ПВО за ночь сбила 114 украинских дронов над Россией - 22.09.2025
ПВО за ночь сбила 114 украинских дронов над Россией
2025-09-22T07:39
2025-09-22T07:39
россия
ростовская область
краснодарский край
Из них 25 беспилотников уничтожили над Ростовской областью и Краснодарским краем, 19 аппаратов - над Белгородской областью и 13 - над Астраханской.Кроме того, 10 беспилотников нейтрализовано над Крымом, семь над Брянской областью, пять над Азовским морем, по три дрона над Ярославской и Волгоградской областями, два над Черным морем и по одному над Курской и Воронежской областями.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале подтвердил, что силы ПВО уничтожили и перехватили БПЛА в Таганроге, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районе.Никто из людей не пострадал. В Миллеровском районе в хуторе Красная звезда загорелась сухая трава на 100 квадратных метров. Пожар оперативно потушили.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
ростовская область
краснодарский край
новости, россия, ростовская область, краснодарский край
07:39 22.09.2025
 
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на понедельник сбили 114 украинских беспилотников над Россией, сообщили в Минобороны РФ, передает 22 сентября телеграм-канал Украина.ру
Из них 25 беспилотников уничтожили над Ростовской областью и Краснодарским краем, 19 аппаратов - над Белгородской областью и 13 - над Астраханской.
Кроме того, 10 беспилотников нейтрализовано над Крымом, семь над Брянской областью, пять над Азовским морем, по три дрона над Ярославской и Волгоградской областями, два над Черным морем и по одному над Курской и Воронежской областями.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале подтвердил, что силы ПВО уничтожили и перехватили БПЛА в Таганроге, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районе.
Никто из людей не пострадал. В Миллеровском районе в хуторе Красная звезда загорелась сухая трава на 100 квадратных метров. Пожар оперативно потушили.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
