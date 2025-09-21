https://ukraina.ru/20250921/ssha-vynosyat-mebel-iz-evropy-ekspert-o-tom-kak-vashington-kachaet-dengi--1068904520.html
США "выносят мебель из Европы": эксперт о том, как Вашингтон "качает" деньги
США "выносят мебель из Европы": эксперт о том, как Вашингтон "качает" деньги - 21.09.2025 Украина.ру
США "выносят мебель из Европы": эксперт о том, как Вашингтон "качает" деньги
США перешли к открытому разорению Европы как источника капитала, технологий и рынков, но их расистский подход к Китаю провалился — Поднебесная стала "мастерской мира" и требует от Америки рассчитаться по долгам, что угрожает основам американской гегемонии
2025-09-21T07:05
2025-09-21T07:05
2025-09-21T07:05
новости
сша
китай
миа "россия сегодня"
европа
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101880/35/1018803575_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_336f7e64719f7863f9a56178b9328789.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог, публицист, обозреватель МИА "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев. Эксперт сравнил действия США в Европе с грабежом: "Образно говоря, американские фургоны стоят под подъездом европейского дома, а грузчики выносят из этого дома мебель". По его словам, Америка решила взять "натурой" то, что десятилетиями накапливалось в Европе — капитал в виде технологий, оборудования и специалистов. Однако с Китаем, как отметил Сергейцев, этот подход не сработал из-за расистских иллюзий: "США его сами индустриализировали, думая, что сохранят контроль... "Да, мы туда производство заведем, но вся интеллектуальная собственность будет наша, а сами китайцы ничему не научатся"". Политолог подчеркнул, что Китай не только скопировал технологии, но и стал промышленной нацией: "Сейчас это вообще мастерская мира... Китай сознательно пошел на безразмерную эксплуатацию своего труда и природных ресурсов. Работал за долговые расписки, вместо живых денег. И теперь Китай требует от США рассчитаться". Сергейцев заключил, что крах колониальной модели торговли означает конец американской гегемонии: "Раньше в одну сторону шли высокотехнологичные товары, а в другую – сырье и труд. А теперь происходит обмен высокотехнологичными товарами между странами, которые раньше считались колониями".Полный текст интервью Тимофея Сергейцева: США будут разорять Европу до тех пор, пока она не решится напрямую повоевать с Россией читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250918/lavrov-es-khochet-vozrodit-evropeyskuyu-voennuyu-mashinu-1068853658.html
сша
китай
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101880/35/1018803575_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_14d71fdd42f7bd72cfb08428599a88cd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, китай, миа "россия сегодня", европа, украина.ру
США "выносят мебель из Европы": эксперт о том, как Вашингтон "качает" деньги
США перешли к открытому разорению Европы как источника капитала, технологий и рынков, но их расистский подход к Китаю провалился — Поднебесная стала "мастерской мира" и требует от Америки рассчитаться по долгам, что угрожает основам американской гегемонии
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог, публицист, обозреватель МИА "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев. Эксперт сравнил действия США в Европе с грабежом: "Образно говоря, американские фургоны стоят под подъездом европейского дома, а грузчики выносят из этого дома мебель".
По его словам, Америка решила взять "натурой" то, что десятилетиями накапливалось в Европе — капитал в виде технологий, оборудования и специалистов. Однако с Китаем, как отметил Сергейцев, этот подход не сработал из-за расистских иллюзий: "США его сами индустриализировали, думая, что сохранят контроль... "Да, мы туда производство заведем, но вся интеллектуальная собственность будет наша, а сами китайцы ничему не научатся"".
Политолог подчеркнул, что Китай не только скопировал технологии, но и стал промышленной нацией: "Сейчас это вообще мастерская мира... Китай сознательно пошел на безразмерную эксплуатацию своего труда и природных ресурсов. Работал за долговые расписки, вместо живых денег. И теперь Китай требует от США рассчитаться".
Сергейцев заключил, что крах колониальной модели торговли означает конец американской гегемонии: "Раньше в одну сторону шли высокотехнологичные товары, а в другую – сырье и труд. А теперь происходит обмен высокотехнологичными товарами между странами, которые раньше считались колониями".