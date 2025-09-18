https://ukraina.ru/20250918/1068854472.html
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ давят южнее Купянска и уничтожили под Волчанском 57-ю бригаду ВСУ
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ давят южнее Купянска и уничтожили под Волчанском 57-ю бригаду ВСУ - 18.09.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ давят южнее Купянска и уничтожили под Волчанском 57-ю бригаду ВСУ
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-09-18T16:08
2025-09-18T16:08
2025-09-18T16:14
эксклюзив
спецоперация
россия
купянск
волчанск
геннадий алехин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
генштаб
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071691_124:144:1156:725_1920x0_80_0_0_a4ad781d56ac80720fd5224d9fc3f98a.png
Подразделения группировки войск "Запад" закрепились в жилых кварталах Купянска и вошли в город уже не только с севера, а еще и с северо-запада. Об этом было сказано и в заявлении Начальника Генштаба ВС РФ генерала Валерия Герасимова.Наши штурмовые группы рассекают очаговую оборону противника. Бои завязались на улице Садовая, в районе стадиона "Спартак" и Парка культуры. Несмотря на достигнутый оперативно-тактический успех, говорить о полном уничтожении оборонительных линий и выдавливании ВСУ из города еще преждевременно.Сырский, чтобы стабилизировать оборону, пытается перебросить на этот участок дополнительные резервы со стороны Боровой. Однако, в результате подобных маневров, у противника существенно просел южный участок вокруг Купянска. Этим умело воспользовались наши штурмовики, усилив давление на оборонительные линии украинской армии в районе Богуславки и Загрызово.На других участках Харьковского направления продолжаются ожесточенные бои на левобережье Волчанска, а также в лесу возле Синельниково. В круглосуточном режиме наносится огневое поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах Плоского и на противоположном берегу реки Волчья. Сами украинцы признают, что 57-я отдельная бригада ВСУ на этом участке утратила боеспособность. Только одна рота еще удерживает позиции, чтобы окончательно не оказаться в огневом мешке.На участке фронта Меловое — Хатнее наши штурмовики продолжают продвижение. ВСУ, несмотря на наличие большого количества сил и средств на данном участке, с потерями отступают под натиском группировки "Север". Этому способствует интенсивная и грамотная работа артиллерии, расчетов ТОС и ВКС РФ. На Липцевском участке без существенных изменений. ВСУ продолжает укреплять оборону вдоль автомобильной дороги между Липцами и Слатино, через Большие и Малые Проходы.Чтобы удержать и стабилизировать фронт севернее Харькова, противник не прекращает дроновые атаки в сторону Белгородского региона. С этой целью украинские силы доставили на передовую дроны, оснащенные оптоволоконными технологиями, которые не улавливаются ни одним из имеющихся детекторов. Здесь нужны только человеческие глаза и уши, а поражение им может быть нанесено исключительно стрелковым оружием или дронами-перехватчиками.Противник использует гексакоптеры "Баба-Яга", а также беспилотники самолетного типа "Дартс" и "Лютый". На них ставится терминал Starlink, и дальше дрон летит уже под управлением. Там с него отцепляются и сбрасываются FPV-дроны, которые имеют свою дальность - ещё семь километров. В этих условиях на первый план выходит четкое и эффективное взаимодействие подразделений Минобороны, средств ПВО с мобильными группами "Барс" и "Орлан", а также отрядами самообороны, которые выполняют боевую работу на приграничье и в самом Белгороде.У них сейчас своя линия боевого соприкосновения по защите малого неба. в условиях, когда происходит такой взрывной технологический бум, нарастает и разнообразие этих машин как по электронной начинке, так и по аэродинамическим решениям.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20250917/1068810465.html
россия
купянск
волчанск
харьковская область
белгородская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071691_212:185:932:725_1920x0_80_0_0_ad915d06135984090edb501feb69c046.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
эксклюзив, спецоперация, россия, купянск, волчанск, геннадий алехин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, генштаб, беспилотники, вкс, александр сырский, харьковская область, белгородская область
Эксклюзив, Спецоперация, Россия, Купянск, Волчанск, Геннадий Алехин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Генштаб, беспилотники, ВКС, Александр Сырский, Харьковская область, Белгородская область
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ давят южнее Купянска и уничтожили под Волчанском 57-ю бригаду ВСУ
16:08 18.09.2025 (обновлено: 16:14 18.09.2025)
полковник запаса, ветеран боевых действий
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подразделения группировки войск "Запад" закрепились в жилых кварталах Купянска и вошли в город уже не только с севера, а еще и с северо-запада. Об этом было сказано и в заявлении Начальника Генштаба ВС РФ генерала Валерия Герасимова.
Наши штурмовые группы рассекают очаговую оборону противника. Бои завязались на улице Садовая, в районе стадиона "Спартак" и Парка культуры. Несмотря на достигнутый оперативно-тактический успех, говорить о полном уничтожении оборонительных линий и выдавливании ВСУ из города еще преждевременно.
Сырский, чтобы стабилизировать оборону, пытается перебросить на этот участок дополнительные резервы со стороны Боровой. Однако, в результате подобных маневров, у противника существенно просел южный участок вокруг Купянска. Этим умело воспользовались наши штурмовики, усилив давление на оборонительные линии украинской армии в районе Богуславки и Загрызово.
На других участках Харьковского направления продолжаются ожесточенные бои на левобережье Волчанска, а также в лесу возле Синельниково. В круглосуточном режиме наносится огневое поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах Плоского и на противоположном берегу реки Волчья. Сами украинцы признают, что 57-я отдельная бригада ВСУ на этом участке утратила боеспособность. Только одна рота еще удерживает позиции, чтобы окончательно не оказаться в огневом мешке.
На участке фронта Меловое — Хатнее наши штурмовики продолжают продвижение. ВСУ, несмотря на наличие большого количества сил и средств на данном участке, с потерями отступают под натиском группировки "Север". Этому способствует интенсивная и грамотная работа артиллерии, расчетов ТОС и ВКС РФ. На Липцевском участке без существенных изменений. ВСУ продолжает укреплять оборону вдоль автомобильной дороги между Липцами и Слатино, через Большие и Малые Проходы.
Чтобы удержать и стабилизировать фронт севернее Харькова, противник не прекращает дроновые атаки в сторону Белгородского региона. С этой целью украинские силы доставили на передовую дроны, оснащенные оптоволоконными технологиями, которые не улавливаются ни одним из имеющихся детекторов. Здесь нужны только человеческие глаза и уши, а поражение им может быть нанесено исключительно стрелковым оружием или дронами-перехватчиками.
Противник использует гексакоптеры "Баба-Яга", а также беспилотники самолетного типа "Дартс" и "Лютый". На них ставится терминал Starlink, и дальше дрон летит уже под управлением. Там с него отцепляются и сбрасываются FPV-дроны, которые имеют свою дальность - ещё семь километров. В этих условиях на первый план выходит четкое и эффективное взаимодействие подразделений Минобороны, средств ПВО с мобильными группами "Барс" и "Орлан", а также отрядами самообороны, которые выполняют боевую работу на приграничье и в самом Белгороде.
У них сейчас своя линия боевого соприкосновения по защите малого неба. в условиях, когда происходит такой взрывной технологический бум, нарастает и разнообразие этих машин как по электронной начинке, так и по аэродинамическим решениям.