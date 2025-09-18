https://ukraina.ru/20250918/1068854472.html

Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ давят южнее Купянска и уничтожили под Волчанском 57-ю бригаду ВСУ

Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ давят южнее Купянска и уничтожили под Волчанском 57-ю бригаду ВСУ - 18.09.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ давят южнее Купянска и уничтожили под Волчанском 57-ю бригаду ВСУ

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-09-18T16:08

2025-09-18T16:08

2025-09-18T16:14

эксклюзив

спецоперация

россия

купянск

волчанск

геннадий алехин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

генштаб

беспилотники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071691_124:144:1156:725_1920x0_80_0_0_a4ad781d56ac80720fd5224d9fc3f98a.png

Подразделения группировки войск "Запад" закрепились в жилых кварталах Купянска и вошли в город уже не только с севера, а еще и с северо-запада. Об этом было сказано и в заявлении Начальника Генштаба ВС РФ генерала Валерия Герасимова.Наши штурмовые группы рассекают очаговую оборону противника. Бои завязались на улице Садовая, в районе стадиона "Спартак" и Парка культуры. Несмотря на достигнутый оперативно-тактический успех, говорить о полном уничтожении оборонительных линий и выдавливании ВСУ из города еще преждевременно.Сырский, чтобы стабилизировать оборону, пытается перебросить на этот участок дополнительные резервы со стороны Боровой. Однако, в результате подобных маневров, у противника существенно просел южный участок вокруг Купянска. Этим умело воспользовались наши штурмовики, усилив давление на оборонительные линии украинской армии в районе Богуславки и Загрызово.На других участках Харьковского направления продолжаются ожесточенные бои на левобережье Волчанска, а также в лесу возле Синельниково. В круглосуточном режиме наносится огневое поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах Плоского и на противоположном берегу реки Волчья. Сами украинцы признают, что 57-я отдельная бригада ВСУ на этом участке утратила боеспособность. Только одна рота еще удерживает позиции, чтобы окончательно не оказаться в огневом мешке.На участке фронта Меловое — Хатнее наши штурмовики продолжают продвижение. ВСУ, несмотря на наличие большого количества сил и средств на данном участке, с потерями отступают под натиском группировки "Север". Этому способствует интенсивная и грамотная работа артиллерии, расчетов ТОС и ВКС РФ. На Липцевском участке без существенных изменений. ВСУ продолжает укреплять оборону вдоль автомобильной дороги между Липцами и Слатино, через Большие и Малые Проходы.Чтобы удержать и стабилизировать фронт севернее Харькова, противник не прекращает дроновые атаки в сторону Белгородского региона. С этой целью украинские силы доставили на передовую дроны, оснащенные оптоволоконными технологиями, которые не улавливаются ни одним из имеющихся детекторов. Здесь нужны только человеческие глаза и уши, а поражение им может быть нанесено исключительно стрелковым оружием или дронами-перехватчиками.Противник использует гексакоптеры "Баба-Яга", а также беспилотники самолетного типа "Дартс" и "Лютый". На них ставится терминал Starlink, и дальше дрон летит уже под управлением. Там с него отцепляются и сбрасываются FPV-дроны, которые имеют свою дальность - ещё семь километров. В этих условиях на первый план выходит четкое и эффективное взаимодействие подразделений Минобороны, средств ПВО с мобильными группами "Барс" и "Орлан", а также отрядами самообороны, которые выполняют боевую работу на приграничье и в самом Белгороде.У них сейчас своя линия боевого соприкосновения по защите малого неба. в условиях, когда происходит такой взрывной технологический бум, нарастает и разнообразие этих машин как по электронной начинке, так и по аэродинамическим решениям.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20250917/1068810465.html

россия

купянск

волчанск

харьковская область

белгородская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

эксклюзив, спецоперация, россия, купянск, волчанск, геннадий алехин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, генштаб, беспилотники, вкс, александр сырский, харьковская область, белгородская область