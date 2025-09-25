https://ukraina.ru/20250925/edinstvennaya-lyubov-shakhtrskogo-gertsoga-legendarnyy-pevets-anatoliy-solovyanenko-1069139286.html

Единственная любовь Шахтёрского Герцога. Легендарный певец Анатолий Соловьяненко

25 сентября 1932 года в Сталино, нынешнем Донецке, родился Анатолий Борисович Соловьяненко, ставший одним из корифеев отечественной оперной сцены. Отечественной – в масштабе тогда ещё единой и общей для всех нас державы

Многогранность таланта – правило, а не исключение: перечислять случаи, когда человек реализовывал способности в совершенно несоприкасающихся между собой сферах не хватит и сотни увесистых фолиантов. Но история знает и немало ситуаций когда приходилось выбирать между двумя равновеликими стезями.Одним из них является Анатолий Соловьяненко: перспективный молодой учёный выбрал оперную сцену чтобы навсегда остаться в истории Шахтёрским Герцогом. Впрочем, к этому титулу мы ещё вернёмся…Художественная самодеятельность в Донбассе при СССР была не просто на высоком уровне и массовой, но и достаточно демократичной формой самореализации, доступной вне зависимости от социального статуса. Лауреатами престижных конкурсов вместе с простыми рабочими заслуженно становились главные инженеры шахт и начальники смен заводов, а практически при каждом ДК имелся свой титулованный творческий коллектив.Закономерным результатом массовости становилось появление любителей очень высокого уровня, которым на уровне профессионалов доступны сложные в техническом и художественном отношении вещи.Это к тому, что у таланта Анатолия Соловьяненко имелись очень глубокие корни: в семье очень ценили песню, а его отец, выросший от простого шахтёра до инженера, обладал замечательным голосом.Но одних природных данных мало: для реализации таланта необходимы колоссальное трудолюбие и ответственность. Анатолий Соловьяненко окончил школу с медалью, а в тогда ещё Сталинском индустриальном институте был одним из лучших студентов.Надо сказать что на рубеже 1940-х и 1950-х годов хорошую оценку надо было действительно заработать усердным трудом, а отсев в виде оставления на второй год в школе и отчисления за неуспеваемость в вузе работал в полную силу. Тем более что учиться Анатолию приходилось на инженерной специальности где царили куда более строгие порядки, чем у гуманитариев.Но при этом у него оставалось время и на полноценную студенческую жизнь, включая и художественную самодеятельность, причём на очень серьёзном уровне.Один лишь факт: летом 1952 года Анатолий Соловьяненко успешно проходит творческий конкурс – прослушивание в Ленинградской консерватории, но к экзаменам его не допускают. Причина простая: отсутствие документа о музыкальном образовании.Не все представляют что даже сейчас для поступления в консерваторию требуется как минимум аттестат об окончании музыкальной школы, а ещё лучше – диплом музыкального училища, и исключения из этого правила – редкость. Получить базовое музыкальное образование взрослому было затруднительно: вечерние музыкальные школы с правом приёма на учёбу совершеннолетних в СССР существовали, таковые были даже в Донецке и Макеевке, но ориентировались они всё равно на школьников.Дело в том, что значительная часть специальностей, таких как фортепиано или струнные инструменты – дело молодых, и в зрелом возрасте там перспектив немного. Помимо этого вокал как специальность в музыкальных школах того времени практически не преподавался: формирование голоса завершается к двадцати годам, поэтому рисковать в этом плане никто не станет.Но Анатолия Соловьяненко это не смутило: он вместе с вузовским товарищем Витольдом Паком берёт уроки оперного вокала у Заслуженного артиста РСФСР и УССР Александра Коробейченко. Обратим внимание на то, что оба ученика маэстро – отличные студенты, а позднее – успешные молодые учёные. Впоследствии Витольд Пак-младший, как и его отец, станет гордостью инженерной науки Донбасса, а дружба с Анатолием Соловьяненко у него сохранится на всю жизнь.Долгие десять лет упорного труда приносят Соловьяненко триумфальную победу на республиканском смотре художественной самодеятельности в Киеве: он блестяще исполняет технически крайне сложные арию Радамеса из "Аиды" Джузеппе Верди и ариозо Канио из "Паяцев" Руджеро Леонкавалло. Как победителя конкурса его зачисляют стажёром в труппу Киевского театра оперы и балета.Отметим что в СССР художественная самодеятельность рассматривалась как серьёзный инструмент рекрутирования талантов в профессиональное искусство. Участие в ней было обязательным для поступающих в театральные и кинематографические вузы, но, помимо этого уже состоявшиеся таланты привлекались театрами, киностудиями, филармониями и цирками, после чего получали профильное образование, а многие – и всесоюзную известность.Анатолий Соловьяненко – не исключение: консерваторское образование он получил уже состоявшимся артистом оперы, а его преподавателем стала народная артистка СССР Елизавета Чавдар. Интересно и то, что 22 ноября 1963 года она исполняла партию Джильды в постановке "Риголетто" во время дебюта своего будущего студента, занятого в партии герцога Мантуанского.Именно эта партия и принесла Соловьяненко известность. Герцога Мантуанского сложно назвать положительным персонажем, но благодаря мастерству эта роль навсегда стала ассоциироваться с её исполнителем, а его донецкое происхождение даст начало неофициальному титулу – Шахтёрский Герцог. Спустя многие годы именно в этом образе Соловьяненко будет увековечен у стен Донецкого театра оперы и балета. Интересно и то, что сценический костюм герцога Мантуанского был изготовлен руками Александра Коробейченко и подарен ученику.Спустя год после победы на республиканском конкурсе самодеятельности дебютант Киевской оперы побеждает на всесоюзном профессиональном конкурсе и получает путёвку на стажировку в миланский театр "Ла Скала". О том, насколько серьёзным был отбор, говорит состав отправившейся в Италию группы: коллегами Соловьяненко были не нуждающиеся в представлении Виргилиус Норейка из Вильнюса и бакинец Муслим Магомаев, а также ленинградец Владимир Атлантов, позднее удостоившийся за триумф в Венской опере звания камерзенгера (государственная награда Австрийской Республики, аналог нашего звания "Народный артист"), и рано умерший рижанин Янис Заберс, чей голос звучит в заставке популярной телевикторины "Что? Где? Когда?"В Италии Соловьяненко зарекомендовал себя не только как оперный певец: исполненные им в итальянском переводе "Подмосковные вечера" и "Течёт Волга" стали лидерами национального хит-парада. Здесь надо отметить многогранность музыкальных интересов этого человека: в его репертуаре были и народная песня, и эстрадные шлягеры, и старинные романсы.Касательно зарубежного сотрудничества: Анатолий Соловьяненко первым в СССР удостоился контракта с одной из самых престижных мировых сцен – нью-йоркской "Метрополитен оперой". К сожалению, он был досрочно прерван американской стороной из-за резкого ухудшения отношений СССР и США в конце 1970-х годов.Есть такая когорта людей – однолюбы. К ней принадлежал и Анатолий Соловьяненко. Единственная любовь на всю жизнь принесла ему не только счастье: она же стала для него источником личной драмы, а во многом – и причиной ранней смерти.Соловьяненко был счастлив в семейной жизни, вместе с женой они вырастили двоих сыновей. А вот киевская оперная сцена, ставшая для него единственной театральной любовью, такой взаимностью не ответила.Здесь нужно отметить что начиная с середины 1970-х годов творческая атмосфера в Киеве становилась всё более удушливой: мир искусства тонул в интригах. Соловьяненко интриганством не интересовался: это удел мелких и мелочных фигур, а не Мастера, которому открываются лучшие площадки планеты.Тем не менее в начале 1990-х годов сложилась ситуация, характеризуемая очень метким выражением: "Муравьи съели льва". Соловьяненко, его коллегу по миланской стажировке Николая Кондратюка и ещё нескольких сильных артистов, по сути дела выжили: их постепенно перестали привлекать к постановкам, отдавая роли обладателям куда более скромного таланта, потом перевели в совместители, а после уволили за утрату творческих связей с коллективом. Более издевательской формулировки в приказе представить сложно. Чуть позже недоброжелатели нанесли по Соловьяненко ещё один удар: к поступавшему в Киевскую консерваторию его младшему сыну экзаменаторы отнеслись крайне предвзято и "провалили" его.Находившегося в отличной творческой форме Соловьяненко приглашали к себе ведущие мировые сцены, включая Большой театр (вопрос помощи с переездом брал на себя мэр Москвы Юрий Лужков), но каждый раз артист отвечал отказом. Для человека его характера это было предсказуемо: оказавшемуся отвергнутым однолюбу очень сложно найти новую любовь.29 июля 1999 года Анатолий Соловьяненко скоропостижно скончался у себя на даче в посёлке Козин Обуховского района. Прощание проходило в здании филармонии: театр, которому великий артист отдал три десятилетия не соизволил отдать ему последние почести.Его смерть киевская богема окружила всевозможными слухами: злые языки говорили что маэстро наложил на себя руки. Тем не менее эта версия не находит подтверждений: предсмертной записки не было, родные вспоминают что в последние часы жизни Соловьяненко был бодр и весел. Вскрытие также не нашло признаков отравления или передозировки, тем более, что лекарств артист практически не употреблял, а вот на сердце были обнаружены следы семи микроинфарктов, о которых никто даже не догадывался…***Время неумолимо. Жалею что за материал о великом земляке не пришлось взяться несколькими годами раньше когда среди знавших его лично в Донецке было кому поделиться воспоминаниями. А теперь одних уже нет, а остальным возраст не прибавляет сил.Но лично у меня сохранились воспоминания из школьных лет когда в Макеевке на станции Криничная снимался один из эпизодов киноленты "Прелюдия судьбы". Как раз в то время огромной популярностью пользовался жанр фильма-ревю, поставленного по мотивам биографии кого-нибудь из известных артистов. В частности Киностудия имени Довженко сняла такую картину с участием Анатолия Соловьяненко: на экране его голосом поёт главный герой. Что интересно: фильм полностью украиноязычный, и даже профессура Ленинградской консерватории общается между собой только по-украински.

