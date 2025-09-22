https://ukraina.ru/20250922/pvo-za-noch-sbila-114-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey-1068991363.html
ПВО за ночь сбила 114 украинских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на понедельник сбили 114 украинских беспилотников над Россией, сообщили в Минобороны РФ, передает 22 сентября телеграм-канал Украина.ру
Из них 25 беспилотников уничтожили над Ростовской областью и Краснодарским краем, 19 аппаратов - над Белгородской областью и 13 - над Астраханской.Кроме того, 10 беспилотников нейтрализовано над Крымом, семь над Брянской областью, пять над Азовским морем, по три дрона над Ярославской и Волгоградской областями, два над Черным морем и по одному над Курской и Воронежской областями.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале подтвердил, что силы ПВО уничтожили и перехватили БПЛА в Таганроге, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районе.Никто из людей не пострадал. В Миллеровском районе в хуторе Красная звезда загорелась сухая трава на 100 квадратных метров. Пожар оперативно потушили.
Из них 25 беспилотников уничтожили над Ростовской областью и Краснодарским краем, 19 аппаратов - над Белгородской областью и 13 - над Астраханской.
Кроме того, 10 беспилотников нейтрализовано над Крымом, семь над Брянской областью, пять над Азовским морем, по три дрона над Ярославской и Волгоградской областями, два над Черным морем и по одному над Курской и Воронежской областями.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале подтвердил, что силы ПВО уничтожили и перехватили БПЛА в Таганроге, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районе.
Никто из людей не пострадал. В Миллеровском районе в хуторе Красная звезда загорелась сухая трава на 100 квадратных метров. Пожар оперативно потушили.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.