США "выносят мебель из Европы": эксперт о том, как Вашингтон "качает" деньги - 21.09.2025
США "выносят мебель из Европы": эксперт о том, как Вашингтон "качает" деньги
США перешли к открытому разорению Европы как источника капитала, технологий и рынков, но их расистский подход к Китаю провалился — Поднебесная стала "мастерской мира" и требует от Америки рассчитаться по долгам, что угрожает основам американской гегемонии
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог, публицист, обозреватель МИА "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев. Эксперт сравнил действия США в Европе с грабежом: "Образно говоря, американские фургоны стоят под подъездом европейского дома, а грузчики выносят из этого дома мебель". По его словам, Америка решила взять "натурой" то, что десятилетиями накапливалось в Европе — капитал в виде технологий, оборудования и специалистов. Однако с Китаем, как отметил Сергейцев, этот подход не сработал из-за расистских иллюзий: "США его сами индустриализировали, думая, что сохранят контроль... "Да, мы туда производство заведем, но вся интеллектуальная собственность будет наша, а сами китайцы ничему не научатся"". Политолог подчеркнул, что Китай не только скопировал технологии, но и стал промышленной нацией: "Сейчас это вообще мастерская мира... Китай сознательно пошел на безразмерную эксплуатацию своего труда и природных ресурсов. Работал за долговые расписки, вместо живых денег. И теперь Китай требует от США рассчитаться". Сергейцев заключил, что крах колониальной модели торговли означает конец американской гегемонии: "Раньше в одну сторону шли высокотехнологичные товары, а в другую – сырье и труд. А теперь происходит обмен высокотехнологичными товарами между странами, которые раньше считались колониями".
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог, публицист, обозреватель МИА "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев. Эксперт сравнил действия США в Европе с грабежом: "Образно говоря, американские фургоны стоят под подъездом европейского дома, а грузчики выносят из этого дома мебель".
По его словам, Америка решила взять "натурой" то, что десятилетиями накапливалось в Европе — капитал в виде технологий, оборудования и специалистов. Однако с Китаем, как отметил Сергейцев, этот подход не сработал из-за расистских иллюзий: "США его сами индустриализировали, думая, что сохранят контроль... "Да, мы туда производство заведем, но вся интеллектуальная собственность будет наша, а сами китайцы ничему не научатся"".
Политолог подчеркнул, что Китай не только скопировал технологии, но и стал промышленной нацией: "Сейчас это вообще мастерская мира... Китай сознательно пошел на безразмерную эксплуатацию своего труда и природных ресурсов. Работал за долговые расписки, вместо живых денег. И теперь Китай требует от США рассчитаться".
Сергейцев заключил, что крах колониальной модели торговли означает конец американской гегемонии: "Раньше в одну сторону шли высокотехнологичные товары, а в другую – сырье и труд. А теперь происходит обмен высокотехнологичными товарами между странами, которые раньше считались колониями".
Полный текст интервью Тимофея Сергейцева: США будут разорять Европу до тех пор, пока она не решится напрямую повоевать с Россией читайте на сайте Украина.ру.
