялась премьера, пожалуй, самой известной экранизации украинской оперы "Запорожец за Дунаем". Опера эта имеет очень глубокую историческую подоплёку, а потому, в симбиозе с кинематографом, получила "второе дыхание" и стала одним из самых популярных украинских музыкальных произведений
В Италии Соловьяненко зарекомендовал себя не только как оперный певец: исполненные им в итальянском переводе "Подмосковные вечера" и "Течёт Волга" стали лидерами национального хит-парада. Здесь надо отметить многогранность музыкальных интересов этого человека: в его репертуаре были и народная песня, и эстрадные шлягеры, и старинные романсы.
Касательно зарубежного сотрудничества: Анатолий Соловьяненко первым в СССР удостоился контракта с одной из самых престижных мировых сцен – нью-йоркской "Метрополитен оперой". К сожалению, он был досрочно прерван американской стороной из-за резкого ухудшения отношений СССР и США в конце 1970-х годов.
Есть такая когорта людей – однолюбы. К ней принадлежал и Анатолий Соловьяненко. Единственная любовь на всю жизнь принесла ему не только счастье: она же стала для него источником личной драмы, а во многом – и причиной ранней смерти.
© Александра ЗлуницынаПамятник Анатолию Соловьяненко в Козине Киевской области
Памятник Анатолию Соловьяненко в Козине Киевской области
© Александра Злуницына
Памятник Анатолию Соловьяненко в Козине Киевской области
Соловьяненко был счастлив в семейной жизни, вместе с женой они вырастили двоих сыновей. А вот киевская оперная сцена, ставшая для него единственной театральной любовью, такой взаимностью не ответила.
Здесь нужно отметить что начиная с середины 1970-х годов творческая атмосфера в Киеве становилась всё более удушливой: мир искусства тонул в интригах. Соловьяненко интриганством не интересовался: это удел мелких и мелочных фигур, а не Мастера, которому открываются лучшие площадки планеты.
Тем не менее в начале 1990-х годов сложилась ситуация, характеризуемая очень метким выражением: "Муравьи съели льва". Соловьяненко, его коллегу по миланской стажировке Николая Кондратюка и ещё нескольких сильных артистов, по сути дела выжили: их постепенно перестали привлекать к постановкам, отдавая роли обладателям куда более скромного таланта, потом перевели в совместители, а после уволили за утрату творческих связей с коллективом. Более издевательской формулировки в приказе представить сложно. Чуть позже недоброжелатели нанесли по Соловьяненко ещё один удар: к поступавшему в Киевскую консерваторию его младшему сыну экзаменаторы отнеслись крайне предвзято и "провалили" его.
Опера Запорожец за Дунаем
26 апреля 2023, 18:02История
Итальянский шарм, казацкий колорит. 160 лет опере о том, как украинцы вернулись на Родину26 апреля (14 по старому стилю) 1863 года в Санкт-Петербурге, в Мариинском театре прошла премьера первой украинской ("малороссийской") оперы – с народным сюжетом, народной и мелодикой, и совершенно народными образами: "Запорожец за Дунаем" Семена Гулака-Артемовского
Находившегося в отличной творческой форме Соловьяненко приглашали к себе ведущие мировые сцены, включая Большой театр (вопрос помощи с переездом брал на себя мэр Москвы Юрий Лужков), но каждый раз артист отвечал отказом. Для человека его характера это было предсказуемо: оказавшемуся отвергнутым однолюбу очень сложно найти новую любовь.
29 июля 1999 года Анатолий Соловьяненко скоропостижно скончался у себя на даче в посёлке Козин Обуховского района. Прощание проходило в здании филармонии: театр, которому великий артист отдал три десятилетия не соизволил отдать ему последние почести.
Его смерть киевская богема окружила всевозможными слухами: злые языки говорили что маэстро наложил на себя руки. Тем не менее эта версия не находит подтверждений: предсмертной записки не было, родные вспоминают что в последние часы жизни Соловьяненко был бодр и весел. Вскрытие также не нашло признаков отравления или передозировки, тем более, что лекарств артист практически не употреблял, а вот на сердце были обнаружены следы семи микроинфарктов, о которых никто даже не догадывался…
***
Время неумолимо. Жалею что за материал о великом земляке не пришлось взяться несколькими годами раньше когда среди знавших его лично в Донецке было кому поделиться воспоминаниями. А теперь одних уже нет, а остальным возраст не прибавляет сил.
Но лично у меня сохранились воспоминания из школьных лет когда в Макеевке на станции Криничная снимался один из эпизодов киноленты "Прелюдия судьбы". Как раз в то время огромной популярностью пользовался жанр фильма-ревю, поставленного по мотивам биографии кого-нибудь из известных артистов. В частности Киностудия имени Довженко сняла такую картину с участием Анатолия Соловьяненко: на экране его голосом поёт главный герой. Что интересно: фильм полностью украиноязычный, и даже профессура Ленинградской консерватории общается между собой только по-украински.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияИсторияистория Украиныистория СССРСССРДонецкДонбассоперамузыкакультурапевец
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:34Поддакивал Трампу в пустом зале. Что говорят об аппетитах Зеленского и его выступлении в ООН
10:30ВС РФ заняли Отрадное и ряд лесных массивов
10:28Вербовка IT-специалистов: ФСБ задержала шпиона, собиравшего данные для Украины.
10:10Грузинский депутат призвал Зеленского промыть рот после высказываний на ГА ООН
10:05Нарушение перебросок ВСУ: российские удары парализуют железнодорожные узлы в Николаевской области
09:42Мощные взрывы в британском Суиндоне - видео
09:41Новый поворот: Германия поддержала конфискацию замороженных активов России в пользу Украины
09:21Какой последний шаг до нападения на Приднестровье уже сделала Украина и как быть России — Амерберг
09:20Успехи российских военных на Северском направлении
09:15Лавров провел серию встреч, ВС РФ уничтожили ряд войск противника. Главное на утро 25 сентября
08:57Предприятие в Краснодарском крае загорелось из-за дрона ВСУ
08:32Главное за ночь 25 сентября
08:10ПВО за ночь уничтожила больше полусотни украинских дронов над Россией
07:59Единственная любовь Шахтёрского Герцога. Легендарный певец Анатолий Соловьяненко
07:58Полиция Дании сообщила о появлении беспилотников в разных частях страны - видео
07:39ВС РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области
07:16Российские школы получили план действий при атаках БПЛА
07:00Виталий Киселев: Пока Россия сражается с ВСУ в небе и на земле, Европа готовит новые дроновые провокации
07:00Эксперт назвал единственную структуру ООН, которая сохраняет свое значение
06:35Бавырин: Трамп мыслит инстинктами, а переговоров по Украине нет
Лента новостейМолния