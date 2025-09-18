Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ давят южнее Купянска и уничтожили под Волчанском 57-ю бригаду ВСУ - 18.09.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ давят южнее Купянска и уничтожили под Волчанском 57-ю бригаду ВСУ
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ давят южнее Купянска и уничтожили под Волчанском 57-ю бригаду ВСУ - 18.09.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ давят южнее Купянска и уничтожили под Волчанском 57-ю бригаду ВСУ
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подразделения группировки войск "Запад" закрепились в жилых кварталах Купянска и вошли в город уже не только с севера, а еще и с северо-запада. Об этом было сказано и в заявлении Начальника Генштаба ВС РФ генерала Валерия Герасимова.Наши штурмовые группы рассекают очаговую оборону противника. Бои завязались на улице Садовая, в районе стадиона "Спартак" и Парка культуры. Несмотря на достигнутый оперативно-тактический успех, говорить о полном уничтожении оборонительных линий и выдавливании ВСУ из города еще преждевременно.Сырский, чтобы стабилизировать оборону, пытается перебросить на этот участок дополнительные резервы со стороны Боровой. Однако, в результате подобных маневров, у противника существенно просел южный участок вокруг Купянска. Этим умело воспользовались наши штурмовики, усилив давление на оборонительные линии украинской армии в районе Богуславки и Загрызово.На других участках Харьковского направления продолжаются ожесточенные бои на левобережье Волчанска, а также в лесу возле Синельниково. В круглосуточном режиме наносится огневое поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах Плоского и на противоположном берегу реки Волчья. Сами украинцы признают, что 57-я отдельная бригада ВСУ на этом участке утратила боеспособность. Только одна рота еще удерживает позиции, чтобы окончательно не оказаться в огневом мешке.На участке фронта Меловое — Хатнее наши штурмовики продолжают продвижение. ВСУ, несмотря на наличие большого количества сил и средств на данном участке, с потерями отступают под натиском группировки "Север". Этому способствует интенсивная и грамотная работа артиллерии, расчетов ТОС и ВКС РФ. На Липцевском участке без существенных изменений. ВСУ продолжает укреплять оборону вдоль автомобильной дороги между Липцами и Слатино, через Большие и Малые Проходы.Чтобы удержать и стабилизировать фронт севернее Харькова, противник не прекращает дроновые атаки в сторону Белгородского региона. С этой целью украинские силы доставили на передовую дроны, оснащенные оптоволоконными технологиями, которые не улавливаются ни одним из имеющихся детекторов. Здесь нужны только человеческие глаза и уши, а поражение им может быть нанесено исключительно стрелковым оружием или дронами-перехватчиками.Противник использует гексакоптеры "Баба-Яга", а также беспилотники самолетного типа "Дартс" и "Лютый". На них ставится терминал Starlink, и дальше дрон летит уже под управлением. Там с него отцепляются и сбрасываются FPV-дроны, которые имеют свою дальность - ещё семь километров. В этих условиях на первый план выходит четкое и эффективное взаимодействие подразделений Минобороны, средств ПВО с мобильными группами "Барс" и "Орлан", а также отрядами самообороны, которые выполняют боевую работу на приграничье и в самом Белгороде.У них сейчас своя линия боевого соприкосновения по защите малого неба. в условиях, когда происходит такой взрывной технологический бум, нарастает и разнообразие этих машин как по электронной начинке, так и по аэродинамическим решениям.
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ давят южнее Купянска и уничтожили под Волчанском 57-ю бригаду ВСУ

16:08 18.09.2025 (обновлено: 16:14 18.09.2025)
 
Геннадий Алёхин
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Кирилл
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто он
Бывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
