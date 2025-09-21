https://ukraina.ru/20250921/ssha-vynosyat-mebel-iz-evropy-ekspert-o-tom-kak-vashington-kachaet-dengi--1068904520.html

США "выносят мебель из Европы": эксперт о том, как Вашингтон "качает" деньги

США "выносят мебель из Европы": эксперт о том, как Вашингтон "качает" деньги - 21.09.2025 Украина.ру

США "выносят мебель из Европы": эксперт о том, как Вашингтон "качает" деньги

США перешли к открытому разорению Европы как источника капитала, технологий и рынков, но их расистский подход к Китаю провалился — Поднебесная стала "мастерской мира" и требует от Америки рассчитаться по долгам, что угрожает основам американской гегемонии

2025-09-21T07:05

2025-09-21T07:05

2025-09-21T07:05

новости

сша

китай

миа "россия сегодня"

европа

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101880/35/1018803575_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_336f7e64719f7863f9a56178b9328789.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог, публицист, обозреватель МИА "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев. Эксперт сравнил действия США в Европе с грабежом: "Образно говоря, американские фургоны стоят под подъездом европейского дома, а грузчики выносят из этого дома мебель". По его словам, Америка решила взять "натурой" то, что десятилетиями накапливалось в Европе — капитал в виде технологий, оборудования и специалистов. Однако с Китаем, как отметил Сергейцев, этот подход не сработал из-за расистских иллюзий: "США его сами индустриализировали, думая, что сохранят контроль... "Да, мы туда производство заведем, но вся интеллектуальная собственность будет наша, а сами китайцы ничему не научатся"". Политолог подчеркнул, что Китай не только скопировал технологии, но и стал промышленной нацией: "Сейчас это вообще мастерская мира... Китай сознательно пошел на безразмерную эксплуатацию своего труда и природных ресурсов. Работал за долговые расписки, вместо живых денег. И теперь Китай требует от США рассчитаться". Сергейцев заключил, что крах колониальной модели торговли означает конец американской гегемонии: "Раньше в одну сторону шли высокотехнологичные товары, а в другую – сырье и труд. А теперь происходит обмен высокотехнологичными товарами между странами, которые раньше считались колониями".Полный текст интервью Тимофея Сергейцева: США будут разорять Европу до тех пор, пока она не решится напрямую повоевать с Россией читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250918/lavrov-es-khochet-vozrodit-evropeyskuyu-voennuyu-mashinu-1068853658.html

сша

китай

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, китай, миа "россия сегодня", европа, украина.ру